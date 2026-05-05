«У нас нет полноценного БТР»: «КамАЗ» взялся за создание новой бронемашины

5 254 47
«У нас нет полноценного БТР»: «КамАЗ» взялся за создание новой бронемашины

Сегодня состоялась встреча Владимира Путина с гендиректором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Глава государства отметил, что, несмотря на непростые времена, предприятие справляется.

Когогин заявил, что в 2022 году после «развода» с западными партнёрами компании пришлось адаптироваться к новым условиям. Так, к 2021 году было практически завершено проектирование всей линейки К5 (седельные тягачи 5-го поколения). После разрыва с Западом потребовалось половину работ по проекту проделывать заново. Однако теперь в результате импортозамещения ситуация начинает выправляться. Так, ежемесячно реализуются несколько десятков автомобилей К5.



При этом Когогин отметил, что в связи с началом СВО нагрузка на предприятие существенно выросла:

На первом этапе пришлось работать больше двух лет, ни выходных, ни отпусков вообще. Потому что, представьте, как у нас гособоронзаказ вырос. […] В какой-то степени это, я считаю, что подвиг.

По его словам, на заводе специальных военных автомобилей ежегодный выпуск увеличился с 70 единиц до 3,8 тыс. Осуществляется адаптация техники под требования военных. Так, К-4386 («Тайфун-ВДВ») теперь «может выполнять работу по обеспечению спецгруппы на короткий бой», а бортовой тягач «Мустанг» (КАМАЗ-6350) получает бронекабину.

Как заявил Когогин, хотя «это не совсем наша тема», но назрела необходимость в создании нового бронетранспортёра:

У нас БТР устаревший, нет полноценного.

В связи с этим предприятие взялось за решение этой задачи. В этом году планируется изготовить и начать испытания нового БТР, а в следующем выпустить опытно-промышленную партию.

Со своей стороны отметим, что, учитывая компетенции «КамАЗа» и современные требования к бронетехнике, новая машина, вероятнее всего, будет иметь совершенно иную компоновку по сравнению с БТР-80/82, получив переднее расположение двигателя и аппарель в корме для удобного и безопасного выхода десанта под прикрытием корпуса.

Следует ожидать активное применение MRAP-технологий для усиления противоминной защиты. Тем более «КамАЗ» имеет огромный опыт создания бронеавтомобилей линейки «Тайфун» с V-образным днищем и минностойкими сиденьями для защиты экипажа от подрывов.

В ходе встречи с президентом Когогин отметил:

Обстрелы сейчас крайне редкие, в основном [идёт] обвешивание сеткой от беспилотников.

В связи с этим можно предположить, что БТР от «КамАЗа» получит продвинутые средства защиты от БПЛА, по меньшей мере пассивного типа.

Впрочем, ждать осталось недолго: в этом году опытный образец должен быть готов, что позволит в полной мере оценить новое изделие, призванное заменить морально устаревший БТР-82А.

47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 21:54
    Того, кто впаривал армии Курганца, уже расстреляли за саботаж?
    1. poquello Звание
      poquello
      -2
      Сегодня, 21:57
      Цитата: Aken
      Того, кто впаривал армии Курганца, уже расстреляли за саботаж?

      а поподробнее пожалуйста, как впаривал, где саботаж
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +6
        Сегодня, 22:22
        Цитата: poquello
        Цитата: Aken
        Того, кто впаривал армии Курганца, уже расстреляли за саботаж?

        а поподробнее пожалуйста, как впаривал, где саботаж

        На этот вопрос, ваш визави вероятно даст ответ , по попозже. smile
        А тема достаточно интересная. "Бумеранг" Т 16 БТР, создавался с ноля, вкладывались современные и перспективные решения. Это база для линейки боевой техники на единой платформе. Госы должны начаться в 2020г, и .........тишина. Миллиардный распил? Вредительство? Саботаж? А теперь Камаз с ноля будет разрабатывать новый БТР? Опять распил? fellow
        1. poquello Звание
          poquello
          +1
          Сегодня, 22:36
          Цитата: kapitan92
          Госы должны начаться в 2020г, и .........тишина.

          у китайцев вот фиг узнаешь что городят, и это изначально так было, почему наши должны в текущем состоянии мира докладывать что где когда? тч может да а может нет
          Цитата: kapitan92
          Миллиардный распил?

          они же дорогие как и арматы, сейчас ставку делать на такую технику сомнительно
    2. Ratmir_Ryazan Звание
      Ratmir_Ryazan
      +3
      Сегодня, 22:12
      Того, кто впаривал армии Курганца, уже расстреляли за саботаж?


