Противник продолжает волны атак БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще трех украинских беспилотников, летевших на столицу. Таким образом, количество сбитых за день дронов достигло 13. Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Сначала сбили один БПЛА, потом цифра выросла до трех, затем до шести, после – еще четыре. И вот финальный аккорд – еще плюс три. Противник явно пытается найти бреши в обороне, но каждый раз упирается в мощности ПВО.

Показательно, что в районе аэропорта Шереметьево введены ограничения на использование воздушного пространства. Стандартная процедура при таких налетах. И она работает.

Однако это лишь вершина айсберга. Данные Минобороны за ночь рисуют куда более масштабную картину. Всего силы ПВО ликвидировали 289 украинских беспилотников самолетного типа. География: от Брянской и до Ленинградской, от Крыма и до Татарстана. Дроны летели и над акваторией Азовского моря – тоже были сбиты.

Ранее Зеленский объявил о режиме тишины в зоне боевых действий. Оно начнется в полночь 6 мая. Это заявление он сделал уже после намека о нанесении удара беспилотниками по Москве 9 мая. Минобороны РФ 4 мая сообщило об одностороннем перемирии на время празднования Дня Победы.
  Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36
    -1
    Сегодня, 16:53
    Ну и ладно. Это Путина проблемы. Ему с этим жить.
    А мы нового, в любом случае, найдем.
  лесничий
    лесничий
    0
    Сегодня, 16:55
    Интересно а что будет дальше, если в Москву прорвался беспилотник, а ее охраняет целая Армия ПВО? Сколько еще будем топтаться? Эх, печально все это.
  Ella34
    Ella34
    0
    Сегодня, 16:56
    Через неделю уже по 1000 сбивать придётся. А то и больше намного. Им то что?
  Ирек
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:57
    Хахлы и их хозяева не успокоятся пока как следует по каструле не отгребут , всё ещё влажно мриют....