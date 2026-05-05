Из «плёнок Миндича»: как только подпишут мир, финансирование ВПК остановят

Народный депутат Алексей Гончаренко* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) опубликовал очередной фрагмент так называемых «пленок Миндича». Совладелец компании Fire Point Хмелев в разговоре с неким Цукерманом проговаривает главный страх местного ВПК: подписание мирного соглашения автоматически перекроет финансирование.

Хмелев ссылается на беседу с «целым генералом». Тот якобы объяснил: как только мирный договор подпишут, сразу перестанет действовать постановление, по которому выдаются деньги. И контракт, с большой долей вероятности, остановится. Цукерман согласно кивает:



Есть такая вероятность.

Судя по контексту, речь идет о финансировании производства ракет «Фламинго». Но суть от названия не меняется. Для оборонного бизнеса на Украине война – это не беда, а бизнес-план. Мир – это катастрофа. Потому что «постанову» отменят, и денежный дождь прекратится.

Дальше – еще откровеннее. Собеседники обсуждают, что «все богатеют». А цифры в отчетах не имеют значения:

9 – это не 9, а столько, сколько их полетело, там 1,5 тысячи или меньше.

Напомним, из тех же «пленок Миндича» следует, что предприниматель имеет прямое отношение к Fire Point. Компания это отрицает. Но отрицание не мешает ей получать масштабные госконтракты на производство ракет и беспилотников. Абсолютно прозрачная схема: война идет – деньги капают.
    Сегодня, 15:25
    Да кому они нужны все эти Мидичи, Эпштейны, ну вот разразился скандал с Мидичем и что??? А и ничего,бабло выделяют,оружие дают,спецов нате пожалуйста,Зеленский у власти жив и здоров ну и толку от этих "разоблачителей" ?????
      Сегодня, 15:52
      Война это дебет минус кредит. Но всегда есть - у кого сальдо в карман yes
      Сегодня, 15:57
      Да как бы и ничего,но люди хоть видят,как евреи делают свой гешефт на смерти славян.А так то да,ну что такого.
      Сегодня, 16:23
      Цитата: Ропот 55
      ну и толку от этих "разоблачителей"

      тут есть нЬюанс, поручик! ))
      во-первых, это дает повод и возможность во время очередной истерики Зеленского на Западе "Шойгу, где снаряды?!" (ц), то бишь "90 ярдов мало - давайте 200!" деликатно сказать "эээ... сэр Володымыр... у нас тут плёнки... не, мы всё конечо понимаем... но, видимо, прийдётся сэру гэтьману обойтись 90 ярдами... а то и 45ю, остальные пока придержим... сэр же не хочет, чтобы его счета, недвижимость..."

      вот именно для этого запускают "сливы и разоблачения" ))

      другой вопрос, зачем это так старательно печатать на этом например сайте?... а тут уже мы с Вами двигатели регресса: зашли, прочитали, еще и комментарий оставили. А что читают и комментируют, то и печатают )
      Сегодня, 16:24
      Не скажите: знания фактов - вещь полезная.
      Чтоб потом воры и убийцы не пели на каждом углу про невинных борцов с угнетающей системой.
    Сегодня, 15:52
    Цукерман,Миндич и тем подобные.Истинные украдинцы,ратующие в голос со своими покровителями :"до последнего еврохолопа".А Мыколы да Оксанки думают,что за неньку мрут.А потом цукерманы орут в голосину про холокост.Как будто не за что?
    Сегодня, 16:15
    Тоже мне америку открыли))) с апреля 2022 года понятно, что в продолжении войны, заинтересовано несколько десятков тысяч человек, которые находятся возле бюджетного корыта. Остальным эта война и на хрен не сплющилась.