Трамп заявил, что по его инициативе Москва и Киев пошли на 3-дневное перемирие

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости с президентами России и Украины о трёхдневном прекращении огня и масштабном обмене пленными.

Трамп заявил, что рад объявить о достижении договоренности о трёхдневном прекращении огня (9, 10 и 11 мая) в войне между Россией и Украиной.

Трамп:

Это перемирие будет включать приостановку всех боевых действий. Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на неё согласием.

По словам американского президента, перемирие предусматривает полную приостановку всех боевых действий, а также подразумевает крупный обмен пленными — по 1000 человек. Утверждается, что с каждой стороны.

Трамп подчеркнул, что инициатива исходила лично от него, и выразил благодарность главам России и Украины за согласие.

Перемирие приурочено к празднованию Дня Победы. На момент публикации официальных подтверждений от Кремля и Банковой пока не поступало.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявлял перемирие на 8-9 мая. Украинская сторона его не поддержала.
  1. даэтоя
    даэтоя
    +4
    Вчера, 21:52
    что происходит?????!!!!!(далее происходит непереводимая игра слов с использованием местного диалекта)?!!!!!!!!!!!
    1. kapitan92
      kapitan92
      +2
      Вчера, 22:07
      Все норм! Хохломаны ротируются, подтащат БК, закончат и восстановят новые оборонительные сооружения. Слава Путину! ЕдРу слава! am
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        -6
        Вчера, 22:12
        Цитата: kapitan92
        Слава Путину!

        Москвичи в безопасности! Zадача Vыполнена!
        Пишут, что враг запустил около 400 БПЛА по территории России. Ночь будет тяжёлой, терпения всем остальным.
        • На хотенье есть терпение.
        • Лихо терпеть, а стерпится — слюбится.
        • Терпенье дает уменье.
        • Терпи, казак, — атаманом будешь.
        • Терпение и труд все перетрут.
        • Всякое дело терпеньем одолеть можно.
        • Час терпеть, а век жить.
        • Терпенье исподволь свое возьмет.
        • Обтерпишься, так и в аду ничего.
        • Терпение приносит спасение.
        • Терпение все преодолевает.
        1. guest
          guest
          +2
          Вчера, 22:23
          Вы забыли знаменитое
          Бог терпел — и нам велел

          laughing
        2. kapitan92
          kapitan92
          -6
          Вчера, 22:31
          Москвичи в безопасности! Zадача Vыполнена!

          Вы д............ или лыжи не едут!
          Ночь будет тяжёлой, терпения всем остальным.

          Выдержки и терпения ВСЕМ.
          ВОДОГРЕЙ , мозги включайте, слюни закатайте. feel
          1. AlexPhil
            AlexPhil
            -1
            Сегодня, 01:37
            Вы - молодец! Без шуток.
            Лизнули Пу - получили 13 р!
            Такъ победимъ!!!
            1. Глухой
              Глухой
              -4
              Сегодня, 04:15
              А вы кого лищете товарисчь?
        3. SEVERIN
          SEVERIN
          0
          Вчера, 22:37
          Вы забыли ещё один пункт - "работа не волк - в лес не убежит".
          1. Глухой
            Глухой
            -3
            Сегодня, 04:16
            Атака на все инфраструктуры. 2-е суток работал почти без сна. Что вырабало даже. А вы Почему минимум не в окопе?
            1. SEVERIN
              SEVERIN
              -3
              Сегодня, 04:41
              Глухой
              0
              Сегодня, 04:16
              Атака на все инфраструктуры. 2-е суток работал почти без сна. Что вырабало даже. А вы Почему минимум не в окопе?
              - тот же вопрос я минимум могу задать вам, да почему вы так решили - может я в окопе, а вот судя по тому, что вы раздает такие вопросы - вы не в окопе, чем вы это объясните?
              1. Глухой
                Глухой
                -2
                Сегодня, 05:13
                А я наваевал уже..
                Цитата: SEVERIN
                - тот же вопрос я минимум могу задать вам

                Что бы мне не задавать. Представьтесь вначале по Уставу. Звание и Должность. Должны знать.
                Цитата: SEVERIN
                чем вы это объясните?

                Могу и ВУС принять. Хотя бы. Преффик и суффекс (с) hi soldier
                1. SEVERIN
                  SEVERIN
                  0
                  Сегодня, 06:44
                  На ВО имею звание майор, меня зовут SEVERIN, остальное вас не касается - в уставных отношениях мы не состоим.
              2. Глухой
                Глухой
                0
                Сегодня, 05:54
                У меня вот брат погиб. Завтра похороны. Давай +еще один минус. Задай вопрос1
                РАссскажи мне сколько дырок на ВСС и ВАЛ. Какие банки щас применяют например? Давай просвети. Диванное.
              3. Глухой
                Глухой
                0
                Сегодня, 06:29
                Понятно все с тобой.
                Цитата: SEVERIN
                может я в окопе
                На диване ты. И давай уж не втирай Боец невидемо фронта. Я тут эпизочиски появляюсь По факту ранений. А вот у вас туева хуча орженов и выслуг. Сидеть на диване. Оно само капает .Особенно у кого-то в Хайфе
        4. Глухой
          Глухой
          -12
          Вчера, 22:59
          Завидуешь, что не в Москве живешь?
          1. Скифф
            Скифф
            +5
            Сегодня, 01:17
            А есть чему завидовать? Количеству зверья которое ведет себя как в родном ауле или дронам или закрытым аэропортам? Во Владивостоке дронов нет...
            1. Глухой
              Глухой
              -4
              Сегодня, 04:10
              Ты это отошли таймауту. Вы жэ мои фанаты. Да. В Хабаровске все спокойно. Как и в Уср()ийске
            2. Глухой
              Глухой
              -4
              Сегодня, 04:27
              Переименуйся в скуфа по нику. Это +-будет однозначно.
              У меня только один вопрос. Ты в бою был?
              Вот за твой пост тебе +5 напихали плюсов. Вот скажи мне за что? Типа 10 лет на сайте. Когда в скуле - этот срок хоть на возраст вселенной - поменять можно. А по поводу аула. Ну а ты приедь интернетовский. Тебе докажут, что очень даже не прав. laughing
            3. torbas41
              torbas41
              -2
              Сегодня, 05:11
              Во Владивостоке дронов нет...
              Еще не вечер, прилетят и в Владивосток, если за старую цистерну в Японии не зацепятся.
              1. Глухой
                Глухой
                -1
                Сегодня, 05:26
                А он в хайфе живет ЕМНИП. Им вообще глубоко. И админам глубокотакже. Что идет минусирование моего акка наример. С о педреленных акков.
                P.S> Нейра все помнит. Все знает
        5. Arzoo
          Arzoo
          -7
          Вчера, 23:22
          Пишут, что враг запустил около 400 БПЛА по территории России. Ночь будет тяжёлой, терпения всем остальным.
          Кто там тебе пишет? В небе примерно ничего по сводкам.
          1. Иван Васильевич 282
            Иван Васильевич 282
            -3
            Вчера, 23:35
            В небе примерно ничего по сводкам.

            Не смотрите в небо!
          2. Глухой
            Глухой
            -2
            Сегодня, 04:13
            Со вражеских телег инфа уже давно есть
      2. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ
        -2
        Вчера, 23:32
        А мы по вашей логике не ротируемся, не подвозим бк и так далее?
  2. Vulpes
    Vulpes
    +16
    Вчера, 21:53
    Ну т.е. Киевом и Москвой рулят из Вашингтона. Теперь официально.
    1. михаилл
      михаилл
      +1
      Вчера, 22:07
      Цитата: Vulpes
      Ну т.е. Киевом и Москвой рулят из Вашингтона. Теперь официально.
    2. vladimirvn
      vladimirvn
      -3
      Вчера, 22:10
      Я удивляюсь, что кого то это удивляет.
    3. Скобаристан
      Скобаристан
      0
      Вчера, 23:08
      Дада, Трамп врать не будет. Он уже несколько раз полностью разгромил Иран. Официально. Ога.
      1. paul3390
        paul3390
        +3
        Вчера, 23:56
        Интересно - а не Донни ли солнышко ясное по утрам выкатывает? А по вечерам закатывает? Звёздочки по ночам - не он часом зажигает?
    4. bayard
      bayard
      -8
      Вчера, 23:16
      Цитата: Vulpes
      Ну т.е. Киевом и Москвой рулят из Вашингтона.

