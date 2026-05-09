Трамп назвал условие отправки американской делегации в Москву

Президент США Дональд Трамп вечером 8 мая заявил, что Вашингтон готов направить официальную делегацию в Москву для участия в переговорах по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.

Он пояснил, что принял бы такое решение исключительно в случае, если уверен в его эффективности для переговорного процесса:



Я бы пошёл на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это.

Так Трамп ответил журналистам на вопрос о том, отправится делегация США в Москву в ближайшее время.

Ключевым критерием для отправки он назвал потенциальную пользу, которую визит мог бы принести для урегулирования кризиса.

Заявление о возможной отправке переговорщиков прозвучало на фоне объявленного Трампом трёхдневного перемирия между Россией и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая включительно. Американский президент поблагодарил Владимира Путина и Владимира Зеленского за принятие данного предложения.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва согласилась на инициативу Трампа о временном прекращении огня, а также на проведение в этот период обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

По словам американского президента, процесс передачи удерживаемых лиц может быть осуществлён в ближайшее время, без задержек.

Американский лидер также допустил возможность продления перемирия на больший срок, высказав надежду на полное прекращение конфликта:

Это было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы всё это завершилось.
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:17
    Прогнулись что ли под Трампа?
      Дядя Сэм_2
      Сегодня, 06:41
      Нет, просто "Зеленский указом разрешил парад в Москве"... НЕ шутка!
      Этого добивалась российская власть? За четыре года возвысив это ничтожество, сейчас дав ему прекрасную возможность троллить и ржать.

      Добились, удовлетворены?

      Ну и молодцы. good
    Дилетант
    Сегодня, 06:26
    Nexcom
    Сегодня, 06:41
    Да что бы мы делали без Дональда Фредовича - войны заканчивает, плохих президентов арестовывает, проливы разблокировывает, перемирия устраивает....