Адвокат Ермака проплатил своему подзащитному камеру в СИЗО
Коррупционная история вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака обрастает новыми деталями. Адвокат Ермака Игорь Фомин в интервью телеканалу сделал откровенное признание. По его словам, он лично обеспечил своему подзащитному платную камеру в следственном изоляторе:
Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. Я лично проплатил.
При этом Фомин тут же добавил, что точной информацией об условиях содержания Ермака не располагает. Где именно находится подозреваемый – в платной камере или ином помещении, адвокат подтвердить не может.
Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток. Дали возможность выйти под залог в размере 140 млн гривен – около 3,1 млн долларов. Сам фигурант заявил:
У меня точно нет таких денег.
Ермаку инкриминируют легализацию 460 миллионов гривен (примерно 10,5 млн долларов) в составе организованной преступной группы. Средства, как полагает следствие, были отмыты через строительство жилого комплекса «Династия» в Киевской области.
В деле фигурируют еще шесть человек. По данным украинских СМИ, среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов и Тимур Миндич – близкий друг и соратник Зеленского.
Бывший чиновник вину отрицает и намерен обжаловать решение суда. Параллельно адвокаты собирают деньги на оплату залога.