      Курганец это БМП.
    3. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +1
      Сегодня, 22:14
      Цитата: Aken
      Того, кто впаривал армии Курганца, уже расстреляли за саботаж?

      "Курганец" это БМП. Речь в статье о БТР.
    4. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 22:21
      Готовились к предыдущей войне. Чеченские и 5 дневка. Даже рад этим, кто на ней отмывал бабло - что не пошла в серию. Она на текущей ЛБС бесмысленна. Хотя в 22. И даже в начале 23 - БМП еще немного ситуативно могли что-то.
      ИСли вы не в курсе. Технику после доставки штурмы - бросают! Ни 1 мехвод сейчас вздравом уме - не поедет обратно. Там только на убой!!!
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 21:55
    Додумались наконец то до аппарели.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 22:08
      Цитата: Антоний
      Додумались наконец то до аппарели.

      Таки еще на БТР-22 додумались, его теперь куда?
      БТР-22 или БТР-82А (усовершенствованный)

      https://topwar.ru/224867-btr-22-ili-btr-82a-usovershenstvovannyj.html?ysclid=moszztxtnj365330742
      1. Глухой Звание
        Глухой
        -1
        Сегодня, 22:14
        Я ни в1 БТР ни сяду кроме доставки до репера. Которая согласована с разведкой "выше тебя".И при этом еще на ТМ-62 не попасть. Поверь- она любую БМП/БТР запускает на орбиту. Меньше читайте маркетологов. От 6 кг тола под гусеницей даже масса танка в 40+ тонн и броней в 40-80мм по корпусу не особо защизает.
        А стопка 2-3 тм скрытые грамотно инженерами и подготовленные. Там куски БТР разлетаются метров на 200. Как и кускимяса. Что идентифицировать потом возможно только... приказом.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 22:56
          Просто впереди бронетехники должен ехать какой-нибудь Т-55 на дистанционном управлении с тралом без оружия, который бы посшибал все мины. Мне что-то подсказывает что это технологии времен Сталина и что-то такое давно могли бы сделать. В Чернобыле переделанные из танков роботы появились буквально через несколько месяцев
      2. tjeck91 Звание
        tjeck91
        0
        Сегодня, 22:45
        На фото двери а не аппарель. С БТР-22 лучше ничего не делать т.к это позор а не БТР по меркам 20х годов.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 23:15
          Цитата: tjeck91
          На фото двери а не аппарель. С БТР-22 лучше ничего не делать т.к это позор а не БТР по меркам 20х годов.

          Не будьте привередливы, не все сразу, сначала двери, если дадут еще денег, будет и аппарель...
    2. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      -1
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Антоний
      Додумались наконец то до аппарели.
      До неё ещё команда Сердюкова додумалась, и зарубили закупку БТР-90 «Росток» для Армии, хотя на вооружение он уже был принят. Основная причина: у него боковые выходы, а не как модно в Европе. И создали ТУ на новый БТР (К-16 «Бумеранг») о котором уже и не слышно.
      А БТР от КАМАЗА, думаю будет та же история, что с «Платформой-О» (ОКР «Платформа») - деньги попилили, а в производстве ноль. Тем более, судя по информации в статье, они хотят БТР делать совместив с требованиями к МРАП. МРАП - это машина для полицейских операций, больше подходит для Росгвардии. Основные угрозы для него: стрелковка, мины. БТР же - войсковая машина, угрозы стрелковка, РПГ, ПТУР и тд. Вобщем, защита БТР больше должна быть сориентирована против кумулятивных, у МРАПа - против фугаса. Совместить и то и другое в одной машине, на выходе будет ни рыба, ни мясо. Защита от дронов, разумеется, нужна обоим машинам .
  3. Глухой Звание
    Глухой
    +5
    Сегодня, 21:55
    Возможно. Все катались исключительно на броне и потом врассыпную. Сейчас плевать сколько у техники брони. 8мм стали или 80 в бортах за катками или 900гомогенной в лобешник. Дрон везде найдет.
    Лучше бы занялись доканца с АВТОМАТИЧЕСКИМИ противодронными системами. Мне вот пацан с сайгой незаконной еще тогда - жизнь спас. Хотя картечью задел. Понимал, что не выстрелит. Я 100% прилягу. И какая разница от кого. soldier
  4. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 21:56
    "Тем более «КамАЗ» имеет огромный опыт создания бронеавтомобилей линейки «Тайфун»"
    ну доросли значит, интересно что будет на выходе
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 22:10
      Цитата: poquello
      интересно что будет на выходе

      что и с ракетовозом...для начала деньги за НИОКР надо пропить...
      1. poquello Звание
        poquello
        +2
        Сегодня, 22:20
        Цитата: commbatant
        Цитата: poquello
        интересно что будет на выходе

        что и с ракетовозом...для начала деньги за НИОКР надо пропить...

