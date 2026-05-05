Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп, который уже минимум пару десятков раз «победил» Иран, озвучил новый срок урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом в подкасте The Hugh Hewitt Show американский лидер пообещал, что на это уйдет от двух до трех недель.
По словам Трампа, он никуда не торопится, время на стороне США. Вашингтон готов подождать, когда иранское руководство созреет для «заключения сделки». Вспомнив свои более ранние заявления, глава Белого дома вновь повторил, американская армия уже нанесла ВС Ирана значительный ущерб, в частности «отправив на дно моря» 159 кораблей.
Ранее Associated Press, ссылаясь на Центральное командование ВС США, сообщило, что американские военные вертолеты «уничтожили 6 катеров КСИР». В Тегеране опровергли это заявление: ни одно иранское военное судно не было поражено — удар пришёлся исключительно по гражданским целям.
Трамп отметил, что США будут добиваться главного результата — чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Глава Белого дома предположил, что иранский обогащенный уран может быть непригодным для создания ЯО, но, несмотря на это, США хотели бы взять его под контроль.
При этом Трамп ушел от ответа на вопрос ведущего о том, остается ли в силе утвержденный в начале апреля режим прекращения огня после инцидентов в Ормузском проливе и вчерашних ударов по ОАЭ.
Президент США допустил, что иранской нефтяной инфраструктуре будет причинен колоссальный ущерб из-за сокращения добычи нефти. Он оценил ситуацию как «крайне взрывоопасную». После завершения конфликта властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны, считает Трамп.
Между тем, у США не все ладится с блокадой Ормузского пролива и поддержкой со стороны монархий Персидского залива. Иранское агентство Fars News сообщает, что два захваченных американскими военными нефтяных танкера, связанных с Тегераном, были переведены на базу Диего-Гарсия. Перевод этих судов к отдаленному военному острову в Индийском океане указывает на то, что ближневосточные союзники не разрешили США пришвартовать танкеры в своих портах.
