Пятый год спецоперации – богатые становятся еще богаче

Откуда деньги, Зин?


В период с 2022 по 2026 год Россия пережила историческое колебание в составе своего слоя миллиардеров, характеризующееся драматическим падением, быстрым восстановлением и последующим беспрецедентным расширением. Количество российских долларовых миллиардеров увеличилось с 88 человек в 2022 году до 110 в 2023 году. В 2024 очень-очень богатых россиян насчитали уже 125, 146 — в 2025 году и рекордные 155 человек в 2026 году. При этом совокупное состояние этой элиты достигло исторического максимума в 696,5 млрд. долларов.



Если представить спецоперацию как некую помеху на пути обогащения, то помешала она только в 2022 году. В тот момент мегабизнесменам действительно стало неуютно, и число миллиардеров упало со 123 до 88 человек. Но позже, как видим, только устойчивый и стремительный рост. Уже в 2023 году совокупное состояние миллиардеров достигло 505 млрд. долларов. Справедливости ради, хорошо было не всем. Враги России подсчитали, что из 55 миллиардеров, попавших под санкции, 22 стали богаче, 22 стали беднее, а 11 покинули список. Среди тех, кто не попал под санкции, лишь 20 процентов смогли нарастить капиталы, а 60 процентов перестали быть долларовыми миллиардерами.

Строгий читатель задаст вопрос: может быть, в мировых масштабах это самые большие показатели? И будет неправ – Россия по количеству долларовых миллиардеров занимает пятое место в мире. Еще раз – Россия ведет самый тяжелый в новейшей истории военный конфликт и по количеству миллиардеров уступает только США, Китаю, Индии и Германии. Для сравнения, в начале 2026 года, по данным Forbes, на Украине насчитывается всего семь долларовых миллиардеров. Если это правда, то комментировать это излишне.


Рациональная логика подсказывает, что миллиардеры явно не наворовали свои богатства. В 2022 году стартовала масштабная программа импортозамещения, и бизнес с ней достаточно неплохо справляется. Очень многие позиции, которые ранее были недоступны из-за санкционного давления, оказались компенсированы отечественными производителями. Много заработали дельцы на организации альтернативного импорта. И в этом ничего плохого нет – рынок требовал, и бизнес реагировал. А там, где не удавалось завозить качественное и дешевое, на помощь приходили отечественные производители.

В этом контексте нельзя не вспомнить про АвтоВАЗ и УАЗ, у которых рыночные цены автомобилей увеличились в 1,5–2 раза. Россияне при этом не стали зарабатывать в два раза больше. Впрочем, статистика всегда укажет на Москву и Санкт-Петербург, где в ряде отраслей зарплаты действительно стали кратно выше. Но эти ребята не покупают Lada и тем более УАЗ. Но не будем о грустном. Посмотрим лучше, на чем отечественные миллиардеры нарастили состояние.

Больше всех доходов за последние годы приносила нефтяная отрасль – на вершине того самого Forbes три из четырех миллиардеров имеют прямые или косвенные активы в нефтегазовой отрасли. Интересно, кто мешал зарабатывать российским миллиардерам еще больше – это Украина своими атаками на нефтеперерабатывающие мощности. Становится понятно, почему частный нефтегазовый бизнес до последнего тянул с защитой от вражеских беспилотников – у него и так всё хорошо. Счета и без антидроновых сеток регулярно пополняются. Стремительный рост доходов нефтяников, во многом спровоцированный внешней и внутренней конъюнктурой, ставит вопрос об эффективности защиты активов супербогатых людей собственными средствами. С такими деньгами можно и самостоятельно позаботиться о безопасности НПЗ. Но давайте взглянем, на что тратятся сверхдоходы долларовых миллионеров и миллиардеров.

Санкции не помеха


Роскошь в современной России, несмотря на санкции и спецоперацию, переживает парадоксальный бум, который наглядно демонстрирует глубокое расслоение общества. Несколько примеров. В 2025 году в России было зарегистрировано 225 новых автомобилей Rolls-Royce — британской марки, чьи машины стоят от 50 до 150 миллионов рублей за штуку. Это второй показатель за пятнадцатилетнюю историю наблюдений; абсолютный рекорд был установлен в 2021 году (261 единица), когда экономика ещё функционировала в довоенном режиме, а санкционный режим был куда мягче. Чтобы понять масштаб феномена, достаточно взглянуть на кривую продаж: 2022-й — 104 машины, первый шок от событий и ухода западных брендов; 2023-й — 87, абсолютное дно, когда логистические цепочки рухнули, а будущее казалось туманным; 2024-й — 152, уверенный отскок; 2025-й — 225, рост на 48% за год; и уже 42 машины за январь–март 2026-го. Сейчас это преимущественно внедорожники Cullinan стоимостью под сотню миллионов рублей в максимальной комплектации.

За последние полтора десятилетия в России продано более двух тысяч новых Rolls-Royce. Санкции не остановили этот рынок — они лишь изменили маршруты поставок и сделали каждую машину ещё более дорогой и ещё более показательной. Кривая ухмылка действительности — Великобритания едва ли не ядерным оружием готова снабдить ВСУ, а российский бизнес-истеблишмент хвастается новым Rolls-Royce.


Параллельная вселенная — Aurus, отечественный люксовый бренд, созданный по государственной программе в качестве «русского ответа» Bentley и Rolls-Royce, личный автомобиль президента Путина, символ технологического суверенитета и импортозамещения. В том же 2025 году Aurus продал 142 машины — на 83 единицы меньше, чем санкционный британский конкурент. На родном рынке российский бренд проиграл марке, которой формально нет в России, более чем в полтора раза.

Рынок элитной недвижимости Москвы установил абсолютный рекорд: по данным Forbes, вложения в высокобюджетное жильё на первичном рынке столицы достигли 285 млрд рублей в 2024 году, а в 2025-м выросли ещё на 16% — до 472 млрд рублей, что вдвое превышает довоенный уровень 2021 года.

Образовательный люкс — ещё одна статья расходов элиты: плата за обучение в британских и швейцарских закрытых школах для детей «новых русских» достигает 50–80 тыс. евро в год, при этом число российских студентов в топовых западных бизнес-школах не снизилось кардинально, а сместилось в азиатские кампусы INSEAD и других вузов. Частная медицина премиум-класса демонстрирует двузначные темпы роста: клиники, предлагающие полное обследование за 500–800 тыс. рублей, фиксируют рекордную загрузку, а эстетическая медицина и стоматология класса VIP переживают настоящий бум — средний чек в московских клиниках уровня премиум за два года вырос на 40%. Суммарно, по грубым оценкам аналитиков, рынок люксовых товаров и услуг в России в 2025 году превысил 1,5 трлн рублей, что делает его одним из крупнейших в Европе, несмотря на санкционное давление.

Что мы видим в сухом остатке? Мы наблюдаем явно не 1945 год, когда страна вместе с народом в едином порыве душила гитлеровское отродье. Как бы мы ни относились к сталинскому периоду правления, социальное и финансовое расслоение было минимальным по своим масштабам. Тем более в годы Великой Отечественной войны. Сейчас просматриваются черты 1916 года, когда элитные рестораны Москвы и Петрограда были набиты нуворишами и прочими купцами. Прямые параллели, разумеется, неуместны – Россия к финалу Первой Мировой войны реально голодала. Но нынешняя стратификация по уровню дохода и, главное, по качеству и количеству трат сверхбогатых персон не может не вызывать тревогу. Благополучные и сытые 2000-2010-е годы давно прошли, и пора задуматься о новой стратегии социального благоденствия. Тем более в разгар специальной военной операции.
  marchcat
    marchcat
    Сегодня, 04:24
    пора задуматься о новой стратегии социального благоденствия
    Даже боюсь представить кто будет задумываться о новой стратегии социального благополучия. Да собственно для кого оно, это благополучие...
    ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 06:50
      В нынешнее время среди представителей старых - новых нуворишей или воров в законе с времён Гайдаровско - Чубейсовской прихватизации всенародного достояния нет духовных личностей и меценатов времён Императорской России, поэтому самым гуманным делом следует считать национализацию незаконно нажитого имущества, иначе есть угроза социальных столкновений, предвестником которого послужил поход музыкантов 2023 г.
      Количество взлётов персональных джетов из аэропорта Шереметьево в конце июня 2023 г. зашкаливало.
      Уверен, российский народ достоин лучшей участи.
  Sovetskiy
    Sovetskiy
    Сегодня, 04:32
    Россия к финалу Первой Мировой войны реально голодала

