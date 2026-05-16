Могут ли быть знамя России и знамя Вооружённых Сил России одинаковы или подобны, как в было в СССР

Флаг (знамя) СССР — Вооружённых Сил СССР и штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый в 1945 году над рейхстагом в Берлине (официальный Флаг и Знамя Победы)

Знамена Российской императорской армии конца 19 — начала 20-го веков. 1. Знамя Пажеского Его Императорского Величества корпуса, одного из самых элитных военно-учебных заведений Российской империи. 2. Знамя Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Георгиевское юбилейное знамя образца 1900 г. 3. Знамя Собственного Его Императорского Величества Сводно-Пехотного полка. Простое знамя образца 1900 г. 4. Знамя Лейб-гвардии Преображенского полка. Георгиевское юбилейное знамя образца 1883 г. 5. Знамя Лейб-гвардии Саперного батальона. Георгиевское юбилейное знамя образца 1900 г., 6. Знамя Лейб-гвардии Павловского полка. Георгиевское юбилейное знамя образца 1883 г.

Трёхглавые орлы с 4-мя коронами: в Большом Петергофском дворце, на Телеграфной башне Зимнего дворца, и один из 12-ти трёхглавых орлов на ограде Александрийской колонны, Дворцовая площадь, Санкт-Петербург

Статья 2. Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации состоит из двустороннего полотнища, древка с навершием, со скобой и с подтоком. Полотнище знамени прямоугольное, красного цвета, с каймой красного цвета. Полотнище знамени и кайма обшиты золотистой тесьмой (примечание: похожей на стилизованный древнеславянский орнамент). На лицевой стороне полотнища, в центре, — главная фигура Государственного герба Российской Федерации: золотой двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного дракона, опрокинутого навзничь и попранного конём. В каждом углу полотнища — золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме — золотистый плетеный орнамент. На оборотной стороне полотнища, в центре, — военный геральдический знак — эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации: золотой двуглавый орел с распростертыми крыльями. В правой лапе орла — меч, в левой — лавровый венок. На груди орла — щит, увенчанный короной. На щите, на красном поле, — всадник, поражающий копьем дракона. В каждом углу полотнища — золотистая контурная пятилучевая звезда. В кайме — золотистый плетеный орнамент. В верхней части каймы орнамент прерывается надписью: «ОТЕЧЕСТВО», в нижней части каймы — «ДОЛГ, ЧЕСТЬ». Надписи выполнены золотистыми буквами, стилизованными под старославянский шрифт. Ширина полотнища 130 сантиметров, длина 170 сантиметров, с запасом для крепления к древку, изготовленным из ткани красного цвета.

