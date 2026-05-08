Пентагон опубликовал первую порцию обещанных Трампом материалов об НЛО

Министерство войны США запустило работу специализированного портала, на котором в открытом доступе размещены ранее засекреченные американским правительством документы, фото- и видеоматериалы, а также свидетельства очевидцев о неопознанных аномальных явлениях. Это первая крупная волна рассекречивания в рамках президентской программы PURSUE.

Как известно, ранее Трамп лично поручил провести кампанию по максимальному рассекречиванию подобных материалов. Предполагается, что публикация засекреченных документов будет продолжаться на регулярной основе. На портале отмечается, что опубликованные материалы представляют собой «нерешенные случаи, природе которых правительство США пока не в состоянии дать окончательное определение». В общей сложности уже опубликовано 162 документа.






При этом в Пентагоне уточнили, что эти данные не являются подтверждением существования внеземной цивилизации, а люди «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений. Среди прочего, на сайте опубликованы, например, показания оператора дрона, который в сентябре 2023 года сообщил о замеченном в небе неопознанном объекте, источавшем очень яркий свет, и другие подобные материалы. По словам конгрессмена Тима Берчетта, уже опубликованные Пентагоном материалы по НЛО являются лишь небольшой частью от общего массива данных — самая «потрясающая часть» впереди.

  1. enzelad Звание
    enzelad
    +2
    Вчера, 18:29
    "X-files" нервно курят в сторонке. Амерам срочно надо запустить сиквел с использованием этих материалов
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Вчера, 18:31
      ИИ и не такое еще нарисует так, что америкосы, засуньте себе в "нычку" все ваши выдумки и тем более изображения.
      1. K._2 Звание
        K._2
        0
        Вчера, 18:32
        Так это орешник... ик....короткий пост hi
      2. Див Дивыч Звание
        Див Дивыч
        0
        Вчера, 20:34
        Согласен, задолбали уже видосы с танцующими кошками, сделанными Искуственными Лгунами.
    2. Слесарь Звание
      Слесарь
      0
      Вчера, 19:22
      Цитата: enzelad
      Амерам срочно надо запустить сиквел с использованием этих материалов

      Уже и давно - "люди в черном ", там есть достаточно забавные совпадения и жесткая логика пространства .
  2. Ganzaless Звание
    Ganzaless
    +3
    Вчера, 18:30
    Трамп сам помоему рептилоид глаза у них на западе странные очень ..)))
    А если серьезно ,наблюдал не раз и со свидетелями ..Что то есть такое мужики и думаю за нами просто наблюдают ..Загадок много ,что мозгу человека не подсильно понять и осознать .!
    1. Баюн Звание
      Баюн
      -1
      Вчера, 19:07
      Сравним частоты зрения человеком со шкалой ЭМИ. Слуха - со спектром звуковых частот. Обоняние со звериным. Магнитную ориентацию с кошачьей... Смысл, полагаю, понятен - мы НИШИША не знаем о мире, в котором живем.

      И "крышечка на чайничек". Мозг человека производит эффект "ложной слепоты". Он может "показать" то, чего нет, и "скрыть" - то что есть. Этим умело пользуются цыганки, "отводя глаз". Полагаю, "инопланетянка" поискуснее будет)

      П.С.: Братцы-верующие, как думаете, выдаст Сатана разрешение иномирцам на контакт с людьми? Мое мнение: даже злым-презлым не даст! Мы - его тема вредительства, и никаких инопланетян он к людям близко не подпустит.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +3
        Вчера, 19:49
        Цитата: Баюн
        выдаст Сатана разрешение иномирцам на контакт с людьми

