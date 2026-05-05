ВС РФ вошли в Брусовку, сократив дистанцию до Славянска до 9 километров
4 0348
Российские Вооружённые силы продолжают сокращать расстояние до Славянско-Краматорской агломерации.
Сегодня стало известно о продвижении на северном берегу реки Северский Донец с освобождением восточных частей сёл Брусовка и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.
В результате успешных действий в наступлении армия России прижала противника к Северскому Донцу в районе лесного массива, называемого местными Ольховым лесом. Это массив, который находится на северном берегу реки и где теперь остаткам ВСУ будет крайне сложно удержаться.
Продвижение в Старом Караване и Брусовке приблизило подразделения ВС РФ к Славянску. Теперь это расстояние составляет порядка 9 км.
Такое расстояние позволяет эффективнее использовать различные виды вооружений в отношении противника в черте Славянска и его окрестностях. Активно действуют не только дроноводы, но также миномётные группы и артиллерия. Они подавляют огневые точки противника, создавая возможности для дальнейших штурмовых действий. Однако на этом участке фронта для дальнейшего наступления придётся форсировать Северский Донец, а потому велика вероятность того, что северо-восточный фланг будет дожидаться продвижения с других направлений - южнее упомянутой реки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация