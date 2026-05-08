Каллас назвала Сталина виновным в том, что Эстония не считает 9 мая Днём Победы

В том, что в Эстонии и других прибалтийских республиках не празднуют 9 мая День Победы, оказался виновен Сталин. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, а именно так официально называется должность Каллас, прибыла в Молдавию, где провела переговоры с Майей Санду. На последующей после этого пресс-конференции Каллас объяснила, почему в родной ей Эстонии считают, что нельзя праздновать 9 мая как День Победы.



Оказывается, всё просто, во всём виноват Иосиф Виссарионович Сталин, который после победы над гитлеровской Германией не дал прибалтийским лимитрофам «свободу и независимость», а подверг «репрессиям» советского режима. Поэтому для прибалтов 9 мая не может быть Днем Победы.

Мы обсуждали, почему не можем отмечать 9 Мая как День Победы. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал: «Вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости», мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы.

Вместо этого прибалтийские лимитрофы, как и другие европейские страны, ранее активно помогавшие нацистам строить Третий рейх, празднуют «день Европы».
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    +19
    Вчера, 17:42
    .В том, что в Эстонии и других прибалтийских республиках не празднуют 9 мая

    Это животное с каждым прожитым днём, становится все глупее и глупее.
    K._2
      K._2
      +9
      Вчера, 17:47
      В моё время, такого бы не допустили, Товарищи!
      НИКНН
        НИКНН
        +4
        Вчера, 18:00
        Каллас, прибыла в Молдавию, где провела переговоры с Майей Санду
        ХАхахаха....ээээ А чего комментировать то? laughing
        Nexcom
          Nexcom
          +3
          Вчера, 18:37
          ...две трындушки вечерком, сели рядом за окном, языками почесать, заявления сказать... lol (перефраз)
          НИКНН
            НИКНН
            +2
            Вчера, 18:49
            Цитата: Nexcom
            ...две трындушки вечерком, сели рядом за окном, языками почесать, заявления сказать... lol (перефраз)

            +++ good drinks hi
            Nexcom
              Nexcom
              +1
              Вчера, 18:53
              Взаимно, уважаемый. hi drinks laughing

              короткий комент
      frruc
        frruc
        +6
        Вчера, 18:04
        всё просто, во всём виноват Иосиф Виссарионович Сталин

        это безмозглое даже не имеет право рассуждать и называть имя Сталина.
        marchcat
          marchcat
          +6
          Вчера, 18:21
          Если бы не Советский народ, победивший гитлеровскую Германию, не было бы ни Эстонии, ни самой Каллас. Не умная девка совсем...
  Руслан М
    Руслан М
    +12
    Вчера, 17:43
    На стороне Германии воевало 70к эстонцев, а СССР 45к. Логично предположить что поражение Германии с таким соотношением эстонцев для них и не может быть праздником Победы.
    Neo-9947
      Neo-9947
      +1
      Вчера, 23:37
      Вся европа воевала за гитлера. Это весь нынешний ЕС в полном составе.
      Против - СССР, США и остров Британия.
      Какой еще День Победы европа отмечать будет? Это день её поражения.
  tatra
    tatra
    +9
    Вчера, 17:45
    Пособники Гитлера и гитлеровцев всерьез обвиняют советских коммунистов в том ,что те после победы над ними не дали им
    «свободу и независимость»
    Pete Mitchell
      Pete Mitchell
      +9
      Вчера, 17:52
      Цитата: tatra
      Пособники Гитлера и гитлеровцев всерьез обвиняют советских коммунистов в …
      Особенно от малохольной кайи это забавно слушать, давно она стала `борцом` с тоталитаризмом: когда жила под крышей деда и отца, при Союзе и в последствии не последних людей в "независимой" республике.
      HAM
        HAM
        +13
        Вчера, 18:03
        Обратите внимание кто жил очень хорошо при Союзе,тот больше всех его и хает......что прибалты,что грузины,что кохлы.....
        Fitter65
          Fitter65
          +5
          Вчера, 18:11
          Цитата: HAM
          Обратите внимание кто жил очень хорошо при Союзе,тот больше всех его и хает......что прибалты,что грузины,что кохлы.....

          А потому что Россия, больше не даёт на халяву, а работать они ни когда не хотели.
          Neo-9947
            Neo-9947
            0
            Вчера, 23:43
            А лимитрофы напрасно так бычат.
            Ведь не далее чем через 50-100 лет опять будут в составе России. Ну, географическое положение у них такое "неудачное". Само собой им всё припомнится.
            ... И застучат
            колеса в такт
            опять Сибирь
            ползёт этап...
            Ворон-95
              Ворон-95
              0
              Сегодня, 00:00
              Цитата: Neo-9947
              через 50-100 лет опять будут в составе России.

              Какие там сто лет!
              После Леопольда лет пять будет неразбериха, а потом в Кремль заедет серьёзный дядька, стукнет кулаком по столу, и скажет:
              - Значит так!
        carpenter
          carpenter
          0
          Вчера, 21:05
          Цитата: HAM
          кто жил очень хорошо при Союзе,тот больше всех его и хает......что прибалты,что грузины,что кохлы..

          Это у них ностальгия по тем благодатным временам.
      Дед Борг
        Дед Борг
        0
        Вчера, 20:49
        Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал: «Вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости», мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства


        И при всём этом отец Каллас почти 20 лет был членом КПСС и долго был главой эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР winked
  rocket757
    rocket757
    +5
    Вчера, 17:46
    Хотят быть проигравшими, флаг им меж булок, пущай радуются по своему...
    Reptiloid
      Reptiloid
      +1
      Вчера, 18:35
      ХА-ХА-ХА! Вот уж действительно wassat Кая истории не знает
      подверг их репрессиям ...... crying crying ..

      Приветствую Виктор, hi Это русские врывались в их риги, на хутора где недобалты ходили до ветру и жили с животными. Затем насильно селили в хрущёвки с водой, канализацией, газом ...... Строили заводы, кино и театры, высшие учебные и многое другое .... Вот УЖОС ! am
      rocket757
        rocket757
        +1
        Вчера, 19:07
        Привет Дмитрий soldier
        Дмитрий, не будем мешать им дурить, а лучше держатся подальше, вдруг это заразно... бр р р, гадость.
        Reptiloid
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 19:47
          Видите ли, Виктор! Хоть мы мешай, хоть что --- их не изменить. Просто самим надо знать правду и быть способными отстаивать её. Для этого лично я выучу цифры их населения. Как оно изменилось до "репрессий и потом и сейчас. Большего аргумента и быть не можетет
          rocket757
            rocket757
            +1
            Вчера, 20:26
            Меня не волнует статистика каких то вымиратов, волнует только то, что происходит у нас...
            Спорить с очумелыми себе дороже, умного ничего не скажут, а опускается на их уровень... не не не, нам такого не надоть!
          carpenter
            carpenter
            0
            Вчера, 21:07
            Цитата: Reptiloid
            Для этого лично я выучу цифры их населения.

            650 тысяч в 1934 году и 960 тысяч на момент развала.
  Fitter65
    Fitter65
    +11
    Вчера, 17:47
    Потому они и празднуют день гитлеровской Европы, так как и они были пособниками гитлеровской Германии, и на территории Псковской области, есть не мало мест где творили свои чёрные дела, эстонские пособники немцев. Поэтому конечно у них Сталин виноват, как и у чехов которые ударно работали на вермахт. Всей этой гитлеровской Европе СССР , руководимый Сталиным. кайфы обломал, как говорили в 90-х. laughing
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера, 20:13
      Je to složité, češi byli po Mnichovské zradě postaveni před dvě možnosti. Postavit se Němcům, kde by bylo miliony obětí, nebo se vzdát. President Beneš po dlouhé poradě upřednostnil se Němcům vzdát. Pak nebylo snadné Němcům odmítnout výrobu i zbraní pro Německo. Přesto se nedá říct, že by se češi Němcům úplně vzdali. Mnoho z nich uteklo za hranice, aby mohli bojovat v cizím vojsku proti Němcům. Docela velký počet obětí čechů 360 tisíc dokazuje, že i my jsme se podíleli na porážce nacistického Německa. A že Kalas mluví nesmysly mě vůbec nepřekvapuje, v EU není nikdo s mozkem.
      Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68
        +1
        Вчера, 20:14
        Это сложная ситуация. После мюнхенского предательства чехи оказались перед двумя вариантами: противостоять немцам, что привело бы к миллионам жертв, или сдаться. После долгих обсуждений президент Бенеш предпочел сдаться немцам. Тогда немцам было непросто отказаться от производства оружия для Германии. Тем не менее, нельзя сказать, что чехи полностью сдались бы немцам. Многие из них бежали за границу, чтобы сражаться в иностранной армии против немцев. Довольно большое число чешских жертв, 360 тысяч, доказывает, что мы тоже участвовали в разгроме нацистской Германии. И тот факт, что Калас говорит чепуху, меня совсем не удивляет, в ЕС нет ни одного здравомыслящего человека.
        Fitter65
          Fitter65
          0
          Сегодня, 02:24
          Цитата: Jsem_CZEKO68
          Довольно большое число чешских жертв, 360 тысяч, доказывает, что мы тоже участвовали в разгроме нацистской Германии.

          Мы помним и бой под Соколово, и всё что до этого было, и что было после...
    carpenter
      carpenter
      0
      Вчера, 21:08
      Цитата: Fitter65
      Потому они и празднуют день гитлеровской Европы

      Это 3 марта, день основания Третьего гейха.
      Fitter65
        Fitter65
        0
        Сегодня, 02:29
        Цитата: carpenter
        Это 3 марта, день основания Третьего рейха.
        Разве для них важно число?Они сожалеют и скрежещут зубами, из-за того,что 22 июня , когда они вместе с Гитлером пошли уничтожать Россию, превратилось в 9 мая!
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +6
    Вчера, 17:51
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, а именно так официально называется должность Каллас, прибыла в Молдавию, где провела переговоры с Майей Санду.


    Это только в математике минус на минус даёт плюс, в жизни получается минус в квадрате. smile

    Наверное думали как объединится и создать партию дeбилoк под названием СандуКал или Каллассан
  К-50
    К-50
    +10
    Вчера, 17:53
    Каллас назвала Сталина виновным в том, что Эстония не считает 9 мая Днём Победы

    Сталин не виноват, что у вас ни мозгов, ни памяти нет. request
    Надо было расселить вообще все три республики по территории СССР, а на этих расселить русских и вместо республик назвать областями.
    В конце концов. за вас золотишком шведам платили, за эту землю.
    Где наши деньги???? Почему вы нашей, купленной и завоёванной землёй пользуетесь, а за аренду не платите? angry
  Izotovp
    Izotovp
    +10
    Вчера, 17:54
    А с хрена ли им свободу ?! Россия их купила за серебро у Швеции. Как и Киев у Польши.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +6
    Вчера, 18:00
    Да все правильно. До этого они свободно жили в Рейхе, сделали, без всякой помощи, свою территорию "юденфрай", самолично поубивав всех евреев, в Германии вот не сумели... А тут пришел Сталин и разогнал фашистов шпротных сцаным веником по канавам! Какой же тут праздник, она правильно пишет - начался для фашистов полный абзац, для них это день траура.
    Что она не так сказала-то, что вы к ней пристали? feel
  Слово
    Слово
    +2
    Вчера, 18:06
    Бывает так, что природа отдыхает на детях.
  Владислав_2
    Владислав_2
    +1
    Вчера, 18:07
    коментировать...только портить bully
  drags33
    drags33
    0
    Вчера, 18:12
    Ну у этой лохушки эстонской вообще полная каша в голове... Да и ладно бы, Бог с ней, с этой кашей... Так ведь она восседает в кресле одного из "руководителей" ЕС. Она еще натворит дел, если ее не остановить
  Andobor
    Andobor
    +2
    Вчера, 18:12
    Да, однозначно во всём Сталин виноват,
    не уничтожил всех нацистов как военных преступников, - вот они голову и подняли. wink
  Аркадий007
    Аркадий007
    0
    Вчера, 18:13
    Да, видимо натерпелась Кака зверств от своего отца коммуняки-банкира и дедушки нациста-«Омакайтсе», что до сих пор определиться не может, кто вторую мировую войну начал и за что первый раз за всю историю существования Эстонии Ленин дал ей независимость.
  ism_ek
    ism_ek
    +1
    Вчера, 18:15
    Конечно, ее с отцом насильно в КПСС заставили вступить)))
  Toljna935
    Toljna935
    +1
    Вчера, 18:15
    Зачем публиковать в серьезном издании бред идиотов и не нормальных Ну создайте вы рубрику "Новости из дурдома" и печатайте там всяких калласов и прочих недоумков.
  enzelad
    enzelad
    0
    Вчера, 18:17
    Встретилась муха Кая с Калластики и пчелка Майя из Сандука. И сели на цветок и начали свою бесконечное жужжание про плохих соседей, мешающих им порхать с цветка на цветок с какахи на другую. Пока не прилетел Шершень и не прогнал двух дурочек
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    0
    Вчера, 18:24
    Интересно, а кого это так сильно волнует?
    Я вот прибалтику не считаю за государства, и что?
    И потом... ЕС, к примеру, является жалкой пародией на СССР. Откровенно не удавшейся даже в таком виде. Мне интересно, они там всерьез считают, что так и надо было?!
    Если да, то я сочувствую людям, с которыми руководство ЕС будут сравнивать. Эти люди однозначно умнее руководства ЕС. Даже если их лечат в закрытых лечебницах.
  enzelad
    enzelad
    0
    Вчера, 18:25
    Смотрю на эту Каю и вспоминаю сказку "Морозко". Там тоже была дочь мачехи очень похожая на Каю - и внешностью, и интеллектом
  tatra
    tatra
    0
    Вчера, 18:28
    Какая -то извращенная логика . Во время Гражданской войны прибалтийские враги большевиков-коммунистов захватили части территории РСФСР ,и создали на них свои отдельные Государства Литву ,Латвию ,Эстонию . В 1939-1940 годах Сталин вернул эти захваченные ими территории в состав страны . И с какой стати он должен был после окончания войны дать им независимость ?
  olegff68
    olegff68
    +1
    Вчера, 18:31
    Организм похожий на женщину, с говорящей фамилией "КАЛас", заставляет нас ещё больше уважать Сталина. Здорово, чё.
    Ganzaless
      Ganzaless
      +1
      Вчера, 19:19
      Цитата: olegff68
      Организм похожий на женщину, с говорящей фамилией "КАЛас", заставляет нас ещё больше уважать Сталина. Здорово, чё.

