Турция представила свою первую МБР Yıldırımhan с дальностью до 6 тысяч км
Турция представила свою первую межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırımhan (Йылдырымхан) на выставке SAHA 2026. Дальность ракеты составляет 6000 км, она способна нести боевую часть весом до трёх тонн.
Как сообщается, новая ракета была спроектирована научно-исследовательским центром Министерства национальной обороны Турции.
Министр обороны Турции Яшар Гюлер, присутствовавший на презентации, назвал ракету мощным сдерживающим фактором и заявил, что страна применит её в случае необходимости.
Что известно о ракете?
Согласно техническим характеристикам, представленным на стенде, Yıldırımhan способна развивать скорость от 9 до 25 Махов, что относит её к гиперзвуковому оружию. Такая скорость, по заявлениям разработчиков, позволяет ракете преодолевать существующие системы ПВО и ПРО.
Ракета оснащена четырьмя жидкостными двигателями на тетраоксиде азота.
Появление межконтинентальной баллистической ракеты собственного производства является для Турции значительным шагом в развитии оборонной промышленности, выводя страну в узкий круг государств, обладающих подобными технологиями. При заявленной дальности в 6000 км ракета способна достичь целей на большей части Европы, Африки и Восточной Азии.
Стоит отметить, что Yıldırımhan стала не единственной значимой новинкой, представленной Турцией на выставке. Турецкие компании также показали ряд новых систем, включая барражирующие боеприпасы, ударные беспилотные и морские надводные аппараты.
