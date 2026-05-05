Учреждения культуры Екатеринбурга предложено отдать под мобилизационные пункты

Городская администрация Екатеринбурга просит безвозмездно передавать муниципальное имущество, в том числе здания и территории учреждений культуры (театры, дома культуры, ЦПКиО) в пользование военным комиссариатам для организации мобилизационных пунктов.

Из приложения к постановлению №847 от 28 апреля сего года:



Определить, что муниципальное имущество, принадлежащее на праве оперативного управления муниципальным учреждениям культуры муниципального образования «город Екатеринбург», в соответствии с планами мобилизации предоставляется в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам в целях оказания содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации.

При этом депутат Госдумы из Свердловской области Иванов объяснил, что какие-либо причины для паники в настоящее время отсутствуют — в ближайшее время новая волна мобилизации, по его словам, вряд ли ожидается, поскольку достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны. Исходя из этого, отсутствует необходимость в массовой мобилизации. Потребности ВС РФ в личном составе, как заявляют официальные лица, полностью удовлетворяются. Возможную передачу зданий помещений учреждений культуры в пользование военкоматам обусловлено нехваткой площадей, необходимых в том числе для наведения порядка в документообороте.

Интересно, Ельцин-центр тоже передадут?

Ранее в Минобороны РФ объяснили, что сообщения о массовых отчислениях студентов ради заключения контрактов в беспилотные войска являются фейками. Генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул, что никаких «принудительных наборов» в ВС РФ нет. Контракт со студентами и другими кандидатами заключается исключительно добровольно, на срок от одного до трех лет. По информации ведомства, с начала текущего года было получено всего шесть обращений с жалобами на подобное, при этом в ходе последующих проверок ни одна из них не подтвердилась.
    Ропот 55
    +14
    Сегодня, 15:18
    С такими объяснениями,конечно,народ поверит.
      Адрей
      +3
      Сегодня, 15:45
      Цитата: Ропот 55
      С такими объяснениями,конечно,народ поверит.

      Что-то все тревожнее становится. То интернет в глухую глушат, то новые площади под призывные пункты, то статьи с ресурса удаляют. Осталось дождаться, что такого судьбоносного на 9 Мая ВВП скажет. Уже всего чего хочешь можно ожидать.
    Ирек
    +11
    Сегодня, 15:20
    Ельцин-центр в первую очередь.
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:23
      Ирек hi ,ага,помечтайте.
      paul3390
      0
      Сегодня, 15:37
      Неее... Ёлкин-центр надо обязательно оставить. Расширить и усилить. Иначе - потомки могут и забыть, как это было и к чему привело. И снова попадутся на либерастные разводки. А такое - надо помнить вечно.
    кредо
    +7
    Сегодня, 15:26
    Городская администрация Екатеринбурга просит безвозмездно передавать муниципальное имущество, в том числе здания и территории учреждений культуры (театры, зоопарк и ЦПКиО) в пользование военным комиссариатам для организации мобилизационных пунктов...

    Накануне Дня Победы эта информация больше смахивает на заранее спланированную акцию, чтобы поднять панику у населения. Иным другим это не объяснить, чтобы там не озвучивали городские бюрократы. sad
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 15:29
      кредо hi ,кто знает,кто знает,это уже не просто вопрос-ответ на очередном брифинге,это уже действия,точнее призыв за которым последуют действия а это уже серьезнее.
        кредо
        +1
        Сегодня, 15:56
        ...это уже не просто вопрос-ответ на очередном брифинге,это уже действия,точнее призыв за которым последуют действия а это уже серьезнее.

