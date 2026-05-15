Адвокат Ермака проплатил своему подзащитному камеру в СИЗО

Коррупционная история вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака обрастает новыми деталями. Адвокат Ермака Игорь Фомин в интервью телеканалу сделал откровенное признание. По его словам, он лично обеспечил своему подзащитному платную камеру в следственном изоляторе:

Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. Я лично проплатил.

При этом Фомин тут же добавил, что точной информацией об условиях содержания Ермака не располагает. Где именно находится подозреваемый – в платной камере или ином помещении, адвокат подтвердить не может.

Напомним, 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу на 60 суток. Дали возможность выйти под залог в размере 140 млн гривен – около 3,1 млн долларов. Сам фигурант заявил:

У меня точно нет таких денег.

Ермаку инкриминируют легализацию 460 миллионов гривен (примерно 10,5 млн долларов) в составе организованной преступной группы. Средства, как полагает следствие, были отмыты через строительство жилого комплекса «Династия» в Киевской области.

В деле фигурируют еще шесть человек. По данным украинских СМИ, среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов и Тимур Миндич – близкий друг и соратник Зеленского.

Бывший чиновник вину отрицает и намерен обжаловать решение суда. Параллельно адвокаты собирают деньги на оплату залога.
  1. Себенза Звание
    Себенза
    
    Сегодня, 12:51
    его бы в 813,без часов остался б точно.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      
      Сегодня, 13:00
      Себенза
      Сегодня, 12:51
      его бы в 813,без часов остался б точно.

      hi Это просто позор, товарищи свидомые щирые громадяне.
      Барыга такого масштаба остался без помощи братанов и общака.
      Кто бы ему посоветовал подписать прошение о направлении на фронт и кровью доказать свою невиновность?
      И Карлсон с Че Геварой могли бы посодействовать, не говоря уже о жыдонаркофюрере с полномочиями и баблом.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        
        Сегодня, 13:58
        Подправил. А то минусов налепили, даже не понимая о чём речь. В 812 -а Якубовский сидел с кошкой.
    2. knn54 Звание
      knn54
      
      Сегодня, 13:05
      Деньги на залог найдут "неравнодушные граждане".
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        
        Сегодня, 13:49
        Цитата: knn54
        Деньги на залог найдут "неравнодушные граждане".

        Параллельно адвокаты собирают деньги на оплату залога

        Там не собирать надо, а потрясти хорошенько.... laughing
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    
    Сегодня, 12:52
    А гадалку в камере ему не наняли, чтобы не так скучно было? smile
    1. ian Звание
      ian
      
      Сегодня, 12:58
      Она у него штатная, зачем другую нанимать? Созвонится.
      В камеру только девок, официантов и музыкантов. В первую комнату.... hi
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Монтесума
      А гадалку в камере ему не наняли,

      Сижу за решёткой в темнице сырой.
      Вскормлённый в неволе орёл молодой,
      Мой грустный товарищ, махая крылом,
      Кровавую пищу клюёт под окном
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        
        Сегодня, 13:09
        Цитата: Uncle Lee
        Сижу за решёткой в темнице сырой.

        Ермак, прочтя эту строку, будет долго смеяться над разительным контрастом между поэтическим образом и реальной обстановкой. yes
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    
    Сегодня, 12:52
    Интересно, какие доп услуги оказывают в платных камерах украинских СИЗО? И как вообще работает эта система? Кто деньги получает, государство или начальник?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      
      Сегодня, 12:56
      При наличии связей и денег, в любом СИЗО можно получить доп услуги. И телефон, и еду с воли, и теку привести могут. Даже вывезти на следственные действия и свозить в ресторан, или еще куда надо.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        
        Сегодня, 13:33
        Цитата: ТермиНахТер
        Даже вывезти на следственные действия и свозить в ресторан, или еще куда надо.
        Двоюродный брат, урка с огромным нетрудовым стажем, рассказывал, что у них был один с "высшей мерой". Украл советскими рублями 16 миллионов. "Вышку" дали, денег не нашли, поэтому исполнять не спешили и держали на "строгом режиме" под "особым контролем". Два-три раза в год с начальством на юга катался. Естественно, что содержался в отдельной камере, а не в отряде. Внутри камеры - большинство граждан СССР в таких квартирах жить мечтали.
        Что с этим "небожителем" стало в 90-х - не знаю. Родственник освободился...
        80-е годы, Иркутская область.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          
          Сегодня, 13:50
          Без высшей меры. Врач писал нужные бумажки, другой помидорами барыжал..Водка и видеодвойка в 97. Кресты.
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          
          Сегодня, 13:50
          Ну, я пришел работать в милицию в 1993 г., потому, как при СССР было не знаю, а вот уже после того, в СИЗО бывать частенько доводилось, бандитов возили сами иногда, когда надобность была. Обычно, этим конвойная рота занималась, по требованию следователя. Но бывали исключения. А так да, при наличии авторитета, связей и денег, и на СИЗО можно было сидеть не плохо. Конечно, относительно того, что на воле все-таки лучше. Хотя, был в моей практике - уникум, он на волю не хотел. Сел по малолетке, еще при Хрущеве, да так всю жизнь по зонам и прожил, ему там больше нравилось, чем на свободе.
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            
            Сегодня, 14:03
            Цитата: ТермиНахТер
            был в моей практике - уникум, он на волю не хотел. Сел по малолетке, еще при Хрущеве, да так всю жизнь по зонам и прожил, ему там больше нравилось, чем на свободе.
            laughing
            Другой двоюродный брат работал в деревне Аниськиным.
            Приехал как-то к нему в гости на Октябрьскую. Куда-то ехали с ним на "Уазике", он на минутку заехал по делам в РОВД. Меня посадил в коридоре подождать его. Кроме меня, в коридоре сидел какой-то дед...
            Потом брат рассказал. Дед первый раз сел ещё при Сталине, забирали из этого села. Всю жизнь по зонам - "украл, выпил, в тюрьму".
            На дворе 1990-й. Его по старости актировали, выгнали домой. За 40 с лишним лет ни дома, ни родственников, даже знакомых не осталось... Работать по болезням не может, жить не на что и негде.
            Обычно таких в дома престарелых отправляют, а этого вот на малую родину выслали.

            Пришёл в РОВД требовать, чтобы отправляли обратно - там, по крайней мере, кормят и в тепле под крышей. laughing
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              
              Сегодня, 16:15
              Ну, этот рассказал примерно так же. Ни дома, ни семьи. Чем бомжевать, так лучше в тюрьме - там крыша над головой, белье меняют раз в неделю, в баню водят, кормят, пусть и без особых разносолов, хотя это от хозяина и географии зависит.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      
      Сегодня, 13:00
      Как и во всех,-за денешку.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      
      Сегодня, 13:10
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Интересно, какие доп услуги оказывают в платных камерах украинских СИЗО? И как вообще работает эта система? Кто деньги получает, государство или начальник?
      В 80-х из доп.услуг были ковры, мягкая мебель и цветной телевизор "Горизонт". Ну и, само собой, доп.паёк и прочие мелочи.
      Сейчас, думаю, прейскурант пошире.

      Я о другом.
      Ермак 3 ляма американских денег не нашёл? Не смешите, украинские судьи, мои тапки!...
      У меня ощущение, что он сам решил на диете посидеть пару месяцев - для здоровья полезно. Всё равно выпустят. Если только к тому времени сам Зе синим пламенем не полыхнёт.
    4. Azimutt Звание
      Azimutt
      
      Сегодня, 15:14
      В знаменитой тюрьме Бастилии, взятие которой французы до сих пор отмечают, как национальный праздник, узники, при наличии денег, вполне могли заказать себе обед в любом близлежащем ресторане.
      1. isv000 Звание
        isv000
        
        Сегодня, 16:00
        Цитата: Azimutt
        В знаменитой тюрьме Бастилии, взятие которой французы до сих пор отмечают, как национальный праздник, узники, при наличии денег, вполне могли заказать себе обед в любом близлежащем ресторане.

        Не могли. Ресторанов тогда не было. Харчевни были. А за бабки тюремные повара не хуже обед сварганят, и фарфор припрут...
  4. Глухой Звание
    Глухой
    
    Сегодня, 12:53
    Новость вселенского масштаба. belay Для чего это на ВО? Мне глубоко по....ть и непереводимая игра слов (с) - что с ним. Даже не интересно будет "что где и когда" (с) Как и с наливайным было и нЕмцовкой.
  5. Седов Звание
    Седов
    
    Сегодня, 12:54
    Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак находится в платной VIP-камере СИЗО стоимостью $450 в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы министерства юстиции Украины.
    Согласно документам, в камере предусмотрены улучшенные бытовые условия, включая телевизор и холодильник.
    Даже в СИЗО ему навряд ли тяжело придётся. Кореша позаботятся.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    
    Сегодня, 13:00
    ❝ Я знаю, что мы ему проплатили там камеру. Я лично проплатил ❞ —

    — Небось по системе «всё включено» ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      
      Сегодня, 13:07
      Дьюти фри.... wink ........
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    
    Сегодня, 13:23
    Злые языки говорят ,тюремная камера у Ермака открывается только изнутри .Причём двери две, в тюрьму и из тюрьмы .Ошибки с тюремной камерой Саркази учтены .Клиент не должен страдать .Кстати в ЕС в верхних эшелонах власти Зеленский ярчайший " борец с коррупцией ".
  8. isv000 Звание
    isv000
    
    Сегодня, 15:58
    Адвокат Ермака проплатил своему подзащитному камеру в СИЗО

    Ну прям "Слуга народа" в жизни! Осталось только Голобородько/Зеленского рядом присоседить и открыть границы, пустые улицы посмотреть...