Президент: удар по Ростовскому авиацентру - акт терроризма
Президент России прокомментировал последние удары противника по территории нашей страны. Один из комментариев Владимира Путина касался удара ВСУ по Ростовскому авиационному центру, которые обслуживает авиаперелёты по всему югу России от Воронежа до Сочи и Астрахани. Напомним, что удар противника привёл к тому, что небо для гражданской авиации на юге России было закрыто. Обещают восстановить диспетчерское сопровождение в течение ближайших двух-трёх суток.
Владимир Путин в ходе обсуждения оперативной обстановки с членами Совета безопасности России:
Киевский режим совершил ещё один акт, безусловно, террористического характера, а именно — нанёс удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.
По словам Путина, это могло бы сказаться на безопасности гражданских судов.
Президент:
К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиадиспетчеров.
И это всё констатация фактов. Любой удар по гражданским объектам со стороны киевского режима – проявление террористической деятельности. Только почему-то до сих пор никто из членов верхушки режима даже не внесён в список террористов и экстремистов со всеми вытекающими для них с точки зрения российского законодательства последствиями. Потому противник и продолжает упиваться своей безнаказанностью, нанося всё новые и новые удары. И в такой ситуации важно то, как и насколько оперативно на эту террористическую деятельность врага реагировать.
