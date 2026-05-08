Трамп провозгласил 8 мая днём празднования Победы США во Второй мировой войне

Дональд Трамп провозгласил 8 мая 2026 года Днём празднования Победы Соединённых Штатов Америки во Второй мировой войне, подписав соответствующий указ.

Трамп опубликовал торжественное заявление, в котором отметил, что 8 мая 1945 года американцы вместе с союзниками по коалиции сокрушили нацизм в Европе. При этом он подчеркнул героизм американских войск, воевавших как в Европе, так и в Африке, а также «огромные жертвы», которые понесли США во Второй мировой войне: более 250 тысяч американских военных.



Поэтому с этого года 8 мая в США провозглашается днём празднования Победы во Второй мировой войне.

Поэтому я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединённых Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2026 года днём празднования Победы во Второй мировой войне. В удостоверение чего я поставил свою подпись сего седьмого дня мая, в год Господень две тысячи двадцать шестой и в двухсот пятидесятый год независимости Соединённых Штатов Америки.


Стоит отметить, что официальной датой окончания Второй мировой войны является 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии.
    Андрей К
    +6
    Вчера, 18:35
    У Донни кукушки из кукушатника разлетаться начали.
    То 8 или 9 или 10 остановлены войн...
    То "величайшую" триумфальную аккуратно....
    Теперь решил объявить день американской "победы"...
    Мается от скуки ржавый....
      +1
      Вчера, 19:00
      Ну тут написано, что с союзниками вроде победили. А так, эго и нарцистизм рыжего зашкаливает...
      +1
      Вчера, 19:00
      Рыжий - профессиональный победун, что ему - одна больше. Наполеона с Тамерланом ещё не он? belay
        +1
        Вчера, 19:44
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Наполеона с Тамерланом ещё не он? belay

        Тамерлана вроде никто не побеждал. Умер сей великий человек в возрасте 69 лет во время очередного военного похода, всем бы так!
        Кстати, вот реконструкция Герасимова по черепу.
          +1
          Вчера, 19:57
          Так это же Лёня Боцман, в соседнем подъезде живёт. Любитель змия ещё тот! Намедни, в люк упал, орал забористо и как раз про мать их ханов и их Батыя праматерь, вот.
          0
          Вчера, 21:14
          Было одно поражение, Грязевая битва...
            -1
            Вчера, 21:33
            Цитата: svarog77
            Было одно поражение, Грязевая битва...

            Ну не сказать, чтобы уж прям совсем поражение. Очень грамотно отступил, даже на мятеж в столичном Самарканде не стал обращать внимание, перегруппировался и всем навалял.
            С тем же успехом можно утверждать, что Кутузов проиграл Бородино.
              0
              Вчера, 22:01
              Это как сказать, что Гитлер в 1941 году грамотно отступил от Москвы...
                0
                Вчера, 22:53
                Цитата: svarog77
                Это как сказать, что Гитлер в 1941 году грамотно отступил от Москвы...

                Вообще никаких параллелей с Тимуром у Гитлера нету.
        0
        Вчера, 20:54
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Рыжий - профессиональный победун, что ему - одна больше. Наполеона с Тамерланом ещё не он?

        С Тамерланом нет, но битву при Ватерлоо он объявит днём победы США.
          0
          Вчера, 23:30
          Да, что там Ватерлоо...
          Трою он лично взял!
    +4
    Вчера, 18:36
    Это продолжение предыдущей новости!))) Сейчас выйдет сюжет со взятым в плен Кощеем и арестованной Бабой-Ягой!)))
    Шоу продолжается!
      -2
      Вчера, 19:16
      Цитата: Михаил-Иванов
      Сейчас выйдет сюжет со взятым в плен Кощеем и арестованной Бабой-Ягой!)))

      Не трожте святого!!!
    +2
    Вчера, 18:52
    Пророчество В.Высоцкого от 1977 года, не иначе.

    Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме.
    Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли.
    И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,
    Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.

    "Что там было, как ты спасся?"- Каждый лез и приставал.
    Но механик только трясся и чинарики стрелял.
    Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.
    Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!

    Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,
    Говорит: "Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!"
    Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит.
    Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!"

