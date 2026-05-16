Норманны принесли цивилизацию в варварскую Англию?
1066 год переписал английское государство, но не так, как принято повторять. Что норманны действительно принесли — и чего на самом деле не было.
25 декабря 1066 года в Вестминстерском аббатстве короновали Вильгельма Нормандского. Толпа выкрикивала согласие на двух языках: древнеанглийском и старофранцузском. По рассказу Ордерика Виталия, писавшего спустя полвека, охрана не знала ни того ни другого, приняла шум за бунт и подожгла соседние дома. Король принимал корону, пока за стенами горел Вестминстер. Эпизод поздний и, возможно, приукрашенный, но образ почти буквальный: новая власть начинается с пожара, вызванного непониманием языка.
Откуда взялся миф о цивилизаторах
Формула «норманны принесли цивилизацию в варварскую Англию» дожила до школьных учебников разных стран. У неё длинная родословная. Её собирали нормандские и постнормандские хронисты — Гильом из Пуатье, Ордерик Виталий, Симеон Даремский, Уильям Мальмсберийский. Им нужно было объяснить, почему герцог нарушил присягу, высадился с армией и истребил элиту соседнего королевства. Объяснение нашлось простое: до 1066 года настоящего государства тут не было, его построили мы.
Версия удобна. Она превращает завоевание в проект модернизации, а кровь — в плату за прогресс. Проблема в том, что она расходится с тем, что норманны застали, когда сошли с кораблей в Певенси.
Англия, которую якобы предстояло цивилизовать
К 1066 году Англия входила в число самых организованных королевств Европы. Единое государство сложилось ещё в 927 году, когда король Этельстан присоединил викингский Йорк. Страна была разделена на графства, в каждом сидел шериф, отвечающий перед королём. Работал витенагемот — совет архиепископов, епископов и графов, утверждающий короля. Существовал регулярный общегосударственный налог, данегельд, который начали собирать ещё против викингов и так и не отменили.
Лучшее доказательство — сама Книга Судного Дня, перепись 1086 года. Норманны провели её не на пустом месте: они опирались на англосаксонскую сетку графств, сотен и хидов. Перепись зафиксировала около 13 418 поселений и примерно 269 000 глав домохозяйств. Историки оценивают население в 1,2–2 миллиона человек. В стране насчитывалось 5624 водяные мельницы — уровень развитой аграрной экономики.
Стоит добавить две системы, в которых англосаксонская Англия опережала большинство соседей. Первая — судебная. Графство делилось на сотни, в каждой работал собственный суд, существовала отлаженная процедура свидетельских показаний и судебных штрафов. Норманнам не пришлось её строить: они её унаследовали. Вторая — денежная. Единая королевская чеканка серебряной монеты велась более чем в полусотне монетных дворов (mints), стандарт веса и пробы держался по всей стране, монету периодически перечеканивали для контроля качества. Для XI века это уровень редкой централизации.
Этот аппарат норманны не создали. Они получили его в готовом виде и приспособили под себя. 1066 год — не переход от варварства к порядку, а смена одной модели государства на другую. Что норманны принесли действительно нового, рассмотрим дальше; начать же стоит с самой развилки 1066 года.
Год трёх королей
5 января 1066 года умер бездетный король Эдуард Исповедник. На следующий день, 6 января, витенагемот короновал в Вестминстере Гарольда Годвинсона, графа Уэссекса и фактического правителя страны последних лет. Выбор был очевидным: Гарольд держал управление в руках, его поддерживали церковь и аристократия.
На престол претендовали ещё двое. Герцог Вильгельм Нормандский ссылался на родство с Эдуардом и на обещание трона, которое будто бы получил во время визита в Англию. Свидетельства этого обещания идут только от нормандских хронистов и сегодня воспринимаются как сюжет, удобный завоевателю. Норвежский король Харальд Суровый опирался на старый договор между Хардекнудом и норвежскими королями.