      Здорово Олег ! Истина в этих глупых языках лидеров европы глаголит ..
  Stas157
    Stas157
    0
    Вчера, 18:32
    Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал: «Вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости»

    А они сейчас свободны и независимы?

    Страны Прибалтики получают из ЕС дотации, которые в совокупности составляют примерно 15–25% от доходов их государственных бюджетов. О какой независимости может идти речь?
  Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Вчера, 18:44
    В желтом доме это ...... заждались!
  ALCA056000
    ALCA056000
    +1
    Вчера, 18:50
    Кая, как лакмусовая бумага. Слушаешь её, осознаёшь, что истина, это то, что она сказала, только с точностью наоборот и будешь всегда знать, что есть истина laughing
    Ganzaless
      Ganzaless
      0
      Вчера, 19:17
      Цитата: ALCA056000
      Кая, как лакмусовая бумага. Слушаешь её, осознаёшь, что истина, это то, что она сказала, только с точностью наоборот и будешь всегда знать, что есть истина laughing

      Истина ,где то рядом Сергей ,когда слушаешь вопли европы фашистской ..Все пишется хоспода ! Маски сброшены ..
  Ganzaless
    Ganzaless
    -1
    Вчера, 19:04
    Сталин забрал ,что Петр первый купил у шведов(хорошие деньги по тем временам отвалил золотом ) со всеми там чухонцами скотом и баранами и т.д. ..
    Что она там вякает ? Россия купила и договор имеется все земли со всем население И ВСЕ !
    Помалкивали бы уж ,пока обратно не забрали ..))) В этот раз оккупация будет настоящая со всеми потерями прав и т.д. Не злите Россию прибалтуны ..
  Alexey RA
    Alexey RA
    +1
    Вчера, 19:28
    Мы обсуждали, почему не можем отмечать 9 Мая как День Победы. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал: «Вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости», мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы.

    А Кая Каллас не хочет тоже понести ответственность за упомянутые ею зверства? Папаша-то её, получается, соучастником был: Сийм Каллас, член КПСС в 1972—1990 годах, директор эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР в 1979—1986 годах.

    Тяжко страдала Кая в советские времена.
  SEVERIN
    SEVERIN
    0
    Вчера, 21:16
    В рассуждениях этой болонки я вижу только одну ошибку Иосифа Виссарионовича - этих трибалтов в состав Союза надо было принимать не на правах республик, а на правах областей, как неотъемлимой и унитарной части СССР!
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    0
    Вчера, 21:23
    Какая же она страшная, эта Колас. Бедный ее муж....
  Pavel57
    Pavel57
    0
    Сегодня, 01:53
    Эстония (вместе с Лифляндией, то есть частью современной Латвии) была приобретена Россией у Швеции по Ништадтскому мирному договору, подписанному 30 августа (10 сентября) 1721 года. За эти территории Россия выплатила Швеции 2 миллиона талеров (ефимков), что примерно соответствует 56 тоннам серебра. Это была значительная сумма для того времени, составлявшая около трети годового бюджета Российской империи и примерно годовой бюджет Швеции.
    Интересные детали сделки
    Причина выплаты: несмотря на то, что к моменту подписания мира большая часть Прибалтики уже находилась под контролем русской армии, Пётр I решил официально «купить» эти земли, чтобы закрепить их за Россией и снять возможные претензии со стороны других государств, в частности, Польши, которая ранее имела виды на Лифляндию.
    Территории по договору: кроме Эстляндии и Лифляндии, Россия получила Ингерманландию (Ижорскую землю), часть Карелии, острова Эзель, Даго и Мен, а также Выборг. Остальная Финляндия была возвращена Швеции.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:13
    Тов. Сталин не сообразил выслать всех этих гнид куда-нибудь на Землю Франца Иосифа. Теперь расплачивается это поколение