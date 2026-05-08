Фицо объявил об уверенности в скором завершении украинского конфликта
Заявление прибывшего сегодня в Москву словацкого премьера Роберта Фицо по поводу украинского конфликта вызывает вопросы. По словам Роберта Фицо, он убеждён, что «украинский вооружённый конфликт близится к завершению».
Ранее, напомним, появилась информация о том, что Фицо прибыл в Москву не только для того, чтобы возложить от имени словацкого правительства венок к могиле Неизвестного солдата и принять участие в праздновании 81-й годовщины победы над нацистской Германией. Основная миссия премьера Словакии, как пишут европейские СМИ, заключается в том, чтобы якобы передать Владимиру Путину послание от Зеленского о «готовности к переговорам на высшем уровне».
В связи с этим возникает вопрос о том, что содержится в словах Фицо о его «убеждённости» в «скором завершении конфликта». Если словацкий премьер решил попросту повторять риторику Трампа, которую тот использует уже почти полтора года, тогда никакой реальной основы за его словами нет. Если основа есть, то возникает другой вопрос - на чём основано убеждение Роберта Фицо.
Пока же ситуация такова, что конфликт явно вышел на новую ступень эскалации - как минимум с украинской стороны. Дроны и ракеты по самым разным городам России летят каждый день. Причём обороты нанесения ударов только нарастают. И отрицать это было бы, как минимум, странно.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