        ну скажем так - белорусы их всю жизнь клепают и конкурентную модель создать сложно
        1. Lako Звание
          Lako
          +1
          Сегодня, 22:59
          Кроме ракетовозов, МЗКТ умудрилось разработать и наладить выпуск армейских машин типа шишиги и двух видов БТРов для беларусской армии. А КАМАЗ ещё только собирается разработать.
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 23:18
            Цитата: Lako
            Кроме ракетовозов, МЗКТ умудрилось разработать и наладить выпуск армейских машин типа шишиги и двух видов БТРов для беларусской армии.

            ракетовозы себя зарекомендовали, а кто-что разработал и наладил это совсем другая тема
        2. commbatant Звание
          commbatant
          +1
          Сегодня, 23:17
          Цитата: poquello
          ну скажем так - белорусы их всю жизнь клепают и конкурентную модель создать сложно

          Был бы жив КЗКТ, может там сделали бы...
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 23:23
            Цитата: commbatant
            Цитата: poquello
            ну скажем так - белорусы их всю жизнь клепают и конкурентную модель создать сложно

            Был бы жив КЗКТ, может там сделали бы...

            этт вряд ли, тягач МЗКТ это как калаш
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      -1
      Сегодня, 22:14
      Вряд ли у них что-нибудь получится. У них хорошие "Тайфуны", но армия их заказывает мало. Основная причина дороговизна и слабое вооружение или даже его отсутствие.
      С вооружением совсем плохо. Нужен модуль не слабее существующего с автоматической 30 мм пушкой 2А72, и в тоже время модуль должен быть оснащен КАЗ и иметь возможность отстреливаться от дронов пушкой или пулеметом.
      Пока пригодных решений на горизонте не наблюдается, только на Т-90 пытаются что-то приладить.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 22:25
        Цитата: СергейАлександрович
        Пока пригодных решений на горизонте не наблюдается, только на Т-90 пытаются что-то приладить.

        ИМХО еврейский вариант не очень себе актуальное решение ввиду развития атак беспилотниками, если только к сараю двигаться ибо себя на СВО зарекомендовал
    3. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 22:47
      Цитата: poquello
      "Тем более «КамАЗ» имеет огромный опыт создания бронеавтомобилей линейки «Тайфун»"
      И где они ездят ? На видео с фронтов их нет.
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 22:55
        Цитата: Bad_gr
        Цитата: poquello
        "Тем более «КамАЗ» имеет огромный опыт создания бронеавтомобилей линейки «Тайфун»"
        И где они ездят ? На видео с фронтов их нет.

        может не там смотрите, тайфун-вдв сразу вылез
    4. Влодек Звание
      Влодек
      0
      Сегодня, 22:50
      а что там за опыт? КАМАЗ в одно лицо делает "Тайфуны" и "Линзы"? компетенций по БТРу у них вряд ли достаточно.
      "...завалят сектор легенькой промышленности..." (с)
      нет конкурса на машину как это было в СССР, а значит могут быть как сомнительные, так и ошибочные решения.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 23:15
        Цитата: Влодек
        нет конкурса на машину как это было в СССР,

        вы откуда упали то? какие сейчас конкурсы? поле всё решает?
    5. clou Звание
      clou
      0
      Сегодня, 23:02
      https://topwar.ru/251099-broneavtomobili-schuka-i-chekan-chastnaja-razrabotka-dlja-voennoj-kompanii.html?ysclid=mot1zm2vqf135230008
      доработать напильником убрав раму
  5. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +1
    Сегодня, 22:03
    А как же БТР Бумеранг? Столько денег в разработку вложили, смысл было вкладывать если не закупают?
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      -1
      Сегодня, 22:18
      Вложили и вложили . Получили технологии.....т14 тоже сделали , но с появлением ФПВ , наверное ТЗ на танк поменялось?оно вообще есть?
      Зато получили кучу систем
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        0
        Сегодня, 22:28
        Цитата: Zaurbek
        Вложили и вложили . Получили технологии.....т14 тоже сделали , но с появлением ФПВ , наверное ТЗ на танк поменялось?оно вообще есть?
        Зато получили кучу систем

