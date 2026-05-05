В Малой Даниловке бомбовым ударом уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ
7222
В Малой Даниловке – это северо-западный пригород Харькова – авиация отработала по цели, которую противник старался не афишировать. Местные жители сообщают: бомбовым ударом уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ.
На месте прилета, по данным из соцсетей, стоит много экипажей «скорых». Это всегда верный признак того, что объект был не абстрактным складом, а вполне себе людным местом.
После удара местные власти оперативно перекрыли дорогу из Харькова в Дергачи. Общественный транспорт пустили в объезд – через Черкасскую Лозовую. Вопрос: что же такого разбросало по трассе, что ее пришлось закрывать? Не снаряды ли из уничтоженных складов разлетелись по всей округе? Или эвакуация раненых требует свободной полосы?
Глава поселка Александр Гололобов факт взрывов подтвердил. Но ни один официальный голос в Киеве, разумеется, не признает, что в Малой Даниловке держали крупный военный контингент. Там, по их версии, всегда только «гражданская инфраструктура» и «мирные жители». Как обычно.
Однако реакция властей говорит сама за себя. Когда после прилета перекрывают федеральную трассу и в массовом порядке пригоняют «скорые», значит, цель была выбрана правильно. Российская авиация продолжает планомерно вычищать харьковское направление от укрепрайонов и скоплений живой силы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация