Глава Пентагона: Мы проводим оборонительную операцию, это Иран - агрессор

Глава Пентагона США Пит Хегсет на брифинге заявил, что новая операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе носит «исключительно оборонительный характер». По словам Хегсета, Вашингтон «не ищет конфликта», а целью операции является (вы не поверите) лишь защита мирных коммерческих судов от агрессии со стороны Ирана.

Пит Хегсет:



«Проект Свобода» носит оборонительный характер, ограничен по масштабу и временный по продолжительности. Мы не ищем боестолкновений, но Ирану также нельзя позволять блокировать доступ невинных стран и их товаров к международному водному пути.

Чистый Оруэлл...

Чиновник подчеркнул, что новая миссия является отдельной от наступательной операции «Эпическая ярость» и не подразумевает нарушения территориальных вод Ирана. При этом он назвал Тегеран «явным агрессором», который «преследует гражданские суда» и «превратил критически важный узкий проход в оружие для своей финансовой выгоды».

У Хегсета в ходе брифинга поинтересовались, действует ли в США программа подготовки морских млекопитающих (например, дельфинов) камикадзе для нужд флота. Министр войны США заявил, что он не станет это ни подтверждать, ни опровергать. Ранее в самих США появлялись публикации о том, что специальные подразделения ВМС США ведут подготовку морских животных для охраны военных баз и диверсионной деятельности. Чаще всего дя этих нужд готовят дельфинов.
  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Сегодня, 17:55
    Глава Пентагона: Мы проводим оборонительную операцию, это Иран - агрессор
    "А что, так можно было?" laughing
    1. роман66 Звание
      Сегодня, 18:44
      Уловка 22
      Йоссариан — тоже, так как у него были доказательства: совершенно незнакомые люди палили в него из пушек каждый раз, когда он поднимался в воздух, чтобы сбросить на них бомбы
    2. Victor_B Звание
      Сегодня, 19:25
      "А что, так можно было?" laughing
      Нужно!
      А как ещё, если он размахнулся и своим лицом ударил меня по сапогу?
  2. topol717 Звание
    Сегодня, 17:57
    О как, оказывается можно вести оборонительную операцию находясь в 10 000 км от своих границ. Даже на другом континенте.
  3. Zoldat_A Звание
    Сегодня, 17:58
    Я один в Ормузском проливе, в связи с этой "Свободой", вижу Тонкинский залив 2.0?

    Какое Америке дело до моряков на танкерах, у которых заканчивается еда? Ей надо, чтобы какому-нибудь их кораблю качественно в борт влепили. Желательно, чтобы с трупами "солдат великой американской армии, отдавших жизни за свободу и независимость Америки".
    Всё по Блумбергу, совместившему график настроения Трампа и цену на нефть. Вчера нефть была больше 110 - пора воевать. пока не станет 80-90. Тогда опять заговорит о мире.
    1. Монтесума Звание
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Zoldat_A
      Я один в Ормузском проливе, в связи с этой "Свободой", вижу Тонкинский залив 2.0?

      hi !
      Нынешней Америке изобрести повод для начала войны, как два пальца об асфальт. Тысячу причин найдут для оправдания любого своего действия, и не постесняются на весь мир объявить.
      1. Zoldat_A Звание
        Сегодня, 18:40
        Александр, hi!
        Цитата: Монтесума
        Нынешней Америке изобрести повод для начала войны, как два пальца об асфальт. Тысячу причин найдут для оправдания любого своего действия, и не постесняются на весь мир объявить.
        Раньше хоть формальный повод изобретали, провокацию устраивали - броненосец "Мэн", "Лузитания", Пёрл-Харбор, Тонкинский залив, башни-близнецы, пробирка в ООН... Не ленились планировать провокации, не считались с жертвами...
        А сейчас всё просто - "Я хочу их нефть, а поэтому они наркобороны с ядерной бомбой". ПРОСТО СКАЗАЛ Трамп.
        Конечно, и раньше войны ни с чего начинались - кто такой, по большому счёту, Франц Фердинанд, чтобы из-за него положить миллионы? Но просто ХОЧУ ИХ НЕФТЬ - это откат во времена каперства, это даже не их "правила" какие-то.
        Если в мире начинает править "потому что могу" - исправит только огромная война, покруче Первой и Второй мировых вместе взятых. Сегодня Трамп захотел иранскую нефть, вчера венесуэльскую... А завтра? Любая империя растёт вширь, а не ввысь - экстенсивно. Завтра он захочет сибирскую нефть. Кто как, а я, несмотря на то, что Трамп и остальные в Америке говорят сейчас, считаю, что так и будет.
        1. Монтесума Звание
          Сегодня, 18:57
          Цитата: Zoldat_A
          А сейчас всё просто - "Я хочу их нефть, а поэтому они наркобороны с ядерной бомбой".

