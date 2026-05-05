Стубб: На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе нужна Украина не для демократии и развития, а для «сдерживания России».



Стубб прямо заявляет:

Вместо того чтобы говорить, что Украине нужно от Европы, возможно, нам следует начать думать о том, что нам, Европе, нужно от Украины. Мы в Европе должны избавиться от мышления, что только мы помогаем Украине.

На Западе, по его словам, нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как это делает ВСУ.

Финский лидер вещает:

Даже после окончания войны российская угроза не исчезнет.

И тут же делает вывод: Украину надо срочно тащить и в ЕС, и в НАТО. Схема железобетонная: пусть воюют до последнего украинца, а европейцы постоят в сторонке.

Как итог, Финляндия, которая еще недавно гордилась своим нейтралитетом, теперь грезит украинскими солдатами как щитом от «российской угрозы», которую видит чуть ли не каждый европейский лидер.

Владимир Путин в ответ на подобные заявления уже неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу. Это заявления для тех, кто либо провоцирует, либо страдает «полной некомпетентностью». Путин адресовал эти слова еще премьеру Словакии Фицо, но они отлично ложатся и на риторику Стубба.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:09
    У фиников ваще башку снесло , выбрали себе шведа тупого , да ещё такого отвратительного.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 17:27
      Сегодня, 17:27
      У фиников ваще башку снесло , выбрали себе шведа тупого , да ещё такого отвратительного.

      Ктото шведа отвратительного выбирает, кто то местечкового отвратительного. Чужая душа - потёмки.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 17:47
      Сегодня, 17:47
      фиников ваще башку снесло ,
      Осталось ответить на вопрос, почему еще Сайменский канал работает, и это не смотря на все беспилотники и санкции. Это потому что мы не такие, или мы такие тупые?
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Сегодня, 18:25
      Сегодня, 18:25
      У фиников ваще башку снесло , выбрали себе шведа тупого , да ещё такого отвратительного.

      Так скандинавы, всегда считали шведов выше, чем финны и 2 языка государственных. ШВЕДСКИЙ и финский
      1. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 19:50
        Все течёт все меняется. Когда то самыми отсталыми считали норвежцев. А потом-раз, норги на шельфах нефть нашли.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:57
          Сегодня, 19:57
          Все течёт все меняется. Когда то самыми отсталыми считали норвежцев. А потом-раз, норги на шельфах нефть нашли.

          На зависть всем остальным гейропейцам.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 17:11
    На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина

    Xoxлы должны быть довольны, их похвалили старшие партнеры. Ну, пусть дальше продолжают.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      0
      Сегодня, 18:18
      На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина
      Ну как вот Армян подтянули, у них опыт есть воевать,правда успехи не очень.......
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Сегодня, 17:15
    На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина
    Дypaков нет своих людей утилизировать за чужие интересы. Здесь чухонец прав
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 17:46
      Сегодня, 17:46
      Дypaков нет своих людей утилизировать за чужие интересы. Здесь чухонец прав
      Как видите Борис Джонсон нашел таковых.
    2. тоже-врач Звание
      тоже-врач
      +1
      Сегодня, 17:58
      А кто сказал, что русские Украины для зели свои? Свои у него в Израиле.
    3. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 18:05
      Сегодня, 18:05
      На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина
      Дypaков нет своих людей утилизировать за чужие интересы. Здесь чухонец прав

      так в реале это не армии нет, этт нет власти настолько готовой уничтожить своё население, такие вот человеческие ценности ЕС, Пол Пот отдыхает
    4. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:07
      Сегодня, 18:07
      На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина
      Дypaков нет своих людей утилизировать за чужие интересы. Здесь чухонец прав
      Самое интересное в том, что при Байдене было чёткое деление на сорта - украинцы (бессортица, во дворе кучей сваленная), третий сорт (трибалты, румыны-болгары) и далее по сортам. И ясно было, что в костёр их будут подбрасывать согласно сорту по мере прогорания низкосортных.
      Теперь, с формальным уходом Америки, ничего не понятно.
      Ну, сожгут бессортицу... А дальше? Независимо от сорта - в пожар войны желающих лезть нету. Стубб, что ли, финнов в контрнаступ поведёт, когда украинцы прогорят? Или поляки? Я уж не говорю про высший сорт - Британию-Германию-Францию - те ни под каким соусом не полезут. А кого в бой-то, если Украины не будет? А Америка, вроде бы, заставлять, как при Байдене, никого не собирается.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 18:28
        Приветствую Игорь! hi Может как-то поляков будут накручивать? Ведь не первый раз. Давняя злоба против России, СССР
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 18:51
          Дмитрий, laughing!
          Сегодня, 18:51
          Может как-то поляков будут накручивать? Ведь не первый раз. Давняя злоба против России, СССР
          Поляки пойдут ТОЛЬКО в толпе. А в одиночку они ни сами по себе, ни вместо украинцев желанием не горят. Рвались ведь уже - но только с НАТО. Байден сказал: "Сама-сама..." - и они утухли.
          А где толпу найти? Особенно, после первого ответного тактического ядерного удара.

          Не знаю, что будет после 9 Мая с центром Киева, но, что-то мне подсказывает, что, если "Орешник" будет со специальной БЧ - в Европе визгу будет много, а вот воевать желающих РЕЗКО поубавится.

