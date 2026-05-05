Пресса США: Россия достигла рекордной с февраля 2022 прибыли от продажи нефти

Россия в начале мая 2026 года достигла рекордных показателей по стоимости экспорта нефти с момента начала СВО. Как сообщает агентство Bloomberg, основными драйверами роста стали конфликт на Ближнем Востоке и связанное с ним смягчение санкционной политики США.

Мониторинг танкеров, проведённый Bloomberg, говорит о том, что средний объём поставок сырой нефти из российских портов за четыре недели, вырос до 3,66 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2025 года. Валютная выручка за этот период составила в среднем $2,5 млрд в неделю, что является максимальным значением с февраля 2022 года, когда началась военная операция. Только за последнюю неделю отчетного периода доходы от экспорта достигли около $2,57 млрд.

Рост выручки объясняется сочетанием трех ключевых факторов, создавших для России уникальную рыночную конъюнктуру.

Конфликт в Иране и блокада Ормузского пролива: боевые действия США и Израиля против Ирана привели к фактической блокаде этого стратегического водного пути, через который традиционно проходила значительная часть мировых нефтяных поставок. Из-за военных рисков страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу, что вызвало резкий скачок мировых цен на энергоносители и создало дефицит сырья на рынке.

Смягчение санкций США: опасаясь обвала мирового рынка и топливного кризиса, администрация США вынуждена была пойти на беспрецедентный шаг и временно ослабить ограничения на экспорт российской нефти, разрешив сделки с сырьём, погруженным на танкеры до определенных дат. Это открыло для России ряд рынков, доступ на которые ранее был сильно затруднен или закрыт.

Восстановление портовой инфраструктуры: в апреле российские экспортные терминалы в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске пострадали от атак беспилотников, что временно сократило отгрузки. Однако к началу мая проведенные ремонтные работы позволили практически полностью возобновить поставки через эти ключевые порты. При этом новые удары по инфраструктуре всё ещё могут замедлить экспорт в будущем.

Азия остается главным направлением для российского экспорта. Суммарные потоки в этом регионе достигли 3,4 млн баррелей в сутки.
Ключевой покупатель - Индия: Эта страна, импортирующая около 90% потребляемой нефти, стала, как пишет западная пресса, главным бенефициаром российских поставок, используя их для обеспечения своей энергетической безопасности на фоне кризиса в Ормузском проливе.

В рассматриваемый период экспорт российской нефти в Индию составил в среднем около 1,5 млн баррелей в сутки. В марте этот показатель был ещё выше, достигнув почти 1,98 млн баррелей в сутки — максимума с июня 2023 года.

В апреле в Индию были отправлены рекордные 13 партий тихоокеанской нефти сорта ESPO, что свидетельствует о высокой востребованности различных сортов российского сырья.

Также фиксируются поставки в Китай, Турцию, Вьетнам, Японию и на Филиппины.

