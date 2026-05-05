ВС РФ вошли в Брусовку, сократив дистанцию до Славянска до 9 километров

Российские Вооружённые силы продолжают сокращать расстояние до Славянско-Краматорской агломерации.

Сегодня стало известно о продвижении на северном берегу реки Северский Донец с освобождением восточных частей сёл Брусовка и Старый Караван в Донецкой Народной Республике.



В результате успешных действий в наступлении армия России прижала противника к Северскому Донцу в районе лесного массива, называемого местными Ольховым лесом. Это массив, который находится на северном берегу реки и где теперь остаткам ВСУ будет крайне сложно удержаться.

Продвижение в Старом Караване и Брусовке приблизило подразделения ВС РФ к Славянску. Теперь это расстояние составляет порядка 9 км.



Такое расстояние позволяет эффективнее использовать различные виды вооружений в отношении противника в черте Славянска и его окрестностях. Активно действуют не только дроноводы, но также миномётные группы и артиллерия. Они подавляют огневые точки противника, создавая возможности для дальнейших штурмовых действий. Однако на этом участке фронта для дальнейшего наступления придётся форсировать Северский Донец, а потому велика вероятность того, что северо-восточный фланг будет дожидаться продвижения с других направлений - южнее упомянутой реки.
  rytik32
    +5
    Сегодня, 22:00
    Скоро и Славянск "потеряет стратегическое значение и вообще, станет убыточным"
    Теренин
      +2
      Сегодня, 22:11
      Цитата: rytik32
      Скоро и Славянск "потеряет стратегическое значение и вообще, станет убыточным"

      Тепеливо ждём и молимся за наших бойцов. После освобождения нас пунктов ещё контрактаки нужно отбить.
      Помним про красивый доклад, чтобы угодить Верховному, об освобождение Купянска, а потом оперативная обстановка резко изменилась.... И про Курскую область невозможно забыть, про герасимовские 100-300 боевиков ...
      Татьяна
        +1
        Сегодня, 22:15
        Удачи нашим российским военнослужащим! Победы им над врагом, здоровья и долголетия!
      poquello
        0
        Сегодня, 22:44
        Цитата: Теренин
        После освобождения нас пунктов ещё контрактаки нужно отбить.
        Помним про красивый доклад, чтобы угодить Верховному, об освобождение Купянска, а потом оперативная обстановка резко изменилась....

        ну там как раз с лесочка контратаку пропустили
  Сергей Кондратьев
    +2
    Сегодня, 22:09
    Автор статьи всё по полочкам разложил, подумал тоже самое глядя на карту. На Славянск там не пройти если только оборона врага совсем не рухнет. Но вот лесок там шикарнеший. Отлично подойдет для обстрела Славянска и ближайших н.п. У ВСУ будут большие потери
    Кстати, в тыл Красного Лимана можно зайти
    topol717
      0
      Сегодня, 22:29
      Река там в лесу. ширина 60 метов и чуть больше. Малыми группами вполне можно форсировать. Естественно нужна подготовка, нужны плоты с электромоторчиками, что бы бесшумно и быстро. Штурмовую роту за день переправить можно легко. а ночью еще проще, если есть накидки, но накидки скорее всего только в рекламных материалах у МО.
      Сергей Кондратьев
        -2
        Сегодня, 22:35
        Ну-ну, жалко вы не лично форсируете Северский Донец, жалко. Дураки в МО ничего не понимаю...
        Кстати, а как вы собрались тащить лодки через лес и защищаться от дронов и наверняка заминированного другого берега?
  Carlos Sala
    0
    Сегодня, 22:44
    Было бы замечательно, если бы удалось захватить этот агломерацию Славянска и Краматорска в 2026 году