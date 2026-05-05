Стубб: На Западе нет ни одной армии, способной воевать так, как Украина
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе нужна Украина не для демократии и развития, а для «сдерживания России».
Стубб прямо заявляет:
Вместо того чтобы говорить, что Украине нужно от Европы, возможно, нам следует начать думать о том, что нам, Европе, нужно от Украины. Мы в Европе должны избавиться от мышления, что только мы помогаем Украине.
На Западе, по его словам, нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как это делает ВСУ.
Финский лидер вещает:
Даже после окончания войны российская угроза не исчезнет.
И тут же делает вывод: Украину надо срочно тащить и в ЕС, и в НАТО. Схема железобетонная: пусть воюют до последнего украинца, а европейцы постоят в сторонке.
Как итог, Финляндия, которая еще недавно гордилась своим нейтралитетом, теперь грезит украинскими солдатами как щитом от «российской угрозы», которую видит чуть ли не каждый европейский лидер.
Владимир Путин в ответ на подобные заявления уже неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу. Это заявления для тех, кто либо провоцирует, либо страдает «полной некомпетентностью». Путин адресовал эти слова еще премьеру Словакии Фицо, но они отлично ложатся и на риторику Стубба.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