        На Урале, да и не только там, хоть и не большинству но многим, так называемым прихватизаторам, а ныне именуемым успешными бизнесменами, уважаемыми людьми и просто непомерно обеспеченными депутатами, слегка пощипали их "пёрышки", что конечно не могло остаться без ответа с их стороны в адрес власти.
        Зная о том, как отечественный депутатский корпус формируется и из кого, не трудно представить что произойдёт если власть в этом деле даст слабину, тогда февральская революция 1917 года "2.0" быстро воплотиться на наших просторах, потому что "царя играет свита и она же его предаёт". soldier
    2. Комментарий был удален.
      Эд Мак
      -1
      Сегодня, 15:54
      Вряд-ли "иным другим не объяснить", как раз наоборот, в последнее время тенденция невесёлая. Украина активно ищет союзников, развивает технологии. Шойгу не просто так месяца два назад сказал что вся территория России в опасности, а мы это время огромные силы пустили на блокировку телеграм (вместо развития оружия). Как результат - дроны достают туда куда раньше не доставали. На днях Азербайджан с Арменией с Украиной задружили всерьез.
      На фоне этих событий возможность мобилизации, к сожалению, не так уж фантастична...
        topol717
        -3
        Сегодня, 16:17
        Цитата: Эд Мак
        а мы это время огромные силы пустили на блокировку телеграм (вместо развития оружия).
        Сами поняли что написали? Блокировкой Интернета занимается РосКомНадзор, эта контора никакого отношения к оружие не имеет. И ко всему прочему тоже. У этой конторы есть перечень нормативных документов по которым она работает. Если бы Дуров захотел сотрудничать с Москвой так же как и с Парижем, то ничего бы не перекрывали. Но вы все верно написали, команды думать не давали, была команда набросить на вентилятор.
    solar
    +2
    Сегодня, 15:27
    здания и территории учреждений культуры (театры, зоопарк и ЦПКиО) в пользование военным комиссариатам для организации мобилизационных пунктов

    В зоопарке будут порядок в документообороте военкомата наводить, медведя- в курьеры, будет на мотоцикле документы развозить и повестки, если что.
    А цирк тоже передадут на нужды военкомата?
      Vinnibuh
      +3
      Сегодня, 15:29
      Скорее цирк органично вольется в штат военкомата laughing
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:32
      solar hi ,да нет,в зоопарке другого хватает .
        solar
        -1
        Сегодня, 15:43
        в зоопарке другого хватает

        А лисички. Взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли.

        Готовая диверсионная группа.
    al3x
    +14
    Сегодня, 15:28
    Так и прошлая мобилизация частичная как бы официально не закончена. Нет документа, подписанного президентом о её окончании. А то, как он отмазался по этому поводу просто смешно. Человек с себя вообще любую ответственность снимает везде, где можно.
      alexoff
      +2
      Сегодня, 15:48
      По закону частичной не было, была просто мобилизация. И в зависимости от желания левой пятки военкома приходили к докторам наук, исполняющим контракты с ВПК. Разумеется не в шарашку, а в окоп, где от учёных видимо больше толку
    carpenter
    +3
    Сегодня, 15:35
    Интересно, Ельцин-центр тоже передадут?
    Как можно, на "святыню" олигархов и чиновников покушаться.
    faiver
    -1
    Сегодня, 15:42
    Я не очень понимаю смысл всего этого - театры, дома культуры это весьма специфические здания, с кучей "мертвых" помещений...., здания обычно пожароопасные.
    Вот здания областных и городских администраций куда больше подходят.... bully
    alexoff
    -1
    Сегодня, 15:46
    Интересно, Ельцин-центр тоже передадут?

    Опередили crying
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:49
    я конечно прошу прощения, а что в ёбруге такой наплыв мобилизованных, что необходимо использовать и ДК и театры?!!!
    кстати а почему не задействуют борька-центр?
      Gomunkul
      -1
      Сегодня, 16:16
      а почему не задействуют борька-центр?
      Это же "храм демократии", святое место для российского либерализма. wink
    Shkworen
    0
    Сегодня, 15:50
    а ведь слухами земля полнится, так прям и поверили, что беспокоится неочем :)
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 15:53
    Что то часто стали поступать такие вот проблески второй волны! Очень много людей этого боятся. Все кто хотел, уже там, кто не хотел тех заставят? Какое будет качество этих "новобранцев"? Может все же уже пора заканчивать? А то мужиков нормальных не останется, экономика просядет еще сильнее а иноверцы захватят, наши места еще активнее.
    Андрей1966
    -2
    Сегодня, 15:55
    Ваапще по....фиг,пофиг пофиг пофиг...
    AlexGa
    0
    Сегодня, 15:55
    А почему бы не прочитать первоисточник?! :
    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
    О проекте решения Екатеринбургской городской Думы
    «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам»
    Предоставление муниципального имущества в безвозмездное временное
    пользование регулируется положениями Гражданского кодекса Российской
    Федерации, Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
    конкуренции».
    Правовое регулирование вопросов, связанных с мобилизационной
    подготовкой и мобилизацией в Российской Федерации, осуществляется
    Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной
    подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее – Закон № 31-ФЗ).
    В соответствии с абзацами первым, вторым подпункта 11 пункта 1
    статьи 8 Закона № 31-ФЗ в области мобилизационной подготовки
    и мобилизации органы местного самоуправления осуществляют, в том числе
    следующее полномочие: оказывают содействие военным комиссариатам в их
    мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации,
    включая: предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных
    участков, транспортных и других материальных средств в соответствии
    с планами мобилизации.
    Проект решения Екатеринбургской городской Думы «Об отдельных
    мерах по оказанию содействия военным комиссариатам» (далее – проект)
    разработан в целях урегулирования вопросов, связанных с осуществлением
    Администрацией города Екатеринбурга указанного полномочия в области
    мобилизационной подготовки и мобилизации, и предусматривает
    возможность предоставления военным комиссариатам в соответствии
    с планами мобилизации в безвозмездное пользование без проведения торгов
    имущества, принадлежащего на праве оперативного управления
    муниципальным учреждениям культуры муниципального образования «город
    Екатеринбург».
    Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия,
    не устанавливает новых и не изменяет существующих обязанностей, запретов
    и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
    деятельности, не предусматривает новых расходов физических и юридических
    лиц, а также увеличения существующих расходов, в том числе из бюджета
    муниципального образования «город Екатеринбург».
    После издания проекта не потребуется принимать новые
    муниципальные правовые акты, вносить изменения в действующие
    муниципальные правовые акты, приостанавливать их действие, отменять или
    признавать их утратившими силу.
    Принятие правового акта не повлечет дополнительных расходов из
    бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».
    Проект прошел внутреннюю антикоррупционную экспертизу,
    коррупциогенные факторы отсутствуют.
    Проект разработан Департаментом по управлению муниципальным
    имуществом.

    Обычное уточнение к реализации Закона об обороне. Такое есть во всех странах.
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:40
      А как же тогда набрасывать, если читать первоисточники?))
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 15:57
    Интересно, Ельцин-центр тоже передадут?
    Вот его надо в первую очередь.
    samarin1969
    -1
    Сегодня, 16:00
    Ну и пусть передают. Толку от этих "колледжей для шоу-бизнеса"... Идея вполне рабочая...для ВОЙНЫ...
    Кот28.Ру.
    0
    Сегодня, 16:03
    А дополнить,что контракт,срок которого истёк,продлевается до приказа о демобилизации,слабо?Нет сейчас увольнения по окончанию контракта.Основания увольнения:смерть,инвалидность,пределный возраст.
    Гаврило Принцип
    0
    Сегодня, 16:22
    Мобилизацию можно будет считать оконченной только после объявления «даты и времени» отмены (после этого можно будет демобилизовать тех, кто уже призван, а контрактники получат возможность увольняться со службы). То есть соответствующий указ действует и нет никаких частичных мобилизаций. Она продолжается.
    См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.05.2023 N 11 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы"
    Ну и вопрос возникает, почему сейчас муниципальное имущество передаётся военкоматам. Ответ думаю ясен.
    Смело товарищи в ногу, Духом окрепнем в борьбе.
    Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой.
    Антоний
    0
    Сегодня, 16:28
    Мобилизацию на несколько миллионов нужно было проводить в 2022, ну самое позднее до лета 2023. Теперь поезд ушел. Обе стороны только и рыщут, высматривают, узнают, где у противной стороны хоть небольшая массовость появится, и сразу туда прилет. Про дроны и говорить нечего, в прошлом году в 404 около 5 млн беспилотников собрали, в этом 6-7 млн обещают. Поэтому надо было мобилизацией заниматься, тогда, когда можно было численностью взять.
    Vadim Isaev
    -1
    Сегодня, 16:39
    -Ну, наконец- то! Жизнь заставляет провести мобилизацию. Неужели решились?! Предлагаю призывать в первую очередь профессиональных спортсменов и работников Шоубизнеса