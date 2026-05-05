Аксенов: Парада и шествия «Бессмертного полка» в Крыму 9 мая не будет

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в этом году на полуострове не будут проводить военный парад и массовое шествие «Бессмертного полка». Решение – из разряда вынужденных. Органы власти объяснили его исключительно «соображениями безопасности» на фоне угрозы со стороны киевского режима.



Аксенов, впрочем, сделал важную оговорку:

В то же время сделаем все необходимое и возможное, чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах. Крым встретит наш главный праздник достойно.


Таким образом, праздник Победы не отменяется как таковой. Меняются форматы. Точечные возложения цветов, адресные поздравления, онлайн-активности – все это в силе.

К слову, Крым в этом смысле не одинок. Военные парады уже отменили в Великом Новгороде и Воронежской области. «Бессмертный полк» уходит в онлайн в Тверской, Пензенской и Курганской областях. Учитывая угрозы Зеленского о пролете украинских БПЛА над парадом в Москве, а также налеты беспилотников на другие города, подобные меры имеют под собой веское основание.

В Москве, напротив, парад состоится, правда, по сокращенной программе и без использования военной техники.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    0
    Сегодня, 16:17
    Все уходит в онлайн, как раз на вторые майские праздники интернет отключают.
  2. frruc Звание
    -1
    Сегодня, 16:20
    Хоть каша гречневая из полевой кухни будет ?
  3. taiga2018 Звание
    +3
    Сегодня, 16:20
    Как говорится приплыли или доСВОнились,странная война приводит вроде бы побеждающую в ней страну все к большим ограничениям.Что это,глупость или измена?
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      +1
      Сегодня, 16:24
      Цитата: taiga2018
      говорится приплыли или доСВОнились,

      Все украдено и потрачено на генеральские дачи до начала СВО.
  4. Мурзик Звание
    0
    Сегодня, 16:23
    Да это ладно, нужно больше про квашеную капусту и мясо
  5. Петр Яковлев Звание
    0
    Сегодня, 16:23
    И в Воронеже отменили...Не время..
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      0
      Сегодня, 16:28
      Понятно дело- в 1941 с парада уходили на фронт. Время было.
  6. yuriy55 Звание
    +1
    Сегодня, 16:25
    А 81 залп из «Торнадо С» в сторону неугомонных зрителей можно произвести?! belay
  7. Борис Сергеев Звание
    0
    Сегодня, 16:29
    Зеленский:

    [Настало время российским руководителям предпринять реальные шаги для прекращения их войны, если российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без добровольного согласия Украины»
    ]
  8. Ivanhoe Звание
    -1
    Сегодня, 16:30
    А в ноември 1941 не бе отменен, а хитлеровците бяха под Москва. Усеща се разликата.
  9. Aerolab Звание
    +1
    Сегодня, 16:56
    Дожили. Скоро собственной тени боятся будем. Беззубые руководители доведут страну...