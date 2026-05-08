Фицо объявил об уверенности в скором завершении украинского конфликта

Заявление прибывшего сегодня в Москву словацкого премьера Роберта Фицо по поводу украинского конфликта вызывает вопросы. По словам Роберта Фицо, он убеждён, что «украинский вооружённый конфликт близится к завершению».

Ранее, напомним, появилась информация о том, что Фицо прибыл в Москву не только для того, чтобы возложить от имени словацкого правительства венок к могиле Неизвестного солдата и принять участие в праздновании 81-й годовщины победы над нацистской Германией. Основная миссия премьера Словакии, как пишут европейские СМИ, заключается в том, чтобы якобы передать Владимиру Путину послание от Зеленского о «готовности к переговорам на высшем уровне».

В связи с этим возникает вопрос о том, что содержится в словах Фицо о его «убеждённости» в «скором завершении конфликта». Если словацкий премьер решил попросту повторять риторику Трампа, которую тот использует уже почти полтора года, тогда никакой реальной основы за его словами нет. Если основа есть, то возникает другой вопрос - на чём основано убеждение Роберта Фицо.

Пока же ситуация такова, что конфликт явно вышел на новую ступень эскалации - как минимум с украинской стороны. Дроны и ракеты по самым разным городам России летят каждый день. Причём обороты нанесения ударов только нарастают. И отрицать это было бы, как минимум, странно.
    ЗВЕРОБОЙ
    Вчера, 20:01
    Этот передаст посланий привез что-то? Будет позором на это повестись. Неужели ждал послания от ушлёпка Зеленского?
    Ganzaless
    Вчера, 20:02
    Ну это уже года три идет такие заявления ..Трамп на первом месте по заявам ))))) А Фицо я бы посоветовал охрану усилить ! Визит в Москву на 9 мая ,ему фашистская европа не простит..
    Или заслали его ?
    НИКНН
    Вчера, 20:03
    Если основа есть, то возникает другой вопрос - на чём основано убеждение Роберта Фицо.
    Мысль только одна, основано на том, что там ему зеленский наплел, только языком мести, это не мешки ворочать... Кто бы поверил зеле? Вариант у зели как минимум затянуть конфликт или другая навязанная из ЕС, но только не конец войны....
      ZovSailor
      Вчера, 20:36
      hi Не иначе жыдонаркофюрер запросил откупные для себя лично и гарантий личной безопасности в случае своего отвала.
    sdivt
    Вчера, 20:03
    да ничего не содержится
    говорит то, что от него ожидают - обычные дежурные слова
    мы эти слова уже не меньше трёх лет слышим, и от своих руководителей всех рангов, и от всевозможных "экспертов", начиная, буквально, с конца первого же года СВО
    как говорится, языком молоть - не мешки ворочать
    alexboguslavski
    Вчера, 20:09
    А на чьих условиях, он не уточнил?
    Ivanhoe
    Вчера, 20:10
    Баба му е била приятелка на баба Ванга от България, затова всичко знае. Шутка.
    Сергей Ткач
    Вчера, 21:23
    Фицо по максимуму старается для своей страны. И перед Западом и тут, скидки на энергоресурсы отжимает за т.н. "лояльность". Про нового венгерского лидера пока не слышно...
    Андрей Мишин
    Сегодня, 00:10
    Это обман, притупление бдительности. Сейчас пошла зеленка, каждый день на счету. Всякие перемирия не только вычитают выгодное для наступления время, но и деморализуют бойцов.