Трамп провозгласил 8 мая днём празднования Победы США во Второй мировой войне
Дональд Трамп провозгласил 8 мая 2026 года Днём празднования Победы Соединённых Штатов Америки во Второй мировой войне, подписав соответствующий указ.
Трамп опубликовал торжественное заявление, в котором отметил, что 8 мая 1945 года американцы вместе с союзниками по коалиции сокрушили нацизм в Европе. При этом он подчеркнул героизм американских войск, воевавших как в Европе, так и в Африке, а также «огромные жертвы», которые понесли США во Второй мировой войне: более 250 тысяч американских военных.
Поэтому с этого года 8 мая в США провозглашается днём празднования Победы во Второй мировой войне.
Поэтому я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, в силу полномочий, предоставленных мне Конституцией и законами Соединённых Штатов, настоящим провозглашаю 8 мая 2026 года днём празднования Победы во Второй мировой войне. В удостоверение чего я поставил свою подпись сего седьмого дня мая, в год Господень две тысячи двадцать шестой и в двухсот пятидесятый год независимости Соединённых Штатов Америки.
Стоит отметить, что официальной датой окончания Второй мировой войны является 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии.
