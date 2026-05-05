Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп, который уже минимум пару десятков раз «победил» Иран, озвучил новый срок урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом в подкасте The Hugh Hewitt Show американский лидер пообещал, что на это уйдет от двух до трех недель.

По словам Трампа, он никуда не торопится, время на стороне США. Вашингтон готов подождать, когда иранское руководство созреет для «заключения сделки». Вспомнив свои более ранние заявления, глава Белого дома вновь повторил, американская армия уже нанесла ВС Ирана значительный ущерб, в частности «отправив на дно моря» 159 кораблей.

Они теперь сведены к этим маленьким быстрым катерам, очень дешевым, и они прикрепляют к ним пулемет. Они думают, что это хорошо. Мы сегодня уничтожили восемь из них.

Ранее Associated Press, ссылаясь на Центральное командование ВС США, сообщило, что американские военные вертолеты «уничтожили 6 катеров КСИР». В Тегеране опровергли это заявление: ни одно иранское военное судно не было поражено — удар пришёлся исключительно по гражданским целям.

Трамп отметил, что США будут добиваться главного результата — чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Глава Белого дома предположил, что иранский обогащенный уран может быть непригодным для создания ЯО, но, несмотря на это, США хотели бы взять его под контроль.

При этом Трамп ушел от ответа на вопрос ведущего о том, остается ли в силе утвержденный в начале апреля режим прекращения огня после инцидентов в Ормузском проливе и вчерашних ударов по ОАЭ.

Президент США допустил, что иранской нефтяной инфраструктуре будет причинен колоссальный ущерб из-за сокращения добычи нефти. Он оценил ситуацию как «крайне взрывоопасную». После завершения конфликта властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны, считает Трамп.

Между тем, у США не все ладится с блокадой Ормузского пролива и поддержкой со стороны монархий Персидского залива. Иранское агентство Fars News сообщает, что два захваченных американскими военными нефтяных танкера, связанных с Тегераном, были переведены на базу Диего-Гарсия. Перевод этих судов к отдаленному военному острову в Индийском океане указывает на то, что ближневосточные союзники не разрешили США пришвартовать танкеры в своих портах.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:53
    Простой такой пацан... слово дал, слово забрал...
    Болтун, таких называют, пустобрех...
    bk316
      bk316
      0
      Сегодня, 16:00
      Болтун, таких называют, пустобрех...

      Я таких называю балабол, но Трамп Балабол с большой буквы, просто редкостный Балабол.
    кредо
      кредо
      0
      Сегодня, 16:04
      Президент США Дональд Трамп, который уже минимум пару десятков раз «победил» Иран, озвучил новый срок урегулирования конфликта на Ближнем Востоке...

      Поскольку Трамп не может подставить свою партию на предстоящих выборах, ему нужно вертеться как уж на сковородке и изобретать различные способы чтобы напоминать о победе США над Ираном, а не возобновлять войну каждый раз после персидского "нет".
      И судя по всему ему пока что это удаётся. Как говориться - "Талант не пропьёшь!". drinks
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:08
        Тамошние расклады мы знаем... или не знаем.
        Что то видно только по итогам а и то не всегда понятно, почему так произошло...
      Mouse
        Mouse
        0
        Сегодня, 16:52
        Новые способы что- то как под копирку старые....
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:45
      Цитата: rocket757
      Простой такой пацан... слово дал, слово забрал...
      Болтун, таких называют, пустобрех...

      Ну почему брехун ? Просто шоу бизнесмен, вспомните, как шоу "Мисс мира" раскручивал.
      Таким он и остался "мистер Мисс мира".
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 15:59
    пацан хозяин своего слова, захотел дал, захотел забрал
  Глухой
    Глухой
    0
    Сегодня, 16:07
    Вот реально есть 2 сорта дураков. 1е знают, что они дураки и не ерзают. А другие... и ведут себя как голуби. А играть с голубем в шахматы. Так он разбрасает все фигуры. Опосрет доску и улетит, доказывая всем, как он тебя побебдил (с) laughing У презиков штатов это видемо профессиональное. После 1 срока прокачивается wassat
  voland_1
    voland_1
    0
    Сегодня, 16:50
    США хотели бы взять его под контроль.
    Я тоже хочу