Западные экономисты говорят о том, что рекордный рост доходов от экспорта нефти предоставляет бюджету России значительные дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на финансирование военных и социально-экономических программ, а также на создание «подушки безопасности» в условиях затяжных ограничений. В то же время, эта ситуация подчеркивает, насколько сильно глобальные энергетические рынки зависят от геополитических потрясений и демонстрирует уязвимость санкционных режимов перед лицом форс-мажорных обстоятельств.
  1. awdrgy Звание
    Сегодня, 21:29
    Значит теперь зарплаты вырастут,а цены на бензин упадут!
    1. Скобаристан Звание
      Сегодня, 21:41
      Думаю с вашей работой повышение не светит. А вот в РФ будет попроще и по плану , со всеми проектами которые финансируются из бюджета.
      1. awdrgy Звание
        Сегодня, 22:43
        Вот это вы зря. Сегодня только расчетный листок получил. Почти на 300 рублей больше,чем в марте!
        Так что мы педагоги вполне себе и в планах и в проектах бюджетных и все такое. Там правда праздники были..но сумма то фактически больше!
    2. Володин Звание
      Сегодня, 21:42
      И ещё интернет перестанут отключать, а также снизят НДС и пенсионный возраст laughing
      1. Скобаристан Звание
        Сегодня, 21:56
        А там и до коммунизма недалеко, но это не точно.
      2. Zoldat_A Звание
        Сегодня, 21:56
        А у меня сосед, наконец-то, или вылечит своей овчарке желудок, или пристрелит её - чтобы не скулила на весь посёлок по ночам.
        Короче, жить станет лучше, жить станет веселее.
        1. Монтесума Звание
          Сегодня, 22:32
          smile Анекдот вспомнил, разговор двух соседей:
          - Ваша собака опять всю ночь выла и лаяла!
          - Не волнуйтесь, она у меня днём отоспится.
          1. Zoldat_A Звание
            Сегодня, 23:14
            laughing
            Да замучила она уже весь посёлок... У нас много у кого собаки. У меня две. А тут... Хозяин, бестолочь, угробил собаке здоровье, кормил чем попало и как попало, никого не слушал. Это нормально - кастрюля лапши с пачкой маргарина? Самого б так покормить... А теперь зверь мучается. Или лечить, или пристрелить. Нет же, сидит в вольере на улице, скулит на весь посёлок.
            Спать-то мне лично она не мешает, например. Просто не знаю, как можно так издеваться над животиной...
      3. Aken Звание
        Сегодня, 21:57
        А ещё вернут власть Советам.
    3. Aken Звание
      Сегодня, 21:56
      Вырастут зарплаты кремлёвской пятой колонны. В долларах.
      1. NordOst16 Звание
        Сегодня, 22:15
        А ещё тех граждан, кто вкладывал деньги в акции компаний. Вы, кстати, тоже можете получиться кусок от этого пирога.
        1. awdrgy Звание
          Сегодня, 22:21
          Вот так по кускам пирог и растаскивают то ли граждане, то ли компании, то ли граждане в компаниях то ли не совсем граждане...
          1. NordOst16 Звание
            Сегодня, 22:50
            А что плохого в том, что предоставляется возможность получить прибыль от продажи ресурсов всем желающим?
            1. awdrgy Звание
              Сегодня, 23:32
              Да не,все классно,пусть получают. Сим победим.
    4. g_ae Звание
      Сегодня, 21:58
      Вот интересно. Раньше часть нефтяных денег правительством и ЦБ вывозилась на запад для недопущения инфляции (с этих же денег ВСУ сейчас финансируется?), а теперь как быть? Беда.
  2. север 2 Звание
    Сегодня, 22:03
    пожалуйста , объясните знающие люди мне не финансисту ,-а где находятся эта прибыль , то есть эти деньги , что Россия сейчас получила эту рекордную прибыль от продажи нефти ? Как ,нефтяные компании заплатили налоги государству а остальная прибыл осталась на счётах нефтяных компаний ? Или это всё в доход государства ? А в каких банках ? Опять в "заграничных " что бы враги и недруги опять могли их заморозить ? А если в российском главном банке , то ведь Задовна может и не позволить ими распоряжаться государству и правительству так , как те захотят ? Ну например во благо граждан России .
    1. NordOst16 Звание
      Сегодня, 22:22
      Они вокруг нас, например, эти поступления остужают желание правительства вводить новые/повышать старые налоги, снижать процентную ставку, чтобы сдклать кредиты для предприятий доступнее, позволяет больше денег выделять на всякие проекты типа образования или военные проекты, выделять деньги, вырученные от продажи ресурсов, а не от включения печатного станка и разгона инфляции (т.е. за счёт граждан) как предлагают некоторые "патриоты."
      Да, не дадют как хотят, только как надо и было изначально запланировано, чтобы не пооучилось как в Венесуэле или Иране.
  3. 16112014nk Звание
    Сегодня, 22:45
    В результате рекордной прибыли от продажи нефти увеличится число российских долларовых миллиардеров в списке FORBES.