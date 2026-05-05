Удар по порту Одессы привёл к поражению катеров Island, Гюрза и судна с оружием
Появляются данные о результатах сегодняшнего удара по морскому порту Одессы. Напомним, что украинская сторона ранее заявила о прилёте по «гражданскому торговому судну», которое ходит под флагом островов Кука. Теперь появляется информация о том, что судно оказалось «настолько гражданским», что в результате попаданий по нему БПЛА типа «Герань» возникла вторичная детонация, которая привела к повреждению инфраструктуры порта.
Мало того, в результате налёта БПЛА в Одесском морском порту значительные повреждения получил патрульный катер проекта Island («Айленд»), ранее поставленный на Украину американскими партнёрами (были списаны береговой охраной США), а также артиллерийский катер проекта 58150 «Гюрза».
Что интересно, по время налёта российских «Гераней» на морской порт Одессы «Айленд» и «Гюрза» подошли на минимальное расстояние к тому самому – «торговому» судну, видимо, в расчёте на то, что ВС РФ посчитают судно «исключительно гражданским». Не помогло.
Напомним, что именно из Одессы в последнее время направлялись безэкипажные катера на Крым, в том числе для атаки Крымского моста. Хочется надеяться на то, что все подробности отражения этих атак и проявленного самого настоящего героизма нашими военнослужащими будут озвучены официальными лицами в ближайшее время.
