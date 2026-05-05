Аксенов: Парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму 9 мая не будет
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в этом году на полуострове не будут проводить военный парад и массовое шествие «Бессмертного полка». Решение – из разряда вынужденных. Органы власти объяснили его исключительно «соображениями безопасности» на фоне угрозы со стороны киевского режима.
Аксенов, впрочем, сделал важную оговорку:
В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах. Крым встретит наш главный праздник достойно.
Таким образом, праздник Победы не отменяется как таковой. Меняются форматы. Точечные возложения цветов, адресные поздравления, онлайн-активности – все это в силе.
К слову, Крым в этом смысле не одинок. Военные парады уже отменили в Великом Новгороде и Воронежской области. «Бессмертный полк» уходит в онлайн в Тверской, Пензенской и Курганской областях. Учитывая угрозы Зеленского о пролете украинских БПЛА над парадом в Москве, а также налеты беспилотников на другие города, подобные меры имеют под собой веское основание.
В Москве, напротив, парад состоится, правда, по сокращенной программе и без использования военной техники.
