Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён

4 244 19
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён

В Европе опасаются роста дефицита топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Даже если боевые действия прекратятся в ближайшее время, для стабилизации ситуации рынку могут потребоваться годы.

Европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен констатировал, что наступает «возможно, самый тяжелый энергетический кризис всех времён». Его цитирует одно из немецких изданий.



Из-за роста цен на энергоносители страны Евросоюза с начала марта и по настоящее время уже понесли дополнительные затраты в совокупном размере более тридцати миллиардов евро. И это только начало, предрек Йоргенсен.

В зоне особого риска — авиационная отрасль. Еврокомиссар по энергетике предсказал нарушения летнего авиасезона, указав, что уже в начале июня начнутся перебои с керосином, отмены рейсов и рост цен на билеты.



Чтобы не допустить коллапса, власти Евросоюза уже сейчас наращивают стратегические резервы топлива. Брюссель также прорабатывает сценарии чрезвычайного распределения ресурсов на случай острого дефицита. Речь идет о беспрецедентных механизмах, которые раньше не применялись в мирное время.

В апреле Йоргенсен представил экстренный план мер AccelerateEU для борьбы против роста цен на энергоносители и ускорения перехода Европы к чистой энергетике. План предусматривает, в частности, защиту потребителей и промышленности от ценовых потрясений, модернизацию энергетической системы ЕС и другие меры. Это значит, дополнительные финансовые расходы.

Чуть более года назад Йоргенсен презентовал план Еврокомиссии по полному отказу от российского газа и других энергоносителей к концу следующего года. Помимо прочего, план Брюсселя предполагал полный отказ от поставок из РФ ядерного топлива. Теперь всё сильно изменилось. Недавно правительство Бельгии отказалось от демонтажа реакторов АЭС в рамках перехода на возобновляемые источники энергии. Более того, атомную генерацию в королевстве намерены восстановить и даже построить дополнительные энергоблоки АЭС.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 17:02
    Чем западным паразитам хуже тем людям лучше.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:26
      США ввело 25% пошлины на автомобили из Германии. Прошло всего пол года как Урсула выдавала пошлины в 15% как успех политиков ЕС, а тут такой нежданчик. США не любят выполнять договоренности.
      Чуть более года назад Йоргенсен презентовал план Еврокомиссии по полному отказу от российского газа и других энергоносителей к концу следующего года.
      А как там указания нашего Президента по поставкам газа в ЕС? выполняются? или это другое?
      Помимо прочего, план Брюсселя предполагал полный отказ от поставок из РФ ядерного топлива.
      Насколько помню 70% топлива в мире поставляет Россия. Не урана а именно топлива. У всех остальных оно дороже в 2 раза, а у России еще и утилизация бесплатная. Может нам следует запретить поставки ядерного топлива в ЕС, тем более они сами этого хотят?
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +4
        Сегодня, 17:54
        "нидерландский Роттердам и бельгийский Антверпен — крупнейшие порты Европы, которые входят в состав региона Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) и занимаются торговлей, хранением и перевалкой нефти и нефтепродуктов."
        Может жахнем? Глядя на Иран. wassat
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:12
          Цитата: Kotofeich
          Может жахнем? Глядя на Иран.
          Я уж и не знаю, что нужно сделать, чтобы жахнуть. Может быть, нашим рукамиводителям бороды отрастить и переобуть их в тапки? Поможет?
          1. Deadушка Звание
            Deadушка
            0
            Сегодня, 18:42
            Пару контейнеров с Хусита привезти и они сами все сделают.
        2. Vent
          Vent
          -1
          Сегодня, 18:42
          Жахнем, обязательно жахнем, но потом☠️☠️☠️
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:05
    Вы получили то что заслужили и не хрен плакатся.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 17:16
      Теперь всё сильно изменилось.

      Пусть покупают энергоносители по "эксклюзивным" ценам, в тридорога и ни центом дешевле.
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 17:11
    "Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён".
    Провидец, блин.
    Фамилии авторов этого "самого тяжелого кризиса" у всех на слуху. Пальцем тыкать не будем.
    Ставьте дальше вертушки и панельки. На авиалайнеры не забудьте тоже. (Сарказм).
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:13
    Пусть в лесу хворост собирают wink
  5. Факапыч Звание
    Факапыч
    +4
    Сегодня, 17:19
    Как можно из одной муссируемой темы делать статьи почти каждый день. Понятно, что кризис. Но... Журналист такой же фрезеровщик - чем больше нафрезировал, тем больше получил. Также и журналисты гонятся за знаками. Но подавайте действительно хорошие статьи с цифрами, фактами, аналитикой. А то статья не о чем. Тысячи таких на тысячах ресурсах. Гипатитная пресса... Тфу...
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 18:08
    Всё равно дело дойдёт до того,что и российский газ с нефтью станут "демократичными",с молекулами свободы....вот кто из Эвропы первым ЭТО озвучит!??....А ведь придут....японцы вон втихаря покупают,не смотря на "недемократичность"..
    Подходит время сказать европейцам "походить по рынку,поискать товару"....или "мы не такие"?
    Хотя урок для Эвропы был очень наглядным и....убедительным.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 18:32
      Цитата: HAM
      Всё равно дело дойдёт до того,что и российский газ с нефтью станут "демократичными"
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 18:48
        почти 50% дизеля в европах было российским....
  7. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 18:17
    Им скоро жрать нечего будет, от чего они опять пойдут на восток за "жизненным пространством".

    Американцы конечно молодцы - делают все, чтоб натравить объединённую Европу на Россию
    1. alovrov Звание
      alovrov
      0
      Сегодня, 18:29
      Вообще то занимаются этим британцы. Они как и обычно вгонят немцев в нищету, Мерц уже пообещал, а далее у немца в голове срабатывает генетический триггер и он стройными колоннами сам идет на восток. Бриты виртуозно владеют этой остью немцев.
  8. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 18:40
    там же не только нефть и газ, но и дизель и авиакеросин
    Сергей Колобанов в начале апреля оценивал суммарное потребление авиакеросина в Европе в 2025 году в 48 млн т, из которых только 30 млн т производят НПЗ стран Евросоюза. Остальная часть импортируется, половина импорта ввозилась из стран Ближнего Востока.https://www.rbc.ru/business/16/04/2026/69e122b29a79476004908e58

    9 мил. т. авиакеросина с залива... если поставки нефти и можно восстановить, по поставки того же керосина после ударов по той же Фуджейре и пр. быстро не восстановятся...
    Евросоюз может оказаться вынужден закупать американский авиационный керосин, чтобы преодолеть его дефицит, вызванный блокированием Ормузского пролива. Об этом предупредил еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас https://tass.ru/ekonomika/27174085
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:40
    Зачем в "райском саду " электричество? Ни разу не видел на картинах " Райский сад " ночью ,,только день у него .И второе 200 литров бензина ,соляры не важно чего ,это всего на 200 € дороже .Тогда я ничего не понимаю, 200€ это так критично для домохозяйства в Европе. what У них же большие зарплаты или всё таки не совсем большие в итоге.
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 20:16
    Им кризис пророчат каждый раз, а они все никак не загнутся.