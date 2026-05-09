Трамп назвал условие отправки американской делегации в Москву

Я бы пошёл на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это.

Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы всё это завершилось.

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая заявил, что Вашингтон готов направить официальную делегацию в Москву для участия в переговорах по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.Он пояснил, что принял бы такое решение исключительно в случае, если уверен в его эффективности для переговорного процесса:Так Трамп ответил журналистам на вопрос о том, отправится делегация США в Москву в ближайшее время.Ключевым критерием для отправки он назвал потенциальную пользу, которую визит мог бы принести для урегулирования кризиса.Заявление о возможной отправке переговорщиков прозвучало на фоне объявленного Трампом трёхдневного перемирия между Россией и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Американский президент поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за принятие данного предложения.Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва согласилась на инициативу Трампа о временном прекращении огня, а также на проведение в этот период обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».По словам американского президента, процесс передачи удерживаемых лиц может быть осуществлён в ближайшее время, без задержек.Американский лидер также допустил возможность продления перемирия на больший срок, высказав надежду на полное прекращение конфликта: