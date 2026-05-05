Пресса Германии: Вокруг Москвы создают еще один контур ПВО перед 9 мая

Журналисты крупного немецкого издания изучили спутниковые снимки окрестностей Москвы и пришли к выводу: вокруг столицы создают дополнительный оборонительный контур ПВО. Насчитали 43 новых объекта.



Выводы немецкого издания, как обычно, смешаны с присущей европейцам паникой:

В Кремле стремительно растет страх. Москва больше не считается безопасным городом.

И тут же признают: парад на Красной площади состоится. Если так боятся, зачем проводить? Но пресса настаивает – боятся, но проводят.

В качестве доказательства приплетают даже депутата Журавлева. Дескать, он назвал парад «опасным мероприятием» из-за дронов. И о том, что Путин опасается покушения.

На самом деле происходит ровно то, что должно происходить в любой стране, ведущей боевые действия. Москва – столица, центр принятия решений. Ее оборона усиливается. И ПВО расширяется не потому, что российское руководство в панике, а потому что противник регулярно атакует города России, включая столицу.

Украинские беспилотники действительно создают угрозу. Но скорее не для того, чтобы отменить парад, а для того, чтобы продавить систему ПВО. Она за последние дни сбила 13 дронов на подлете к Москве, не говоря уже про сотни беспилотников, ликвидированных в других регионах.
Информация
  1. Xroft Звание
    Xroft
    +7
    Сегодня, 19:41
    А вся страна которая уже до Урала страдает?...собственно как и другие вопросы в пустоту
    1. al3x Звание
      al3x
      +4
      Сегодня, 19:51
      Ну так, вчера вон как по поволжью пускали. Чебы от меня 70км по прямой. Вот сидишь и прислушиваешься к каждой "перделке" (а вдруг?) Походу скоро и в Йошкар-Оле "фейерверки" увидим. Не хотелось бы, конечно, но всё к этому идёт.
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        +2
        Сегодня, 19:58
        Цитата: al3x
        вчера вон как по поволжью пускали

        В бывшем Сталинграде на время празднования Великой Победы ввели запрет на посещение массовых мероприятий с колясками, с питомцами и ручной кладью.
        На 9 мая в случае атаки нацистских дронов, празднующим ничего не должно мешать добежать до складок местности и укрыться от взрывов.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:21
        al3x
        Чебы от меня 70км по прямой.

        У нас брон был сбит прямо у меня над головой, даже успел сфотографировать разлет осколков и след от ракеты на телефон. Никто не разбегался и не прятался, многие даже и не заметили.
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 19:45
    Значит будут убирать с других направлений,как всегда Москва и москвичи это первый сорт а остальная Россия...
    1. Обычный Звание
      Обычный
      -7
      Сегодня, 19:50
      А что, русских букв не хватило? Макар, тайга по-русски не пишется? Грязь. Я из Москвы, мой сын воюет четвертый год, грязь.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +4
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Обычный
        мой сын воюет четвертый год

        Молодец,но сейчас у многих кто-нибудь воюет,у меня племянник добровольцем ушел.Только все это не отменяет того,что остальные города не могут чувствовать себя в безопасности как Москва и москвичи.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          -8
          Сегодня, 20:01
          Не надо всех обобщать. Я не виноват что живу тут. Это просто столица .перенеси столицу себе в город и он тоже будет защищен.
          1. urik62 Звание
            urik62
            +3
            Сегодня, 20:09
            Ты хоть думаешь, что пишешь? Тоесть чтобы быть защищённым, надо жить в столице?
            1. Обычный Звание
              Обычный
              -4
              Сегодня, 20:18
              Юрик, и у тебя поинтересуюсь , по-русски не получилось имя свое сложить? Что ты мне тут лепишь? У тебя ума как с грецкий орех.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                -1
                Сегодня, 20:29
                Цитата: Обычный
                У тебя ума как с грецкий орех.

                у вас, уж простите, вежливости еще меньше
      2. Narrator
        Narrator
        +3
        Сегодня, 20:02
        Это не отменяет того что всё в Москву, деньги, ПВО.
        Москва на благоустройство тратит как бюджет всей моей Самарской области.Только на перекладывание плитки.

        Можно всех сразу в Москву переселить и не страдать на окраинах
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 20:31
            Цитата: Обычный
            Шагай мимо, моралист хренов.

            раньше была такая примета, если в москве спросил как пройти и тебе ответили то однозначно турист или приезжий, если нахамили, то москвич.
            судя по всему время идет, а москвичи не меняются
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 20:14
          Narrator
          Москва на благоустройство тратит как бюджет всей моей Самарской области.

          Не сравнивайте xpeн с пальцем. В Москве проживает 15-16 млн. чел., это примерно 10% населения страны, а в Самарской области 3.109 млн. Бюджеты тоже несовместимы или вы с чем-то не согласны ?
          1. Narrator
            Narrator
            0
            Сегодня, 20:26
            Так а чего там проживает так много?
            Вся молодежь уезжает в Москву, потому что и парки, и аллеи новые и зарплаты высокие, выше в 2-3 раза. Никто не хочет жить в условной Сызрани. Для такой большой страны это преступление, к 2100 году реально будет глушь за Мкад.

            В этом и мой посыл. Ну раз только 1 город развитый и нормальный, пусть всех в него перевезут. А еще ПВО защищен, все в выигрыше.
          2. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 20:31
            Цитата: frruc
            а в Самарской области 3.109 млн. Бюджеты тоже несовместимы или вы с чем-то не согласны ?