      Не привлекая при этом санитаров .
  3. Аркадий007
    Аркадий007
    -7
    Вчера, 21:57
    Что-то не слышал от нашего ВВП про прекращение огня д 11-го.
    Да и 1000 пленных в обмен как-то режет ухо.
    Будем подождать речи верховного на параде.
    1. Владимир М
      Владимир М
      +2
      Вчера, 22:01
      Может просто рыжий господин ещё не успел довести свое решение до ВВП?
      Если слова Дони окажутся правдой, это уже дно или ещё нет?
      1. tatra
        tatra
        +9
        Вчера, 22:19
        Ха ,да Ушаков уже сказал ,что Путин согласился на перемирие . Вот так ,сначала Путин предложил перемирие ,потом Трамп предложил перемирие ,а Путин согласился
        1. Владимир М
          Владимир М
          +3
          Вчера, 22:24
          Только есть маленький нюанс. Никто не согласился исполнять перемирие с 8 мая, а вот "указание" Дони сразу "побежали исполнять".
          Обидно за Державу.
          1. tatra
            tatra
            +2
            Вчера, 23:02
            А Вы видели в Телеграм -какой издевательский Указ выпустил Зеленский ?
            1. Сарбоз
              Сарбоз
              -4
              Вчера, 23:43
              Цитата: tatra
              А Вы видели в Телеграм -какой издевательский Указ выпустил Зеленский ?

              Так он ещё из КВНовских штанишек никак не вырастет. Нюхнул для храбрости и написал очередной перл.Сидит и гордится. Видно забыл как в 2022 году эти штанишки подмачивал.
            2. AlexPhil
              AlexPhil
              0
              Сегодня, 02:29
              Нет. Можно подробности? Это не подкол, просто реально не видел.
    2. tatra
      tatra
      +1
      Вчера, 22:18
      Что ждать ? Он опять повторит то ,что много раз уже говорил .
    3. Ivan№One
      Ivan№One
      -3
      Вчера, 22:22
      Думаете что-то новое от него услышать?
    4. Ivan№One
      Ivan№One
      -2
      Вчера, 22:27
      Что-то не слышал от нашего ВВП про прекращение огня д 11-го

      А Ушаков подойдет?
  4. Антоний
    Антоний
    0
    Вчера, 21:59
    100500 война ну или эпизод, которую прекратил Трамп laughing
  5. Глухой
    Глухой
    +3
    Вчера, 22:01
    Ну да. Ну да. Верим. Побеждун - опять побебдил (с) С препаратами и шизофренией такое бывает.
    Не будет никакого перемирия. Уже сегодня и вчера даже - свинки прощупывали оборону ПВО. Поняли, что Москва не по зубам. Удары пойдут по другим местам. +- и так понятно куда.
  6. Foggy Dew
    Foggy Dew
    0
    Вчера, 22:06
    Да прокапайте же наконец деда с галоперидольчиком! Таращит так, что смотреть на него больно, помрет же, порвавшись от натуги!
    1. Ivan№One
      Ivan№One
      0
      Вчера, 22:28
      Кого еще надо прокапать?
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk
    +7
    Вчера, 22:08
    интернет у нас тоже Трамп отключает 🤔
    в городе интернета уже нет больше месяца...
    1. al3x
      al3x
      +2
      Вчера, 22:12
      Знаете, самое интересное, у нас он наоборот появился 2-3 недели назад прям постоянно (мобильный), хотя его не было толком с прошлой весны (Йошкар-Ола).
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A
      +2
      Вчера, 22:13
      Цитата: nepunamemuk
      интернет у нас тоже Трамп отключает 🤔
      в городе интернета уже нет больше месяца...
      У нас в посёлке позавчера труба лопнула - полдня без воды сидели.
      Трамп тут как - из-за него лопнула или он починил?
      А, может быть, и то, и другое?
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk
        0
        Вчера, 22:18
        полдня без воды можно посидеть
        а вот экономика без интернета уже падает 🤕
        1. Irokez
          Irokez
          -3
          Вчера, 22:38
          Цитата: nepunamemuk
          экономика без интернета уже падает

          Как это. Неужели рост экономики на прямую связан с интернетом, а Набиулина знает?
      2. Наган
        Наган
        -1
        Сегодня, 00:27
        Цитата: Zoldat_A
        полдня без воды сидели

        Если в кране нет воды,
        Значит выпили [отмодерировано] (С) tongue
    3. guest
      guest
      0
      Вчера, 22:26
      Цитата: nepunamemuk
      в городе интернета уже нет больше месяца...

