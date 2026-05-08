Каллас назвала Сталина виновным в том, что Эстония не считает 9 мая Днём Победы
4 72558
В том, что в Эстонии и других прибалтийских республиках не празднуют 9 мая День Победы, оказался виновен Сталин. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, а именно так официально называется должность Каллас, прибыла в Молдавию, где провела переговоры с Майей Санду. На последующей после этого пресс-конференции Каллас объяснила, почему в родной ей Эстонии считают, что нельзя праздновать 9 мая как День Победы.
Оказывается, всё просто, во всём виноват Иосиф Виссарионович Сталин, который после победы над гитлеровской Германией не дал прибалтийским лимитрофам «свободу и независимость», а подверг «репрессиям» советского режима. Поэтому для прибалтов 9 мая не может быть Днем Победы.
Мы обсуждали, почему не можем отмечать 9 Мая как День Победы. Если бы после 9 Мая, когда закончилась война, Сталин сказал: «Вы свободны, вы можете жить в свободе и независимости», мы бы тоже отмечали этот день как День Победы. Но поскольку именно с этого дня для моей страны начались зверства, мы не можем отмечать 9 Мая как День Победы.
Вместо этого прибалтийские лимитрофы, как и другие европейские страны, ранее активно помогавшие нацистам строить Третий рейх, празднуют «день Европы».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация