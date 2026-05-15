СВР: СБУ пытается расшатать ситуацию внутри России
Киевский режим пытается раскачать ситуацию внутри России под видом патриотического контента. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
Политическая и военная верхушки Украины понимают, что на поле боя одержать победу над Россией невозможно, поэтому остается вариант с ударом изнутри. Для этого украинские спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в России, добившись народных волнений и выступлений против действующей власти с требованиями прекращения войны.
С этой целью СБУ развернуло кампанию по скупке российских военных и патриотических ТГ-каналов. Рассылка предложений о покупке ведется со специально созданных фейковых аккаунтов якобы от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественных мнений. После покупки канала на нем меняется информационное наполнение для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства страны и командования ВС РФ.
Подписанные на канал люди не подозревают о смене владельца и продолжают читать ресурс, на котором начинают выкладывать материалы противника. Такие случаи уже были, но они были единичными, теперь же планируется массированная атака со стороны украинских спецслужб.