      И как вы тогда умудряетесь здесь писать? laughing
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk
        +2
        Вчера, 22:38
        умудряетесь здесь писать? laughing

        мобильного...
  8. Ivan№One
    Ivan№One
    -3
    Вчера, 22:13
    Лол, Трамп прекрати, ну ты то куда? belay (смех сквозь слезы)

    Ну а если вдруг правда, то как-то в неудобную позу геостратега она ставит
    1. guest
      guest
      -1
      Вчера, 22:27
      Цитата: Ivan№One
      в неудобную позу геостратега она ставит

      Куда его ставить, он давно уже в этой позе. laughing sad
  9. GRIGORIY76
    GRIGORIY76
    +3
    Вчера, 22:14
    Неужели Трамп единственный кто может своим решением обеспечить безопасность для завтрашних праздничных мероприятий. Дожили …
    1. jack-no
      jack-no
      -2
      Вчера, 23:35
      Le défilé est en Honneur des soldats tombés aux champs de batailles.
      Les avertissements (et non des menaces) du Président Poutine, ont été prises au sérieux par Trump.
      Zelensky, voulant frapper Moscou, Kiev a été convoqué à Washington, et a reçu des instructions.
      Trump est suffisamment dans le caca avec l'Iran, une seconde guerre chaude serait très inquiétante pour l'USArmy.
  10. al3x
    al3x
    +3
    Вчера, 22:14
    Рыжему деду не хватает победных заявлений в копилке. Опять что-то мутит, чтобы биржи качнуть. 100%
  11. eleronn
    eleronn
    +5
    Вчера, 22:14
    Трамп говорит, а наш молчит. Сказать нечего?
    1. alexoff
      alexoff
      0
      Вчера, 22:38
      Он у нас любит про что-то хорошее и победное. О том, как его надувают и обманывают говорить не любит что-то
  12. кокосов тима
    кокосов тима
    +5
    Вчера, 22:14
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков даст разъяснения в связи со словами Трампа о продлении перемирия. Позже Ушаков заявил, что Москва согласилась поддержать предложение Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая.
    «По поручению президента России Владимира Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия», — сказал он.
    1. Владимир М
      Владимир М
      +2
      Вчера, 22:19
      Как можно было ослушаться рыжего господина.
    2. AlexPhil
      AlexPhil
      -1
      Сегодня, 02:32
      'Меня восторг переполняет до самых кончиков волос! " (с) один реально хороший человек, который на самом деле Родину защищал
  13. pudelartemon
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 22:15
    А вот и подоспели кривляния зелёного опарыша. Он что,нас оскорбить хочет, опущенное?
    1. Владимир М
      Владимир М
      +2
      Вчера, 22:20
      Можно было бы и поржать с зелёного опарыша, если бы не было так грустно....
      1. Сергей Ткач
        Сергей Ткач
        +3
        Вчера, 22:25
        Дед зели походу в гробу не раз перевернулся...
      2. pudelartemon
        pudelartemon
        +1
        Вчера, 22:39
        Да уж. В каждой шутке есть доля шутки...
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 22:56
        Цитата: Владимир М
        если бы не было так грустно....

        это не грустно, это гадко
        на голову положили обоcрaные трусы и мы молча стоим и обтекаем
        "Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю разрешить 9 мая 2026 года провести парад в городе Москва (Российская Федерация)", – говорится в указе.