          Не всё так однозначно, как вещала в интернете в 2014-м году одна известная "крымчанка, дочь офицера". Если у страны, объекта повышенного внимания США, на самом деле есть "ядрёна мать", то навряд ли на конфликт пойдут. Тот же Трамп Максимус, в первый период своего царствования, попытался неуступчивого Кима шантажировать авианосной группировкой, да так и убрался ни с чем - не стал рисковать, осознав возможные последствия.
          Вот такое моё личное мнение, а что и как будет - посмотрим. hi
          1. Zoldat_A Звание
            Сегодня, 19:02
            Цитата: Монтесума
            Если у страны, объекта повышенного внимания США, на самом деле есть "ядрёна мать", то навряд ли на конфликт пойдут. Тот же Трамп Максимус, в первый период своего царствования, попытался неуступчивого Кима шантажировать авианосной группировкой, да так и убрался ни с чем - не стал рисковать, осознав возможные последствия.
            Помню-помню, и здесь не раз вспоминал, как Трамп надул щёки, а потом вся толпа как на "квадрате" на плацу в океане резко сделала "нале-во!" и пошлёпала прогуляться на Филиппины.
            Если бы у Ирана действительно что-то было из того, о чём Трамп говорит - да он бы рыло не посмел сунуть.
            А теперь, я уверен, ЭТО у Ирана точно будет - они дядьки не глупые и поняли, что лучше всего охлаждает американский пыл...
            1. Монтесума Звание
              Сегодня, 19:17
              Цитата: Zoldat_A
              А теперь, я уверен, ЭТО у Ирана точно будет - они дядьки не глупые и поняли, что лучше всего охлаждает американский пыл...

              Согласен, теперь уж точно не отступятся. И возможности сохранили.
              Американские разведывательные службы пришли к неутешительному для Вашингтона и его союзников выводу: совместная операция США и Израиля, направленная на подрыв ядерной программы Тегерана, не смогла достичь своих целей.

              https://www.mk.ru/politics/2026/05/05/amerikanskaya-razvedka-sdelela-neozhidannoe-priznanie-o-yadernom-potenciale-irana.html?ysclid=mostxh4gl0575307720
            2. Tusv Звание
              Сегодня, 19:21
              Цитата: Zoldat_A
              Помню-помню, и здесь не раз вспоминал, как Трамп надул щёки, а потом вся толпа как на "квадрате" на плацу в океане резко сделала "нале-во!" и пошлёпала прогуляться на Филиппины.

              Не на Филиппины, а на Гоа и дело не в Иране, а в Серной Корее. И ваще там Японцы сильно жаловались, что Медведи (пепелац такой ядерноносный) рыбу пугают. А так все верно
              1. Zoldat_A Звание
                Сегодня, 20:11
                Цитата: Tusv
                Не на Филиппины, а на Гоа и дело не в Иране, а в Серной Корее. И ваще там Японцы сильно жаловались, что Медведи (пепелац такой ядерноносный) рыбу пугают. А так все верно

                "Не к карты, а в рулетку, не тысячу, а десять, и не выиграл, а проиграл" laughing
                Я, почему-то, ясно помню, как они отправились пугать Кимов, а потом резко с дружественным визитом оказались на Филиппинах. Стоило только Кимам сказать, что жахнут всем, что есть, по всему, до чего дотянутся.
          2. isv000 Звание
            Сегодня, 19:12
            Тот же Трамп Максимус,

            Максимилиан, император Рима, сходил войной на Персию, возжелал их золото. В итоге до старости служил Дарию Великому ступенькой для посадки на коня. Как одряхлел вспомнили про золото, дали. Расплавили и дали, залили в глотку...
      2. napalm Звание
        Сегодня, 19:15
        Цитата: Монтесума
        Цитата: Zoldat_A
        Я один в Ормузском проливе, в связи с этой "Свободой", вижу Тонкинский залив 2.0?

        hi !
        Нынешней Америке изобрести повод для начала войны, как два пальца об асфальт. Тысячу причин найдут для оправдания любого своего действия, и не постесняются на весь мир объявить.

        Логика у них всегда была удивительной. Мы высылаем n- количество ваших дипломатов. На ответ, что РФ высылает аналогично n- количество их дипломатов. Ответ, вы не имеете право, мы справедливо, а вы нарушаете общепринятые нормы. Также и с ответными санкциями допустим. Они в праве, а в ответ нарушение правил. Сколько раз уже так было.
  4. tur-tur Звание
    Сегодня, 18:03
    А может нужно не стебатся над ним, а поучится. Ложили мы болт на ваше мнение. Точка.
    1. Монтесума Звание
      Сегодня, 18:30
      Цитата: tur-tur
      А может нужно не стебатся над ним, а поучится. Ложили мы болт на ваше мнение.

