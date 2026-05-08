ВМС США вновь задействовали авиацию для атаки на иранские танкеры

2 389 18
ВМС США вновь задействовали авиацию для атаки на иранские танкеры

В ходе блокады иранских портов американские военные вновь задействовали боевую авиацию. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает в своем официальном аккаунте соцсети, что минувшей ночью палубный истребитель F/A-18 Super Hornet, вылетевший с авианосца USS George H. W. Bush, атаковал сразу два танкера, шедших под флагом Ирана.

Что примечательно, суда не пытались пройти через Ормузский пролив. Порожние танкеры M/T Sea Star III и M/T Sevda направлялись в иранский порт, когда по ним был нанесен авиаудар высокоточными боеприпасами. В результате были повреждены дымовые трубы, после чего суда были вынуждены остановить дальнейшее движение, говорится в заявлении CENTCOM. В качестве подтверждения успешной атаки Центральное командование ВС США опубликовало видео объективного контроля момента нанесения ударов.

Ранее, 6 мая, американские ВМС вывели из строя танкер M/T Hasna. Истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln повредил рулевую систему судна огнём из 20-мм пушки.

Командующий CENTCOM Брэд Купер предупредил, что американские военные продолжат обеспечивать соблюдение блокады судов, входящих и выходящих из Ирана. По данным Центрального командования ВС США, с начала блокады уже остановлено и перенаправлено более пятидесяти судов, прямо или опосредованно связанных с Ираном.

Центральный штаб «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана подтвердил авиаудары по двум нефтяным танкерам. Сообщается, что один из них был атакован в районе города Джаск в южной части репсублики. Второе судно получило повреждения у побережья Фуджейры в ОАЭ.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с резким осуждением действий ВС США против нефтяных танкеров, назвав произошедшее актом агрессии и нарушением режима прекращения огня. В Тегеране заявили, что ответные действия уже готовятся, а реакция иранских Вооруженных сил будет «жёсткой».

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Вчера, 19:19
    В Тегеране заявили, что ответные действия уже готовятся, а реакция иранских Вооруженных сил будет «жёсткой».

    И не надо в кавычки брать!
    Персам я верю больше чем......
    1. Ganzaless Звание
      Ganzaless
      -2
      Вчера, 19:30
      Цитата: ваш вср 66-67
      В Тегеране заявили, что ответные действия уже готовятся, а реакция иранских Вооруженных сил будет «жёсткой».

      И не надо в кавычки брать!
      Персам я верю больше чем......

      Я тоже Николай hi ..Иранцы ведут себя достойно и никаких там красных линий и т.д. Ответку сразу дают и по соседним странам ,которые поддерживают США и Израиль ..Эх России бы так себя вести ,но видать лобби и пятая колонна у нас еще сильна ..
      P.S. Иран помнится жестко подавил попытку цветной революции и зачистку произвел ..Лидеров выбили военно-политических ..А они сопротивляются и народ сплотился !! Англсаксы с евреями в шоке !!
      Что делать ? хе хе Россия хлопает с Китаем Ирану Молодцы !! Европа клыками клацает в злобном лае
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    -2
    Вчера, 19:22
    Доня на 10й раз собрался Иран "побеждать" ? lol Для круглого числа?
    1. Ganzaless Звание
      Ganzaless
      0
      Вчера, 19:41
      Цитата: Nexcom
      Доня на 10й раз собрался Иран "побеждать" ? lol Для круглого числа?

      Трамп какой то план глобалистов выполняет ..Кто то хорошо активы поднимает !
      С Россией не получилось ...Но Русские главная цель всего этого бардака в мире ..
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Вчера, 19:28
    Хорошо, что Трампа выбрали... К конце его срока нам золотой запас складывать некуда будет
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 19:40
    Скажем так, блокада достаточно хлипкая.
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Вчера, 21:29
      Цитата: ТермиНахТер
      Скажем так, блокада достаточно хлипкая.

      Эти тоже думали что хлипкая, и огребли.
      Блокаду осуществляет авианосец, а у самолетов радиуса действия хватает, чтоб перекрыть весь Оманский залив. От самолетов не спрячешься и не сбежишь.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -1
        Вчера, 21:38
        Зайдите в marinetraffic.com и посмотрите какой трафик в северной части Аравийского моря. Никаких самолетов не хватит, не говоря уже о кораблях.
  5. Modya Звание
    Modya
    -1
    Вчера, 19:48
    Характерно как на фоне решительных действий иранцев проявляется беззубая политика наших властей. Пока не было войны в Иране, многие писали как правильно и дальновидно наши осторожничают, а иначе бы ой, ой, 😬 что бы было! А в действительности на примере Ирана видно, что если жестко и со всей силы давать по зубам даже сильному противнику, то сразу начинают искать мира, а другие государства не гадят, а уважают сильного.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Вчера, 19:59
      Эта линия красной проходит практически по всем постам на ВО (и не только) в обсуждениях, реакцию кто то видел, хотя бы от Пескова?
      1. Modya Звание
        Modya
        +1
        Вчера, 20:10
        Песков и АП в целом отлично мониторят Интернет на этот счёт. Они все понимают. Но из выводов пока только закручивание гаек в плане гласности. Были подобные инициативы в Думе, но пока не прошли.., пока. Система хромая. Ирану даже повезло в этом плане. Как у нас будет и когда - не понятно.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Вчера, 20:15
      Цитата: Modya
      А в действительности на примере Ирана видно, что если жестко и со всей силы давать по зубам даже сильному противнику, то сразу начинают искать мира
      Мягко скажем вы выдаете желаемое за действительное. Иран хочет заключить мир, на каких условиях и что там заключат скоро узнаем, пока ничего не известно, вы почему то не верите Трампу, а верите заявлениям Иранской стороны.
    3. Наган Звание
      Наган
      +2
      Вчера, 21:31
      Цитата: Modya
      Характерно как на фоне решительных действий иранцев проявляется беззубая политика наших властей.

      Только Путин жив-здоров, а Хаменеи старший труп, а младший если даже и формально жив, то не лучше трупа.
      1. Modya Звание
        Modya
        -2
        Вчера, 21:51
        Рад, что Вы печётесь о здоровье нашего Лидера. Вот только, мне ближе десятки, если уже не сотни тысяч наших людей, погибших и покалеченных на СВО из-за несвоевременно принятых решений (что Путин и сам признавал).
  6. НИКНН Звание
    НИКНН
    0
    Вчера, 20:10
    Истребитель F/A-18 Super Hornet с авианосца USS Abraham Lincoln повредил рулевую систему судна огнём из 20-мм пушки.
    Ну в трубу попасть без проблем, ракетой воздух - воздух с тепловой (ИК) ГСН. А вот из пушки по рулям..... Хотя если честно ни когда не видел, что там у танкера за рулевая система и слабо представляю...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Вчера, 20:30
      НИКНН
      Сегодня, 20:10
      Хотя если честно ни когда не видел, что там у танкера за рулевая система и слабо представляю

      hi Прицельной стрельбой из 20-мм пушки самолёта вполне реально повредить гидропривод пера руля под кормой судна, не исключён пробой шлангов гидроприводов или уязвимых точек в месте соединения пера руля и корпуса.
      Повреждение указанных узлов может лишить судно управления и манёвренности, а при вытекании гидравлической жидкости ( минеральные масла давлением до 70 атм ) управление невозможно даже в ручном режиме.
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Вчера, 21:55
        Благодарю! Просто я представлял как то руль под водой.... hi
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Вчера, 23:11
          НИКНН
          0
          Сегодня, 21:55
          Благодарю! Просто я представлял как то руль под водой.... hi

          hi Перо руля находится под водой кормы судна в полном грузу.
          При малой загрузке или в балласте танкера верхняя часть пера руля может быть заметна над поверхностью воды максимум наполовину.
          Существуют ещё подруливающие устройства в носовой части на некоторых супертанкерах большой грузоподъёмности, но они представляют собой своего рода лопасти, находящиеся под водой в корпусе танкера.