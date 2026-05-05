В Словакии потребовали от Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины
Лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Киев должен компенсировать Словакии убытки. Речь идет о потерях, вызванных блокировкой нефтепровода «Дружба», а также о финансовой помощи Киеву, на которую невольно скидывались братиславские налогоплательщики.
Данко требует от премьера Роберта Фицо гарантий. Причем железобетонных: до следующих выборов ни ногой за вступление Украины в ЕС. Партия категорически не согласна с переговорами Фицо и Зеленского. И, судя по тону заявления, считает, что премьер раздает чужие полномочия.
Но главное – это арифметика. Данко озвучивает цифры не стесняясь. Словакия передала Украине истребители МиГ и систему ПВО С-300. Бесплатно. Плюс прямая помощь насчитывает уже более 4 млрд евро. На этом фоне Данко заявляет:
Если Зеленский не объяснит, как будет финансировать эти расходы, как это было в его отношениях с США, то разговаривать с таким человеком о членстве в ЕС не следует.
За заявлениями о «европейском будущем» вдруг проступают реальные долги. И если Вашингтон может позволить себе раздавать напечатанные без труда деньги под гарантии будущих возвратов, то Братислава хочет свои вложения назад. Причем не когда-то там, а как можно раньше.
