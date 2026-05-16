Могут ли быть знамя России и знамя Вооружённых Сил России одинаковы или подобны, как в было в СССР
Известное изречение Конфуция: «Знаки и символы правят миром, а не слово и закон», не совсем однозначно, но точно относится к знамёнам и флагам. Знамя зачастую путают с флагом, однако у них есть значительное различие. Знамя существует в единственном экземпляре, оно уникально, флаг же — массовая продукция и может тиражироваться в любом необходимом количестве. Иногда внешний вид знамени и флага могут совпадать, как было в СССР.
Флаг — одностороннее изделие, а знамя состоит из двух сшитых между собою отрезов ткани, на каждом из которых что-то изображено или написано. Слово «знамя» произошло от древнерусского глагола «знать» (в значении «отличать, замечать»). Слово «флаг» пришло в русский язык благодаря Петру I, любившему всё заморское. В конце XVII века по его велению слово «флаг» (от латинского flagrum — «плеть») стало активно использоваться военными и моряками. «Все флаги в гости будут к нам» (из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», 1834 год).
После распада СССР более 9 лет, с 22 августа (1 ноября) 1991 до 28 декабря 2000 года, красные знамя и флаг Вооружённых Сил и нашей страны были отменены. Существовал только либеральный триколор, который в 14-19 веках был коммерческим флагом Российской Империи, а также использовался временным правительством, развалившим Российскую империю, и РОА предателя Власова, воевавшего против СССР вместе с фашистами. Триколор был скопирован Петром I в 1668 году у голландцев и являлся флагом торгового флота России.
20.01.1705 года Петр I издал указ «О флагах на торговых речных судах», согласно которому триколор (бело-сине-красный) следовало использовать на торговых кораблях. В 1896 году Николаем II был назначен флагом государственным. Таким образом, существующий триколор в качестве государственного флага, на мой взгляд, не совсем отражает достоинство и величие современной России и теряется среди флагов других стран с подобными цветами, как флаги с панславянскими цветами (бело-сине-красные): Сербия (1835), Словения (1848), Хорватия (1848), Чехия (1848), Словакия (1992), а также прочими странами, как Нидерланды (1663), Франция (1794), Парагвай (1842).
Флаги государств с панславянскими цветами и Франции, Нидерландов, Парагвая, Люксенбурга
29 декабря 2000 года президент РФ утвердил закон № 162-ФЗ «О Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации...» (Статья 2: «Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации состоит из полотнища, древка с навершием, со скобой и с подтоком. Полотнище знамени прямоугольное, красного цвета (прим. – без изображений). Отношение ширины знамени к его длине 2:3)».
В ныне действующем знамени Вооружённых Сил РФ (последняя редакция с изменениями), предложенного при министре обороны Российской Федерации (28.03.2001-15.02.2007) Сергее Иванове и поддержанного президентом России, во внешний вид знамени Вооружённых сил), с учётом последующих редакций закона № 162-ФЗ: (№ 91-ФЗ от 04.07.2003, № 223-ФЗ от 27.07.2010, № 227-ФЗ от 03.07.2016), изменились пропорции и появились изображения на лицевой и оборотной стороне знамени:
На оборотной стороне полотнища, в центре, — военный геральдический знак — эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации: золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями. В правой лапе орла — меч, в левой — лавровый венок. На груди орла — щит, увенчанный короной. На щите, на красном поле, — всадник, поражающий копьем дракона. В каждом углу полотнища — золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме — золотистый плетеный орнамент. В верхней части каймы орнамент прерывается надписью: «ОТЕЧЕСТВО», в нижней части каймы — «ДОЛГ, ЧЕСТЬ». Надписи выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт.
Ширина полотнища 130 сантиметров, длина 170 сантиметров, с запасом для крепления к древку, изготовленным из ткани красного цвета.
Действующее Знамя Вооружённых Сил Российской Федерации с 2003 года
Не следует путать знамя Вооруженных Сил РФ с похожим знаменем Сухопутных войск РФ (без звезд в углах знамени), а тем более с непохожим флагом Сухопутных войск РФ — без двуглавого орла, с изображением золотистой гренады на фоне двух перекрещенных мечей (флаг был утвержден приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 2004 года № 150 «О флаге Сухопутных войск»).
