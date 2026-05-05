Пресса Германии: Вокруг Москвы создают еще один контур ПВО перед 9 мая
2 56835
Журналисты крупного немецкого издания изучили спутниковые снимки окрестностей Москвы и пришли к выводу: вокруг столицы создают дополнительный оборонительный контур ПВО. Насчитали 43 новых объекта.
Выводы немецкого издания, как обычно, смешаны с присущей европейцам паникой:
В Кремле стремительно растет страх. Москва больше не считается безопасным городом.
И тут же признают: парад на Красной площади состоится. Если так боятся, зачем проводить? Но пресса настаивает – боятся, но проводят.
В качестве доказательства приплетают даже депутата Журавлева. Дескать, он назвал парад «опасным мероприятием» из-за дронов. И о том, что Путин опасается покушения.
На самом деле происходит ровно то, что должно происходить в любой стране, ведущей боевые действия. Москва – столица, центр принятия решений. Ее оборона усиливается. И ПВО расширяется не потому, что российское руководство в панике, а потому что противник регулярно атакует города России, включая столицу.
Украинские беспилотники действительно создают угрозу. Но скорее не для того, чтобы отменить парад, а для того, чтобы продавить систему ПВО. Она за последние дни сбила 13 дронов на подлете к Москве, не говоря уже про сотни беспилотников, ликвидированных в других регионах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация