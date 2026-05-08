ВМС США вновь задействовали авиацию для атаки на иранские танкеры
В ходе блокады иранских портов американские военные вновь задействовали боевую авиацию. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает в своем официальном аккаунте соцсети, что минувшей ночью палубный истребитель F/A-18 Super Hornet, вылетевший с авианосца USS George H. W. Bush, атаковал сразу два танкера, шедших под флагом Ирана.
Что примечательно, суда не пытались пройти через Ормузский пролив. Порожние танкеры M/T Sea Star III и M/T Sevda направлялись в иранский порт, когда по ним был нанесен авиаудар высокоточными боеприпасами. В результате были повреждены дымовые трубы, после чего суда были вынуждены остановить дальнейшее движение, говорится в заявлении CENTCOM. В качестве подтверждения успешной атаки Центральное командование ВС США опубликовало видео объективного контроля момента нанесения ударов.
Ранее, 6 мая, американские ВМС вывели из строя танкер M/T Hasna. Истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln повредил рулевую систему судна огнём из 20-мм пушки.
Командующий CENTCOM Брэд Купер предупредил, что американские военные продолжат обеспечивать соблюдение блокады судов, входящих и выходящих из Ирана. По данным Центрального командования ВС США, с начала блокады уже остановлено и перенаправлено более пятидесяти судов, прямо или опосредованно связанных с Ираном.
Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана подтвердил авиаудары по двум нефтяным танкерам. Сообщается, что один из них был атакован в районе города Джаск в южной части репсублики. Второе судно получило повреждения у побережья Фуджейры в ОАЭ.
Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким осуждением действий ВС США против нефтяных танкеров, назвав произошедшее актом агрессии и нарушением режима прекращения огня. В Тегеране заявили, что ответные действия уже готовятся, а реакция иранских Вооруженных сил будет «жёсткой».