        Давно уже выдал. Это ведь одни и те же бесы, только под разными названиями и личинами, в соответствии с уровнем развития человечества – в древние времена были нимфами и фавнами, потом лешими, и русалками, ещё попозже полтергейстами и барабашками, сейчас инопланетянами. В общем, по вере нашей, да будет...
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        -1
        Вчера, 19:58
        вопрос можно поставить и по другому попустит ли Бог это...
        «Существует всевидящий Бог, поэтому не существует слепого случая» Николай Сербский (Велимирович).
        В жизни нет случайностей, все происходит по воле Творца. - Варсонофий Оптинский
        1. К_4 Звание
          К_4
          +1
          Вчера, 20:12
          Капец, вы, господа мракобесы, если конечно не стебётесь...."Юра, прости нас...."
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Вчера, 21:26
            Цитата: К_4
            Капец, вы, господа мракобесы

            Вообще ни разу, потому как господа совсем не против науки и просвещения. С прогрессом немного сложнее, потому как сам этот термин этот довольно мутный, если подумать.
            Опять же, само слово мракобесие – это обзывательство, придуманное российскими либерастами девятнадцатого века, типа Чернышевского, Белинского и прочих Герценов. Кстати, довольно странное с этимологической точки зрения.
            1. К_4 Звание
              К_4
              +3
              Вчера, 22:05
              Прогресс - это поступательное развитие. РАЗВИТИЕ -.....его. Что тут сложного. Зачем сводить все к демонам и Богу? Вселенная огромна и разум в ней наверняка есть. И если они развились сильнее, то вполне могли долететь до нас и изучать. Так и мы, если минуем сегодняшний упадок, начнём развиваться дальше, долетим до звёзд и тоже кого-нибудь будем изучать. И всё, ничего такого никакой эзотерики. Просто ПРОГРЕСС и развитие. Ну если уж хотите божественного, то включите мозги и задумайтесь кто есть БОГ....А БОГ по сути - это величайший учёный и инженер, а мы его создания, его дети. А чего всякий родитель хочет для своих детей? Да того, чтобы они стали его продолжением, стали лучше его...а не грязли в интригах и мракобесии. Учите, познавайте, развивайтесь - это и будет лучшая молитва Созидателю.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 00:20
                Цитата: К_4
                Прогресс - это поступательное развитие

                Развитие чего? И от чего к чему? Обычно никто над этим не задумывается, ограничиваясь научно-техническим прогрессом, где критериями является изощрённость знаний и сложность техники.
                При этом, в конечном итоге, всё сводится к уровню комфорта.

                Цитата: К_4
                если уж хотите божественного, то включите мозги и задумайтесь кто есть БОГ

                Как я сам не догадался-то.

                Цитата: К_4
                БОГ по сути - это величайший учёный и инженер, а мы его создания, его дети. А чего всякий родитель

                Ну, между родителем и инженером разница довольно-таки принципиальная.

                Цитата: К_4
                а не грязли в интригах и мракобесии

                Это вы про кого?

                Цитата: К_4
                Учите, познавайте, развивайтесь

                Учитесь воровать, грабить, убивать, познавайте мир криминала, развивайтесь, как преступник... Это ведь тоже прогресс? Или нет?
                В любом случае, вряд ли вы имели в виду что-то подобное. Вопрос только, почему так.
        2. ettore Звание
          ettore
          +1
          Вчера, 20:22
          Цитата: BrTurin
          В жизни нет случайностей, все происходит по воле Творца

          Значит Сатана совратил Еву с Адамом по воле Творца, что бы был повод выдворить их из Эдема и проклясть. Вот такой гнусный план был.
          1. BrTurin Звание
            BrTurin
            0
            Вчера, 20:33
            Иоанн Дамаскин «Бог всё предвидит, но не всё предопределяет».
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -3
            Вчера, 21:30
            Цитата: ettore
            Значит Сатана совратил Еву с Адамом по воле Творца

            Не, у человека был выбор. У каждого человека всегда есть выбор.
            1. ettore Звание
              ettore
              0
              Вчера, 21:57
              Цитата: nik-mazur
              Не, у человека был выбор. У каждого человека всегда есть выбор.

