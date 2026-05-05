Турция представила свою первую МБР Yıldırımhan с дальностью до 6 тысяч км

Турция представила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırımhan (Йылдырымхан) на выставке SAHA 2026. Дальность ракеты составляет 6000 км, она способна нести боевую часть весом до трёх тонн.

Как сообщается, новая ракета была спроектирована научно-исследовательским центром Министерства национальной обороны Турции.



Министр обороны Турции Яшар Гюлер, присутствовавший на презентации, назвал ракету мощным сдерживающим фактором и заявил, что страна применит её в случае необходимости.

Что известно о ракете?

Согласно техническим характеристикам, представленным на стенде, Yıldırımhan способна развивать скорость от 9 до 25 Махов, что относит её к гиперзвуковому оружию. Такая скорость, по заявлениям разработчиков, позволяет ракете преодолевать существующие системы ПВО и ПРО.

Ракета оснащена четырьмя жидкостными двигателями на тетраоксиде азота.

Появление межконтинентальной баллистической ракеты собственного производства является для Турции значительным шагом в развитии оборонной промышленности, выводя страну в узкий круг государств, обладающих подобными технологиями. При заявленной дальности в 6000 км ракета способна достичь целей на большей части Европы, Африки и Восточной Азии.

Стоит отметить, что Yıldırımhan стала не единственной значимой новинкой, представленной Турцией на выставке. Турецкие компании также показали ряд новых систем, включая барражирующие боеприпасы, ударные беспилотные и морские надводные аппараты.

  Sayno
    Sayno
    +2
    Сегодня, 21:02
    Даже Турция уже, далее у них будет ядерка. Печально. Мир катится в полный пэ. Спасибо Путину и Трампу за это. Своей слабостью и тупостью они показали всему миру что короли голые
    михаилл
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:07
      Цитата: Sayno
      короли голые

      Рептилоиды?
    Скобаристан
      Скобаристан
      -2
      Сегодня, 21:27
      Да да это все Путин и Трамп. Кто ж еще. Все они. А вот если.... Кстати а что им надо было сделать ? Первыми развязать третью мировую ?. Сильно и умно.
      Sayno
        Sayno
        -3
        Сегодня, 22:10
        Жучить мелких выскочек. Россия - Азербайджан, Казахстан, Украину, молдову и далее по списку вплоть до Сирии. США - жучить Европу, Израиль, Японию. Вассал должен оставаться вассалом. Туда же Китай, который должен осаживать Юго восток. Про мой ум лучше не пишите, дураком будете.
        Скобаристан
          Скобаристан
          +2
          Сегодня, 22:20
          Первое, вы не верно прочитали мою фразу. Сильно и умно.(С) это не про ваш ум. Но то такое. Приняли на свой счет, ну и ладно. Второе. Ваше желание сильной руки которая должна быть вот сейчас, вызывает умиление. И вам кажется что "жучить" это вариант. А когда Пакистан и Индия ЯО приобрели, например, тоже были виноваты СССР и США? Кто там не прижучил? И похоже ваше желание озвученное, это банальное желание что бы было спокойно вам лично. Объективная реальность правда другая. Ну а вам остается только выливать свою досаду в комментариях. Что тоже понятно.
  Zaurbek
    Zaurbek
    +3
    Сегодня, 21:04
    Ну БР сразу хорошо не летает , как показывает опыт КНДР и РФ, и полигон нужен на 6т.км
    Perpetually
      Perpetually
      0
      Сегодня, 22:47
      Размером в 6т.км. Потому что с такой скоростью ракета может частично сгореть и шмякнуться. Вот когда появится новость, о том, что Турция ее испытала и приняла на вооружение, тогда и можно о чем то разглагольствовать
  drags33
    drags33
    +2
    Сегодня, 21:04
    О, как! Неожиданная (я не специалист по ракетной технике) и интересная информация... Получается турки обошли амеров, которые все еще возятся со своим гиперзвуком (пока без результата)? Последние годы турки очень активно развивают свой военный сектор...
    михаилл
      михаилл
      +4
      Сегодня, 21:13
      Цитата: drags33
      Получается турки обошли амеров, которые все еще возятся со своим гиперзвуком (пока без результата)? Последние годы турки очень активно развивают свой военный сектор...

