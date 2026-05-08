Президент: удар по Ростовскому авиацентру - акт терроризма

Президент России прокомментировал последние удары противника по территории нашей страны. Один из комментариев Владимира Путина касался удара ВСУ по Ростовскому авиационному центру, которые обслуживает авиаперелёты по всему югу России от Воронежа до Сочи и Астрахани. Напомним, что удар противника привёл к тому, что небо для гражданской авиации на юге России было закрыто. Обещают восстановить диспетчерское сопровождение в течение ближайших двух-трёх суток.

Владимир Путин в ходе обсуждения оперативной обстановки с членами Совета безопасности России:



Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно — нанёс удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

По словам Путина, это могло бы сказаться на безопасности гражданских судов.

Президент:

К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиадиспетчеров.

И это всё констатация фактов. Любой удар по гражданским объектам со стороны киевского режима – проявление террористической деятельности. Только почему-то до сих пор никто из членов верхушки режима даже не внесён в список террористов и экстремистов со всеми вытекающими для них с точки зрения российского законодательства последствиями. Потому противник и продолжает упиваться своей безнаказанностью, нанося всё новые и новые удары. И в такой ситуации важно то, как и насколько оперативно на эту террористическую деятельность врага реагировать.
  Nexcom
    Nexcom
    +55
    Вчера, 20:43
    ...ударим жостко перемирием по террористам! (сарказм)
    Бородач
      Бородач
      +33
      Вчера, 20:54
      Цитата: Nexcom
      ...ударим жостко перемирием по террористам! (сарказм)

      Односторонним перемирием с террористическим нацистским диктаторским режимом.
      Nexcom
        Nexcom
        +35
        Вчера, 20:58
        во! good и пусть эти бандеровцы умоются от такого сурового и безкомпромисного шага.
      Александр Одинцов
        Александр Одинцов
        +13
        Вчера, 21:31
        Заведем очередное уголовное дело Слабых всегда бьют тут ничего не меняется Ну и конечное терпение и благородство !
    alexoff
      alexoff
      +25
      Вчера, 20:56
      Бочки с маслом в Одессе и трансформаторы под Черниговым за всё ответят! angry
    Victor_B
      Victor_B
      +30
      Вчера, 21:04
      Цитата: Nexcom
      ...ударим жостко перемирием по террористам! (сарказм)
      ОЗАБОЧЕННОСТЬ!
      Это самое страшное оружие России!
      Victor_B
        Victor_B
        +2
        Вчера, 21:35
        Вот максимально все понесли это высказывание Лаврова.

        Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью: если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет

        Если то, что - что?

        Если то, что пытаются сделать, будет осуществлено, или что это за гениальная фраза, я понять не могу.

        Но по смыслу ее, так тут вообще комментировать нечего.

        Конечно же, пощады не будет, если они тронут парад в Москве.

        Если тронут завод или дом в Перми, или если тронут фабрику в Ростове, если тронут Брянск, то пощада им, конечно, будет.

        Они же живут в совершенно параллельном мире. Им вообще все равно, как это воспринимает население. А население, я смотрю, уже раздражено серьезно. И кто же там так "раскачивает лодку"?
        newtc7
          newtc7
          +3
          Сегодня, 03:26
          А даже если тронут парад в Москве и что тогда? Уверен утремся и в этом случае. Как бы это ни прискорбно было но цель у них одна - и это не победа в войне. Они даже войной то ее до сих пор не считают, несмотря на уровень людских потерь с обеих сторон.
      Victor_B
        Victor_B
        +8
        Вчера, 21:38
        Россия не будет бомбить Киев за авиаколлапс, устроенный ВСУ на Юге России, заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
        По его словам, Россия нанесёт массированный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать праздник
        Давайте еще таких заявлений. Требую больше подобного, не останавливайтесь.
        Victor_B
          Victor_B
          -1
          Вчера, 21:48
          https://t.me/artjockey_lite/2074
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +15
      Вчера, 21:05
      Цитата: Nexcom
      ...ударим жостко перемирием по террористам! (сарказм)
      Ну, тогда и по бездорожью и разгильдяйству... На всякий случай...
      BrTurin
        BrTurin
        +4
        Вчера, 22:03
        Цитата: Zoldat_A
        бездорожью и разгильдяйству

        в 1931 об этом Ильф и Петров, прошло 50 лет и Задорнов - две беды дураки и дороги -затем все перестроили, скоро еще 50 лет и... На всякий случай...
    tsvetahaki
      tsvetahaki
      0
      Сегодня, 06:11
      Цитата: Nexcom
      ...ударим жостко перемирием по террористам! (сарказм)

      Тут в этой словестной перепалке пора переходить, как в анекдоте, на номера:
      "31
      - А это акт терроризма, - 24"
      И все всё поймут.
  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    -12
    Вчера, 20:43
    Ждем возмездия. Другого адекватного повода может и не быть.
    Иван Васильевич 282
      Иван Васильевич 282
      +27
      Вчера, 20:49
      Президент исключил удар по авиацентру как основание для возмездия.
      Основанием для возмездия является лишь атака на парад 9 мая.
      Просто терпим.
      Nexcom
        Nexcom
        +20
        Вчера, 20:57
        ...прекрасно. гибель людей, разрушения - это получается не основание для возмездия офонаревшим нацикам. да такого чтобы они пискнуть не могли. прекрасно....
        Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов
          +24
          Вчера, 21:15
          Да тут вчера весь день шла речь о том, что бить будут не по параду, а по регионам! И что? А ничего! Башни даже не озаботились, они даже это уже перестали делать...
          Nexcom
            Nexcom
            +15
            Вчера, 21:19
            ...нам к завтрашнему дню в ящики положили памятки - куда бежать если начнёт прилетать... позаботились.
        tsvetahaki
          tsvetahaki
          0
          Сегодня, 06:14
          Цитата: Nexcom
          ...прекрасно. гибель людей, разрушения - это получается не основание для возмездия офонаревшим нацикам. да такого чтобы они пискнуть не могли. прекрасно....

          В защиту властей надо сказать - для возмездия надо иметь возможности этого возмездия.
          Ракеты, дроны в достаточном колличестве.
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        +1
        Вчера, 21:11
        Цитата: Иван Васильевич 282
        Основанием для возмездия является лишь атака на парад 9 мая.
        Просто терпим.

        • На хотенье есть терпение.
        • Лихо терпеть, а стерпится — слюбится.
        • Терпенье дает уменье.
        • Терпи, казак, — атаманом будешь.
        • Терпение и труд все перетрут.
        • Всякое дело терпеньем одолеть можно.
        • Час терпеть, а век жить.
        • Терпенье исподволь свое возьмет.
        • Обтерпишься, так и в аду ничего.
        • Терпение приносит спасение.
        • Терпение все преодолевает.
        • Есть терпение — будет умение.
        • Не везде сила: где умение, а где терпение.
        • К большому терпению придет и умение.
      Eug
        Eug
        +12
        Вчера, 21:18
        Ну правильно, жизнь тех, кто на параде - бесценна, остальные перетопчутся...вообще при стянутости средств ПВО к известной территории неприкрытого остаётся намного больше, чем было...
        Last centurion
          Last centurion
          +6
          Сегодня, 02:16
          Термин "замкадье" народ придумал не просто так.
          Где-то по кольцу МКАДа и пролегает пресловутая красная черта, а за нею ничерта.
    Starover_Z
      Starover_Z
      +13
      Вчера, 20:50
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Ждем возмездия. Другого адекватного повода может и не быть.

      Ждём ещё 12 часов и что будет потом, после начала по времени праздничного парада в Москве.
      P.S. Но если красные линии опять отодвинут... даже не знаю что писать дальше ...
      Сергей3
        Сергей3
        +22
        Вчера, 20:53
        Можешь не ждать, коту леопольду озверина не завезли...
        Starover_Z
          Starover_Z
          +8
          Вчера, 21:10
          Цитата: Сергей3
          Можешь не ждать, коту леопольду озверина не завезли...

          И даже явление воздушных посланников завтра на парад в Москве, хотя сейчас пришло в голову, что ВСУ могут прислать БПЛА в другие города на парады, не будет являться ОЗВЕРИНОМ ?!
          P.S. Извиняюсь, но в таком случае Леопольд - пенсионер !
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +12
        Вчера, 21:08
        Цитата: Starover_Z
        Ждём ещё 12 часов и что будет потом, после начала по времени праздничного парада в Москве.
        Зато чего Зеленский точно добился - что Парад будут смотреть во всём мире.И гадать - прилетит или нет? Ответят или нет?
        Не интересовался - букмекеры ставки принимают?
    ettore
      ettore
      +1
      Вчера, 21:07
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Ждем возмездия. Другого адекватного повода может и не быть.

      Напрасно. Нам же сказали, что повезло, жертв нет. Ответки не будет.
  al3x
    al3x
    +13
    Вчера, 20:47
    Комментарий из серии "Капитан очевидность", никакой смысловой нагрузки и практической пользы не несущей. Одним словом комментарий - никакой. Видать, не осталось пороха в пороховницах уже.
    Скобаристан
      Скобаристан
      -17
      Вчера, 20:53
      Дада, пороха не осталось, а СВО продолжается. Загадка прямо. Боевые действия практически без остановки, без пороха. Капитан очевидность похоже хочет сказать, что тут наброс какой то. Но то такэ.
      Скобаристан
        Скобаристан
        -15
        Вчера, 21:00
        Вау -4 в течении 2 минут. Это интересный факт.
      al3x
        al3x
        +20
        Вчера, 21:04
        БД идут благодаря бойцам и вопреки многим непонятным жестам и телодвижениям верхов.
        Скобаристан
          Скобаристан
          -10
          Вчера, 21:18
          Дада, бойцы сами по себе воюют. Без снабжения, без планирования. Как банды. да?
          invisible_man
            invisible_man
            -1
            Сегодня, 02:51
            Гораздо хуже. Бандиты хотя бы могут хотя бы пограбить, а солдаты стоят с протянутой рукой, ждут милости от волонтеров.
    ettore
      ettore
      +9
      Вчера, 21:12
      Цитата: al3x
      омментарий из серии "Капитан очевидность", никакой смысловой нагрузки и практической пользы не несущей. Одним словом комментарий - никакой. Видать, не осталось пороха в пороховницах уже.

      С Анкориджа последний Путин вообще никакой вернулся, Трамп ему в лимузине наверно вколол пофигина.
      К_4
        К_4
        +22
        Вчера, 21:15
        Видно сильно фаберже прижали. Намекнули на денежки друзей, их жен и детишек, а может и похлеще что откопали. Вот дедушка и сливает нас потихоньку, не в открытую, дабы народ на дыбы не встал, а так по капельке. Ну иначе я всей этой дичи я объяснить просто не могу. request
        Dimy4
          Dimy4
          +2
          Вчера, 23:57
          Вот дедушка и сливает нас потихоньку