              На счёт выбора, у меня есть длинная мысль, но лень столько много писать.
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 00:24
                Цитата: ettore
                На счёт выбора, у меня есть длинная мысль

                А что там длинного-то? Человек обладает свободной волей. Выбор – это акт воли. Стало быть любой выбор зависит от человека. Всё просто.
        3. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Вчера, 21:27
          Цитата: BrTurin
          В жизни нет случайностей, все происходит по воле Творца

          Или по свободной воле человека.
  3. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +7
    Вчера, 18:31
    Вот чего-то такого я давно ждал. Проиграв в Иране, Рыжий дурень занялся инопланетянами! На очереди Нептун, Леший и Баба-Яга, чью избу Трамп поразит Хайммрсом!)))
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Вчера, 18:44
      Цитата: Михаил-Иванов
      чью избу Трамп поразит Хайммрсом!)))

      Каким хаймерсом, их почти и не осталось, у него бульбулятор есть...
    2. DBR Звание
      DBR
      +1
      Вчера, 19:30
      Тут не все так однозначно . Мне однажды удалось сфотографировать НЛО и что характерно я его не видел а цифровая камера его зафиксировала . Объект был над нефтепроводом который ведет в Усть - Лугу и как раз там находилась контрольная станция этого нефтепровода . . На лицо контроль наших технических объектов . Более того много лет назад на поверхности льда реки занесенного снегом обнаружил идеальный круг чистого льда диаметром примерно десять метров . . Это похоже на то что объект растопил под собой снег образовав идеальный круг .
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        0
        Сегодня, 05:50
        Цитата: DBR
        Мне однажды удалось сфотографировать НЛО

        "тайна летающих стержней" - давно раскрыта... hi
    3. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +2
      Вчера, 19:34
      И ведь это только за год, еще три года надо диафильмы показывать - не хватит же! В натуре до Атлантиды дело дойдет
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Вчера, 19:51
      Цитата: Михаил-Иванов
      Вот чего-то такого я давно ждал. Проиграв в Иране, Рыжий дурень занялся инопланетянами! На очереди Нептун, Леший и Баба-Яга, чью избу Трамп поразит Хайммрсом!)))

      Вообще то он во время выборов обещал что рассекретит 3 вещи - НЛО, Эпштейна и убийство Кеннеди.
      Сейчас дошло до НЛО - Остров и Кеннеди рассекретили раньше
  4. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +9
    Вчера, 18:31
    На рен тв куда всё интереснее wassat wassat
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +6
    Вчера, 18:32
    Министерство войны США запустило работу специализированного портала, на котором в открытом доступе размещены ранее засекреченные американским правительством документы, фото- и видеоматериалы
  6. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Вчера, 18:39
    Правильно. Самое время. Этот фокус называется - "переключить внимание". Пусть лучше люди смотрят картинки про НЛО, а не ковыряются в делах Эпштейна и отвлекутся наконец от этого Ближнего Востока, где все не слишком гладко выходит.
    В отношении представленного в статье видео весьма скептическое мнение: слишком яркая точка с очень четкими границами на фоне очень размытых контуров других объектов видео (например - облаков). При этом эта светящаяся точка, похожая на парашют, вообще производит впечатление комбинированных съемок (наложенного объекта поверх подложки с другими объектами т.к. другими объектами эта точка ни разу не перекрывалась).
  7. Naofumi Звание
    Naofumi
    +3
    Вчера, 18:41
    Это сайт МО США, на котором просто появился новый раздел по теме НЛО. Вот ссылка на раздел: https://www.war.gov/ufo/
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      Вчера, 19:03
      У вас нет разрешения на доступ к "http://www.war.gov/ufo/" на этом сервере.

