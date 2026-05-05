Axios: Трамп может возобновить военную операцию против Ирана уже на этой неделе
Издание Axios сообщает: Дональд Трамп может уже на этой неделе распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана. Условие простое: если переговоры окончательно зайдут в тупик.
Еще в воскресенье Вашингтон в частном порядке уведомил Тегеран о начале некой операции Project Freedom. Якобы для «обеспечения безопасного вывода судов» и даже для «снижения риска эскалации». Звучит абсурдно, но для нынешней американской администрации – в духе времени. Сначала бьем, потом объясняем, что это был акт миротворчества.
Глава Пентагона Пит Хегсет, впрочем, пытается сохранить лицо. Он заявляет: режим прекращения огня с Ираном сохраняется. Несмотря на военную операцию в проливе.
7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. Затем были переговоры в Исламабаде – безрезультатно. 21 апреля Трамп продлил перемирие. А 1 мая вдруг уведомил Конгресс, что считает войну «законченной». И вот теперь – снова грозится ее возобновить.
Складывается впечатление, что в Белом доме сами не знают, чего хотят. То мир любой ценой, то «Project Freedom» с бомбами. Трампу нужен не столько мир, сколько выгодные условия. А когда их нет – в ход идет тяжелая артиллерия.
Иран уже заявил: в односторонние игры Вашингтона не играет. И будет поступать в соответствии со своими интересами.
