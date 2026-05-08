Главком ВСУ Сырский: «В Курской области сохраняется присутствие наших военных»

Сегодня Зеленский отметился заявлением не только по поводу возможных завтрашних атак ВСУ по России. На эту тему он вновь все перевернул и заявил, что дроны полетят на территорию РФ только в ответ на «нарушение перемирия» (которое Киев официально не поддержал) российскими военными. Про атаки на Москву ничего не сказал.

Еще просроченный побывал где-то вблизи с передовой и провел встречи с командованием местных подразделений ВСУ, заслушал доклад главкома Сырского. Судя по всему, если поездка и была, то в Днепропетровскую область. Конкретные место не названо — боится сглазить. Есть только видео с выступлением Зеленского в лесу, на селфи никаких названий н. п. за спиной, только деревья.



Зато главком ВСУ разразился длинным постом, в котором пожаловался, что российская армия активизировала наступательные действия по всему фронту и проводит перегруппировку. Сложнее всего ВСУ приходится на Покровском направлении (район Красноармейска в ДНР), сетует генерал. Здесь ВС РФ сосредоточили группировку численностью около 106 тысяч военнослужащих, утверждает украинский военачальник.

Не обошлось и без привычного для киевской пропаганды откровенного вранья. Причем на этот раз генералу Сырскому, пожалуй, стоит отдать в этом деле пальму первенства. Цитата из поста главкома ВСУ:

Несмотря на постоянное давление противника, украинские военные продолжают выполнять задачи и на территории России — наше присутствие в Курской области сохраняется.

Дальше можно уже не читать. Однако Сырский был и правдив. Он подтвердил, что в сложившейся ситуации, когда ВСУ находятся в «активной обороне», а резервов уже нет совсем, приоритет будет отдан усилению и увеличению ударов по важным объектам на территории России. Главными целями обозначены: объекты нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Только в апреле средствами Deep Strike было поражено 84 цели в глубине территории противника. Это результат качественной координации и взаимодействия всех компонентов Вооруженных сил Украины.

Как и следовало ожидать, на фоне неудач на фронте киевский режим будет наращивать атаки по российской территории.
  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    -5
    Вчера, 20:24
    Даже и сказать тут нечего так и есть , "выносят" нашу российскую нефтянку будь здоров и даже цены на нефть наверное не смогут покрыть расходы на восстановление. А значит цены на ГСМ опять взлетят.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -4
      Вчера, 21:04
      Вообще ни о чем, единичные повреждения не выходят за рамки плановых ремонтов.
      А отгрузка нефти только увеличивается.
      - Спешишь каклячьи нарративы втулить?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -3
        Вчера, 21:37
        Туапсе, Новокуйбышевск, Сызрань, Пермь, Альметьевск список не полный это только то о чём пишут в СМИ и то не приводят повреждения но они впечатляют.
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Вчера, 21:43
          В Штатах чаще нефтехим горит, взрывается, и ни кто всё пропало не орёт, как ты скулишь.
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            0
            Сегодня, 06:38
            На заправке давно был? Раз в 2 -3 дня цены повышаются. И это при том, что запрещена вообще продажа бензина на экспорт в этом году. Хотя ранее поставляли бензин танкерами огромное количество.
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 05:16
          Повреждения есть, уничтожения нет
      2. Энный Звание
        Энный
        +1
        Вчера, 22:05
        Прошу прощения, но нет
        И это говорю не я а:
        https://ura.news/news/1053091909
        Доходы падают!
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -4
          Вчера, 22:15
          Просто ты лопанул дерьма каклячьего:
          ура ньюс ньюс.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +9
    Вчера, 20:30
    Конечно сохраняется, только где-нигде и в полуразложившемся виде.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +4
      Вчера, 20:34
      Очень верное замечание! Вспоминаю как плющеных вон кого из аэропорта Захарченко лично трижды возил чтоб без условий тушки отдать - а они не брали. Тоже сохраняли их присутствие
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Вчера, 21:25
        Так Сырский не наврал! Там до сих по кустам жмуры ихние лежат, а это тоже присутствие, правда весьма оригинальное....
    2. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      0
      Вчера, 20:45
      Они могут сохранять присутствие, но уже не как "военные", а как "агенты", переодевшиеся в гражданских.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Вчера, 20:34
    Конечно сохраняется, в посадках, в частично скелетированном виде.
  4. Nord11 Звание
    Nord11
    +1
    Вчера, 20:40
    Ну хлопцев богато прикопано не Курщине, видимо Зеля с Сырским надеются, что в нужный момент они откопаются и восстанут..
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Вчера, 20:56
      Не удержусь: похоже кто то нашел книгу по некромантии.
  5. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Вчера, 20:49
    Бог простит... Этот бендеровский упырь про удобрения из его солдат, которые разбросаны по Курщине...
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Вчера, 20:58
    Ага, но есть нюанс: они чутка фрагментированны...
  7. Ady66 Звание
    Ady66
    +4
    Вчера, 21:02
    Без масштабных наступательных действий весь этот бардак будет продолжаться бесконечно. Со времён ВОВ утерян практический опыт организации наступательных операций фронтового масштаба. Войны в Афганистане и Чечне были иного плана, скорее их можно рассматривать как контрпартизанские (контртеррористические) действия. Коим методам следуют и сегодня.
    1. евгений-дальневосточник Звание
      евгений-дальневосточник
      +1
      Сегодня, 05:15
      Для масштабных наступательных действий нужна сухопутная армия времён ВОВ (может и меньше конечно). Чтобы она была нужна всеобщая мобилизация. Частичная мобилизация 2022 года показала что общество негативно реагирует на подобные мероприятия + удар по экономике которая и так дышит на ладан. Кремль на это не пойдёт. Значит бардак будет продолжаться...пока договорняк не оформят....
      1. papas-57 Звание
        papas-57
        0
        Сегодня, 06:42
        "Чтобы она была нужна всеобщая мобилизация". Какая всеобщая мобилизация, у нас идёт СВО а не война.
  8. Клон Звание
    Клон
    0
    Вчера, 21:03
    Ну да, ну да...прикопанные и забытые должны быть...и даже много. И все восстанут, как в Голливуде?
  9. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Вчера, 21:09
    Украина сдачу Покровска, Мирнограда и Часов Яра так и не признала, так - отползли и забыли.
  10. 1976AG Звание
    1976AG
    -1
    Вчера, 21:26
    Он забыл добавить, что присутствие это в виде трупов.
  11. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -1
    Вчера, 22:44
    Они ждут второго пришествия.
  12. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Сегодня, 01:51
    Шахматист, проиграл?!
    Вова клоун, выходит обиграл... Гроссмейстера?!
  13. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 02:33
    Конечно, вы же трупы своих побратимов не вывозили, так и гниют на Курской земле....