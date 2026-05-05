«Конкурент «Панцирю-С»: Китай показал новую версию «дронобойки» Yitian II

Китай показал модель новой версии зенитного комплекса ближнего действия Yitian II 8x8, который разработчики позиционируют в качестве «достойного конкурента» российской системе «Панцирь-С» и западным ЗРК типа немецкого IRIS-T SLS.

Мобильная система, будучи предназначенной для противодействия БПЛА, вертолётам и прочим низколетящим угрозам, призвана обеспечить прикрытие маневренных подразделений от высокоточных ударов и средств разведки противника в виде беспилотников.



Установленная на шасси бронемашины 8x8 VN-1 (экспортный вариант ZBL-08) со скоростью хода свыше 100 км/ч, Yitian II объединяет на одной платформе поисковый 3D-радар (с дальностью обнаружения целей до 18–20 км), РЛС сопровождения цели с АФАР, оптико-электронную станцию с тепловизором для пассивного наведения в условиях радиомолчания (радиус работы до 10 км) и 8 готовых к пуску ракет. Это позволяет обнаруживать цели и поражать их без внешней поддержки, действуя полностью автономно. Время реакции на угрозы составляет менее 7 секунд.

ЗУР нового типа TY-20 имеет дистанцию огня до 18–20 км, что в 3 раза больше, чем у её предшественника TY-90 (созданного на основе УРВВ для вертолётов) с дальностью полёта 6 км. Рабочая высота составляет 4 тыс. м. Ракеты могут оснащаться как инфракрасными (версия TY-20I), так и активными радиолокационными ГСН (модификация TY-20R), что позволяет работать по принципу «выстрелил-забыл».



Yitian II активно продвигается корпорацией NORINCO на рынках Ближнего Востока и Африки. К примеру, «младшая» версия – Yitian-L (на базе джипа 4x4) – уже была замечена на вооружении армии Мали в апреле 2026 года.

«Дронобойка» Yitian II является дальнейшим развитием Yitian (впервые представлена в 2004 году), базирующейся на таких платформах, как БТР WMZ-551 6x6. Yitian и Yitian II дополняют более мощные комплексы (такие как HQ-16 или HQ-9), которые работают по высотным целям.

По сравнению с американским AN/TWQ-1 Avenger и более старыми французскими ЗРК типа SANTAL, Yitian II имеет большую дальность действия и более продвинутый бортовой комплекс сенсоров.

В отличие от российского «Панцирь-С», он не обладает пушечным вооружением и внушительным БК (8 ЗУР против 12 или 48 малогабаритных у новейших версий). Но его главным преимуществом является тип наведения по принципу «выстрелил-забыл» благодаря комбинированным ГСН (активный радар или тепловизор). «Панцирь» же использует радиокомандное наведение, требующее от машины «подсвечивать» цель РЛС до самого момента попадания.

    Xroft
    +4
    Сегодня, 19:36
    Скорее более современный вариант осы
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 19:44
    В поле может и годиться ,а вот другой ландшафт ,нужно посмотреть.Выстрелил и забыл про высоте 4км. А если он "ждун"?(Дрон).
    Капитан Пушкин
    +1
    Сегодня, 19:46
    Активная ГСН слишком дорога для работы по дронам. Похоже, этот ЗРК против самолетов. По дронам нужны более легкие и дешевые УР, как на Панцире.
    isv000
    -1
    Сегодня, 19:52
    И как, интересно, эта пукалка будет конкурировать с ЗРПК "Панцирь", прошедшим уже огонь, воду и медные трубы? К тому же" Панцирь" постоянно совершенствуется с накоплением боевого опыта. Не скажу что чинцы *овно клепают но опыт есть опыт, сын ошибок трудных, а в нашем случае ещё и гений, парадоксов друг... hi
      spectr
      0
      Сегодня, 20:27
      Есть три параметра, по которым есть куда конкурировать:
      - обнаружение (дальность, да и в принципе возможность);
      - цена выстрела;
      - размер боекомплекта.
    Xroft
    +1
    Сегодня, 20:09
    На мой взгляд чтобы победить дроны, нужно делать то что дешевле в производстве.
    Дешевле патронов вариантов нет. По этому больше автоматизации в пушечное оружие, варианты подрыва с таймером итд.
    Ракету дешевле дрона не сделать. Только выпускать рой перехватчиков так же в ответ на рой дронов.
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 20:26
    КНР все делает хорошо и правильно . Но для всплеска продаж, машины должны воевать. В данный момент времени либо у арабов (но они скупают у США), либо в Иране , но там не хочет сам КНР.
    78bor1973
    0
    Сегодня, 20:28
    Ограниченный комплект дорогих ракет ,плюс ,наверное ,дивизия стрелков с дробовиками!
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:29
    Этого Витяна-2 надо где-то испытать в реальных условиях. Можно передать несколько образцов КНДР - они знают где, и специалистов найдут.