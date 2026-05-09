Мощный взрыв и пожар на НПЗ в США: дома дрожали, школы закрылись

Мощный взрыв прогремел днем 8 мая на нефтеперерабатывающем заводе PBF Chalmette в пригороде Нового Орлеана, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что здания сотрясались в нескольких километрах от эпицентра, а посетители близлежащих ресторанов в панике выбегали на улицу, посчитав, что это землетрясение или бомбардировка.Взрыв прогремел в одном из технологических блоков завода. Над НПЗ поднялся огромный столб густого черного дыма, который был виден за несколько километров.Официантка одного из ресторанов:Крис Холмс, местный житель, подумал, что в здание врезался грузовик:Владелец завода, компания Chalmette Refining, оперативно отчиталась о ситуации:Местные власти заявили, что, по данным завода, «никакие токсичные химикаты на качество воздуха не повлияли».Грег Лэнгли, представитель Департамента качества окружающей среды Луизианы, сообщил, что ведётся мониторинг состояния воздуха. Близлежащие начальные школы были закрыты.Причины взрыва на объекте нефтепереработки, как сообщается, расследуются.