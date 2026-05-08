Минтранс РФ сообщил о частичном восстановлении работы аэропортов на юге России
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) официально сообщило о частичном возобновлении приема и отправки рейсов из аэропортов на юге России. Соответствующее уведомление опубликовано пресс-службой федерального органа исполнительной власти в области транспорта.
В сообщении указано, что по состоянию на 16:00 мск в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.
Работы по возобновлению полетов продолжаются в поэтапном режиме. Авиакомпании принимают решения по отправке ранее задержанных рейсов, исходя из оперативной обстановки. Поставлена задача постепенного восстановления расписания, но это займет определенное время. Минтранс рекомендует пассажирам, ранее купившим билеты, перед отправкой в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло, при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний для уточнения.
Министерство транспорта совместно с Росавиацией и авиакомпаниями формируют переходный график выполнения полетов. До конца нынешних суток в южные регионы РФ будет выполнено около 200 рейсов как из столичных аэропортов, так и из других.
Минтранс особо подчеркивал, что всем авиакомпаниям, пассажиры которых столкнулись с задержкой рейсов, рекомендовано обеспечить своевременное информирование о ситуации с вылетами. Для пассажиров, ожидающих вылетов в воздушных гаванях, должны быть обеспечены комфортные условия: бесплатные вода, питание, коврики, комнаты матери и ребенка.
Минтранс и Росавиация координируют свои действия с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и автоперевозчиками. Людям, выбравшим альтернативные способы передвижения, должно быть оказано максимальное содействие.
Авиаколлапс затронул 13 аэропортов на юге страны, а значит, и в других регионах, куда и откуда должны были совершаться перелеты, после террористических ударов украинских беспилотников по административному зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.
