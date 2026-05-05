«У нас нет полноценного БТР»: «КамАЗ» взялся за создание новой бронемашины

Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Глава государства отметил, что, несмотря на непростые времена, предприятие справляется.Когогин заявил, что в 2022 году после «развода» с западными партнёрами компании пришлось адаптироваться к новым условиям. Так, к 2021 году было практически завершено проектирование всей линейки К5 (седельные тягачи 5-го поколения). После разрыва с Западом потребовалось половину работ по проекту проделывать заново. Однако теперь в результате импортозамещения ситуация начинает выправляться. Так, ежемесячно реализуются несколько десятков автомобилей К5.При этом Когогин отметил, что в связи с началом СВО нагрузка на предприятие существенно выросла:По его словам, на заводе специальных военных автомобилей ежегодный выпуск увеличился с 70 единиц до 3,8 тыс. Осуществляется адаптация техники под требования военных. Так, К-4386 («Тайфун-ВДВ») теперь «может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой», а бортовой тягач «Мустанг» (КАМАЗ-6350) получает бронекабину.Как заявил Когогин, хотя «это не совсем наша тема», но назрела необходимость в создании нового бронетранспортёра:В связи с этим предприятие взялось за решение этой задачи. В этом году планируется изготовить и начать испытания нового БТР, а в следующем выпустить опытно-промышленную партию.Со своей стороны отметим, что, учитывая компетенции «КамАЗа» и современные требования к бронетехнике, новая машина, вероятнее всего, будет иметь совершенно иную компоновку по сравнению с БТР-80/82, получив переднее расположение двигателя и аппарель в корме для удобного и безопасного выхода десанта под прикрытием корпуса.Следует ожидать активное применение MRAP-технологий для усиления противоминной защиты. Тем более «КамАЗ» имеет огромный опыт создания бронеавтомобилей линейки «Тайфун» с V-образным днищем и минностойкими сиденьями для защиты экипажа от подрывов.В ходе встречи с президентом Когогин отметил:В связи с этим можно предположить, что БТР от «КамАЗа» получит продвинутые средства защиты от БПЛА, по меньшей мере пассивного типа.Впрочем, ждать осталось недолго: в этом году опытный образец должен быть готов, что позволит в полной мере оценить новое изделие, призванное заменить морально устаревший БТР-82А.