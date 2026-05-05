Буданов предложил создать единый центр по привлечению иностранцев в ВСУ

426 5
Буданов предложил создать единый центр по привлечению иностранцев в ВСУ


Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) предложил создать единый координационный центр по привлечению иностранцев в ВСУ. Сейчас, по его словам, вербовкой и подготовкой наемников занимаются «различные структуры», и координация хромает на обе ноги.



Центр, по замыслу, должен охватывать все: от поиска кандидата и его транспортировки до подготовки, обеспечения и найма переводчиков. Вопрос только один: где брать самих желающих? За четыре года СВО поток иностранцев, готовых воевать за Украину, заметно иссяк. Реальность оказалась суровее рекламных буклетов.

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса тут же делегировал полномочия: часть подготовки, мол, возьмут на себя отдельные подразделения ВСУ и Нацгвардии. Логика понятна: своих кадров не хватает, будем доучивать чужих. Договорились даже внести изменения в законодательство. До конца мая обещали набросать предложения.

Но за красивой бюрократической вывеской скрывается простая правда. Украинская армия испытывает дефицит личного состава. И хотя на Западе продолжают рисовать карты «побед», в Киеве уже всерьез рассчитывают на бойцов из Латинской Америки, Азии и Африки.

Показательно, что совещание в ОП проходило без лишнего шума. Никаких громких пресс-конференций, только заявления СМИ по итогам.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 20:16
    Нет никаких сомнений что найдутся.
    Что мешает нашим так делать не понимаю.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 20:22
      Цитата: Аркадий007
      Что мешает нашим так делать не понимаю.

      Ну за врага их хозяин всё оплачивает, а нашим из своего кармана брать надо, на такое они не пойдут.
    2. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 20:33
      Да не особо находятся. Инфа с их телег. Во-первых платят через 5 точку. Во-вторых там убивают и бросают там, где о бабках (с) не думаешь.
    3. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Аркадий007
      Что мешает нашим так делать не понимаю.

      Можно предположить...,что делают, не "открыто" конечно..., помимо КНДР при Курске..и, то чёто долго "менжевались" с признанием участия.Но для России,рассчитывать на иностранных наёмников как на "панацею"...- это вряд ли. winked
  2. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 20:31
    C базы Форт Блисс, где в США оборудован один из главных хабов для временного размещения и последующей депортации нелегальных мигрантов, транзитом через Балтимор курсом на польский Жешув с последующим перелётом в Кишинёв ушёл пассажирский борт компании Омни Эйр, работающей преимущественно на Пентагон.
    Не исключено, что на его борту могли находиться как те, которых банально выгнали из США, но тогда причём тут Пентагон?, так и те латинос, кто за какие-то обещанные решил попытать удачи в окопах у Малой Токмачки.