Летом 1066 года Гарольд держал войско на южном побережье и ждал Вильгельма. В сентябре пришлось бросать всё и идти на север: Харальд Суровый высадился в Йоркшире.
Битва при Стэмфорд-Бридже. Художник Петер Николай Арбо
25 сентября у моста через реку Деруэнт сошлись две армии. У норвежцев было, по разным оценкам, от 7 до 9 тысяч человек и до 300 кораблей; англосаксонское войско не уступало числом. Стэмфорд-Бридж кончился катастрофой для скандинавов: Харальд погиб от стрелы в горло, а уцелевшим Гарольд позволил уйти на оставшихся кораблях — их хватило едва на четверть флота.
Победа была полной, но дорогой. Гарольд потерял значительную часть хускарлов (профессиональных дружинников короля, главной ударной силы англосаксонской армии). Через три недели он поведёт на юг войско, у которого позади 600 км форсированных переходов и одна крупная битва.
Через три дня после Стэмфорд-Бриджа, 28 сентября, нормандский флот вошёл в бухту Певенси. Гарольд развернул войско и повёл его на юг. Переход составил около 390 км (240 миль); Гарольд с гвардией прошёл его за 10–13 дней, с короткой остановкой в Лондоне для сбора подкреплений. Скорость по меркам XI века серьёзная, но не блицмарш. Важнее само то, что страна допускала такую логистику: армия с такими переходами не появляется там, где нет дорог, складов и системы оповещения.
14 октября при Гастингсе сошлись, по разным оценкам, около 7000 англичан и 8000 норманнов. На холме стояло войско, прошедшее за месяц север и юг страны и потерявшее в Йоркшире лучших бойцов. Это не оправдание поражения. Это контекст, без которого Гастингс выглядит чудом нормандской тактики, а не результатом наложения нескольких факторов.
Англосаксы держали стену щитов, отбиваясь топорами и копьями. Норманны давили конницей и лучниками, но прямые атаки разбивались о щиты. Решил исход тактический приём: норманны изобразили отступление, часть англосаксов вышла из строя за бегущими, и тут конница развернулась. Стена рассыпалась.
Классическая трактовка гобелена из Байё — Гарольд погиб от стрелы в глаз. Среди историков последних десятилетий нет согласия: фигура со стрелой и павший воин на вышивке могут оказаться разными людьми. Обстоятельства гибели короля сегодня считаются открытым вопросом.
Работа художника Франсуа-Ипполита Дебона (Francois-Hippolyte Debon) под названием «Битва при Гастингсе в 1066 году»
Революция собственности
Если искать одно решение Вильгельма, которое реально перекроило страну, то это не битва, а юридическая формула. Завоеватель объявил, что вся земля Англии по праву завоевания принадлежит лично ему. Аристократия владеет землёй не сама по себе — только потому, что король ей даёт.
Дальше пошла раздача. Соратники по высадке получали фьефы — земельные владения, держащиеся от короля на условиях военной службы. Англосаксонских землевладельцев лишали наделов под любым предлогом: реальное участие в восстании, подозрение в нелояльности, отказ от службы. К 1086 году, по данным Книги Судного Дня, у англосаксонской аристократии к югу от линии Хамбера осталось меньше 5% земель. В Кенте и Сассексе нормандская доля приближалась к 100%.
Концентрация была чудовищной. Двое единоутробных братьев Вильгельма — Одо, епископ Байё, и Роберт де Мортен — вместе держали около четверти всей завоёванной земли. Ещё пятая часть приходилась на десяток ближайших соратников герцога; остальное распределялось между несколькими сотнями рыцарей. Это не дворянство в позднем смысле слова, а военная корпорация, разместившаяся на новой территории.
Одо, епископ Байё — единоутробный брат Вильгельма; земли по всей южной Англии.
Роберт де Мортен — второй брат; крупнейшие владения в Корнуолле и Сассексе.
Вильгельм Фиц-Осберн, граф Херефорд — соправитель Англии в отсутствие короля.
Роджер де Монтгомери, граф Шрусбери — валлийская граница и Сассекс.
Ричард Фиц-Гилберт — основатель дома Кларов, замок Тонбридж.
Вильгельм де Варенн — земли в 13 графствах, замок Льюис.
Главный нормандский вклад лежит здесь. Не в цивилизаторской миссии, а в технике власти: вся собственность страны переведена в одни руки и пересобрана на условиях личной верности королю.
Опустошение Севера
Революция собственности столкнулась с сопротивлением. В 1068–1070 годах север Англии восстал. Лидерами стали братья Эдвин и Моркар, графы Мерсии и Нортумбрии; их поддержали датчане, попытавшиеся высадиться в Йоркшире.
Вильгельм ответил так, что вопрос о восстаниях закрылся на поколение вперёд. Зимой 1069–1070 годов нормандское войско прошло Йоркшир и сожгло его. Уничтожали урожай, скот, инвентарь, дома, людей. Подавление возглавил, среди прочих, Жоффруа де Монбрей, епископ Кутанса, — священник, командующий карательной операцией.
Англосаксонская хроника (рукопись D) пишет об этих событиях коротко:
И добавляет про последствия:
Подробнее напишут позже: Ордерик Виталий и Симеон Даремский опишут пустые деревни и горы трупов. Сухие цифры Книги Судного Дня говорят о том же масштабе. В Йоркшире более 60% поселений помечены словом waste — «пустошь». Налоговая стоимость многих северных земель к 1086 году упала примерно до 20% от уровня 1066 года.
Дэвид Палисер и Марк Доби независимо друг от друга показали: пометка waste не всегда означает физическое уничтожение деревни. Часть «пустошей» могла отражать налоговый коллапс — землю, с которой нечего было взять, — а не безлюдие. Масштаб разорения это не отменяет, но превращает картину из однозначной катастрофы в спор о её механике: была ли это в первую очередь массовая гибель населения или массовое экономическое опустошение, после которого деревни долго не могли восстановиться.
В любой версии картина далека от «принесённой цивилизации». Разорение целого региона как государственная политика — точное определение.
Феодализм и парадокс рабства
На месте англосаксонской системы землевладения встала жёсткая централизованная феодальная иерархия. На вершине стоял король, под ним бароны, под ними рыцари, у каждого вассала была присяга и обязанность поставлять вооружённых конников.
Это не значит, что у англосаксов структуры не было. Тэны держали землю на условиях службы королю. Существовало юридическое различие между bookland — землёй, дарованной грамотой и обращавшейся свободно, — и folkland, державшейся по обычаю. Существовали обязательства военной службы. Разница с нормандской системой — не «структура против её отсутствия», а степень юридической формализации и централизации. Норманны довели вертикаль до конца: каждый клочок земли держался от кого-то, и в вершине пирамиды стоял один человек.
Книга Судного Дня показывает социальный срез без украшений. Около 109 000 вилланов (крестьяне с наделом, прикреплённые к земле) — 41% учтённых глав домохозяйств. Около 89 000 бордариев и коттариев (малоземельные крестьяне с хижиной и огородом, обязанные работать на лорда несколько дней в неделю) — ещё 33%. Около 37 000 свободных держателей: фригольдеров и сокменов, плативших лорду фиксированную ренту, но не привязанных к земле, — 14%. И около 28 000 рабов — примерно 10–11%. Книга Судного Дня считает глав, а не всё население, поэтому доля рабов в реальном населении могла отличаться, но порядок величины это даёт надёжно.
Дальше начинается парадокс. Рабство в Англии действительно постепенно исчезло — к XIII веку его практически не осталось. Историки расходятся в оценке роли норманнов: часть процесса шла под влиянием церкви, часть — потому что крепостной труд оказался выгоднее. Освобождением это назвать сложно. На место раба пришёл виллан, прикреплённый к земле, плативший лорду за помол на лордовой мельнице, за брак, за наследство. Юридически свободен, экономически нет. Зависимость сохранилась, сменив юридическую оболочку.
Камень, романика и чужой язык
Есть одна область, где формула «принесли новое» работает буквально. Это архитектура и язык.
Первая волна нормандских укреплений была быстрой и почти не каменной. Тип называется motte-and-bailey, «мотт-и-бейли»: искусственный холм с деревянной башней наверху и нижним укреплённым двором у подножия. Такой замок собирали силами местных крестьян за несколько недель. За первые двадцать лет после завоевания норманны построили, по подсчётам археологов, более 500 таких сооружений — плотная сеть точек контроля над сельской округой.
Каменные донжоны пришли позже. Лондонский Тауэр (Белая башня), Колчестер, Рочестер — это уже вторая, монументальная волна, растянувшаяся на десятилетия. Англосаксонские церкви и редкие укрепления стояли в основном из дерева. Норманны сменили материал — сначала на земляно-деревянный замок, потом на камень — и тем самым превратили архитектуру в инструмент колонизации.
Параллельно сменился епископат. Англосаксонских иерархов системно заменяли нормандцами и норманно-французскими священниками. Реформы шли в одной волне с григорианскими: папа Григорий VII в Риме перестраивал церковную дисциплину, Вильгельм в Англии пользовался этим, чтобы поставить в епископские кресла своих.
И язык. Старофранцузский, точнее, его англо-нормандский вариант, стал языком двора, суда, администрации, делопроизводства. Древнеанглийский остался языком крестьян, ремесленников, купцов. Два языка жили параллельно почти три столетия. К XIV–XV векам англо-нормандский вышел из употребления среди элиты, но оставил в английском огромный лексический пласт. Оценки разнятся в зависимости от методики подсчёта: от 28% до 45% словаря современного английского имеет французское или англо-нормандское происхождение.
Социология этого слияния застыла в словаре. Англосаксонский крестьянин пас животных и называл их по-своему: cow, pig, sheep. Нормандский лорд ел их мясо и называл его по-французски: beef, pork, mutton. Этой парой словарей язык до сих пор хранит социальный шов завоевания.
Это правда «принесли новое». Но это не цивилизация. Это следы господства, постепенно осевшие в речи побеждённых.
Что 1066 год дал на самом деле
Если убрать пафос цивилизаторской риторики, остаётся точный список того, что норманны действительно изменили.
Что норманны сделали:
- перевели всю землю в собственность короны;
- заменили светскую и церковную элиту за двадцать лет;
- ввели жёсткую феодальную вертикаль;
- построили сотни замков как сеть контроля;
- сделали французский языком власти;
- пристегнули Англию к континентальной Европе.
Чего не делали:
- не строили государство с нуля;
- не приносили грамотность;
- не создавали денежную систему;
- не отменяли рабство.
Концентрация земли в одних руках создала структурную сцену для будущего. Через полтора века появится Великая хартия вольностей 1215 года. Великая хартия выросла не из «логики Вильгельма», а из конкретного кризиса при Иоанне Безземельном: поражений во Франции, тяжёлых налогов и баронского мятежа. Но та сила, которая в 1215 году заставила короля подписать хартию, была сформирована именно нормандской земельной революцией: концентрированный класс крупных баронов, держащих землю прямо от короны, появился в Англии после 1066 года. Без этого класса не было бы и того давления, которое привело к хартии.
1066 год был переломом. Только не от варварства к порядку, а от одной модели государства к другой — от англосаксонской, выросшей из обычая и королевских грамот, к нормандской, выросшей из права завоевания. Англия, которую мы знаем, началась не тогда, когда норманны сошли на берег в Певенси, а тогда, когда их потомки заговорили по-английски и стали есть beef, не понимая, что когда-то это слово означало чужой язык.