    Пусть безумная идея, не решайте сгоряча!
    Отвечайте нам скорее через доку-главврача.
    С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
    Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
    -4
    Вчера, 18:54
    Вот такое "братство по оружию"! Видимо, из-за трудностей перевода Путин своих мыслей никак до Трампа не донесет, хоть они и разговаривают, вроде.
    +7
    Вчера, 18:54
    Через лет 100, США будут говорить. что победили Германию с Японией при поддержке Британии, а СССР так помог Японию добить! Надеюсь у нас получиться сохранить историческую хронику, печально наблюдать как пытаются ставить в один ряд Гитлера и Сталина и перевернуть историю с ног на голову.
      -1
      Вчера, 19:20
      Историю пишет/диктует сильнейший. А мы, благодаря Ельцину/Путину, обсосы с бензоколонки, и наличие яо уважения нам не прибавляет.
      0
      Вчера, 23:30
      Ладно в США. Я как то в Польше слышал,як поляцы Берлин брали, а совети помогали. 😂
    +1
    Вчера, 18:58
    Но ведь вторая мировая закончилась 2 сентября what
      +2
      Вчера, 19:05
      Доня Великий, Целитель эпштейнов и Правитель Мира, Главный Вахтёр Пролива, Распорядитель Всей Нефти в Мире - так решил. laughing
      Скоро разрешит Солнцу всходить и заходить.... lol (как одна певица ртом которая весну разрешает, а теперь за бугром сидит)
      -3
      Вчера, 19:11
      Не, там Великая Американо-Японская война, которую США вообще в одну каску выиграли, без всякой помощи)))
        +1
        Вчера, 19:40
        Да они и вторую мировую, судя по словам Трампа, в одно рыло затащили. Можно ещё 2 мая отпраздновать великую победу в Италии, где тоже одни американцы воевали laughing
      -2
      Вчера, 20:16
      Цитата: alexoff
      Но ведь вторая мировая закончилась 2 сентября what

      Это неважно, победили то 8 Мая. laughing
    0
    Вчера, 19:09
    В этот день Трамп взял Берлин и лично застрелил Гитлера. 6 раз, по обыкновению.
      0
      Вчера, 19:11
      ...и закопал лично. тоже 6 раз. wassat на бис застреливал и закапывал. yes
    +1
    Вчера, 19:13
    Он в школе вообще учился?!!!!!
    ВМВ закончилась в сентябре!!!!!!
      +1
      Вчера, 19:14
      ...это у амеров лишнее. главное - в президенты пролезть. а там можно лепить всё что угодно языком
      +2
      Вчера, 19:24
      А какая жертва современного образования считает что вторая мировая закончилась не в сентябре?
      Гюльчатай личико открой!!!
    +1
    Вчера, 19:19
    Написал бы просто " Прбеды" ,без США , было бы красиво и сурово , а так , опять голливуд .
    +2
    Вчера, 19:21
    Поэтому я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединённых Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2026 года днём празднования Победы во Второй мировой войне.

    А на кого ж тогда вы сбросили атомные бомбы 6 и 9 сентября 1945 года?
    На уже побеждённых 8 мая? belay
      +2
      Вчера, 19:25
      это не они! кое-кто из джаппов уже заявил что это сделали мы - во как.
      +1
      Вчера, 19:30
      Цитата: Alexey RA
      А на кого ж тогда вы сбросили атомные бомбы 6 и 9 сентября 1945 года?

      Августа, конечно же! Не сентября. fool
      0
      Вчера, 19:43
      сбросили атомные бомбы 6 и 9 сентября 1945 года
      августа же! Трамп не так давно заявил, что у США и Японии тогда был небольшой конфликт
      https://www.fontanka.ru/2025/10/28/76095376/
        0
        Вчера, 19:59
        ...вроде нефти в Японии нет и не было тогда.. чего не поделили тогда? what суши?? lol
          0
          Вчера, 21:05
          Видел одно широко известное японское анимационное произведение, там некие англоговорящие люди напали на Японию из-за залеж сакурадайта. Там в середине бахнули ядрен батон в Токио, а в финале всё же бахнули в столице этих нехороших британцев, где-то неподалеку от Калифорнии laughing
        0
        Вчера, 20:19
        Цитата: alexoff
        августа же! Т