      Сравнивать гиперзвук и МБР просто некорректно. МБР всегда гиперзвук, но современный гиперзвук предполагает коррекцию на гиперзвуке в атмосфере, а не в стратосфере или в космосе.
      дон_Рэба
        дон_Рэба
        0
        Сегодня, 21:38
        Цитата: михаилл
        но современный гиперзвук предполагает коррекцию на гиперзвуке в атмосфере, а не в стратосфере

        🤦
        О как.
        Стратосфера — это слой атмосферы Земли, расположенный над тропосферой на высоте примерно от 10–15 до 50 км.
        Стесняюсь спросить: а, что такое «современный» гиперзвук, и чем он отличается от «древнего»?
        михаилл
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:47
          Цитата: дон_Рэба
          Стесняюсь спросить: а, что такое «современный» гиперзвук, и чем он отличается от «древнего»?

          Коррекцией курса в тропосфере.
          дон_Рэба
            дон_Рэба
            0
            Сегодня, 22:04
            Да, ладно?
            Сначала у вас стратосфера не атмосфера, а теперь такое…
            Зачем глупости генерировать?
            Тропосфера — это самый нижний, плотный и изученный слой атмосферы Земли от 0км до высоты 8–18 км.
            Предлагаю рассчитать температуру торможения потока для «современного маневрового гиперзвука) при такой то плотности атмосфЭры.
            Те 5500К на поверхности Солнца покажутся заморозками.
            михаилл
              михаилл
              0
              Сегодня, 22:19
              Цитата: дон_Рэба
              Те 5500К на поверхности Солнца покажутся заморозками.

              Гиперзвуковая скорость- это скорость превосходящая скорость звука. Только то и всего. При чем тут Солнце?!!!
              дон_Рэба
                дон_Рэба
                0
                Сегодня, 22:45
                Может «превосходящая» это сверхзвуковая?
                А гпз скорость это частный случай сверхзвуковой, при ко­то­ром ско­рость (v) га­за во всей об­лас­ти те­чения ве­ли­ка по срав­не­нию со скоро­стью зву­ка (а) в га­зе,когда пограничный слой прилипает к обшивке, а молекулы воздуха «страдают» диссоциацией и ионизацией в пограничном слое.
                Цитата: михаилл
                Только то и всего.

                Конечно. Делов-то:
                Т. к. ско­рость зву­ка по по­ряд­ку ве­ли­чи­ны рав­на ср. ско­ро­сти хао­ти­че­ско­го (те­п­ло­во­го) дви­же­ния мо­ле­кул, то при гпз скорости ки­не­тич. энер­гия по­сту­пат. дви­же­ния час­тиц га­за на­мно­го пре­вос­хо­дит внутр. те­п­ло­вую энер­гию га­за.
                И при торможении потока возникает головная ударная волна за ней в удар­ном слое (об­лас­ти меж­ду го­лов­ной удар­ной вол­ной и об­те­кае­мым те­лом) воз­ни­ка­ют облас­ти с очень вы­со­кой темп-рой( 7000-10000грС)


                Цитата: михаилл
                При чем тут Солнце?!!!

