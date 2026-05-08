Минтранс РФ сообщил о частичном восстановлении работы аэропортов на юге России

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) официально сообщило о частичном возобновлении приема и отправки рейсов из аэропортов на юге России. Соответствующее уведомление опубликовано пресс-службой федерального органа исполнительной власти в области транспорта.

В сообщении указано, что по состоянию на 16:00 мск в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.

Работы по возобновлению полетов продолжаются в поэтапном режиме. Авиакомпании принимают решения по отправке ранее задержанных рейсов, исходя из оперативной обстановки. Поставлена задача постепенного восстановления расписания, но это займет определенное время. Минтранс рекомендует пассажирам, ранее купившим билеты, перед отправкой в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло, при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний для уточнения.

Министерство транспорта совместно с Росавиацией и авиакомпаниями формируют переходный график выполнения полетов. До конца нынешних суток в южные регионы РФ будет выполнено около 200 рейсов как из столичных аэропортов, так и из других.

Минтранс особо подчеркивал, что всем авиакомпаниям, пассажиры которых столкнулись с задержкой рейсов, рекомендовано обеспечить своевременное информирование о ситуации с вылетами. Для пассажиров, ожидающих вылетов в воздушных гаванях, должны быть обеспечены комфортные условия: бесплатные вода, питание, коврики, комнаты матери и ребенка.

Минтранс и Росавиация координируют свои действия с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и автоперевозчиками. Людям, выбравшим альтернативные способы передвижения, должно быть оказано максимальное содействие.

Авиаколлапс затронул 13 аэропортов на юге страны, а значит, и в других регионах, куда и откуда должны были совершаться перелеты, после террористических ударов украинских беспилотников по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.
  1. rocket757
    -3
    Вчера, 17:48
    Увы увы увы, по другому, пока, не получается.
    Повторять, что НАДО СДЕЛАТЬ... не не не, это будет... в общем, ничего нового предложить не получается.
  2. alexboguslavski
    +2
    Вчера, 17:56
    Работа выполнена колоссальная. Это ломать просто.

    Росавиация отменила ранее выпущенное извещение (НОТАМ) о невозможности полетов на юг России, перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщило ведомство;
  3. Ропот 55
    -2
    Вчера, 18:09
    Интересно а надолго ли? Как видно Киев стесняется не будет и врежет ещё не раз.
    1. Nastia Makarova
      -2
      Вчера, 18:12
      Теперь этот объект будет не достать, его пол землю переносят
    2. Ganzaless
      +2
      Вчера, 18:26
      Видно будет и главное проверка на стальные яйца у нашей власти ! Промолчим опять ,весь мир смеятся будет и отвернется ..Храни Бог Россию ,видит Бог не хотели мы этого ..
  4. Себенза
    0
    Вчера, 18:11
    О. Боже, благодари за что есть. Чтобы что-то изменилось, наверное стоит помолиться.
  5. Nastia Makarova
    -1
    Вчера, 18:11
    Ну вот, а с утра панику подняли
    1. frruc
      0
      Вчера, 19:24
      ударов украинских беспилотников по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

      Это не просто административное здание, а центр управления, планирования и контроля всей авиации на юге России. А также в вопросах взаимодействия с соседними Зональными Центрами и зарубежными центрами (это Казахстан, Азербайджан, Грузия, Армения, Турция). Это создаст проблемы для ПВО .
  6. Ganzaless
    +2
    Вчера, 18:17
    Обычно на 9 мая многие летают друг к другу в гости ,ну и на прад в Москву ветераны летают в сопровождении ..Попытка сорвать все это ,чуются англоскаске ушки ..
    Ну посмотрим ,что они завтра предпримут ..
    А вообще с наступающим праздником со слезами на глазах Днем Победы над фашистской европой( по факту так было )
  7. axren1
    -1
    Вчера, 18:24
    Депутатам и выше , на ковриках переночевать с "комфортом" желаю ..
  8. helilelik
    -2
    Вчера, 18:31
    Надеюсь,мы придем к тому,к чему пришла Украина,когда оказалась в точно такой же ситуации.
  9. alexboguslavski
    +2
    Вчера, 18:36
    Украинцы массово уезжают из Киева на фоне угрозы ответного удара на провокации Зеленского.

    На выездах из украинской столицы многокилометровые пробки, жители массово уезжают, опасаясь ударов возмездия.
  10. nik-mazur
    -1
    Вчера, 18:52
    Да, недолго всепросральшики и ЦИПСОшники радовались – в 12:10 была новость про закрытие аэропортов, а всего лишь через три с половиной часа уже открыли и начали восстанавливать расписание. Из-за непогоды сбои похуже бывают.