        Mea culpa. fool Уже поправил выше.
    +3
    Вчера, 19:24
    Если США будут праздновать Победу во Второй Мировой Воне 8 мая , имея в виду 1945 год, тогда зачем США сбросили две атомные бомбы на Японию в августе 1945 года, если война уже кончилась "победой США"? И зачем СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года, если по-Трампу она уже кончилась? Что, получается, что именно СССР выиграл ВОВ единолично? Какая-то путаница с этим Трампом, прямо как у героини Мордюковой в одном фильме: "То ему так, то ему раз - и эдак!"
      0
      Вчера, 20:22
      Цитата: Анатолий_П
      Если США будут праздновать Победу во Второй Мировой Воне 8 мая , имея в виду 1945 год, тогда зачем США сбросили две атомные бомбы на Японию в августе 1945 года, если война уже кончилась "победой США"?


      Цитата: Анатолий_П
      И зачем СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года, если по-Трампу она уже кончилась?

      Красные хотели оккупировать Японию, но Америка им не дала это сделать! laughing
        +2
        Вчера, 20:26
        ...и поэтому Америка превентивно дрозданула по Японии - чтобы красным нечего было захватывать. поэтому красные ограничились только островами. во! good так и будут пояснять. lol

        Доня - дарю идею. yes
    +2
    Вчера, 19:35
    Побеждун. Уже все от него уже устали!
    Когда уже вперед ногами будут выносить из бани (с)
    +2
    Вчера, 19:44
    Дональд Трамп провозгласил 8 мая 2026 года Днём празднования Победы Соединённых Штатов Америки во Второй мировой войне, подписав соответствующий указ.

    Походу рыжий клоун додик уроки истории в колледже пропускал. lol
    Вторая Мировая закончилась капитуляцией императорской Японии 2-го сентября 1945-го года.
    8 мая гитлеровская германия подписала акт безоговорочной капитуляции, 9-го мая по московскому времени.
    Как говорил Михаил Задорнов: тупые, ой тупые! fellow laughing
    +1
    Вчера, 19:50
    А дональд всё хухе и хуже... Боюсь не дотянет до конца этого президентского срока - психиатры его поселят в своей клинике...
    +1
    Вчера, 20:01
    В СССР и РФ окончание второй мировой войны отмечается 3 сентября как День Победы над Японией.


    В СССР и РФ окончание второй мировой войны отмечается 3 сентября как День Победы над Японией.
      0
      Вчера, 20:02
      у моего деда такая была.
      0
      Вчера, 21:23
      2 сентября 1945 года была подписана капитуляция Японии и завершилась Вторая мировая война. В этот же день указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября было объявлено праздником победы над Японией.
      В 1945 и 1946 годах 3 сентября был нерабочим днём. В 1947 году в указ внесли изменения, сделав этот день рабочим. При этом сам указ продолжал действовать и формально праздник остался в календаре, но его перестали отмечать.
      В 2023 году в наименование дня воинской славы России было возвращено упоминание о победе над Японией: "3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"
    0
    Вчера, 20:42
    Это не День Победы США, которые не имеют к этому никакого отношения кроме ленд-лиза для СССР.
    Мне больше нечего сказать.
    0
    Вчера, 23:51
    Ржавый в своём духё. Долбаанные приспособленцы.
    0
    Сегодня, 02:37
    Дональд Трамп провозгласил 8 мая 2026 года Днём празднования Победы Соединённых Штатов Америки во Второй мировой войне, подписав соответствующий указ.
    Действительно безграмотный .Вторая мировая война закончилась 2 сентября подписанием акта капитуляции милитаристской, а по сути фашистской, Японией.
    0
    Сегодня, 03:02
    Ну,на войне США сделали неплохой гешефт.
    Так что,они в реальном выигрыше оказались.
    0
    Сегодня, 05:49
    Слабовато. Нужно было объявить, что это была победа над Германией лично его, Трампа! Пофигу, что его тогда еще и в плане не было.
    Хотя нет, в плане может и был.