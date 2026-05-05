Вместо того чтобы говорить, что Украине нужно от Европы, возможно, нам следует начать думать о том, что нам, Европе, нужно от Украины. Мы в Европе должны избавиться от мышления, что только мы помогаем Украине.

Даже после окончания войны российская угроза не исчезнет.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе нужна Украина не для демократии и развития, а для «сдерживания России».Стубб прямо заявляет:На Западе, по его словам, нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как это делает ВСУ.Финский лидер вещает:И тут же делает вывод: Украину надо срочно тащить и в ЕС, и в НАТО. Схема железобетонная: пусть воюют до последнего украинца, а европейцы постоят в сторонке.Как итог, Финляндия, которая еще недавно гордилась своим нейтралитетом, теперь грезит украинскими солдатами как щитом от «российской угрозы», которую видит чуть ли не каждый европейский лидер.Владимир Путин в ответ на подобные заявления уже неоднократно заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу. Это заявления для тех, кто либо провоцирует, либо страдает «полной некомпетентностью». Путин адресовал эти слова еще премьеру Словакии Фицо, но они отлично ложатся и на риторику Стубба.