          И вобще.
          Моё мнение - не фиг связывать 9 Мая и удар по Украине тактическим ядерным оружием. Первое - само по себе, а второе - само по себе. Если аккуратно, квадратно-гнездовым способом, перепахивать в ответ на удары вглубь России районы того же Львова или Ивано-Франковска - надолго у них городов хватит? А в Европе прибавится желающих повоевать, если разрушения примерят на свои столицы?
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 19:49
            Я давно думаю что Киев пора раздолбать! И это будет очень правильная декоммунизация, которую они заслужили ещё лет 10 назад. Были бы тогда поскромнее...Да и зелебоба надо бы точечно, как США. А то уж очень он суетится --- ездит туды-сюды, болтает много...
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 20:21
              Сегодня, 20:21
              ездит туды-сюды, болтает много...
              Меня даже не он больше раздражает, а "туристы", которые к нему катаются... А вот если случайно попадут под раздачу?...

              Только сейчас заметил, что в предыдущем комментарии вместо "здрасте" поставил "ха-ха"... feel
  4. RockerMan Звание
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 17:19
    Сегодня, 17:19
    На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина
    Дypaков нет своих людей утилизировать за чужие интересы. Здесь чухонец прав

    Умные да, за свои интересы воюют чужими руками. Как пример, мелкобриты, матрасники.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:25
    Путин адресовал эти слова еще премьеру Словакии Фицо, но они отлично ложатся и на риторику Стубба.
    Русофобия, это товар на в Европе и товар дорогой, а что кроме русофобии, может предложить Стубб, он же ведь ничего больше не умеет делать.
    "В свободное от учёбы время Стубб подрабатывал хоккейным тренером, продавцом в магазине снаряжения для гольфа, стажёром на фабрике по производству бумаги в Германии. "
    Не уж то он вернётся на бумажную фабрику в Германии, или в Финляндии.
  6. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 17:57
    Ну так в 1940-м не было ни одной армии, способной воевать, как гитлеровская. Что поменялось-то? Тоталитарный режим всегда лучше воюет, чем демократический.
  7. Tusv Звание
    Tusv
    +1
    Сегодня, 18:01
    Не ну сидели такие Финники и в ус не дули. Войска за 200 км. Заказы на целую треть всего ледокольного флота России. Береза на бумагу - попой кушай. Мало так купи делянку. Молочка из Финки пожалуйста. Туристы в Финку - только не тырьте наши ласапеды. А тут пришел такой Стубб.
    Чухонцы! Да повесьте этого марозматика за коки. У США на ледоколы спроса нет и не будет, пока Гренландию не отожмут. Спроса ни у кого на туризм, кроме Нас на парочку финских марок. Экспорт кругляка закрыт. Турку в КХЛ не играет. А тут еще Трам с пять процентами на НАТО
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 18:17
    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе нужна Украина не для демократии и развития, а для «сдерживания России».

    Считай как таран против России...надо же финн русофоб озвучил мечту Европы.
  9. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    -1
    Сегодня, 18:22
    на западе нет ни одной армии ........
    Конечно, гейропейцы слишком давно полюбили голубизну и гендерное пазнообразие. А на укре ещё выпускники Советских военных училищ руководят
  10. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 18:29
    На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина

    В словах Стубба и лукавство и пропаганда, и в чем то он прав. Лукавит в том, что на самом деле у них есть дисциплинированный многочисленный народ с отличным боевым духом и хищной генетикой, которая пока спит. А если всей толпой соберутся, то Россию спасает только чудо, массовый героизм и выносливость на грани человеческих возможностей. Пропаганда в том, чтобы война продолжалась, русские гибли, простые бюргеры её оплачивали, а там может и Россия развалится, ну или хотя бы геополитически перестанет играть заметную роль и мешать грабить весь мир. Хотя официально они защищаются, как Америка от Ирана. Пропаганда она такая. Ну а прав он в том, что на поле боя русским нет равных, поэтому некоторых русских переименовали и натравили друг на друга. Результат пока прекрасный для них, зрелище великолепное. Ясен пень, что оно должно продолжаться под любым именем и с любым обоснованием. Собственно, об этом как раз речь Стубба.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 18:54
      Сегодня, 18:54
      А если всей толпой соберутся, то Россию спасает только чудо

      Ну если конвекционным, таки да. А если снятые с вооружения Тополя не в космос запускать, а по назначению. Таки нет. Не ну самая длинная арктическая линия в России, а белые медведи в Канаде. Зачем Новую землю содрогать. Раде популяции белых медведей, список: Клайпеда, Дувр, космодром Куру, Фолкленды
  11. Александр_K Звание
    Александр_K
    +2
    Сегодня, 18:45
    Кстати, заявлениям Путина о миролюбии никто не верит. Так же как и в самой России его словам все меньше веры. Так же как и любым другим политикам почти никто нигде не верит. И Трамп здесь яркий образец. Время такое пришло массового вранья. Пургу несут все кому не лень, и никто за базар не отвечает. Раньше над Псаки смеялись, да над выражением официальной позиции государства в Твиттере, а теперь не смешно. К тому же они судят по себе: имея силу и слабого соседа - грех не воспользоваться. А глядя как внутри нашей страны происходит отъем бизнеса государством и аффилированными с госчиновниками компаниями, они делают правильный в общем то вывод, что капитализм везде примерно одинаковый, чтобы Путин о своем миролюбии не говорил.
  12. alexbor Звание
    alexbor
    -1
    Сегодня, 19:00
    пусть воюют до последнего украинца, а европейцы постоят в сторонке

    будем деньги на ваших смертях зарабатывать!
  13. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 19:16
    Стубб: На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина

    Да,. да, да.
    За то всяких "инструкторов" слетаются туда, что мух на навоз. lol