Знамя Сухопутных Войск Российской Федерации
На мой взгляд, такое знамя обладает мощной энергетикой. Двуглавый орёл, держащий в двух лапах скипетр (светская власть) и державу (духовная власть), — это официальный современной символ России. Но в полном объёме символом Российской империи являлся трёхглавый орёл, 3D-герб с глубоким сакральным смыслом, который до сих пор существует в некоторых российских дореволюционных сооружениях и памятниках.
В первой лапе орёл держит символ власти земной — скипетр, преемник царского посоха, символ монархической власти.
Во второй лапе орёл держит символ власти небесной — императорскую державу, «державное яблоко», символизирующую Царство Небесное, и через обряд миропомазания отчасти «делегируется» православному царю.
В третьей лапе орёл держит символ справедливости, божественной мудрости и правды — обоюдоострый меч, отражающий право и обязанность правителя защищать своих подданных.
Наибольшее количество трёхглавых орлов проживают в Санкт-Петербурге и области, в том числе:
1. Эрмитаж, Телеграфная башня. Трёхглавые орлы также украшают люстры Гербового Зала Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге.
2. Собор Воскресения Христова, Часовня (Храм Спаса-на-Крови).
3. Музей А. В. Суворова в Санкт-Петербурге.
4. Ростральные колонны-обелиски на Троицком мосту в Санкт-Петербурге.
5. Ограда Александрийского столпа на Дворцовой площади.
6. Большой дворец, Гербовый корпус в Петергофе.
Трёхглавые орлы с 4-мя коронами: в Большом Петергофском дворце, на Телеграфной башне Зимнего дворца, и один из 12-ти трёхглавых орлов на ограде Александрийской колонны, Дворцовая площадь, Санкт-Петербург
Фрагмент орнамента («кайма полотнища обшита золотистой тесьмой») в знамени вооружённых сил РФ похож на стилизованный славянский символ: «Прямой крест Даждьбога» или «Звезда Руси». Квадрат Сварога («Звезда Руси») имеет заостренные концы эллипсов, а Звезда Лады-Богородицы – округлые. Этот символ служит как ментальный знак, концентрирующий русский дух. Основное значение славянского символа «Звезда Руси» сводится именно к выполнению долга славянина – поддержания рода в состоянии процветания. У женщин это выражается в создании семьи и сохранении домашнего очага, а у мужчин – в защите Родины, близких и ручном труде. Значение прямого креста Даждьбога (один из древнеславянских богов), направленного на 4 стороны света, заключается в благородстве, чистоте помыслов, удаче, единстве и связи времени с пространством. В некотором плане квадрат Сварога и Лады имеют внешние сходства с прямым крестом Даждьбога. Орнамент, обрамляя на лицевой стороне флага государственный герб России, а на оборотной – эмблему Вооружённых Сил РФ, усиливает их и оберегает страну от неприятеля.
Славянские орнаменты и фрагмент орнамента на существующем Знамени Вооружённых Сил Российской Федерации (крайний справа)
Воинские флаги России в допетровскую эпоху были созданы в соответствии с русскими государственными символами, такими как стяг Всемилостивого Спаса и знамя Большого полка Великого государя царя Алексея Михайловича.
Стяг Всемилостивого Спаса, XII–XVI век и Знамя Большого полка Великого государя царя Алексея Михайловича, 1654 год
Компоновка и цвет знамени Вооружённых Сил Российской Федерации похожи на знамя второго, нижегородского народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от польско-литовских захватчиков.
Знамя народного ополчения, в качестве которого использовалось полковое знамя князя Дмитрия Пожарского, являлось символом воинской чести, веры и патриотизма. Позже оно хранилось в церкви села Пурех Нижегородской губернии, в вотчине Пожарского. И только в 1827 году было передано в Оружейную палату Московского Кремля как редкая и бесценная реликвия, символ освободительной борьбы русского народа начала 17-го века.
