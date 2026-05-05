Второй за два часа авиатанкер ВВС США подал аварийный сигнал 7700
В течение последних часов в зоне Персидского залива и Ормузского пролива уже второй авиационный топливозаправщик ВВС США подаёт сигнал (код) 7700, который говорит о возможной нештатной ситуации.
Около двух часов назад KC-135R Stratotanker при прохождении в районе Ормузского пролива внезапно объявил чрезвычайную ситуацию, выдав код 7700. Об этом сообщало «Военное обозрение». Самолёт начал быстрое снижение и исчез с публичных радаров на фоне интенсивных помех GPS и радиоэлектронной борьбы в регионе. По данным OSINT-мониторинга, авиатанкер направлялся в сторону Катара. Впоследствии выяснилось, что он совершил посадку на авиабазе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей американской военной базе в регионе.
В настоящее время второй инцидент: новый KC-46A Pegasus также транслирует код 7700 в районе воздушных границ Объединённых Арабских Эмиратов. По данным трекеров, самолёт находится на высоте около примерно 6700 м, Сейчас он продолжает движение над Саудовской Аравией. Причины объявления чрезвычайной ситуации на обоих бортах пока официально не раскрыты.
Эксперты связывают происходящее с высоким уровнем радиоэлектронных помех и напряжённой обстановкой в зоне Ормузского пролива на фоне текущих военных операций и усиления американского присутствия в регионе. Официальных комментариев от Пентагона или Центрального командования ВС США (CENTCOM) на момент публикации не поступало.
