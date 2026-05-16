«Доложил в штаб о том, что отбил атаку»: битва за Эль-Фао и её значение для Ирака и Ирана
Летом 1982 года иранские войска вытеснили иракскую армию с большей части захваченных ими территорий и перешли иракскую границу. После этого военные действия практически до самого конца противостояния велись на территории Ирака. Военные неудачи вынудили Саддама Хусейна выступить с инициативой о прекращении военных действий и проведении мирных переговоров. Однако аятолла Хомейни отверг это предложение.
После 1982 года в ирано-иракской войне можно условно выделить несколько периодов: «первая война городов» (февраль 1984), «вторая война городов» (март и апрель 1985) и «танкерная война» (конец 1986). Первые два периода, во время которых объектами атак с обеих сторон служили города (как и следует из их названий), характеризовались большим количеством жертв среди гражданского населения и разрушением инфраструктуры обоих государств. По различным статистическим данным, потери Ирака и Ирана среди гражданского населения только во «второй войне городов» насчитывают 20 и 10 тыс. человек соответственно.
В 1986 году война приобрела еще более ожесточенный характер. В начале года иранцы смогли нанести Багдаду несколько довольно чувствительных поражений. В феврале 1986 года иракцы потеряли полуостров Фао на южной оконечности страны, где располагалось несколько нефтяных объектов. Неспособность Багдада удержать эту территорию, а впоследствии и вернуть ее, убедила многих в том, что баасистам приходит конец. Разговоры о неминуемом крахе баасистов затмили собой гораздо более важный вопрос: чего именно добивались иранцы, захватывая Фао? Ведь со стратегической точки зрения эта операция не имела особого смысла.
Если взглянуть на карту, то становится очевидным, что полуостров, на котором расположен город Эль-Фао, практически полностью находится под водой. На обычных картах эта территория обычно изображается как суша, однако на самом деле, за исключением полоски вдоль реки Шатт шириной не более шести километров, весь полуостров представляет собой солончаки.
До 1985 года в Эль-Фао вела всего одна дорога, идущая вдоль реки Шатт. Затем иракцы построили еще одну дорогу вдоль западного берега канала Хор-Абдулла и шоссе, проложенное по насыпи. Таким образом, от материковой части до оконечности полуострова, где расположен город Аль-Фао, вели всего три дороги. Большую часть года эти дороги находятся под водой. Так было в феврале, когда произошла битва при Эль-Фао.
События, предшествующие захвату Эль-Фао
После провала иранского наступления в Бадре весной 1985 года в Тегеране вспыхнули массовые протесты против войны — это были первые крупные демонстрации с начала конфликта. С точки зрения иракцев, дела шли неплохо: казалось, что их стратегия стратегической обороны работает (подробнее об этом читайте в материале «Переход к стратегической обороне: экономическая ситуация в Ираке после двух лет Ирано-иракской войны»).
Иранские наступления стали настолько привычным явлением, что иракцы научились предвидеть их по определенным признакам. Каждый год примерно в августе режим аятолл призывал добровольцев – в это время в мобилизационные центры приходили очередные группы иранской молодежи, еще не отслужившей в армии – после чего, когда собирались силы численностью от 60 000 до 200 000 человек, в сезон дождей, когда погодные условия в районе Басры благоприятствовали Ирану, начиналось крупное наступление.
Наступление иранцев на Эль-Фао также не стало для Ирака неожиданностью – непосредственно перед атакой на Аль-Фао иракская разведка зафиксировала необычные приготовления, которые, судя по всему, предвосхищали характер предстоящего наступления. Иранцы проводили морские учения в Каспийском море, а кроме того, активно прощупывали почву в болотах Хавизе к северо-востоку от Басры, где произошла последняя неудачная попытка наступления.
Ирак предпринял попытку лишить Иран доступа к болотам, организовав специальные отряды по выжиганию травы – группы призывников выжигали и вырубали заросли и траву, которые иранцы использовали в качестве защиты. Ирак также построил высокие наблюдательные башни, с которых открывался хороший вид на болота, дабы обнаруживать любые передвижения иранских войск.
Иными словами, иракцы знали о готовящемся наступлении, но были убеждены, что иранцы предпримут еще одну попытку — как в 1985 году — прорваться через болота Хавизе и перерезать шоссе, соединяющее Багдад с южными районами. Однако у Ирана были совершенно другие планы.
Операции «Рассвет-8»
В ночь на 10 февраля 1986 года начался сильный ливень, из-за чего видимость упала до нескольких метров. Из-за непогоды на всем протяжении реки Шатт-эль-Араб, между Басрой и Аль-Фау, образовалось быстрое течение. Казалось немыслимым, чтобы иранцы в таких условиях попытаются пересечь бурлящий Шатт на маленьких лодках и по наспех собранным понтонным мостам. Однако именно это они и сделали.
Иранские военные начали переправу в 22:00 в шести точках, расположенных примерно в сорока километрах друг от друга вдоль реки Шатт, напротив позиций 7-го иракского корпуса. Примерно в то же время на участке Третьего корпуса в районе болот Хавизе начались разведывательные операции. Эта операция, получившая название «Рассвет-8» (Валь-Фаджр-8), считается одной из наиболее успешных иранских операций в ирано-иракской войне.
Командующий Седьмым иракским корпусом проявил невероятную некомпетентность, допустив успешное форсирование реки Шатт противником во всех шести точках – он не только позволил иранцам высадиться на берег, но и позволил им закрепиться на плацдарме. Более того, он сначала доложил в центральный штаб о том, что якобы отбил атаку, а поэтому долгое время не вызывал подкрепление.
К тому времени, когда в Багдаде узнали, что иранцам удалось успешно форсировать Шатт-эль-Араб, иранские войска уже продвигались вглубь полуострова через пальмовые рощи вдоль реки и осаждали Эль-Фао. Но, несмотря на это, высшее командование Ирака колебалось. К тому времени наступление иранских войск на севере, в болотах Хавизе, было в самом разгаре. Багдад, по всей видимости, всё еще считал операцию в Фао отвлекающим маневром и поэтому отказывался перебрасывать резервы на полуостров.
Лишь по истечении 48 часов, когда 30 000 иранцев вторглись на полуостров Фао, Ирак начал перебрасывать резервы для усиления 7-го корпуса. Однако было уже поздно. К 14 февраля портовый город Эль-Фао был взят.
Попытки отбить его, задействовав силы Республиканской гвардии, завершились провалом – элитные войска понесли серьезные потери, но успехов не добились. Тем не менее гвардия удерживала 30 000 иранцев на оконечности полуострова, не давая им прорваться ни на запад, ни на север.
Что захват полуострова Фао дал Ирану?
14 февраля Саддам Хусейн отстранил от должности командира 7-го корпуса и назначил генерал-лейтенанта Абдула Махера аль-Рашида, командующего 3-м корпусом, руководить всеми силами, задействованными в операции по возвращению Эль-Фао. Рашид обещал быстро вернуть полуостров Фао под контроль Ирака, однако попытки наступления ни к чему не привели.
Западные дипломаты в Багдаде сообщали о растущих потерях иракцев: они отмечали, что силы безопасности захватывали такси на окраинах Багдада и направляли водителей в Басру, где те забирали гробы с погибшими военнослужащими, чтобы доставить их домой. В Басру отправлялись специальные поезда, чтобы забрать раненых и доставить их в больницы по всей стране. Больницы были переполнены. Государственных служащих принуждали к сдаче крови.
Потеря полуострова Фао была очень болезненной для Ирака, однако давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны – чего удалось добиться Ирану, взяв под контроль Эль-Фао?
Как отмечает аналитик ЦРУ по ирано-иракской войне Стивен Пеллетье в своей книге «Ирано-иракская война: хаос в вакууме», со стратегической точки зрения атака Ирана на Эль-Фао не имела особого смысла. Иракцы не рассматривали город как стратегически важный объект, ибо на момент нападения там находились только подразделения Народной армии. Бойцы Народной армии были не лучшими солдатами, а значит, режим не придавал полуострову особого значения.
Однако иранцы не смогли захватить Умм-Каср. Свою роль здесь сыграли несколько факторов: с одной стороны, Тегерану помешали героические действия сил Республиканской гвардии, которые ценой больших потерь остановили продвижение иранских военных, а с другой — внешние силы, которые оказали существенное влияние на ситуацию.
После успешного захвата Ираном полуострова Фао Саудовская Аравия и Кувейт направили своих министров иностранных дел в Дамаск, где они встретились с представителем Тегерана. Точной информации о том, о чем шла речь на переговорах, нет, однако, судя по всему, министры предупредили иранцев, чтобы те не переносили войну на территорию Кувейта, что было необходимо для захвата Умм-Касра.
Стоит отметить, что продвижение иранцев к Умм-Каср прекратилось практически сразу после прибытия министров иностранных дел в Дамаск. Трансляции, посвященные этой операции, прекратились. Из этого можно сделать очевидный вывод о том, что Тегеран прислушался к предупреждениям министров.
Кроме того, со своими предупреждениями позднее выступили Соединенные Штаты и Великобритания. Предупреждение со стороны США прозвучало в речи президента Рейгана, в которой он заявил, что Соединенные Штаты не потерпят военных действий против Кувейта. Великобритания, в свою очередь, предложила оказать Кувейту военную поддержку в случае таких действий.
Таким образом, совместные действия Эр-Рияда, Кувейта, Лондона и Вашингтона вынудили иранцев свернуть операцию в Умм-Касре. К концу марта боевые действия в районе полуострова Фао завершились.
По итогу захват Эль-Фао абсолютно ничего не дал Ирану, потому что дальнейших действий после его захвата не последовало.
Заключение
Главным негативным последствием потери города Эль-Фао для Ирака стало падение морального духа. Поражение было обескураживающим, поскольку до сего момента иракскую общественность убеждали в том, что наступление Ирана остановлено, а война близится к завершению. Однако потеря Эль-Фао опровергала эти заявления. Некоторые комментаторы даже стали прогнозировать крах режима.
Опасность ситуации заключалась в том, что партийные лидеры могли впасть в панику, что действительно означало бы конец режима. Паника начинается тогда, когда люди начинают осознавать, что их лидеры теряют контроль над ситуацией, что приводит к дезинтеграции общества. Пока режим может скрывать свои трудности, он все еще может требовать жертв, однако, когда же он совершает вопиющую ошибку и демонстрирует, что не понимает, как действовать дальше, он рискует потерпеть крах.
Саддама Хусейна превозносили как сверхчеловека, не совершающего политических ошибок, и образ всеведущего правителя настолько прочно укоренился в сознании иракцев, что они с трудом могли смириться с чередой поражений.
Тем не менее режим Саддама не рухнул, поскольку инициатива в войне вскоре вновь перешла к Ираку. Начиная с осени 1986 года Ирак увеличил интенсивность атак (в первую очередь авиаударов) по экономическим и гражданским объектам Ирана. Среди целей были наземные спутниковые станции, стратегические мосты и железнодорожные пути, а также нефтеперерабатывающие заводы. Наряду с атаками на промышленные объекты внутри Ирана возобновились полномасштабные рейды в Персидском заливе.
Судя по всему, после событий в Эль-Фао баасисты перестали верить в то, что Иран можно склонить к переговорам, и решили, что единственный способ положить конец войне — причинить иранскому народу как можно больше страданий, чтобы он или восстал против своих лидеров, или, по крайней мере, заставил их пойти на мирное соглашение. Фактически Ирак, как и Иран ранее, перешел к тотальной войне.
Использованная литература
[1]. Pelletiere, Stephen C. The Iran-Iraq War: Chaos in a Vacuum. New York: Praeger, 1992.
[2]. Абалян А. И. Ирано-иракский вооруженный конфликт 1980–1988 гг. и его влияние на систему международных отношений на Ближнем Востоке. Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения, 2015.
Информация