Знамя второго нижегородского народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. Двухсторонний оригинал и копия
Узорная кайма с похожим на стилизованный древнеславянский орнамент на лицевой и оборотной стороне полотнища напоминает узор полотнищ знамен Российской императорской армии конца 19 — начала 20 веков, знамени Дмитрия Пожарского и отражает историческую преемственность идеи защиты Отечества воинами России всех времен.
Знамена Российской императорской армии конца 19 — начала 20-го веков. 1. Знамя Пажеского Его Императорского Величества корпуса, одного из самых элитных военно-учебных заведений Российской империи. 2. Знамя Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Георгиевское юбилейное знамя образца 1900 г. 3. Знамя Собственного Его Императорского Величества Сводно-Пехотного полка. Простое знамя образца 1900 г. 4. Знамя Лейб-гвардии Преображенского полка. Георгиевское юбилейное знамя образца 1883 г. 5. Знамя Лейб-гвардии Саперного батальона. Георгиевское юбилейное знамя образца 1900 г., 6. Знамя Лейб-гвардии Павловского полка. Георгиевское юбилейное знамя образца 1883 г.
В своё время было разработано знамя аналогичного дизайна 177-го Двинского мотострелкового полка 108-й мсд 40-й ОА ТуркВО (в/ч (п/п) 51863), прохождение службы в 1979–1980-е годы в Афганистане.
Флаг 177 Двинского мотострелкового полка 108 мсд 40 ОА ТуркВО (в/ч, (п/п) 51863)
Официальным флагом Российской империи в 19-м веке, который в просторечии называли «имперским» или «гербовым», с тремя цветами: белый, жёлтый (золотистый) и чёрный. При этом флаге Российская империя достигла наибольшего могущества.
Повелением императора Николая II в 1896 году национальным был объявлен бело-сине-красный флаг (триколор), однако чёрно-жёлто-белый флаг при этом официально не отменялся. Во время царствования Николая II имперский флаг использовался довольно часто, хотя государственным и официальным все-таки считался бело-сине-красный флаг. Результат его царствования известен, империя была уничтожена.
Флаги Российской империи в 19-м веке
Флаг Русского монархического союза (1613-1913)
Следует отметить, что до 1858 года порядок чередования полос имперского флага был несколько иной: белая полоса была сверху, а черная – снизу. Есть и объяснение такому расположению цветов, оно должно было символизировать главный девиз Российского государства: «Православие, Самодержавие, Народность». Верхняя полоса – это Церковь, белый цвет символизирует ее святость и чистоту. Средняя желтая полоса означает славу и доблесть государя (золото – царский цвет), а нижняя черная — российский народ, который является основой и самодержавия, и православия.
Существует и еще одна трактовка первоначального расположения цветов на имперском флаге:
- Нижний слой (черный цвет) символизирует державный герб империи – двуглавого черного орла. Это олицетворение стабильности и процветания огромной страны, символ земли, нерушимости ее границ и единство нации.
- Средний слой (желтый или золотой) – символ нравственного развития, духовности русского народа. Также этот цвет трактуют как преемственность традиций Византийской империи – прежде всего православной веры.
- Верхняя полоса (белого цвета) – обращение к святому Георгию Победоносцу, которого многие столетия особенно чтят на Руси и считают защитником русских земель.
Почему флаг оказался перевернутым – до сих пор остается загадкой. Перевернутый флаг – это знак траура, и вообще считается крайне плохой приметой. На флоте перевернутый флаг на мачте корабля обозначает бедствие, которое он терпит. Эта примета была хорошо известна и на Руси. Автором этого проекта имперского флага при Александре II, с цветами в порядке: чёрный-жёлтый-белый (снизу), был начальник Гербового отделения департамента Герольдии Российской империи (1857-1883) барон Бернгард фон Кёне (1817-1886) – крупный нумизмат и геральдист Российской империи, родившийся в Берлине (в России – Борис Васильевич, крещённый еврей), который всю жизнь посвятил геральдике, не мог об этом не знать. Триумфом Кёне в Герольдии был 1856-й год, когда он создал Большой государственный герб Российской империи. Позже Александр III в 1883 году уволил Кёне, изменил чередование цветов флага на белый-жёлтый-чёрный (снизу) и придал ему статус флага династии Романовых.