    Так финал СВО пока не проглядывается и всё еще в переди. wink
    С нынешними ценами и закредитованностью населения, не удивлюсь, что и сейчас уже есть целый слой людей в стране, отказывающий себе в базовых потребностях, в том числе и еде.
    Мем про макарошки по моему знают все. wink
  tjeck91
    tjeck91
    Сегодня, 04:40
    Да какой пятый год, эта тенденция длится всю мою сознательную жизнь. Кроме небольшого периода 00х годов когда были сверх доходы от энергоресурсов. Наверное не так и плохо если 2026 это аналог 1916, при таком раскладе хоть понятно когда ждать перемен. Но боюсь мы на этот раз десятилетия будем дно нащупывать.
  Bogalex
    Bogalex
    Сегодня, 04:47
    Если представить спецоперацию как некую помеху на пути обогащения...

    Да на пятый год уже волей-неволей закрадываются крамольные мыли не про помеху, а про источник и даже, страшно сказать, причину...
  Schneeberg
    Schneeberg
    Сегодня, 05:03
    Сейчас просматриваются черты 1916 года
    Мне, наоборот, напоминает это все Россию после заключения Портсмутского договора, когда международное положение нашей страны заметно ухудшилось, а наступающий экономический кризис способствовал росту недовольства в обществе, что стало одной из причин Первой русской революции 1905–1907 годов. Впрочем, и пример 1916 года тоже верный
    FoBoss_VM
      FoBoss_VM
      Сегодня, 05:38
      После 1916 как вы помните шел год 1917... Чем все закончилось тоже известно всем. Надеюсь Путин хорошо помнит где находится Ипатьевский дом и знает что стены кремля не так уж и высоки и крепки , а дома под Ростовом нет ни в США ни на лазурном берегу для него. Очень хочется надеятся что до этого не дойдёт . Второй такой смуты русский мир не переживет
  Altai2026
    Altai2026
    Сегодня, 05:11
    Я так понял что русские через некоторое время повымирают,а аставшиеся немногие будут либо олигархами либо прислугой !!!(ито пока роботов не запустят!!!)Господи !!!🫣ну чем Россия тебя так прогневила!!!????
    Altai2026
      Altai2026
      Сегодня, 05:17
      Наши Достославные Предки такое будущее хотели???в туркмении коммунизм нет комуналки ,низкие цены население растет!!!в норвегии тоже только газ!!!но самый высокий уровень жизни в европе!!!а унас???самая богатая по природным запасам страна !!!а живем как ......?????!!!!!чем мы так Господа Бога прогневили!!!!?????
  Николай Малюгин
    Николай Малюгин
    Сегодня, 05:33
    При любом раскладе миллиардер должен вносить свою лепту в дело страны больше обычного человека.Справедливый налог делает справедливое накопление состояния.2% процента разницы между налогом обычного человека и нувориша не могут дать государству то,к чему это государство стремится.Высокий налог на прибыль лишь подчеркивает состоятельность человека.Во всем мире этим гордятся.Это лишь мафиози стараются отмыть часть денег,пряча эти деньги от налоговой службы.В дружественном нам Китае налог достигает 35% на богатых. А значит и участие их в делах государства намного выше.
  Евгений Федоров
    Евгений Федоров
    Сегодня, 05:49
    А что у нас с продажами Bentley?
    За первые 4 месяца текущего года на российский учет встало 65 новых люксовых автомобиля Bentley. В том числе, 29 кроссоверов Bentayga, 31 купе Continental GT, парочка купе-кабриолетов Continental GTC и три роскошных спортивных седана Flying Spur. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года в пределах 7%.

    Если заглянуть в историю, то лучшими годами для продаж Bentley в России были 2016 и 2019 годы, когда на учет вставали более 300 автомобилей. 2018-й и 2020-й не дотянули до этого уровня совсем чуть-чуть.

    Если сравнивать текущие продажи с довоенным уровнем, то пока не дотягиваем процентов 25-30%. Но всё еще впереди.

    Продажи по годам:
    2011 год - 175 шт (+75%)
    2012 год - 256 шт (+46%)
    2013 год - 200 шт (-22%)
    2014 год - 225 шт (+13%)
    2015 год - 208 шт (+8%)
    2016 год - 318 шт (-53%)
    2017 год - 235 шт (-26%)
    2018 год - 298 шт (+27%)
    2019 год - 319 шт (+7%)
    2020 год - 299 шт (-6%)
    2021 год - 261 шт (+31%)
    2022 год - 84 шт (-74%)
    2023 год - 145 шт (+73%)
    2024 год - 175 шт (+21%)
    2025 год - 198 шт (+13%)
    2026 (4 мес) - 65 шт (+7%)
    Автор: Сергей Цаликов
  Гардамир
    Гардамир
    Сегодня, 05:57
    Есть ещё один нюанс. Многие. даже родившиеся в конце 80х, начале 90х почему то считают, что мы живем при советской власти. Не сознательно, умом они все понимают. Но в подсознании отношение ко всему, будто Советский Союз жив. Для этого достаточно зайти на любую тему здесь.
    yuriy55
      yuriy55
      Сегодня, 06:20
      Цитата: Гардамир
      Но в подсознании отношение ко всему, будто Советский Союз жив.

      А его никто и не отменял...Мало того, всенародно было объявлено, что:
      Статья 67.1
      1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

      А драпировка Мавзолея Владимира Ильича Ленина и смена некоторых атрибутов власти ещё не означает, что в умы людей вложены новые постулаты, в которые предложено верить безоговорочно...
      Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время
  yuriy55
    yuriy55
    Сегодня, 06:13
    Пятый год спецоперации – богатые становятся еще богаче

    Узок круг этих миллиардеров (их гораздо больше в рублёвом исчислении). Страшно далеки они от народа. Но их шкурническое дело не пропало. Шире стал круг борцов с социальной справедливостью и ближе стала их связь с Кремлём. «Молодые штурманы будущей бури» пока ещё воюют с врагами России, но российская номенклатура неутомима в своих потугах и ускоренными темпами приближает свой последний час, когда многим станет «по хрену» и плюнут они на все обещаемые прелести будущей безбедной жизни...
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    Сегодня, 06:53
    по количеству миллиардеров уступает только США, Китаю, Индии и Германии
    По последним данным Россия уже обогнала Индию
    Согласно рейтингу Altrata, пятерка лидеров концентрирует более трёх четвертей всех мировых миллиардеров:
    США — 1 135 миллиардеров с совокупным состоянием $5,74 трлн;
    Китай — 321 миллиардер ($1,29 трлн);
    Германия — 184 ($703 млрд);
    Великобритания — 128 ($323 млрд);
    Россия — 128 ($457 млрд).
    Индия покинула топ-5, опустившись на шестое место (127 миллиардеров против 131 годом ранее). Россия поднялась на одну позицию, войдя в первую пятёрку и сравнявшись с Великобританией. Германия сохранила третье место, увеличив число миллиардеров с 170 до 184.