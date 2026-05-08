Трамп заявил, что по его инициативе Москва и Киев пошли на 3-дневное перемирие

Это перемирие будет включать приостановку всех боевых действий. Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на неё согласием.

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с президентами России и Украины о трёхдневном прекращении огня и масштабном обмене пленными.Трамп заявил, что рад объявить о достижении договоренности о трёхдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной.Трамп:По словам американского президента, перемирие предусматривает полную приостановку всех боевых действий, а также подразумевает крупный обмен пленными — по 1000 человек. Утверждается, что с каждой стороны.Трамп подчеркнул, что инициатива исходила лично от него, и выразил благодарность главам России и Украины за согласие.Перемирие приурочено к празднованию Дня Победы. На момент публикации официальных подтверждений от Кремля и Банковой пока не поступало.Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявлял перемирие на 8-9 мая. Украинская сторона его не поддержала.