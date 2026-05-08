«Результаты отсутствуют»: Рубио допустил отказ США от посредничества по Украине
Американский госсекретарь Марко Рубио допустил выход США из переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса. Глава Госдепа признает, что, несмотря на активную посредническую роль США, усилия, направленные на завершение конфликта, «застопорились» и не привели к каким-либо плодотворным результатам.
Рубио отметил, что Вашингтон по-прежнему готов выполнять посредническую роль в этом процессе, однако американское руководство не видит смысла и не хочет впустую тратить свое время и вкладывать силы и энергию в действия, которые не приносят прогресса.
Примечательно, что это заявление прозвучало после вчерашних переговоров приехавшего в Вашингтон секретаря СНБО Украины Умерова с командой Трампа. В свою очередь, Зеленский по итогам этих переговоров написал, что они были «содержательными». По словам украинского диктатора, в настоящее время готовится визит в Киев американской делегации, в состав которой может войти спецпредставитель Трампа Уиткофф.
Между тем, по информации ряда источников, внезапная поездка Умерова в США была обусловлена прежде всего стремлением Киева согласовать с американскими кураторами свою позицию по объявленному президентом России Владимиром Путиным двухдневному перемирию, приуроченному к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Судя по всему, по результатам встречи с Умеровым американцы пытаются максимально дистанцироваться от Зеленского, прямо заявившего о намерении атаковать Москву во время парада Победы и «посоветовавшего» иностранным гостям воздержаться от поездок в Россию.
