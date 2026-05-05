Деньги ЕС не помогли: украинский Госстат признал сокращение экономики страны

2 125 12
Деньги ЕС не помогли: украинский Госстат признал сокращение экономики страны

Украинский Госстат официально зафиксировал официальное сокращение экономики страны: в первом квартале текущего года ВВП Украины снизился на 0,5% в годовом исчислении (по сравнению с первым кварталом 2025 года). По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, украинский ВВП снизился на 0,7%. Как правило, если снижение ВВП продолжается два квартала подряд, можно говорить о рецессии и устойчивом экономическом спаде.

В то же время Нацбанк «незалежной» ухудшил свой экономический прогноз на 2026 год с 1,8% до 1,3%, объяснив спад экономики страны не только замедлением экономической активности, но и атаками на энергетику, холодной зимой, задержками в финансировании со стороны западных «союзников» Киева, а также негативным влиянием ближневосточного кризиса.

При этом по итогам 2025 года украинский Госстат зафиксировал рост ВВП страны на уровне 1,8%, что уже являлось существенным замедлением в сравнении с предыдущими годами (2,9% в 2024 году, 5,3% в 2023 году после спада почти в 29% в 2022 году).

Между тем в марте 2026 года государственный долг Украины достиг 9,2 триллиона гривен (211 миллиардов долларов), что почти в четыре раза превышает весь бюджет бывшей УССР на текущий год. По оценкам экспертов, в 2026 году, несмотря на выделенный Евросоюзом кредит, Киеву понадобятся еще десятки миллиардов долларов, чтобы обслуживать старые долги и покрывать дефицит бюджета.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 17:18
    украинский Госстат признал сокращение экономики страны


    А она нужна эта экономика Украине? Она и так на всём готовеньком.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 17:32
      Цитата: alexboguslavski
      А она нужна эта экономика Украине? Она и так на всём готовеньком.
      А как же тогда МВФ ей будет деньги выделять? Без экономики этого нельзя сделать, по правилам того же МВФ. Я уж не говорю о том что население 404 сокращается, потребление энергоресурсов и электричества падает, а экономика растет. Это прям Нобевлевская премия по экономике. А представляете как производительность труда выросла? 10 млн трудящихся делают в 1.5 раза больше чем 20 млн, которые были еще совсем недавно в 21 году. Т.е. рост на 300% за 5 лет. Тут даже Китай завидует.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +1
        Сегодня, 17:45
        по правилам того же МВФ.
        Если джентльмен не может выиграть по правилам, он меняет правила. Достаточно, что они беспилотники тыщами клепают, спасибо западу и нашему лучшему партнёру Китаю.
  2. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 17:24
    Лучше бы дефолт объявили. Нет лучше пускай с Украины деньги трясут. Раз кредиты взяли пора бы отдавать.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Артур Грудинин
      Нет лучше пускай с Украины деньги трясут. Раз кредиты взяли пора бы отдавать.


      СССР много кого кредитовал, подобно Западу, кредитующему нынешнюю Украину. И потом прощал их долги, в том числе и преемница СССР Россия. И Украине простят. Но есть нюанс. Для этого Украине надо победить Россию.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 17:33
    При этом по итогам 2025 года украинский Госстат зафиксировал рост ВВП страны на уровне 1,8%

    В это не верю, а вот то, что Госстат - это те кто в параллельной реальности живут - верю.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:35
    Киеву понадобятся еще десятки миллиардов долларов, чтобы обслуживать старые долги и покрывать дефицит бюджета.

    "Откуда деньги Зин !" (Высоцкий)
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:38
    И в Гейсоюз не принимают , кругом облом кастрюлеголовым.
  6. old64 Звание
    old64
    -1
    Сегодня, 17:45
    сокращение экономики страны

    Кризис все страны европы зацепил. И нас в том числе. Только у нас благодаря центробанку и минэкономразвитию, а у них ближневосточным обострениям.
  7. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 18:01
    в первом квартале текущего года ВВП Украины снизился на 0,5% в годовом исчислении

    ВВП России в I кв. 2026 г. снизился на 0,3%

    В то же время Нацбанк «незалежной» ухудшил свой экономический прогноз на 2026 год с 1,8% до 1,3%, объяснив спад экономики страны не только замедлением экономической активности, но и атаками на энергетику, холодной зимой, задержками в финансировании со стороны западных «союзников» Киева, а также негативным влиянием ближневосточного кризиса.

    Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции
    Оценка темпов роста реального ВВП по итогам 2026 года снижена с 1–1,5 до 0,5–1%. Прогноз по инфляции на конец года банк также ухудшил: предварительно, она составит не 5–6%, а 6–6,5%

    Вспоминаешь два главных русских вопроса- "Кто виноват?" и "Что делать?" :((....
  8. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 18:22
    Весьма неплохо, сразу видно что сотни тяжелых БПЛА попадают куда следует и прям точно в цель. Экономика бывшей УССР чуть жива - всего то рост почти на 2%. Кто там ведет борьбу на истощение и гордится тысячью порезов???
  9. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 18:37
    Европа с удовольствием даст деньги на оружие. Но кормить 25 миллионов украинцев без собственной экономики удовольствие дорогое.