      Во-первых, не ложили, а поклали. smile

      Во-вторых, подлости не стоит учиться, может боком выйти, что мы и наблюдаем - вертит их Иран на одном месте, заодно с этим болтом.
      1. Pavel57 Звание
        Сегодня, 18:53
        Вопрос границы подлости субъективны. СССР готов был в 1956 году вдарить по Лондону. Примерно в те же времена проложить новый Босфор, коли турки не пускали по старому. Сейчас - мы не такие.
      2. tur-tur Звание
        Сегодня, 18:59
        Монтесума
        (Александр)
        ------------------------
        Во-первых, не аргумент, просто занудство.
        Во-вторых, где вы увидели подлость? Иран их крутит ( или вертит, поправьте если ЧЁ) без их заявлений.
        А вот России стоит поучится ложить ( покласть ) болт на мнение так называемого "мирового сообщества" .
        1. Монтесума Звание
          Сегодня, 19:05
          Цитата: tur-tur
          Во-первых, не аргумент, просто занудство.

          И не думал занудничать, просто повод для юморного подкола. hi drinks

          А вот России стоит поучится ложить ( покласть ) болт

          Всё же, класть на всех болт не есть достойное занятие, по крайней мере, такое моё личное мнение.
      3. Grencer81 Звание
        Сегодня, 19:26
        Во-первых,не пожелали,а положили.
        Во-вторых, подлость в политике,это не подлость.
        Это просто политика.
    2. Mouse Звание
      Сегодня, 18:35
      Это не наш метод............ И уподобляться им как- то не комильфо.....
    3. боеприпас Звание
      Сегодня, 18:52
      Цитата: tur-tur
      нужно не стебатся над ним, а поучиться.

      Вот этот Пит Хегсет и поучился -))) сами знаете - у кого.
  5. mad-max78 Звание
    Сегодня, 18:08
    Цитата: Дядя Сэм_2
    Глава Пентагона: Мы проводим оборонительную операцию, это Иран - агрессор
    "А что, так можно было?"
    laughing
  6. alexoff Звание
    Сегодня, 18:12
    Американцы вообще главные жертвы на планете, везде им приходится обороняться - в Ираке, Иране, Афганистане, Вьетнаме...
    1. Монтесума Звание
      Сегодня, 18:18
      Цитата: alexoff
      Американцы вообще главные жертвы на планете, везде им приходится обороняться - в Ираке, Иране, Афганистане, Вьетнаме..

      Не забудьте, как тяжело им было держать оборону в Венесуэле, да и от Кубы скоро защищаться придётся. На разрыв работают, чтобы везде успеть. request
      1. Nexcom Звание
        Сегодня, 18:24
        ...а тут такая агрессивная Россия, прям вообще, аж уж бедные амеры даже и не знают как бы и оборониться то, а? от ведь - жертвы агрессии... laughing

        зы а подлые вьетконговцы то а? чего творили то? аж оранджем их поливать пришлось и целыми деревнями вырезать... но те ещё агрессоры то были...
        1. Монтесума Звание
          Сегодня, 18:40
          Цитата: Nexcom
          бедные амеры даже и не знают как бы и оборониться то, а?

          Тяжело им, бедолагам, приходится, такую ношу на себя взяли, такую ответственность.... За всем глобусом присматривать надо постоянно, чтобы очередной рубеж обороны найти. request
          1. Nexcom Звание
            Сегодня, 18:45
            ...ага, корыто своё подогнали авианосное - но нет! никакого уважения, так и норовят персы насыпать амерам полную каску огурцов.... вот ведь подлые персы?! нет чтобы уважительно ниц пасть при виде корыта и вообще... lol

