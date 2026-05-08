«Результаты отсутствуют»: Рубио допустил отказ США от посредничества по Украине

2 757 11
«Результаты отсутствуют»: Рубио допустил отказ США от посредничества по Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио допустил выход США из переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса. Глава Госдепа признает, что, несмотря на активную посредническую роль США, усилия, направленные на завершение конфликта, «застопорились» и не привели к каким-либо плодотворным результатам.

Рубио отметил, что Вашингтон по-прежнему готов выполнять посредническую роль в этом процессе, однако американское руководство не видит смысла и не хочет впустую тратить свое время и вкладывать силы и энергию в действия, которые не приносят прогресса.



Примечательно, что это заявление прозвучало после вчерашних переговоров приехавшего в Вашингтон секретаря СНБО Украины Умерова с командой Трампа. В свою очередь, Зеленский по итогам этих переговоров написал, что они были «содержательными». По словам украинского диктатора, в настоящее время готовится визит в Киев американской делегации, в состав которой может войти спецпредставитель Трампа Уиткофф.

Между тем, по информации ряда источников, внезапная поездка Умерова в США была обусловлена прежде всего стремлением Киева согласовать с американскими кураторами свою позицию по объявленному президентом России Владимиром Путиным двухдневному перемирию, приуроченному к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Судя по всему, по результатам встречи с Умеровым американцы пытаются максимально дистанцироваться от Зеленского, прямо заявившего о намерении атаковать Москву во время парада Победы и «посоветовавшего» иностранным гостям воздержаться от поездок в Россию.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Вчера, 17:34
    Создали, а за тем открестились. Старая байка. Хотя после гитлера, если схема рабочая, то почему бы нет?
  2. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Вчера, 17:34
    С террористами нельзя договариваться!!!!! Кто-то говорил, что их надо "мочить в сортире"... Не помню, кто это сказал ))))))))
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +3
      Вчера, 17:39
      Этот человек очень много врет. Не стоит верить всему что он говорил.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      Вчера, 17:45
      Сказал, кто в это верил. Друзья со временем сделали поправки и подкорректировали ориентиры.
  3. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Вчера, 17:36
    максимально дистанцироваться от Зеленского, - совсем не означает сказать ему " только попробуй!"
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +3
    Вчера, 17:47
    США - не "посредник". Это сторона конфликта. Антироссийская сторона.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 17:51
    Если отвалились в сторону совсем и окончательно, было б не плохо, но надеятся на это, значит питать какие то пустые иллюзии...
    Придётся прорыва ся и через такое, не впервой! soldier
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Вчера, 18:28
      Да нет, они просто сейчас официально закрепят текущий статус. Денег - фиг, а вот оружие продадим. За европейские. Логично - скидывает убыточный актив.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 18:11
    Судя по всему, по результатам встречи с Умеровым американцы пытаются максимально дистанцироваться от Зеленского, прямо заявившего о намерении атаковать Москву во время парада Победы и «посоветовавшего» иностранным гостям воздержаться от поездок в Россию.

    Судя по всему дали добро и добавили, что они не при чём вообще, само как-то
  7. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -3
    Вчера, 18:14
    Все правильно,Украина побеждает по крайней мере в психологическом плане,так что США остается только дождаться капитуляции России.
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Вчера, 18:27
    Ну это понятно - перемоги не вышло, пора спрыгивать. Благо тут не Ормуз, уйти можно спокойно, обвинив обе стороны, ну а потери - спишем на "папередников", благо избиратели в стране - матрасы, "а они тупые", как говорил Задорнов, и никто не вспомнит, что Трамп в первый срок усердно деньги в Окраину вбухивал