                А такую температуру не выдерживает ни один материал, даже в жидкой фазе,но вы маневрируете с «тропосфере»
                михаилл
                  михаилл
                  0
                  Сегодня, 23:18
                  Цитата: дон_Рэба
                  Может «превосходящая» это сверхзвуковая?...
                  А такую температуру не выдерживает ни один материал, даже в жидкой фазе,но вы маневрируете с «тропосфере»

                  "Сверх"- это и есть "гипер". Если по греческий, что есть латынь.
                  дон_Рэба
                    дон_Рэба
                    0
                    Сегодня, 23:32
                    Греки другой звук имели ввиду:
                    «иперзвук - упругие волны с частотами f порядка 109 - 1013 Гц.»
                    У латынян по другому (если приложить к скорости)
                    Celeritas supersonica.
                    Celeritas hypersonica.
        alexoff
          alexoff
          0
          Сегодня, 23:01
          Цитата: дон_Рэба
          Стесняюсь спросить: а, что такое «современный» гиперзвук, и чем он отличается от «древнего»?

          древний шибает сверху как из гаубицы, а современный типа по настильной как из пушки. Кинжал летит в атмосфере, тогда как соответствующая ракета меньшей дальности летит по параболе. Большую температуру может выдержать, меньше скорость снижает.
          Но конечно есть вопросы к аэробаллистике типа Х-22, которую по сегодняшним меркам бы в гиперзвук записали
  faterdom
    faterdom
    +4
    Сегодня, 21:08
    И что, были успешные испытания? Или это массогабаритный макет?
    дон_Рэба
      дон_Рэба
      +1
      Сегодня, 22:16
      Цитата: faterdom
      Или это массогабаритный макет?

      Без массо.
      38 трнн на выставку не потащат.
      Пусков не было (Турции просто не куда пулять).
      А вот жрд они отжигали.
      Топливная пара: АТ+НДМГ.
      ну понятно откуда «технологии» растут.
      Турки им фрегат и байрактары, они им технологии жрд
  al3x
    al3x
    +2
    Сегодня, 21:18
    А бошку американскую прикрутят, если что, делов то. Отожмут. Ибо нефиг разбрасывать по свету свои ядрен батоны. Шутка, конечно. Но в каждой шутке лишь доля шутки.
  К-50
    К-50
    0
    Сегодня, 21:21
    Главное а наф ига им такая дальность?

    Главное а наф ига им такая дальность?
    Все враги под боком, в пределах 2 тысяч. Ну не по Скандинавии же им стрелять. lol
    самый главный
      самый главный
      +2
      Сегодня, 21:38
      Ничего смешного нет. Ракета до Байкала достанет, а может и дальше. Вот построит Россия атомную станцию (Врагу!!! Турция нам не друг! Лучше бы на Кубе построили на тех же условиях.) и турки всегда смогут попросить нас на выход. Практически грязная атомная бомба у них в кармане.
      NordOst16
        NordOst16
        0
        Сегодня, 22:00
        Цитата: самый главный
        Врагу!!! Турция нам не друг! Лучше бы на Кубе построили на тех же условиях.

        Финка была союзником, когда там АЭС строили? А Куба смогла бы дать условия для того, чтобы окупить строительство?
      alexoff
        alexoff
        0
        Сегодня, 23:03
        Чтобы сделать ядрен батон нужна не АЭС, а свое производство обогащенного урана. Ну или чтоб его кто-то поставлял и не задавал лишних вопросов куда так много
    дон_Рэба
      дон_Рэба
      +1
      Сегодня, 21:46
      Цитата: К-50
      Главное а наф ига им такая дальность?

      Великий Туран☝️ им еще с поднебесной воевать.
      Ну и русские тут рядом, давнишние тёрки
      alexoff
        alexoff
        0
        Сегодня, 23:05
        При том, что турки как-то феерически набились в Стамбул (который уже больше Москвы) им воевать ядрен батонами - самоубийство. Они еще и рождаемость уронили до почти российского уровня.
  redhoodcrow23
    redhoodcrow23
    0
    Сегодня, 21:26
    Бл*н!

    Бл*н!


