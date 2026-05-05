ВС РФ нанесли удар ФАБами с УМПК по предприятиям в Запорожье
Днем 5 мая по Запорожью отработала российская авиация. Удар наносился управляемыми авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Тем самым бомбы с УМПК, который уже стал головной болью для противника на всей линии фронта. Также в 16:40 и 17:50 были зафиксированы взрывы от прилета беспилотников «Герань». Объектами поражения стали несколько предприятий в городе.
Глава местной областной администрации Иван Федоров подтвердил: ВС РФ атаковали КАБами (ФАБ с УМПК). На опубликованных кадрах – одно из пораженных предприятий, в частности станция технического обслуживания «Детали Сервис». Что именно там ремонтировали – догадаться нетрудно. Запорожье давно является логистическим и промышленным хабом украинских силовиков. Над пораженными объектами веет черный дым. Степень разрушения достаточная, чтобы забыть о каком-либо ремонте.
Характерно, что мониторинговые каналы заранее предупреждали об угрозе. Воздушная тревога в городе звучала не просто так. Но противник, как обычно, предпочел отчитаться о «прилетах», а не о том, что именно хранилось на пораженных объектах, и почему они привлекли внимание России.
Бомбы с УМПК в очередной раз доказали свою эффективность. Точность планирования позволяет работать по городской застройке с минимальными рисками для населения, но с максимальным результатом.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