      Меня туда не пускают! laughing
      1. Naofumi Звание
        Naofumi
        +2
        Вчера, 20:05
        Меня туда не пускают! laughing

        Легко лечится ВПНом.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          -2
          Вчера, 20:50
          Для серого телефона ВПН не нужен, поэтому их и хотят запретить. У меня и ватсап и телеграм без ВПН работают, только скорость низкая.
          1. Naofumi Звание
            Naofumi
            +3
            Вчера, 21:16
            Для серого телефона ВПН не нужен, поэтому их и хотят запретить. У меня и ватсап и телеграм без ВПН работают, только скорость низкая.

            Все ограничения стоят на уровне провайдера и оператора, а не в самом железе. Телефону всё равно, откуда он приехал — интернет он получает через наши вышки связи или кабель. Если сайт заблокирован оператором, он не откроется ни на "сером", ни на "белом" смартфоне. А Ватсап и так у всех работает без ВПН, потому что его никто не блокировал.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              +2
              Вчера, 21:31
              Цитата: Naofumi
              А Ватсап и так у всех работает без ВПН

              Только тупит и картинки не грузит.
              1. Naofumi Звание
                Naofumi
                +1
                Вчера, 21:52
                У меня в Хроме стоит Browsec. Вполне нормально.
            2. Сергей3 Звание
              Сергей3
              +1
              Вчера, 21:39
              Все ограничения стоят на уровне провайдера и оператора,

              Я то же так думал, пока не купил в интернете телефон, предназначенный для продажи не в России... Провайдер только скорость ограничивает.
              1. Naofumi Звание
                Naofumi
                +1
                Вчера, 21:55
                Я то же так думал, пока не купил в интернете телефон, предназначенный для продажи не в России... Провайдер только скорость ограничивает.


                Брали на Озоне с глобальной прошивкой? Скорее всего, там по умолчанию включен Частный DNS. В этом и весь секрет. Это обычная программная настройка, которую можно за минуту включить на любом смартфоне, даже на официально купленном в РФ
                1. Сергей3 Звание
                  Сергей3
                  0
                  Сегодня, 06:32
                  Не рекомендую брать на Озоне, слишком велика вероятность контрафакта и сложно сдать обратно, технику предпочитаю брать у яндекса, там чуть дороже, но яндекс лучше сам защищает права покупателя и сам разбирается с контрафактом. Это не реклама, а личный опыт мой и родственников.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +8
    Вчера, 18:42
    Над селом фигня летала
    серебристого металла -
    очень много в наши дни
    неопознанной фигни.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +2
      Вчера, 19:52
      Ага. Потом из баков торпед делали резервуары для воду и душа на лето laughing
  9. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Вчера, 19:01
    "Ничего не понятно, но очень интересно" (с)
  10. Александр Тимченко Звание
    Александр Тимченко
    +1
    Вчера, 19:51
    Лектор общества "Знание" выступает с лекцией "Одиноки ли мы во Вселенной". По окончании спрашивает:
    - Вопросы есть?
    Из зала: - А как Вы сами думаете, существуют ли во Вселенной другие разумные существа?
    Лектор: - Конечно существуют!
    Из зала: - А почему же они не выходят с нами на контакт?
    Лектор: - Так разумные же!
  11. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    0
    Вчера, 20:05
    На данный момент, скрытный НЛО — это дело Эпштейна.
  12. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Вчера, 20:10
    Если это все, что у них есть в секретных материалах про НЛО, соглашусь с Обамой, когда он говорил, что будучи президентам имел к ним доступ и ничего интересного там нет
  13. Ganzaless Звание
    Ganzaless
    -4
    Вчера, 20:12
    Идет к тому ,что во всем на западе будет НЛО виновата ..И Россия уйдет на второй план )))
    Начнется охота на рептилоидов и сжигать их начнут по всему западу (помните как кучу баб сожгли ведьм рыжих в средневековье в европе)))?
    P.S. Негры арабы это с удовольствием будут делать с улыбками .. Россия будет наблюдать и границы укреплять ..Что то так hi
  14. Комментарий был удален.