            бюджеты несовместимы несколько по иной причине
      3. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 20:05
        Не вижу причин, чтобы не снести полцентра Киева, вместе с ЖД-вокзалом, чтобы приезжающие делегаты постоянно глазели в небеса и молились, что и к ним не прилетело.
        1. guest Звание
          guest
          +3
          Сегодня, 20:07
          Цитата: frruc
          Не вижу причин, чтобы не снести полцентра Киева, вместе с ЖД-вокзалом

          У Вас просто счетов и недвижимости на западе нет, вот и не видете. laughing hi
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 20:27
            guest
            У Вас просто счетов и недвижимости на западе нет

            У меня и здесь ничего нет, недвижимости и счетов, кроме пенсионной карты ВТБ.
            1. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 20:32
              Цитата: frruc
              нет, недвижимости

              Под мостом что ли живёте? laughing hi
        2. Обычный Звание
          Обычный
          -1
          Сегодня, 20:13
          Я тоже не вижу к чертям собачим всех их разнести. Аналогично.
      4. tank_killer156 Звание
        tank_killer156
        +6
        Сегодня, 20:10
        А у меня друг голову там один год назад сложил,и родной брат 2 года в Морской пехоте воюет,я уже не говорю про товарищей с кем я работал и их призвали а щас на кладбище лежат,и че ,че не правда что все ПВО к Москве стягивают,а Чебоксарам фламинго прилетел норм,а у меня на Урале 2 дня БПЛА летали это норм,норм что нет не одного укрытия и инет глушат и связь еле еле путем не дозвонишься,а гарант только и обещает ударим если по москве,а остальная Россия что не Россия,или за Москвой другие люди живут.взялся воевать так воюй так что бы шерсть от врага по закоулочкам,а не выпрашивать перемир и щадить куев и зе и его прихвостней,уже Россию матушку в лицо плюют ,все кому не лень
        1. Обычный Звание
          Обычный
          0
          Сегодня, 20:15
          Это не мне надо говорить .Я сожалею по каждому убиенному, где бы он не жил. Соболезную вам.
    2. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +4
      Сегодня, 20:13
      Цитата: taiga2018
      Значит будут убирать с других направлений,как всегда Москва и москвичи это первый сорт а остальная Россия...

      Хватит чепуху молоть! ВВП и вся его "шобла" инициатор. Причем жители столицы? Их осталось коренных процентов 25-30, а остальные "масквачи", как их называют. Так они со всей России. fellow Кто имел возможность наворовать, те и покупают в столице. Как то так. hi
  3. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +4
    Сегодня, 19:58
    Главное Москву защитить 10м кольцом пво,гдавное рублевку обезопасить,а то избранные могут пострадать
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:14
      Цитата: oleg_627
      Главное Москву защитить 10м кольцом пво

      Тут, кстати, неплохо бы вспомнить о самой действенной ПВО- когда "танки на аэродромах".
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Сегодня, 20:24
        Вспоминать можно о чем угодно, только этого не будет. Факт.
  4. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +1
    Сегодня, 19:58
    [/quote]В качестве доказательства приплетают даже депутата Журавлева. Дескать, он назвал парад «опасным мероприятием» из-за дронов. И о том, что Путин опасается покушения.[quote]

    Ключевое Путин опасается покушения - вот почему хоть Урал страдает,там и Сибирь приготовится,отсюда и 5 год Донбасс освобождаем,и цели СВО позабыты,и просьба ну дайте нам провести парад с перемирием,не ну ведь мы все так и считаем ,что гарант стар и действия его не о чем в безопасности страны и победе над врагом
  5. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 20:02
    Мало кругов. Нужно 10, 20, 30, 40. Весь бюджет нужно на ПВО Москвы.
    Мы же легких путей не ищем.
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 20:11
      Цитата: Иван Иванов_36
      Весь бюджет нужно на ПВО Москвы.

      А ведь за такие деньги эту проблему можно запросто решить окончательно и не будет не в Москву не ещё куда то в России хоть что то прилетать.
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 20:21
      Цитата: Иван Иванов_36
      Весь бюджет нужно на ПВО Москвы.

      Ну нет, миллиард долларов РКН на блокирование VPN обязательно оставить надо!
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 20:20
    Вокруг Москвы создают еще один контур ПВО
    А как же другие города? Да и вообще, кто проводит СВО, мы или они?
  7. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Сегодня, 20:24
    Цитата: oleg_627
    гдавное рублевку обезопасить,

    Да там уже собственная ПВО имеется, какой у МО нет.
  8. Евген Жаров Звание
    Евген Жаров
    0
    Сегодня, 20:27
    Немчура жидинько гадит в штанишки? У самих то вкруг Берлина много чего есть?
  9. Алексей Т.
    Алексей Т.
    0
    Сегодня, 20:28
    Вот не пойму, у нас на ВО одни укры толкутся, или патриоты такие гнилые пошли? Комментарии кринжовые невероятно. По сути. Москва - один из крупнейших мегаполисов мира, население называют до 25 млн (вместе с МО), очень высокая плотность населения. Москва - один из крупнейших логистических узлов в мире. Понятно, что политический центр, власть нашей огромной Родины, ее сердце - тут. Не говоря о символическом значении (и значении ударов по Москве). Конечно, она должна защищаться, в том числе ПВО, на высочайшем уровне. Не знаю, кто эти люди, которые тут пишут, и зачем они тут.