          Властитель слабый и лукавый,
          Плешивый щеголь, враг труда,
          Нечаянно пригретый славой,
          Над нами царствовал тогда.
          О, русскій глупый нашъ народъ,
          Скажи, зачемъ ты въ самомъ дѣлѣ
          Такъ долго носишь гнетъ господъ?
          Зачемъ, въ военную годину,
          Уже держа въ рукахъ дубину,
          Ее ты рано опустилъ?
          Иль ты забылъ, иль ты простилъ,
          Что не французъ и не татаринъ,
          Не Шведъ, не нѣмецъ, не полякъ,
          А только онъ — твой главный врагъ —
          Рабовладѣлецъ, русскій баринъ?
          /А.С. Пушкин "Евгений Онегин"
          Это он про Александра 1 если что. Почти 200 лет прошло, изменились только декорации.
  Earl
    Earl
    +10
    Вчера, 20:50
    А как же выражение глубоких озабоченностей?
    Nexcom
      Nexcom
      +8
      Вчера, 21:03
      ..на это нацики давно кладут болты с резьбой на 36...
      mikh-korsakov
        mikh-korsakov
        +12
        Вчера, 21:40
        Склоняю голову перед мудростью и смелостью нашего вождя, который не побоялся рубануть сплеча, рассказав, что отключение авиасообщения по всему югу это акт терроризма, а режим, проделавший акт - террористический. Сильно!!! Развеял потуги. У меня нескромный вопрос - акт террористический, режим тоже никуда не годится. Но при этом наши власти постоянно подчеркивают, что Россия хочет переговоров с властями, получается, террористического государства. То есть режим отвратительный, но во главе его стоят уважаемые люди. Так не бывает. Либо мочить в сортире, либо руки жать и фоткаться. Шизофрения?
    ettore
      ettore
      +8
      Вчера, 21:14
      Цитата: Earl
      А как же выражение глубоких озабоченностей?

      Даже этим решили не заморачиваться.
  Vulpes
    Vulpes
    +17
    Вчера, 20:51
    Ну и дальше то что? Одностороннее перемирие продлишь на неопределенный срок? Тьфу.
  spirit
    spirit
    +16
    Вчера, 20:51
    Вот бы Фюрер со смеху со стула упал,если бы его Сталин назвал бы террористом на акт бомбежки Сталинграда.Кто же так воюет ?террористы !!! но благо налажена переправа через Волгу благодаря нашими высокопрофессиональными специалистам,так что все нормально laughing
    al3x
      al3x
      +11
      Вчера, 20:56
      Так в большинстве СМИ до сих пор их регулярную, обученную, многочисленную, до зубов вооружённую и снабжаемую десятками передовых стран мира армию называют то боевиками, то терористами, то вооружёнными формированиями. Своими именами вещи называть надо.
  кокосов тима
    кокосов тима
    +4
    Вчера, 20:54
    Ну типа: "Бог терпел да и нам велел."
  aybolyt678
    aybolyt678
    +11
    Вчера, 20:55
    Да какой же это акт терроризма? это военные действия по дестабилизации тылов противника!
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    -2
    Вчера, 20:55
    Ждем до парада, сразу после - удар по Киеву. Надо выполнять
    Nexcom
      Nexcom
      +10
      Вчера, 21:01
      ...похоже придётся с пониманием отнестись опять...
      Ganzaless
        Ganzaless
        +11
        Вчера, 21:08
        Цитата: Nexcom
        ...похоже придётся с пониманием отнестись опять...

        Народ России ждет от власти стальных яиц ..А озабоченность и красные линии уже злят жутко !!! Наши гибнут и гражданские каждый день ..Это особенно провинция знает ..Москва то может и отобъется ,а как жедругие уже за урал долетать начали приветы от нато
        alexoff
          alexoff
          +1
          Сегодня, 03:32
          Власть надеется что само рассосется как-нибудь. А то силовики оказались слабыми, одни только добровольцы войну тянут. Сплошные выходцы из разведки, а разведки будто и нет. То, в чем они должны были быть хороши, они очень плохи. А что же они вообще могут? request
    guest
      guest
      +3
      Вчера, 21:02
      Цитата: Foggy Dew
      удар по Киеву.

      Ну этого мы к сожалению не дождёмся. sad
      Ganzaless
        Ganzaless
        0
        Вчера, 21:10
        Цитата: guest
        Цитата: Foggy Dew
        удар по Киеву.

        Ну этого мы к сожалению не дождёмся. sad

        Завтра посмотрим ..
        guest
          guest
          +1
          Вчера, 22:09
          Цитата: Ganzaless
          Завтра посмотрим ..

