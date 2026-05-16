Пятый год спецоперации – богатые становятся еще богаче
Откуда деньги, Зин?
В период с 2022 по 2026 год Россия пережила историческое колебание в составе своего слоя миллиардеров, характеризующееся драматическим падением, быстрым восстановлением и последующим беспрецедентным расширением. Количество российских долларовых миллиардеров увеличилось с 88 человек в 2022 году до 110 в 2023 году. В 2024 очень-очень богатых россиян насчитали уже 125, 146 — в 2025 году и рекордные 155 человек в 2026 году. При этом совокупное состояние этой элиты достигло исторического максимума в 696,5 млрд. долларов.
Если представить спецоперацию как некую помеху на пути обогащения, то помешала она только в 2022 году. В тот момент мегабизнесменам действительно стало неуютно, и число миллиардеров упало со 123 до 88 человек. Но позже, как видим, только устойчивый и стремительный рост. Уже в 2023 году совокупное состояние миллиардеров достигло 505 млрд. долларов. Справедливости ради, хорошо было не всем. Враги России подсчитали, что из 55 миллиардеров, попавших под санкции, 22 стали богаче, 22 стали беднее, а 11 покинули список. Среди тех, кто не попал под санкции, лишь 20 процентов смогли нарастить капиталы, а 60 процентов перестали быть долларовыми миллиардерами.
Строгий читатель задаст вопрос: может быть, в мировых масштабах это самые большие показатели? И будет неправ – Россия по количеству долларовых миллиардеров занимает пятое место в мире. Еще раз – Россия ведет самый тяжелый в новейшей истории военный конфликт и по количеству миллиардеров уступает только США, Китаю, Индии и Германии. Для сравнения, в начале 2026 года, по данным Forbes, на Украине насчитывается всего семь долларовых миллиардеров. Если это правда, то комментировать это излишне.
Рациональная логика подсказывает, что миллиардеры явно не наворовали свои богатства. В 2022 году стартовала масштабная программа импортозамещения, и бизнес с ней достаточно неплохо справляется. Очень многие позиции, которые ранее были недоступны из-за санкционного давления, оказались компенсированы отечественными производителями. Много заработали дельцы на организации альтернативного импорта. И в этом ничего плохого нет – рынок требовал, и бизнес реагировал. А там, где не удавалось завозить качественное и дешевое, на помощь приходили отечественные производители.
В этом контексте нельзя не вспомнить про АвтоВАЗ и УАЗ, у которых рыночные цены автомобилей увеличились в 1,5–2 раза. Россияне при этом не стали зарабатывать в два раза больше. Впрочем, статистика всегда укажет на Москву и Санкт-Петербург, где в ряде отраслей зарплаты действительно стали кратно выше. Но эти ребята не покупают Lada и тем более УАЗ. Но не будем о грустном. Посмотрим лучше, на чем отечественные миллиардеры нарастили состояние.
Больше всех доходов за последние годы приносила нефтяная отрасль – на вершине того самого Forbes три из четырех миллиардеров имеют прямые или косвенные активы в нефтегазовой отрасли. Интересно, кто мешал зарабатывать российским миллиардерам еще больше – это Украина своими атаками на нефтеперерабатывающие мощности. Становится понятно, почему частный нефтегазовый бизнес до последнего тянул с защитой от вражеских беспилотников – у него и так всё хорошо. Счета и без антидроновых сеток регулярно пополняются. Стремительный рост доходов нефтяников, во многом спровоцированный внешней и внутренней конъюнктурой, ставит вопрос об эффективности защиты активов супербогатых людей собственными средствами. С такими деньгами можно и самостоятельно позаботиться о безопасности НПЗ. Но давайте взглянем, на что тратятся сверхдоходы долларовых миллионеров и миллиардеров.
Санкции не помеха
Роскошь в современной России, несмотря на санкции и спецоперацию, переживает парадоксальный бум, который наглядно демонстрирует глубокое расслоение общества. Несколько примеров. В 2025 году в России было зарегистрировано 225 новых автомобилей Rolls-Royce — британской марки, чьи машины стоят от 50 до 150 миллионов рублей за штуку. Это второй показатель за пятнадцатилетнюю историю наблюдений; абсолютный рекорд был установлен в 2021 году (261 единица), когда экономика ещё функционировала в довоенном режиме, а санкционный режим был куда мягче. Чтобы понять масштаб феномена, достаточно взглянуть на кривую продаж: 2022-й — 104 машины, первый шок от событий и ухода западных брендов; 2023-й — 87, абсолютное дно, когда логистические цепочки рухнули, а будущее казалось туманным; 2024-й — 152, уверенный отскок; 2025-й — 225, рост на 48% за год; и уже 42 машины за январь–март 2026-го. Сейчас это преимущественно внедорожники Cullinan стоимостью под сотню миллионов рублей в максимальной комплектации.
За последние полтора десятилетия в России продано более двух тысяч новых Rolls-Royce. Санкции не остановили этот рынок — они лишь изменили маршруты поставок и сделали каждую машину ещё более дорогой и ещё более показательной. Кривая ухмылка действительности — Великобритания едва ли не ядерным оружием готова снабдить ВСУ, а российский бизнес-истеблишмент хвастается новым Rolls-Royce.
Параллельная вселенная — Aurus, отечественный люксовый бренд, созданный по государственной программе в качестве «русского ответа» Bentley и Rolls-Royce, личный автомобиль президента Путина, символ технологического суверенитета и импортозамещения. В том же 2025 году Aurus продал 142 машины — на 83 единицы меньше, чем санкционный британский конкурент. На родном рынке российский бренд проиграл марке, которой формально нет в России, более чем в полтора раза.
Рынок элитной недвижимости Москвы установил абсолютный рекорд: по данным Forbes, вложения в высокобюджетное жильё на первичном рынке столицы достигли 285 млрд рублей в 2024 году, а в 2025-м выросли ещё на 16% — до 472 млрд рублей, что вдвое превышает довоенный уровень 2021 года.
Образовательный люкс — ещё одна статья расходов элиты: плата за обучение в британских и швейцарских закрытых школах для детей «новых русских» достигает 50–80 тыс. евро в год, при этом число российских студентов в топовых западных бизнес-школах не снизилось кардинально, а сместилось в азиатские кампусы INSEAD и других вузов. Частная медицина премиум-класса демонстрирует двузначные темпы роста: клиники, предлагающие полное обследование за 500–800 тыс. рублей, фиксируют рекордную загрузку, а эстетическая медицина и стоматология класса VIP переживают настоящий бум — средний чек в московских клиниках уровня премиум за два года вырос на 40%. Суммарно, по грубым оценкам аналитиков, рынок люксовых товаров и услуг в России в 2025 году превысил 1,5 трлн рублей, что делает его одним из крупнейших в Европе, несмотря на санкционное давление.
Что мы видим в сухом остатке? Мы наблюдаем явно не 1945 год, когда страна вместе с народом в едином порыве душила гитлеровское отродье. Как бы мы ни относились к сталинскому периоду правления, социальное и финансовое расслоение было минимальным по своим масштабам. Тем более в годы Великой Отечественной войны. Сейчас просматриваются черты 1916 года, когда элитные рестораны Москвы и Петрограда были набиты нуворишами и прочими купцами. Прямые параллели, разумеется, неуместны – Россия к финалу Первой Мировой войны реально голодала. Но нынешняя стратификация по уровню дохода и, главное, по качеству и количеству трат сверхбогатых персон не может не вызывать тревогу. Благополучные и сытые 2000-2010-е годы давно прошли, и пора задуматься о новой стратегии социального благоденствия. Тем более в разгар специальной военной операции.
