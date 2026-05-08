Главком ВСУ Сырский: «В Курской области сохраняется присутствие наших военных»
Сегодня Зеленский отметился заявлением не только по поводу возможных завтрашних атак ВСУ по России. На эту тему он вновь все перевернул и заявил, что дроны полетят на территорию РФ только в ответ на «нарушение перемирия» (которое Киев официально не поддержал) российскими военными. Про атаки на Москву ничего не сказал.
Еще просроченный побывал где-то вблизи с передовой и провел встречи с командованием местных подразделений ВСУ, заслушал доклад главкома Сырского. Судя по всему, если поездка и была, то в Днепропетровскую область. Конкретные место не названо — боится сглазить. Есть только видео с выступлением Зеленского в лесу, на селфи никаких названий н. п. за спиной, только деревья.
Зато главком ВСУ разразился длинным постом, в котором пожаловался, что российская армия активизировала наступательные действия по всему фронту и проводит перегруппировку. Сложнее всего ВСУ приходится на Покровском направлении (район Красноармейска в ДНР), сетует генерал. Здесь ВС РФ сосредоточили группировку численностью около 106 тысяч военнослужащих, утверждает украинский военачальник.
Не обошлось и без привычного для киевской пропаганды откровенного вранья. Причем на этот раз генералу Сырскому, пожалуй, стоит отдать в этом деле пальму первенства. Цитата из поста главкома ВСУ:
Несмотря на постоянное давление противника, украинские военные продолжают выполнять задачи и на территории России — наше присутствие в Курской области сохраняется.
Дальше можно уже не читать. Однако Сырский был и правдив. Он подтвердил, что в сложившейся ситуации, когда ВСУ находятся в «активной обороне», а резервов уже нет совсем, приоритет будет отдан усилению и увеличению ударов по важным объектам на территории России. Главными целями обозначены: объекты нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
Только в апреле средствами Deep Strike было поражено 84 цели в глубине территории противника. Это результат качественной координации и взаимодействия всех компонентов Вооруженных сил Украины.
Как и следовало ожидать, на фоне неудач на фронте киевский режим будет наращивать атаки по российской территории.
