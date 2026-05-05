Axios: Трамп может возобновить военную операцию против Ирана уже на этой неделе

Издание Axios сообщает: Дональд Трамп может уже на этой неделе распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана. Условие простое: если переговоры окончательно зайдут в тупик.



Еще в воскресенье Вашингтон в частном порядке уведомил Тегеран о начале некой операции Project Freedom. Якобы для «обеспечения безопасного вывода судов» и даже для «снижения риска эскалации». Звучит абсурдно, но для нынешней американской администрации – в духе времени. Сначала бьем, потом объясняем, что это был акт миротворчества.

Глава Пентагона Пит Хегсет, впрочем, пытается сохранить лицо. Он заявляет: режим прекращения огня с Ираном сохраняется. Несмотря на военную операцию в проливе.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. Затем были переговоры в Исламабаде – безрезультатно. 21 апреля Трамп продлил перемирие. А 1 мая вдруг уведомил Конгресс, что считает войну «законченной». И вот теперь – снова грозится ее возобновить.

Складывается впечатление, что в Белом доме сами не знают, чего хотят. То мир любой ценой, то «Project Freedom» с бомбами. Трампу нужен не столько мир, сколько выгодные условия. А когда их нет – в ход идет тяжелая артиллерия.

Иран уже заявил: в односторонние игры Вашингтона не играет. И будет поступать в соответствии со своими интересами.
4 комментария
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Глухой Звание
    +2
    Сегодня, 20:40
    Посмотришь так на трампа. Не дай Бог - мне так выглядить в его возрасте.Я лучше в бою умру, чем вот так деменционным маразматиком. fool
    P.S> Байден 2.0. Хотя кэмэлкуярисядумаюбыла бы еще хуже. Кого только не поставят. Ебам всяких налево направо. По мне эти еще хуже. НАда жэ президент негр. Да Линкольн в гробу вертится наверное до сих пор
  2. Евген Жаров Звание
    0
    Сегодня, 21:03
    Рыжий маразматический клоун всё не наиграется.Когда читаю/слушаю его изрыгания,невольно вспоминаю песню В.С.Высоцкого-"говн.овоз",но трампон мозгами не дотягивает
  3. BAI Звание
    +2
    Сегодня, 21:06
    А что? Вполне так можно. Окончил войну, выждал паузу, и снова по новой начал. У нас так кто то с президентским сроками такую операцию провернул
  4. Светлан Звание
    +1
    Сегодня, 21:11
    Перезарядились. Ничего не обычного.