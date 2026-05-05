Глава Пентагона: Мы проводим оборонительную операцию, это Иран - агрессор
Глава Пентагона США Пит Хегсет на брифинге заявил, что новая операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе носит «исключительно оборонительный характер». По словам Хегсета, Вашингтон «не ищет конфликта», а целью операции является (вы не поверите) лишь защита мирных коммерческих судов от агрессии со стороны Ирана.
Пит Хегсет:
«Проект Свобода» носит оборонительный характер, ограничен по масштабу и временный по продолжительности. Мы не ищем боестолкновений, но Ирану также нельзя позволять блокировать доступ невинных стран и их товаров к международному водному пути.
Чистый Оруэлл...
Чиновник подчеркнул, что новая миссия является отдельной от наступательной операции «Эпическая ярость» и не подразумевает нарушения территориальных вод Ирана. При этом он назвал Тегеран «явным агрессором», который «преследует гражданские суда» и «превратил критически важный узкий проход в оружие для своей финансовой выгоды».
У Хегсета в ходе брифинга поинтересовались, действует ли в США программа подготовки морских млекопитающих (например, дельфинов) камикадзе для нужд флота. Министр войны США заявил, что он не станет это ни подтверждать, ни опровергать. Ранее в самих США появлялись публикации о том, что специальные подразделения ВМС США ведут подготовку морских животных для охраны военных баз и диверсионной деятельности. Чаще всего дя этих нужд готовят дельфинов.
