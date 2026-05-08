Мы обсуждали, почему не можем отмечать 9 Мая как День Победы. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал: «Вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости», мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы.

В том, что в Эстонии и других прибалтийских республиках не празднуют 9 мая День Победы, оказался виновен Сталин. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, а именно так официально называется должность Каллас, прибыла в Молдавию, где провела переговоры с Майей Санду. На последующей после этого пресс-конференции Каллас объяснила, почему в родной ей Эстонии считают, что нельзя праздновать 9 мая как День Победы.Оказывается, всё просто, во всём виноват Иосиф Виссарионович Сталин, который после победы над гитлеровской Германией не дал прибалтийским лимитрофам «свободу и независимость», а подверг «репрессиям» советского режима. Поэтому для прибалтов 9 мая не может быть Днем Победы.Вместо этого прибалтийские лимитрофы, как и другие европейские страны, ранее активно помогавшие нацистам строить Третий рейх, празднуют «день Европы».