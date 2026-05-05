Из «плёнок Миндича»: как только подпишут мир, финансирование ВПК остановят
Народный депутат Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) опубликовал очередной фрагмент так называемых «пленок Миндича». Совладелец компании Fire Point Хмелев в разговоре с неким Цукерманом проговаривает главный страх местного ВПК: подписание мирного соглашения автоматически перекроет финансирование.
Хмелев ссылается на беседу с «целым генералом». Тот якобы объяснил: как только мирный договор подпишут, сразу перестанет действовать постановление, по которому выдаются деньги. И контракт, с большой долей вероятности, остановится. Цукерман согласно кивает:
Есть такая вероятность.
Судя по контексту, речь идет о финансировании производства ракет «Фламинго». Но суть от названия не меняется. Для оборонного бизнеса на Украине война – это не беда, а бизнес-план. Мир – это катастрофа. Потому что «постанову» отменят, и денежный дождь прекратится.
Дальше – еще откровеннее. Собеседники обсуждают, что «все богатеют». А цифры в отчетах не имеют значения:
9 – это не 9, а столько, сколько их полетело, там 1,5 тысячи или меньше.
Напомним, из тех же «пленок Миндича» следует, что предприниматель имеет прямое отношение к Fire Point. Компания это отрицает. Но отрицание не мешает ей получать масштабные госконтракты на производство ракет и беспилотников. Абсолютно прозрачная схема: война идет – деньги капают.