            зы ну как? как тут бедному Доне политику то толкать??? поневоле косячить начнёшь...
  7. HAM Звание
    Сегодня, 18:13
    Геббельс нервно закурил в аду.......
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 18:28
      ...он не курил, ибо в Третьем Рейхе курение считалось уделом низших рас но... после такой зависти как амеры вешают лапшу на уши - не только закурил но еще и пить начал... wassat
      1. Pavel57 Звание
        Сегодня, 18:54
        А вот Штирлиц курил.))))...........
        1. Nexcom Звание
          Сегодня, 18:58
          ..это советская интерпретация одного разведчика. Реально Штирлиц будучи столько лет не женат и куривший как паровоз - сразу бы попал "на карандаш"....
      2. solar Звание
        Сегодня, 19:07
        Борман и Геринг курили, последний на публике, доводя Гитлера до бешенства.
      3. isv000 Звание
        Сегодня, 19:18
        В аду закуришь... Черти под хвост натолкают - на самосад перейдёт...
  8. Добрый Звание
    Сегодня, 18:31
    США слишком уверены в своей неуязвимости. Поэтому гадят везде и всем, но отвечать им придется. Будет им не сладко, но и жалеть их не станут, особенно нынешние сателлиты.
  9. кокосов тима Звание
    Сегодня, 18:34
    Что такое сверхнаглость? Сверхнаглость - это испортить воздух в толпе и громче всех возмущаться
    1. Grencer81 Звание
      Сегодня, 19:28
      Это ещё мелочь,а не сверхнаглость.
  10. AK-1945 Звание
    Сегодня, 18:36
    Вот оно как Михалыч оказалось то. Оказывается вот как выглядит оборонительная операция по американски.
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 18:42
      ...насильник возмутился что жертва сопротивляется и даёт отпор...

      да как жертва посмела то??? да ещё и по сусалам насильнику???
      1. Pavel57 Звание
        Сегодня, 18:56
        Жертва сама виновата- шла ночью в короткой юбке.
        1. Nexcom Звание
          Сегодня, 19:01
          ...ага... и сама ещё и призывно задом виляла (нефтью и другими ресурсами бравировала и амерам не дала).... главное - не дала!
          1. Монтесума Звание
            Сегодня, 19:09
            Цитата: Nexcom
            ...ага... и сама ещё и призывно задом виляла (нефтью и другими ресурсами бравировала и амерам не дала)

            laughing good Ну очень короткий комментарий.
            1. Nexcom Звание
              Сегодня, 19:12
              ...ну блин... не я придумал. стандартный отмаз всех насильников. следователь есть знакомый. рассказывал иногда...
  11. Дед-дилетант Звание
    Сегодня, 18:44
    Ну, если это оборонительная операция...
    Я, конечно, мечтатель, но хотелось бы увидеть нашу оборонительную операцию у берегов Англии и США. А что такого? Флот США вполне может подойти к берегам Беларуси, совместно с английским. Не смейтесь, это не я, это Харрис так, кажется, говорила в свое время. Которая Камела. Кстати, в прошлом году Республика Беларусь стала крупнейшим поставщиком морепродуктов в Россию, так что не так уж и не права была верблюдиха. laughing
    Чтобы этого не случилось, надо просто провести оборонительную операцию. С полным обнулением флотов США и Англии. У их же берегов. И пусть не возмущаются, сами же пример показали.
  12. Хамзат-41 Звание
    Сегодня, 18:44
    Где они нашли этого идиота? Он по ходу перепутал кино с реальностью и не понял во что ввязался в Персидском заливе!
    1. Монтесума Звание
      Сегодня, 19:12
      Цитата: Хамзат-41
      Где они нашли этого идиота?

      Не нашли. Это специально выведенная порода, особый вид человека неразумного. request
  13. Massimo.1 Звание
    Сегодня, 18:45
    Le solite sfacciate bugie e falsità americane. Non c'è limite alle loro bugie.
  14. rocket757 Звание
    Сегодня, 19:02
    Про полосатиков уже не скажешь, что они врут как дышат...
    Они просто врут, а на счёт дышать.... в общем понятно.
  15. Tusv Звание
    Сегодня, 19:11
    Вы не понимаете. Это другое. А Шииты(Персы и Хуситы) просто взяли и приняли абсолютно незаконно, без клинических испытаний,препарат под названием "Антидругин"
  16. К-50 Звание
    Сегодня, 19:18
    Глава Пентагона: Мы проводим оборонительную операцию, это Иран - агрессор

    Чего то не слышал про дроны, бомбы и ракеты, что "демократизируют" пин дос ную землю вместе со школьниками. request sad
  17. SEVERIN Звание
    Сегодня, 19:37
    Глава Пентагона: Мы проводим оборонительную операцию, это Иран - агрессор
    - оборонительные операции нужно проводить на своей территории, на всех других территориях операции агрессии!
  18. Earl Звание
    Сегодня, 19:39
    Удивительно, что умственно отсталые, вроде алкаша Пига, считают окружающих еще глупей себя.
  19. faterdom Звание
    Сегодня, 20:27
    Интересно, Пентагон уже выделили деньги Голливуду на блокбастер, как Иран напал на США и Израиль прямо в их ближневосточных кибуцах во время выращивания сельдерея?