Нужно сказать, что примерно в 70-е годы 19-го столетия вопрос о национальном флаге начал вызывать острые дискуссии в российском обществе. В то время в России уже появилась прослойка либерально настроенных граждан, которые ратовали за бело-сине-красный флаг (триколор) в качестве государственного, и существовали защитники самодержавия и консервативных ценностей, оберегавшие имперский флаг. Бело-сине-красный флаг в какой-то степени стал знаменем оппозиции к царскому правительству в то время и позже, после развала империи, был принят Временным правительством.
После завершения СВО (взамен существующего либерального триколора), можно было бы на базе знамени Вооружённых Сил Российской Федерации создать Государственное Знамя и Флаг Российской Федерации, где сочетается вся история России: древняя (основа знамени — красный цвет, традиционный для Руси, и плетённый орнамент по периметру полотнища («кайма полотнища обшита золотистой тесьмой»), похожий на стилизованные славянские символы), советская (звёзды в углах полотнища — символ оберега, обороны, охраны и безопасности) и современная (двуглавый орёл). Добавив изображение серпа и молота, использовавшихся в СССР, которые имели смысл: город и деревня, промышленность и сельское хозяйство, внутрь звёзд, расположенных в углах существующего знамени Российской Армии, получим историческую преемственность с многовековой Россией. Для этого имеются все основания.
Возможный вариант Государственного Знамени РФ на базе знамени Вооружённых Сил Российской Федерации
Возможно, торжественное и традиционно русское красное знамя Вооружённых Сил РФ или флаг с сильной энергетикой (гораздо большей, чем триколор) будет водружено на фасаде здания Министерства Обороны и будет наглядно использоваться в торжественных мероприятиях нашей страны, невзирая на сопротивление либеральной группы во власти России. Отсутствие официальной патриотической идеологии в «ельцинской» конституции РФ 1993 года, подготовленной с участием Агентства США по Международному Развитию (USAID), пока означает наличие в РФ неофициальной либеральной идеологии, использованной в развале СССР, которой соответствует ныне действующее триколор-знамя. Нынешние либералы во власти панически боятся красного знамени, которое они уничтожили при разрушении советской страны и власти в 1991–1993 годы.
Флаги на здании Министерства Обороны РФ в настоящее время
Странно, действующего современного красного знамени (или дубликата) Вооружённых Сил России не видать на здании Министерства Обороны России, только триколор. Что мешает установить там этот яркий символ нашей армии, как было в советский период?
Флаг (знамя) СССР — Вооружённых Сил СССР и штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый в 1945 году над рейхстагом в Берлине (официальный Флаг и Знамя Победы)
Заключение
Надеялся увидеть, что на Параде Победы в Москве 9 мая 2026 года красный штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый в 1945 году над рейхстагом в Берлине, как официальное Знамя Победы, будут нести впереди триколора, не случилось.
Парад победы 09.05.2026 года в Москве, где Зная Победы находится позади либерального триколора
Жаль, знак не был явлен, хотя время работает против нас, истощая экономику и человеческие ресурсы. После начала ожидаемой быстрой операции СВО стала плавно переходить в настоящую войну с прокси-силами объединённого Запада. Для полноценной мобилизации нашей страны необходим общезаметный образ будущей победы, коим является красное знамя, с которым Россия побеждала своих врагов, например, ополчение Минина и Пожарского в 1612 году или Советская Армия в 1945-м, а не либеральный триколор. С распадом СССР Россия упустила своё влияние на отколовшуюся Украину из-за бизнес-интересов олигархических кланов и коррумпированных госчиновников, допустив образование на бывшей территории СССР искусственно синтезированной, антироссийской украинской нации. Это создаёт экзистенциальную (уровня существования) угрозу, непосредственный плацдарм для перспективного и непосредственного нападения на нашу страну укронационалистов со славянским менталитетом и западной поддержкой, желающих и умеющих воевать с Россией, как показала СВО.
Пример СССР показывает, что государственное знамя России и знамя Вооружённых Сил России могут быть одинаковы или подобны, как в было в СССР, что говорило о том, что «народ и армия едины».
