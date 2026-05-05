Учреждения культуры Екатеринбурга предложено отдать под мобилизационные пункты
Городская администрация Екатеринбурга просит безвозмездно передавать муниципальное имущество, в том числе здания и территории учреждений культуры (театры, дома культуры, ЦПКиО) в пользование военным комиссариатам для организации мобилизационных пунктов.
Из приложения к постановлению №847 от 28 апреля сего года:
Определить, что муниципальное имущество, принадлежащее на праве оперативного управления муниципальным учреждениям культуры муниципального образования «город Екатеринбург», в соответствии с планами мобилизации предоставляется в безвозмездное пользование без проведения торгов военным комиссариатам в целях оказания содействия в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации.
При этом депутат Госдумы из Свердловской области Иванов объяснил, что какие-либо причины для паники в настоящее время отсутствуют — в ближайшее время новая волна мобилизации, по его словам, вряд ли ожидается, поскольку достаточно добровольцев, которые заключают контракты с Минобороны. Исходя из этого, отсутствует необходимость в массовой мобилизации. Потребности ВС РФ в личном составе, как заявляют официальные лица, полностью удовлетворяются. Возможную передачу зданий помещений учреждений культуры в пользование военкоматам обусловлено нехваткой площадей, необходимых в том числе для наведения порядка в документообороте.
Интересно, Ельцин-центр тоже передадут?
Ранее в Минобороны РФ объяснили, что сообщения о массовых отчислениях студентов ради заключения контрактов в беспилотные войска являются фейками. Генерал армии Виктор Горемыкин подчеркнул, что никаких «принудительных наборов» в ВС РФ нет. Контракт со студентами и другими кандидатами заключается исключительно добровольно, на срок от одного до трех лет. По информации ведомства, с начала текущего года было получено всего шесть обращений с жалобами на подобное, при этом в ходе последующих проверок ни одна из них не подтвердилась.
