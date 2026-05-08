Армия России вошла в Молочарку на пути к Дружковке

Российские Вооружённые силы расширили своё присутствие к северу от Константиновки. 8 мая подразделения ВС РФ вышли на западный берег водохранилища Молочарка и взяли под контроль часть села с тем же названием.

По большому счёту, Константиновский гарнизон ВСУ оказался в оперативных клещах – поджатым с двух сторон.





Продвижение в Молочарке приближает наши войска к Дружковке. От передовых позиций на занятых сегодня территориях в Молочарке и окрестностях до юго-восточных окраин указанного города - менее 12 км. Напомним, что Дружковка контролируется противником и является, по сути, южными воротами Славянско-Краматорской агломерации.

Противник с потерями пятится, однако прорыва фронта армией России на десятки километров не допускает. В то время и российская армия старается не вклиниваться глубоко в оборону противника, чтобы не получить фланговые удары в такую «кишку».

Напомним, что на 8-9 мая Россия объявила перемирие, но при том условии, что его будет соблюдать и противник. Киевский режим своими многочисленными ударами по РФ дал понять, что никакого режима прекращения огня он соблюдать не намерен. Соответственно, и для наших войск нет никакого резона перемирие на фронте поддерживать.
  eleronn
    eleronn
    0
    Вчера, 22:27
    /...гарнизон ВСУ оказался в оперативных клещах.../ Пользуйтесь моментом и уничтожайте этот грёбаный гарнизон! За время проведения СВО, я устал считать сколько было окружений, охватов, клещей, блокирований, отрезаний - где последствия? Очередная драка за домик лесника? Хотя... в свете "перемирия" силы ВСУ выйдут из "клещей" волне комфортно - нам то стрелять нельзя.
    Скобаристан
      Скобаристан
      +4
      Вчера, 23:06
      Последствия вы можете изучать по соотношению передачи тел. Как там было у классика: Захват территорий (оккупация) — это следствие победы над армией, а не цель самой войны. Если уничтожить армию, территория достанется победителю сама по себe
      Andobor
        Andobor
        +3
        Вчера, 23:22
        Цитата: Скобаристан
        Если уничтожить армию, территория достанется победителю сама по себe

        ЦИПСОте на нашем позитиве скулящей этого не понять.
      Андрей М
        Андрей М
        0
        Вчера, 23:33
        Если уничтожить армию, территория достанется победителю сама по себe

        В нынешних современных реалиях, это до определенного предела не работает, так как потерянных людей успешно заменяют дроны воздушные и наземные
        Скобаристан
          Скобаристан
          +2
          Вчера, 23:34
          Если нет операторов для дронов то тоже работает?
          Андрей М
            Андрей М
            0
            Вчера, 23:54
            это до определенного предела
      Иван Васильевич 282
        Иван Васильевич 282
        -3
        Вчера, 23:38
        На удивление цифры о передаче тел ни о чем не говорят. Наступающий всегда собирает тела обеих армий, что мы и видим.