          Чего смотреть, готов поспорить на любую суму, что никакого реального удара по Киеву не будет.
    Панадол
      Панадол
      +6
      Вчера, 21:21
      Найдётся миллион отмазок, что бы не выполнять.
      Даже если дроны упадут на Красную площадь, вместо равно ничего не будет.
      Типа: нет жертв, есть жертвы, но мало и т.д. и т.п.
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +6
    Вчера, 20:57
    . удар по Ростовскому авиацентру -

    Есть такая детская сказка Голый король.
    Скобаристан
      Скобаристан
      -5
      Вчера, 21:01
      А при чем к этой новости Трамп?
    Ganzaless
      Ganzaless
      +3
      Вчера, 21:11
      Цитата: Александр Елизаров
      . удар по Ростовскому авиацентру -

      Есть такая детская сказка Голый король.

      англосакская хе хе
  g_ae
    g_ae
    +18
    Вчера, 21:00
    А может "царь" действительно не настоящий? Накал куколдизма просто зашкаливает. А новогоднем поздравлении больше смысла. Попросит отнестись с пониманием?
    Ракитин
      Ракитин
      +4
      Вчера, 21:38
      Царь-то может и не настоящий, а вот Сцарь - отменный.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +4
    Вчера, 21:02
    И что дальше? Какие-то предложения он в связи с этим сделал?
  aybolyt678
    aybolyt678
    +16
    Вчера, 21:04
    вызывает раздражение как виртуозно находится основание не отвечать на акты агрессии -
    К счастью, никаких трагических событий не произошло
    . Пресса замалчивает о жертвах взрывов нефтесвязанных объектов, наверняка кого то из охраны и обслуги убило. Почему под защитой только Красная площадь? Почему в Белгороде безнаказанно погибают люди? Почему День Победы превращают в День Невыполненных Обещаний???
  Ganzaless
    Ganzaless
    +7
    Вчера, 21:05
    С наступающим Днем Победы всех ,Русский мир и тех кто сочувствует нам не смотря ни на что ..По радио свобода вопят ,что в большинстве регионов России отменены парады и мероприятия ..Да фиг там ! Не смотря на постоянные угрозы атак ..Парады и техника будет во многих регионах ..Уже идут массовые мероприятия с утра музыка играет военных времен дети что то танцуют народу много двигается ..
    А чертей фашистских в европе корежит .. Только попробуйте падлы !!!
    Наше дело правое ,Победа будет за нами !!!
    Надо бабахать мужики иначе ..ВСЕ
    Андрей М
      Андрей М
      0
      Вчера, 21:31
      Победа будет за нами !!!
      Надо бабахать мужики иначе ..ВСЕ

      Че это вас так резко с оптимизма в пессимизм бросает ?
  ODERVIT
    ODERVIT
    +9
    Вчера, 21:06
    "Акт террористического характера", теперь всем все ясно, а то народ в неведении находился.
    Скверно все это.
  Себенза
    Себенза
    +7
    Вчера, 21:07
    Это клоунаду ещё стоит обсуждать? Пробили.
  Динич
    Динич
    +6
    Вчера, 21:07
    Но главарь режима, проводящего акты террористического характера, террористом не объявлен. good
  двп
    двп
    -3
    Вчера, 21:07
    Интересно,а почему не существует запасной такой центр? Вот у нас в армии был ЗКП-бункер. Нужно было бы понять что таки же ЗКП должны быть и в ГВФ.
  oleg_627
    oleg_627
    +12
    Вчера, 21:14
    Уже читать этих супергероев отвратноВ Госдуме пообещали не бить по Киеву в ответ на срыв авиасообщения на юге РФ.До красной линии они не допрыгнули.Вообщем можно бить в России куда хочешь,главное не трогать красную площадь,а эти хохлятскме ироды будут изголятся над жителями страны.Главное,чтобы царя с дворовыми ненапугали
  spektr9
    spektr9
    +4
    Вчера, 21:20
    Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера

    Кажется теперь я знаю что скажут по ТВ в те последние минуты после полета СЯО к городам России, если успеет ещё и про рай добавит
  VicVic
    VicVic
    +6
    Вчера, 21:21
    Идёт война, а на войне и кадык врагу вырывают и глаза выдавливают и в прямом и фигуральном смысле. Враг делает ВСЁ, что в его силах, чтобы нанести нам максимальный ущерб, чтобы победить. А мы?
    Мы, конечно, не такие, хотя все уже, просто просят, быть "такими" и даже "хуже". И не по случаю, типа, наш ответ, а просто каждый день и каждый час. Никто не оценит нашего, благородства, все оценивают наше "благородство", как слабость и никак иначе. Ну меру же знать надо того, на сколько " мы не такие"!
    Prometey
      Prometey
      -2
      Вчера, 22:07
      Цитата: VicVic
      Враг делает ВСЁ, что в его силах, чтобы нанести нам максимальный ущерб, чтобы победить. А мы?

      Когда я еще пару лет назад писал, что такого города как Киев вообще не должно быть на карте мира, мне постоянно минусов ставили. А сейчас прозрели обыватели нынешние?
      Иван Васильевич 282
        Иван Васильевич 282
        0
        Вчера, 22:37
        Вам за эти слова и сейчас в панамку накидают. В современной войне применение ядерного оружия — это не признак силы и не «последний аргумент победителя». Это признание того, что исчерпаны разум, стратегия и способность добиваться целей без уничтожения миллионов жизней. Государство, действительно уверенное в своей мощи, не прячется за угрозой глобальной катастрофы.
        Ядерное оружие создавалось как средство сдерживания, а не как инструмент демонстрации амбиций или отчаяния. Попытка прибегнуть к нему выглядит не как решительность, а как опасная и позорная демонстрация бессилия перед реальностью поля боя и ходом истории.
        Сила это способность сохранять контроль даже в самых тяжёлых условиях. Всё остальное — страх, замаскированный под угрозу.
        VicVic
          VicVic
          -1
          Сегодня, 00:37
          И что делать, если, допустим, силы нет, а остался, только страх. Не применять?
          Иногда победа, это гибель врага, а всё остальное, даже собственная жизнь выносится за скобки и не учитывается.
        alexoff
          alexoff
          +2
          Сегодня, 03:51
          Не ну это ерунда, оказывается наши предки ядрен батоны клепали десятками тысяч со страху чтоб никогда не применить. Ядрен батоны - инструмент для большой войны, а не блеф и не источник самоуспокоения. Однако на СВО риторика про ядрен батон сводится к ложной дихотомии - либо весь мир в труху, либо руководство нифига не делает, промышленность не мобилизует, деньги из страны утекают, воюют только бедняки за двойной паёк. И так как весь мир в труху страшно - ну значит пусть означенный человек продолжает сидеть ровно. И пусть пятитонные Х-32 летят по никому не нужному острову Змеиный, но ни в коем случае не по мостам через Днепр. Ведь на Змеином постоянно собираются натовские генералы в кучку, обкладываются дронами и ждут, в 15 км от берега
    Адрей
      Адрей
      -1
      Сегодня, 00:30
      Цитата: VicVic
      Ну меру же знать надо того, на сколько " мы не такие"!

      Что самое смешное, мы именно ТАКИЕ, когда припрет. "Две березки" это хотя-бы быстро, а вот "фуфайка с жердью" в июне, это уже за пределами добра и зла, но можем...
  Scientist_
    Scientist_
    +6
    Вчера, 21:24
    почему-то до сих пор никто из членов верхушки режима даже не внесён в список террористов

    Между элитами пакт о ненападении. Умирать должны только простолюдины.
  16112014nk
    16112014nk
    +15
    Вчера, 21:25
    ВВП со всей очевидностью - человек не на своём месте.
    Как говорят в народе - ни украсть, ни покараулить. negative
    Проще говоря -
    человек не способен на какой бы то ни было решительный поступок.
    Schneeberg
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 05:25
      ни украсть, ни покараулить
      laughing laughing laughing
  Есаул
    Есаул
    +12
    Вчера, 21:25
    А бездействие Кремля - это что тогда? Соплежуйство, безразличие, некомпетентность, преступная халатность, предательство...
    Ракитин
      Ракитин
      +5
      Вчера, 21:40
      Импотенция, в широком понимании этого термина.
      guest
        guest
        +1
        Вчера, 22:16
        Цитата: Ракитин
        Импотенция, в широком понимании этого термина.

        Ну импотенция это всё таки когда хочешь, но не можешь, а тут вполне может, но не хочет. sad
        Ракитин
          Ракитин
          +1
          Вчера, 22:19
          "...мокры его брюки, он стар - он желает в сортир"...
  ескела
    ескела
    0
    Вчера, 21:26
    Вот это поворот,но не считается. Я уже не понимаю где власти черканут а где вдарят,последнее из разряда легенд .
  RuAbel
    RuAbel
    +1
    Вчера, 21:26
    К счастью, никаких трагических событий не произошло

    Ну, на "нет" и суда нет, как говорится. Пусть забавляются, время работает на нас. Но это не точно.
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Вчера, 21:28
    Цитата: Ivan№One
    И что дальше? Какие-то предложения он в связи с этим сделал?

    Конечно.
    Баюбай спокойной ночи drinks
  Туре Хунд Собака
    Туре Хунд Собака
    +4
    Вчера, 21:33
    "- Я скажу всем, до чего довел планету этот фигляр ПЖ ! "
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 21:45
    Цитата: Президент
    удар по Ростовскому авиацентру - акт терроризма

    И?!!!!!!!
  duschman80-81
    duschman80-81
    +3
    Вчера, 21:45
    Ни о чём. Даже трудно себе представить, что должно произойти , чтобы мы ответили по НАСТОЯЩЕМУ. Очень мала вероятность.
  Михаил Нашарашев
    Михаил Нашарашев
    +1
    Вчера, 21:50
    Пустая болтовня надоела. Пусть пожалуется в лигу сексуальных реформ.
  Макс1995
    Макс1995
    +2
    Вчера, 21:51
    Верно.
    когда мы бъем по их аэродромам - это белость и пушистось.
    Ну а когда они - это тероризм и ацкие замыслы....

    В отместку больше породать в Нато Газа, нефти, алюминия и титана!
  Варяжко
    Варяжко
    +4
    Вчера, 22:21
    Мы возьмем Коричневые фломастером и ответитим "жестко" на это террористический акт. Нарисуем 3, нет 4 коричневые линии. Пускай агрессор "трепещет..."

    Путин за время СВО превратился в говорящую голову Ельцина. Понимаете как говорил тот АЛкаш ЕБН.
  eleronn
    eleronn
    +3
    Вчера, 22:31
    Хм... может киевский режим предать анафеме? Ну если они дальтоники и не различают цвета линий?
  pexotinec
    pexotinec
    +1
    Вчера, 22:36
    И это слова Президента великой державы победившей фашизм? Стыдно!!!
    Евгений Любчинов
      Евгений Любчинов
      +1
      Вчера, 23:04
      это слова Президента великой державы, пока, никого не победившей (Грузия не в счёт)... СССР - победил фашизм, как оказалось не надолго.
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 00:00
    Ну, и что? Утремся и дальше терпим. Не привыкать. А, если серьезно, то очень нехорошие мысли посещают все чаще и чаще.
  Роман 11
    Роман 11
    0
    Сегодня, 00:01
    Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно — нанёс удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

    похоже верховный не до конца понимает что страна находится в состоянии войны.. считает они совершают теракты.. как в мирное время террористы

    но это не это, они давно, уже как 4 года военные удары, не из мирного времени удары, из военного
    Роман 11
      Роман 11
      0
      Сегодня, 00:15
      мы же как читаем в книгах, учебниках - враг ранним утром 22 июня 1941 вероломно напал на нашу родину и это действительно так

      если не следовать этой формулировке, выходит 22 июня враг совершил теракт против нашей страны

      понимаю юристы люди раскованные, порой свободно трактуют термины.. и все же по-моему явно перебор
    alexoff
      alexoff
      0
      Сегодня, 03:55
      Так теракты есть, в Курской области контртеррористическую операцию проводили, а террористы-то кто?
  Слово
    Слово
    +3
    Сегодня, 00:07
    Глупей статью не видел на сайте, мирные люди гибнут каждый день.
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 00:15
    Президент: удар по Ростовскому авиацентру - акт терроризма

    как то вспомнилось
    FoBoss_VM
      FoBoss_VM
      +3
      Сегодня, 01:02
      Тот путин и нынешний это абсолютно два разных человека
  moneron
    moneron
    0
    Сегодня, 00:23
    зеля последовательно ложит логистику......в том числе и гражданскую. так в чём заключается терроризм? это война....и бандеровский обмылок заставит путина это официально признать.
  Andrey Petrov
    Andrey Petrov
    +2
    Сегодня, 00:56
    Что он такое несет черт побери!!!???
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 01:01
    Ох аукнется вгк когда нибудь вся эта импотенция . Свои же министры и генералы и предадут
  НСВ
    НСВ
    +2
    Сегодня, 01:42
    Провидец!!!
    А почему не вышли из строя тяговые подстанции запада страны 404?!
    Лучше, вацик и телегу с инетом глушить...!!! Сын Кириенко , какую Маху создал!!!! ;)))
    Schneeberg
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 05:23
      какую Маху создал!!!! ;)))
      Которая ещё ко всему прочему и работает через дупу. Если вообще работает wink
  Вольный Остров
    Вольный Остров
    +2
    Сегодня, 02:37
    И дальше что ???? От того, что Он что-то там чем-то там назвал - что поменялось в мире, во вселенной или хотя бы на ЛБС? Кому нужны ничего не значащие названия, заявления и говорения?
  newtc7
    newtc7
    +2
    Сегодня, 03:16
    Как же достало уже это мычание и нытье … да ответь ты чем нибудь наконец
  yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 05:06
    К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиадиспетчеров.

    И это всё констатация фактов.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:22
    Цитата: mikh-korsakov
    отключение авиасообщения по всему югу это акт терроризма, а режим, проделавший акт - террористический
    А мы-то об этом даже и не подозревали wink
  A503
    A503
    0
    Сегодня, 06:13
    Ура!!! Президент "сдержал" свое слово! И не нанёс удар по куеву.Не по мАскве же ударили. МОРФ тож поступило как "гарант" засунув язык и голову в 21.Даёшь больше односторонних перемирий!
    P.S. да когда уже перестанут пустозвонить и наконец перейдут к делам?(вопрос риторический) За Державу обидно! С Днём Победы! soldier drinks
  Русфанер
    Русфанер
    0
    Сегодня, 06:19
    Цитата: Ganzaless
    Цитата: Nexcom
    ...похоже придётся с пониманием отнестись опять...

    Народ России ждет от власти стальных яиц ..А озабоченность и красные линии уже злят жутко !!! Наши гибнут и гражданские каждый день ..Это особенно провинция знает ..Москва то может и отобъется ,а как жедругие уже за урал долетать начали приветы от нато

    Яйца властей в чьих-то стальных руках (и мы знаем, в чьих)! Поэтому, власти не то что пикнуть боятся, а и дышат через раз!
    Ждём, когда Белоусов (согласно анекдоту) звезданёт по Воронежу, ведь там никого из их семей нет!