        такого унижения страна не испытывала даже когда черномырдин с шамилькой договаривался
  14. ASCOR
    ASCOR
    0
    Вчера, 22:21
    l'heure est à la guerre, le temps est venus
  15. Сергей Ткач
    Сергей Ткач
    -1
    Вчера, 22:25
    Следующее заявление балабола будет про завоевание альфа центавры. Или про организацию перемирия между Сопротивлением Скайуокера и Первым Орденом.
    1. Ivan№One
      Ivan№One
      +3
      Вчера, 22:29
      Поторпился с выводами
      Молодой ты еще лейтенант, не понимаешь всю глубину наших глубин
      Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, заявил помощник Верховного Юрий Ушаков.

      https://t.me/dva_majors/92675
  16. Ptt
    Ptt
    +4
    Вчера, 22:25
    Такого позорища давно не было в России. Зеля "позволил" гаранту провести парад. Писец сибирский. К чему шел, то и получил
  17. GRIGORIY76
    GRIGORIY76
    +5
    Вчера, 22:30
    Зеленский гарантировал безопасность для мероприятий на красной площади завтра:

    Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю:
    1. Разрешить 9 мая 2026 г. провести парад в г. Москве (Российская Федерация).
    На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.

    Теперь наш главнокомандующий и гости точно в безопасности. Очередное подтверждение что все идет по плану. Планы точно не в Москве пишутся только.
  18. tabex
    tabex
    +3
    Вчера, 22:32
    Белый сюзерен повелел своим "не совсем белым вассалам" затихнуть на несколько дней.
  19. Irokez
    Irokez
    -2
    Вчера, 22:40
    Цитата: GRIGORIY76
    Неужели Трамп единственный кто может своим решением обеспечить безопасность

    В принципе может если сам прибудет на празднование ну или старлинк отключить со всей остальной связью.
  20. Мурзик
    Мурзик
    0
    Вчера, 22:53
    Опять кремлевских бабушек помыли )
    Ну не чего страшного, главное бабло а об России пусть другие думают
  21. Хикаро
    Хикаро
    +4
    Вчера, 23:24
    Да слов нет!! Противно!! Это уже днище ! Зеленский разрешает провести парад в Москве!! И что самое обидное он ведь прав!! 3 дня кошмарил весь ЮГ России! Все авиаперевозки встали..... Похоже Путину надо прямо сказать Я устал Я ухожу!
  22. Radikal
    Radikal
    -1
    Вчера, 23:27
    Цитата: Vulpes
    Ну т.е. Киевом и Москвой рулят из Вашингтона. Теперь официально.

    А разве были сомнения? bully
  23. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ
    -7
    Вчера, 23:40
    Почитал комментарии.. Да Вы кск и Зеля больные на всю голову.. Как можно серьезно о носится к такому указу?? Да никак.. По поводу перемирия, да раньше еще договорились с Трампом. За эти дни и мы перегруппируемся, и ребят павших вытащим.. Вы хоть понимаете, что такое для родителей знать где его мын, жив, мертв, да просто похоронить,, домой из плена вернутся! Только теперь понимаю свою маму, которая реально поседела, когда не получала от меня писем в свое время, как сам с ума сходил, что с сыном, когда он в Марике воевал. Что Вы завыли как всепропальщики шакальи. Включите ум в конце концов.. И никто, никто из Вас, уверен, не воевал, кто то служил, но не воевал..
    1. Ivan№One
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 05:45
      По поводу перемирия, да раньше еще договорились с Трампом

      Ага, только вот "раньше" было сказано нашими только про 8 и 9.
      И на 8-ое тарасы положили и даже более чем.
      Так что не сходится что-то

      Сейчас посмотрим на 9-11.
      Ну что бы ясно стало, кого слушают, а кого нет
  24. likana
    likana
    +3
    Вчера, 23:43
    Прочитал комментарии Ушакова, и как-то стало пронзительно ясно: победу в СВО одержит Трамп...
  25. alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 23:51
    Хoхлы объявили свое перемирие, мы свое, теперь вот еще и Трамп заявил о своем. Так скоро и перемирий не останется. lol

    Президент США Дональд Трамп объявил о трёхдневном перемирии с 9 по 11 мая. Если это перемирие сработает (а наше и украинское не сработали), значит Дональда Трампа уважают, в отличие от некоторых других лидеров, например, на Ближнем Востоке. belay
  26. Слово
    Слово
    +3
    Сегодня, 00:17
    Здесь трудно не согласиться, всё идёт по плану, рыжая gнида из Роснано, а сейчас Анкоридж, Россия не развивается с милениума 26 лет.. Кто это делает и зачем, на выборах этот вопрос не задать.
  27. alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 00:28
    Не успев начаться, перемирие уже было нарушено Украиной.

