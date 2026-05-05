В Малой Даниловке бомбовым ударом уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ

В Малой Даниловке – это северо-западный пригород Харькова – авиация отработала по цели, которую противник старался не афишировать. Местные жители сообщают: бомбовым ударом уничтожен крупный пункт дислокации ВСУ.

На месте прилета, по данным из соцсетей, стоит много экипажей «скорых». Это всегда верный признак того, что объект был не абстрактным складом, а вполне себе людным местом.

После удара местные власти оперативно перекрыли дорогу из Харькова в Дергачи. Общественный транспорт пустили в объезд – через Черкасскую Лозовую. Вопрос: что же такого разбросало по трассе, что ее пришлось закрывать? Не снаряды ли из уничтоженных складов разлетелись по всей округе? Или эвакуация раненых требует свободной полосы?

Глава поселка Александр Гололобов факт взрывов подтвердил. Но ни один официальный голос в Киеве, разумеется, не признает, что в Малой Даниловке держали крупный военный контингент. Там, по их версии, всегда только «гражданская инфраструктура» и «мирные жители». Как обычно.

Однако реакция властей говорит сама за себя. Когда после прилета перекрывают федеральную трассу и в массовом порядке пригоняют «скорые», значит, цель была выбрана правильно. Российская авиация продолжает планомерно вычищать харьковское направление от укрепрайонов и скоплений живой силы.
  frruc
    Сегодня, 19:59
    Вопрос: что же такого разбросало по трассе, что ее пришлось закрывать?

    Могу предположить, банки с тушенкой. Разбомбили прод. склад.
  g_ae
    Сегодня, 20:02
    А какая на Украине "федеральная" трасса?