В Словакии потребовали от Фицо не поддерживать евроинтеграцию Украины

Лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко заявил, что Киев должен компенсировать Словакии убытки. Речь идет о потерях, вызванных блокировкой нефтепровода «Дружба», а также о финансовой помощи Киеву, на которую невольно скидывались братиславские налогоплательщики.

Данко требует от премьера Роберта Фицо гарантий. Причем железобетонных: до следующих выборов ни ногой за вступление Украины в ЕС. Партия категорически не согласна с переговорами Фицо и Зеленского. И, судя по тону заявления, считает, что премьер раздает чужие полномочия.

Но главное – это арифметика. Данко озвучивает цифры не стесняясь. Словакия передала Украине истребители МиГ и систему ПВО С-300. Бесплатно. Плюс прямая помощь насчитывает уже более 4 млрд евро. На этом фоне Данко заявляет:

Если Зеленский не объяснит, как будет финансировать эти расходы, как это было в его отношениях с США, то разговаривать с таким человеком о членстве в ЕС не следует.

За заявлениями о «европейском будущем» вдруг проступают реальные долги. И если Вашингтон может позволить себе раздавать напечатанные без труда деньги под гарантии будущих возвратов, то Братислава хочет свои вложения назад. Причем не когда-то там, а как можно раньше.
  ваш вср 66-67
Сегодня, 16:39
    Сегодня, 16:39
    Братислава хочет свои вложения назад. Причем не когда-то там, а как можно раньше.

    Вот смешной народ, эти словаки! laughing
  Михаил55
Сегодня, 16:44
    Сегодня, 16:44
    После всего, как этот господин на НАШ праздник 9 мая припрется??? Куда совесть то запихает? И зачем таких "партнеров" приглашать???
    Роман_Васильевич
Сегодня, 16:58
      Сегодня, 16:58
      Так он на парад и не собирается.
      За демонстрацией дружбы стоят попытки получить «значительные скидки» на российские энергоносители (газ и нефть) и сохранить выгодные условия транзита.