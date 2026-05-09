Мощный взрыв и пожар на НПЗ в США: дома дрожали, школы закрылись

Мощный взрыв прогремел днем 8 мая на нефтеперерабатывающем заводе PBF Chalmette в пригороде Нового Орлеана, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. По словам очевидцев, ударная волна была такой силы, что здания сотрясались в нескольких километрах от эпицентра, а посетители близлежащих ресторанов в панике выбегали на улицу, посчитав, что это землетрясение или бомбардировка.

Взрыв прогремел в одном из технологических блоков завода. Над НПЗ поднялся огромный столб густого черного дыма, который был виден за несколько километров.



Официантка одного из ресторанов:

Мы сидели в ресторане, и вдруг всё здание затряслось. Двери распахнулись сами собой. А потом мы увидели огромное огненное облако. Это было очень страшно.

Крис Холмс, местный житель, подумал, что в здание врезался грузовик:

Сначала подумал, что это авария с 18-колесным грузовиком, но когда увидел дым и пламя, понял, что это что-то более серьёзное.

Владелец завода, компания Chalmette Refining, оперативно отчиталась о ситуации:

Все, кто находился в этой зоне, сейчас в безопасности. Причина инцидента будет расследована.

Местные власти заявили, что, по данным завода, «никакие токсичные химикаты на качество воздуха не повлияли».

Грег Лэнгли, представитель Департамента качества окружающей среды Луизианы, сообщил, что ведётся мониторинг состояния воздуха. Близлежащие начальные школы были закрыты.

Причины взрыва на объекте нефтепереработки, как сообщается, расследуются.
  1. Сергей3 Звание
    Сегодня, 06:25
    Просто замечательнейшая новость с утра! Прямо настроение подняла!
    1. Южноукраинец Звание
      Сегодня, 06:35
      Просто замечательнейшая новость с утра! Прямо настроение подняла!

      Новость, несомненно, хорошая. Но лучше бы это случилось в Европе, на каком то оборонном предприятии.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Сегодня, 06:41
      А тут все очень просто, после подрыва Северных потоков в мире регулярно взрываются заводы и склады, просто это все происходит в тишине...
  2. двп Звание
    Сегодня, 06:33
    Причина инцидента будет расследована! Да причина одна - эти бандеровские скоты уже до США ,со своими беспилотниками добрались! Владимир Владимирович строго предупредил Зеленского о "последствиях" ,вот тот своих "орлов" на США и перенаправил. Ну не пропадать же правда добру!
  3. PASus Звание
    Сегодня, 06:37
    По идее, за каждый горящий нефтеперерабатывающий завод или терминал в порту РФ ДОЛЖНЫ незамедлительно гореть аналогичные объекты в США и каолиции "желающих"( или как их там, чужими руками жар загребущие) европки.
    На любом заводе найдется скромный человек, готовый за долю малую поддать жару в пламя революционной борьбы с проклятыми олигархами.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 06:37
    Странно... what ктож там нарушил технику безопасности...закурив у газовой колонки.