Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
В Европе опасаются роста дефицита топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Даже если боевые действия прекратятся в ближайшее время, для стабилизации ситуации рынку могут потребоваться годы.
Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен констатировал, что наступает «возможно, самый тяжелый энергетический кризис всех времён». Его цитирует одно из немецких изданий.
Из-за роста цен на энергоносители страны Евросоюза с начала марта и по настоящее время уже понесли дополнительные затраты в совокупном размере более тридцати миллиардов евро. И это только начало, предрек Йоргенсен.
В зоне особого риска — авиационная отрасль. Еврокомиссар по энергетике предсказал нарушения летнего авиасезона, указав, что уже в начале июня начнутся перебои с керосином, отмены рейсов и рост цен на билеты.
Чтобы не допустить коллапса, власти Евросоюза уже сейчас наращивают стратегические резервы топлива. Брюссель также прорабатывает сценарии чрезвычайного распределения ресурсов на случай острого дефицита. Речь идет о беспрецедентных механизмах, которые раньше не применялись в мирное время.
В апреле Йоргенсен представил экстренный план мер AccelerateEU для борьбы против роста цен на энергоносители и ускорения перехода Европы к чистой энергетике. План предусматривает, в частности, защиту потребителей и промышленности от ценовых потрясений, модернизацию энергетической системы ЕС и другие меры. Это значит, дополнительные финансовые расходы.
Чуть более года назад Йоргенсен презентовал план Еврокомиссии по полному отказу от российского газа и других энергоносителей к концу следующего года. Помимо прочего, план Брюсселя предполагал полный отказ от поставок из РФ ядерного топлива. Теперь всё сильно изменилось. Недавно правительство Бельгии отказалось от демонтажа реакторов АЭС в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Более того, атомную генерацию в королевстве намерены восстановить и даже построить дополнительные энергоблоки АЭС.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