    Украина нарушила перемирие, более 20 украинских беспилотников пролетают через Брянскую область, сообщают местные ТГ-каналы.
  28. alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 00:38
    Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области, сообщают местные ТГ-каналы.

    И мне на телефон пришло сообщение от РСЧС о беспилотной опасности.
    1. Вольный Остров
      Вольный Остров
      0
      Сегодня, 02:33
      Ну, это не считается. "Мы жахнем весь мир в труху только в случае атак на Красную. Площадь и только во время Парада Победы." (с). Остальное не считается, судя по последним четырём годам специальной специальности
  29. андрей мартов
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 01:07
    Ага,ага. На 3-х дневное перемирии . . .а дальше на многолетнюю специальную *ойну. . .
  30. AlexPhil
    AlexPhil
    0
    Сегодня, 01:34
    Обалдеть. Теперь всё что мы делаем зависит не от Путина В. В., а от Д. Трампа.
    "Конгениально!" (с(
  31. AlexPhil
    AlexPhil
    -1
    Сегодня, 01:44
    Ну то есть гениальнейший из гениальных, самый геостратегичный из геостратегичных, самый гарант из всех гарантов на пятый(!!) год войны, ой, простите СВО, выклянчивает хоть какой нибудь перерыв у президента США...
    Мне одному кажется, что в его планах что то пошло не так?
  32. Вольный Остров
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 02:31
    Такое ощущение, что президентов в США после инаугурации чем тотпосыпают, или поят, или колят😂😂😂😂😂бедный-бедный Дони, никак не него не получается сделать что-то значимое и великое, все пытается себе какие то лавры присвоить, какие то награды вручить, какие то заслуги себе приписать. "победитель Второй Мировой", "Окончатель 11-ти войн" "Венесуэльский миротворец", "Собиратель земель канадских и гренландских" .. Властелин вселённой.... Напоминает он мне очень кое кого из российских региональных руководителей. Скоро уже на пиджаке мест для медалей и наград не останется
  33. Эд Мак
    Эд Мак
    +2
    Сегодня, 02:53
    Интересные вещи происходят.
    1 - 8 мая от Ростова до Перми дроны ВСУ но наши официально готовы были мстить лишь за Москву. (Отделив Москву от остальной России. Это, прямо скажем, весьма некрасивый шаг который РФ вряд-ли сделало по доброй воле)
    2 - Терзание регионов России на время праздников временно остановил лишь Трамп.
    Что происходит на время этих праздников?
    Россия открыто показывает покорность, и ситуацией управляет лишь Трамп, и Россией и Украиной? СВО где то на верхах закончилось, но, похоже, победой США?
  34. Глухой
    Глухой
    -1
    Сегодня, 04:11
    Цитата: Глухой
    Ты это отошли таймауту. Вы жэ мои фанаты. Да. В Хабаровске все спокойно. Как и в Уср()ийске

    И ваша шобла мне минуса ставит. Ну тогдадолжны знать что было сутки назад.
  35. Scaffold
    Scaffold
    0
    Сегодня, 05:28
    Цитата: Владимир М
    Может просто рыжий господин ещё не успел довести свое решение до ВВП?
    Если слова Дони окажутся правдой, это уже дно или ещё нет?

    Это уже очень давно дно колодца. Из которого уже и неба особо не видать.
    1. Владимир М
      Владимир М
      0
      Сегодня, 05:56
      Боюсь что снизу ещё не раз постучат, хотя казалось бы уже ниже и некуда....
  36. Metallurg_2
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 05:45
    Какой инициативный чилавэк, слюшай!
  37. дрозд68
    дрозд68
    +1
    Сегодня, 05:48
    Если наши рукойводятелы не могут сходить в туалет по большому то зачем жопу то мучить??что за очередное днище от беЗполезных начальничков?