    "Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации."--- That is really annoying!
  wladimirjankov
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 21:34
    Кто же туркам двигатели помог создать для такой ракеты? Похоже тут не обошлось без участия Пакистана или бандеровцев. Так или иначе турки знают чего хотят и поступательно идут к своим целям. И Нашей стране это ничего хорошего не несет. Глядя на то как мы 5-й год пыжимся и ничего не можем сделать с украиной, турки и не только они, делают соответствующие выводы и в не нашу пользу.
    Ух Неухов
      Ух Неухов
      +1
      Сегодня, 21:51
      Кто же туркам двигатели помог создать для такой ракеты?

      В июне 2013 г. Украина и Турция обговорили в Стамбуле перспективы сотрудничества в турецком ракетном проекте. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской ракетно-космической отрасли, проблематика двустороннего сотрудничества в турецком ракетном проекте обсуждалась в ходе прошедших на днях в Стамбуле переговорах с участием главы ГКАУ Юрия Алексеева, гендиректора "Укроборонпрома" Сергея Громова и сосоветника Минобороны Турции Мурата Байара...
  U-58
    U-58
    0
    Сегодня, 21:37
    Такая ракета реальную пользу может принести исключительно в ядерном исполнении. И что этот факт может говорить о планах Туречины?
    Также создана основа для космического носителя. Как ни крути, прогресс идет повсеместно....
  север 2
    север 2
    0
    Сегодня, 21:43
    я не специалист в ракетостроении , поэтому по моему мнению , любая довольно таки прилично развитая , или даже страна решившая кровь из носа но такие ракеты сделать , любая из таких стран способна уже создавать такие ракеты . Предполагаю , что благодаря разведкам и "академическим кругам " печатающимся в по всему миру в научных изданиях , разведки по крупицам собрали информацию об технологиях и принципах таких изделий . Кооперация по всему миру и со всеми подряд , скором времени такие ракеты позволят собирать как конструкции Лего . Следующий шаг будет обзавестись тем кто очень пожелает но пока не имеет возможностей ,или кто имеет сильные возможности но пока желания тормозятся опасностью , следующий шаг будет им заиметь Атомное оружие , что бы его разместить на эти ракеты . Вот Северная Корея , вроде бы сначала имела только желание но не имела возможностей .Но желание породило и возможности . Странно , что Турция только сейчас такие ракеты произвела . Но это по моему , не специалиста в этой сфере , мнению....
    NordOst16
      NordOst16
      0
      Сегодня, 22:03
      Цитата: север 2
      и "академическим кругам " печатающимся в по всему миру в научных изданиях , разведки по крупицам собрали информацию об технологиях и принципах таких изделий

      Предлагаете не печататься в принципе? А принципы ещё во второй, если не в первой, половине прошлого века были открыты. Просто нынче это стало доступно многим странам.
      север 2
        север 2
        0
        Сегодня, 23:04
        я не предлагаю учёным не печататься в мировых научных изданиях и журналах . Я только предполагаю , что все кому надо , те данные как создать такие ракеты достанут со временем любым способом . Из легальных источником по крупице , шпионажем , приманкой учёным переехать в ихние страны и.тд . Притом , и свои учёные там "не пальцем деланные ". так что такие ракеты неизбежно появятся у тех кто этого сильно желает и у кого от такого желания рождается и возможности ...
  AlexTss
    AlexTss
    +1
    Сегодня, 21:58
    6000 км what
    Это с 3 тоннами или пустая ?
    Если с максимальным весом - совсем плохо... what
    Вообще-то до Читы достаёт, если что... И половину Китая накрывает...
    Если пустая - с тремя тоннами сильно далеко не улетит...
    Хотя из-за Атласов в Турции в своё время Карибская заваруха случилась. angry
    А они на тот момент только 2400 км дальность имели (если память не изменяет).
    alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 23:11
      Толщина у ракеты ощутимо меньше 2 метров на видео, что-то типа жидкостного тополя. Как-то очень сомнительно что три тонны сможет на 6000 км забросить.
  Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    +1
    Сегодня, 22:11
    Зря распоясоли и не дадовили эту Турцию за эти 20 лет, они ещё сильно навредят России