        Так цель была построить не демонстраторы, а танк, бмп и бтр которые в войска пойдут большой серией заменяя старую технику. А так опять надо деньги вкладывать, но уже в более дешёвые варианты, но дешёвыми их не сделать, новая броня, системы активной защиты, радары это всё стоит денег и это нужно. КАЗ можно настроить на перехват ФПВ дронов.
  6. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 22:03
    Мне почему-то кажется, что будет что то подобное американскому
    International MaxxPro, а точнее похожая конструкция, но с устраннеными недостатками американца, да и отдельной кабины не будет, а будет целый приплюснутый корпус.
    В любом случае пожелаем удачи в выполнении этого благородного дела
    1. Zaurbek Звание
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 22:16
      А какие у него недостатки? Он МРАП и делался для патрулирования , защиты от мин и подрыва ....это не Бредли
  7. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 22:09
    У нас БТР устаревший, нет полноценного

    А что там с Бумерангом, которого год за годом по парадам катают и по выставкам? Или там все из фанеры, а миллионы или миллиарды уже списанные на ОКРы, по карманам распихали?
  8. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 22:11
    У нас БТР устаревший, нет полноценного.


    Ну наконец-то нашелся смелый сказать это президенту.

    Удачи вам камазовцы, нам действительно но нужен БТР, а не пушка от БМП на колёсах.

    В идеале надо 2 типа БТРов, лёгкий на колёсах с защитой от мин, массовый и недорогой и тяжёлый на гусеницах с танковой бронёй, типа израильского Намера.
    1. самый главный Звание
      самый главный
      0
      Сегодня, 22:36
      В идеале надо 2 типа БТРов, лёгкий на колёсах с защитой от мин, массовый и недорогой и тяжёлый на гусеницах с танковой бронёй, типа израильского Намера.
      А зачем вообще БТР? Необходимы два вида БМП, колесная и гусеничная. С хорошей защитой, что бы и пушки и крупнокалиберный пулемет и гранатомет были. Приехало отделение на блокпост, прикопало его, достало миномет и заняло оборону.
  9. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 22:15
    В данном конфликте я бы пересмотрел БТР И БМП в сторону МРАП на основе серийных компонентов от грузовика БАЗ,Камаз,Урал не плавающих, с максимальной защитой . 6х6,8х8 с башней и без и различных конструкций САУ,Миномёт и тд на их основе
  10. север 2 Звание
    север 2
    -2
    Сегодня, 22:25
    ну не в тему и я соберу десятки минусов ... но , допустим взяли бы и в следующем году команду России на КАМАЗах допустили участвовать в ралли Дакар . Какой получится бы результат у команды , в свете импортозамещения ? Раньше , как говорят, на КАМАЗах участвовавших ралли Дакар и коробка передач
    и элементы подвески и другие очень важные агрегаты для таких экстремальных испытаний что должна преодолеть машина в этой ралли , всё это было импортное на КАМАЗах , участвовавших в ралли . Результаты были не то что хорошие , а сверх отличные . Команды на тех КАМАЗах постоянно были победителями .Интересно, как КАМАЗы себя поведут в такой ралли полностью укомплектованные только агрегатами российского производства , ну... согласно импортозамещению ???
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 23:04
      Цитата: север 2
      Интересно, как КАМАЗы себя поведут в такой ралли полностью укомплектованные только агрегатами российского производства , ну... согласно импортозамещению ???

      а оппоненты тоже будут "согласно импортозамещению"? или таки доходит, что вопрос глупый
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 22:43
    Куда только Камаз не пытался пролезть. В вотчину МЗКТ влезли и обсер. Потом полезли в вотчину Урала. Теперь вот решили в огород Арзамаса. Кстати этот чел тот самый, который в свое время не хотел поставлять продукцию МО РФ, ссылаясь на санкции.
  12. redhoodcrow23 Звание
    redhoodcrow23
    +1
    Сегодня, 22:44
    There was this machine "btr-90" i believe it was called?
    It looked good to me.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 23:06
      Цитата: redhoodcrow23
      There was this machine "btr-90" i believe it was called?
      It looked good to me.

      хорошая машина, но здесь её не любят
  13. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 22:46
    Военные точно знают, что хотят? Или деньги должны правильные фирмы осваивать?
  14. eleronn Звание
    eleronn
    +1
    Сегодня, 23:10
    Никогда не понимал и не понимаю фразу "морально устаревший". Почему не "технически устаревший"? Получается он не модный? Функции выполняет но выглядит устаревшим? Так вам ехать или шашечки???
  15. senima56 Звание
    senima56
    0
    Сегодня, 23:26
    Может у КАМАЗа получится, раз с "Курганцем" и "Бумерангом" обделались! request lol
  16. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    0
    Сегодня, 23:34
    качество ? .... такое же как у камазиков ? будет ....?