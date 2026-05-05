Пресса США: Россия достигла рекордной с февраля 2022 прибыли от продажи нефти
Россия в начале мая 2026 года достигла рекордных показателей по стоимости экспорта нефти с момента начала СВО. Как сообщает агентство Bloomberg, основными драйверами роста стали конфликт на Ближнем Востоке и связанное с ним смягчение санкционной политики США.
Мониторинг танкеров, проведённый Bloomberg, говорит о том, что средний объём поставок сырой нефти из российских портов за четыре недели, вырос до 3,66 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2025 года. Валютная выручка за этот период составила в среднем $2,5 млрд в неделю, что является максимальным значением с февраля 2022 года, когда началась военная операция. Только за последнюю неделю отчетного периода доходы от экспорта достигли около $2,57 млрд.
Рост выручки объясняется сочетанием трех ключевых факторов, создавших для России уникальную рыночную конъюнктуру.
Конфликт в Иране и блокада Ормузского пролива: боевые действия США и Израиля против Ирана привели к фактической блокаде этого стратегического водного пути, через который традиционно проходила значительная часть мировых нефтяных поставок. Из-за военных рисков страны Персидского залива вынуждены были сократить добычу, что вызвало резкий скачок мировых цен на энергоносители и создало дефицит сырья на рынке.
Смягчение санкций США: опасаясь обвала мирового рынка и топливного кризиса, администрация США вынуждена была пойти на беспрецедентный шаг и временно ослабить ограничения на экспорт российской нефти, разрешив сделки с сырьём, погруженным на танкеры до определенных дат. Это открыло для России ряд рынков, доступ на которые ранее был сильно затруднен или закрыт.
Восстановление портовой инфраструктуры: в апреле российские экспортные терминалы в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске пострадали от атак беспилотников, что временно сократило отгрузки. Однако к началу мая проведенные ремонтные работы позволили практически полностью возобновить поставки через эти ключевые порты. При этом новые удары по инфраструктуре всё ещё могут замедлить экспорт в будущем.
Азия остается главным направлением для российского экспорта. Суммарные потоки в этом регионе достигли 3,4 млн баррелей в сутки.
Ключевой покупатель - Индия: Эта страна, импортирующая около 90% потребляемой нефти, стала, как пишет западная пресса, главным бенефициаром российских поставок, используя их для обеспечения своей энергетической безопасности на фоне кризиса в Ормузском проливе.
В рассматриваемый период экспорт российской нефти в Индию составил в среднем около 1,5 млн баррелей в сутки. В марте этот показатель был ещё выше, достигнув почти 1,98 млн баррелей в сутки — максимума с июня 2023 года.
В апреле в Индию были отправлены рекордные 13 партий тихоокеанской нефти сорта ESPO, что свидетельствует о высокой востребованности различных сортов российского сырья.
Также фиксируются поставки в Китай, Турцию, Вьетнам, Японию и на Филиппины.
Западные экономисты говорят о том, что рекордный рост доходов от экспорта нефти предоставляет бюджету России значительные дополнительные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на финансирование военных и социально-экономических программ, а также на создание «подушки безопасности» в условиях затяжных ограничений. В то же время, эта ситуация подчеркивает, насколько сильно глобальные энергетические рынки зависят от геополитических потрясений и демонстрирует уязвимость санкционных режимов перед лицом форс-мажорных обстоятельств.
