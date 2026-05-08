Статические испытания ракетного двигателя в Канаде привели к конфузу

4 198 7
Статические испытания ракетного двигателя в Канаде привели к конфузу


Похоже, слабым звеном в канадской космической программе оказался испытательный стенд. Из-за него статические испытания ракетного двигателя в Канаде вдруг стали динамическими и даже в некоторой степени летными.



Сообщение об этом появилось в местных соцсетях.

Там упоминается некая структура под названием Moon and Mars Industries. Именно она проводила статические испытания. Испытывался двигатель с силой тяги 12 кН. После запуска двигателя стенд, который был, видимо, недостаточно хорошо закреплен, просто соскользнул. В результате произошел конфуз и тяжелый стальной контейнер преодолел несколько метров от тяги двигателя.



И хотя в целом испытание было признано неудачным, полученные результаты наверняка будут учтены.

Тем более, что сейчас Канада активно создает собственную ракетную программу. Она стремится запускать на околоземную орбиту собственные ракеты, а не использовать зарубежную помощь для запуска своих космических аппаратов.

Так, в марте в Минобороны Канады объявили о старте нескольких проектов в космической сфере. В частности, один из них предусматривает создание собственного космодрома в провинции Новая Шотландия. А на проекты по ракетостроению оборонное ведомство выделило по 8,3 миллиона долларов трем компаниям. Каждая их них на эти деньги создаст свой прототип отечественной ракеты-носителя. А всего на развитие технологии космических запусков выделяется 105 миллионов долларов.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Вчера, 19:05
    Интересно, сколько стран имеют свои космодромы? Недавно про Швецию информация была. Имеют с 2023 года собственную площадку...
  2. PZB1465MSP Звание
    PZB1465MSP
    0
    Вчера, 19:09
    Сейчас понабегут в эту фирму бешенцы из одной всем известной страны, которые будут клятвенно уверять стуча пяткой в кастрюлю на голове что они "конструкторы" "инженеры" "испытатели" и даже космоастронавты с двумя выходами из-за печки. Такой шанс точно не упустят.
    1. Иван Васильевич 282 Звание
      Иван Васильевич 282
      -1
      Вчера, 19:18
      Хмм, ни статья, ни комментарии не имеют желто-голубого оттенка, но вы все-таки приплели. Хохлозависимость с метастазами...
  3. SAG Звание
    SAG
    +1
    Вчера, 19:32
    Moon and Mars Industries.

    Что это вообще? Главное побольше пафоса... Почему сразу не "Андромеда и Кассиопея" Судя по фото это кружок очумелые ручки или юный моделист. Там 12кН даже не пахнет. Подобные опыты каролев проделывал 90лет назад...
    1. SAG Звание
      SAG
      +1
      Вчера, 19:40
      И вроде про батут шутить уже не модно, но в ракетостроении так мало поменялось, КПД до сих пор очень низкий и чтоб создать ракету масштаба н1 или Сатурн нужно в промышленность триллион вложить, не говоря уже про квалификацию кадров Ну прямо сильно скептически отношусь к возможности Канады в этом плане.
      1. DIM(a) Звание
        DIM(a)
        0
        Сегодня, 03:43
        65 лет назад была только одна страна, но сейчас технологии и их распространение шагнули сильно вперёд, поэтому желающих будет больше с каждым годом.
  4. abc_alex Звание
    abc_alex
    0
    Сегодня, 02:59
    Помнится, что-то подобное произошло в СССР с РД-170. Он тоже разрушил стенд. Правда был "несколько мощнее" :)