СВР: СБУ пытается расшатать ситуацию внутри России

Киевский режим пытается раскачать ситуацию внутри России под видом патриотического контента. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

Политическая и военная верхушки Украины понимают, что на поле боя одержать победу над Россией невозможно, поэтому остается вариант с ударом изнутри. Для этого украинские спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в России, добившись народных волнений и выступлений против действующей власти с требованиями прекращения войны.



С этой целью СБУ развернуло кампанию по скупке российских военных и патриотических ТГ-каналов. Рассылка предложений о покупке ведется со специально созданных фейковых аккаунтов якобы от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественных мнений. После покупки канала на нем меняется информационное наполнение для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства страны и командования ВС РФ.

Подписанные на канал люди не подозревают о смене владельца и продолжают читать ресурс, на котором начинают выкладывать материалы противника. Такие случаи уже были, но они были единичными, теперь же планируется массированная атака со стороны украинских спецслужб.
  1. Alex DHG Звание
    Сегодня, 13:08
    Необходим ресурс с обновляемым списком таких каналов. Главное, чтоб этот ресурс тоже не продали СБУ. laughing
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      Сегодня, 13:12
      К сожалению наше ВПР раскачивает ситуацию гораздо эффективнее СБУ.
      1. KAV Звание
        Сегодня, 13:44
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        К сожалению наше ВПР раскачивает ситуацию гораздо эффективнее СБУ.
        И не поспоришь. Никто из внешних врагов не смог сделать для снижения патриотизма столько, сколько сделало наше правительство.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Сегодня, 15:00
          Цитата: KAV
          Никто из внешних врагов не смог сделать для снижения патриотизма столько, сколько сделало наше правительство

          Такое Правительство каяться и заниматься самокритикой ни когда не будет. Не для этого они туда лезли десятилетиями. А вот Нарышкину скажут большое спасибо. Хорошую придумал отговорку для оппозиции в Госдуме или для ВВП, если тот вдруг спросит.
        2. Schneeberg Звание
          Сегодня, 15:20
          Никто из внешних врагов не смог сделать для снижения патриотизма столько, сколько сделало наше правительство
          И продолжает делать до сих пор!
      2. LTCNL Звание
        Сегодня, 14:14
        Ну вот и здесь началось.
      3. Сарбоз Звание
        Сегодня, 14:23
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        К сожалению наше ВПР раскачивает ситуацию гораздо эффективнее СБУ.

        Какая почва здесь благодатная. СБУ и усилий не надо прикладывать. Вы и так уже готовы сами своими руками всё разрушить, как Союз когда-то.
      4. ГолыйМужик Звание
        Сегодня, 14:38
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        К сожалению наше ВПР раскачивает ситуацию гораздо эффективнее СБУ.

        Именно такие утверждения и распространяют. Якобы патриотизм, но цель - беспорядки внутри России. В 1917 было то же самое, а в результате мы единственная страна в Первой мировой, сдавшаяся противнику, который сам проиграл.
        Да, наша власть не слишком эффективна, но мы выигрываем на поле боя, и надо довести это до конца. Альтернативной власти у нас просто нет.
        1. VictorB Звание
          Сегодня, 14:58
          Альтернативной власти у нас просто нет.

          А это, может быть, не очень хорошо? Точнее, отсутствие не альтернативной власти, а альтернативы нынешней власти. Политическая поляна зачищена. У условной партии патриотов, например, институциального политического представительства нет. Если вдруг ситуация продолжит ухудшаться, то смены курса не будет, существующая власть консолидируется до гранитного состояния и пойдет тем же курсом до конца, а недовольных патриотов просто задавят. Это и будет предвестником повторения 1917.
          1. ГолыйМужик Звание
            Сегодня, 15:26
            На войне демократия не работает (не то, чтобы она и в мирно время идеально работала) . Это будет слабостью, которой непременно попытается воспользоваться противник.
            1. VictorB Звание
              Сегодня, 15:53
              На войне демократия не работает

              Дело не в демократии. Дело в альтернативах. Хотя бы альтернативных мнениях и их профессиональном обсуждении и учете.
              Вот, пятый год идет СВО, конца и края пока не видно, хотя бодрые сообщения об этом есть. У некоторых людей есть мнение, что нужно менять стратегию. Многим кажется, что цели СВО сформулированы недостаточно ясно. Тем более туманны задачи специальной военной операции. Но это даже не обсуждается на каком-то серьезном уровне. Во всяком случае, на телевидение это не попадает. Значит, будем упорно освобождать каждую деревню, каждый перекресток еще пять лет. Потери (людские, экономические, имиджевые) за это время вырастут многократно.
        2. Леший1975 Звание
          Сегодня, 15:36
          Цитата: ГолыйМужик
          Да, наша власть не слишком эффективна, но мы выигрываем на поле боя, и надо довести это до конца. Альтернативной власти у нас просто нет.

          Угу, и мы уже видели эти концы - в Сирии, на внешнеполитическом треке, в экономике... СВО тоже, идет по плану и с опережением графика. А всё потому, что люди, почему-то решившие, что они умеют в управление государством, безальтернативно держатся за власть уже 25 лет. Путина в отставку и всеобщие перевыборы- были бы лучшим выходом, с шансом на мирный исход. НО, дорвавшиеся до власти руководители РФ не оставляют стране ни единого шанса на эволюционные изменения. И все же изменения, так или иначе, будут совершены. Вот только, с очень большой вероятностью, теперь уже совсем другим путём. И вот за это, точно "спасибо" лично г-ну Путину и правящей ЕР, как говорится, от души, не спрашивайте потом - за что?
          1. Сарбоз Звание
            Сегодня, 17:33
            Цитата: Леший1975
            Путина в отставку и всеобщие перевыборы- были бы лучшим выходом, с шансом на мирный исход.

            Ну вот уже и призывы к свержению власти пошли.
            Вы уверены, что ваша точка зрения - это мнение БОЛЬШИНСТВА. А я считаю, что это мнение небольшой кучки окопавшихся здесь псевдопатриотов.
      5. Alexej Звание
        Alexej
        +2
        Сегодня, 15:23
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        К сожалению наше ВПР раскачивает ситуацию гораздо эффективнее СБУ.

        Они поставлены обслуживать интересы крупного капитала, это их основная работа. По сути они же не виноваты, что интересы олигархата расходятся с интересами народа smile Не понимаю, за что их все ругают. Российский капитал в мировой экономике занимает не лидирующую позицию (мягко говоря), по этому такая слабая внешняя политика. Даже если поменять полностью правительство, результат будет примерно такой же в условиях текущего экономического и технического процесса.
    2. knn54 Звание
      Сегодня, 14:12
      Арабская пословица: "Один враг внутри хуже, чем тысяча снаружи".
    3. guest Звание
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Alex DHG
      Главное, чтоб этот ресурс тоже не продали СБУ.

      Наши продажные элиты и верёвку продадут, на которой их же повесят.
  2. al3x Звание
    Сегодня, 13:09
    Ну да, ну да. Рейтинги падать начали, хххлы виноваты, РКН ещё не всё запретил. С такой политикой наша лодка рано или поздно увидит оверкиль
  3. ian Звание
    Сегодня, 13:09
    То что Россию можно победить только изнутри- тайна, которой лет 200....
    А усилий "по раскачиванию ситуации" извне мне кажется, и предпринимать особо не надо. С этим отлично справляются нынешние "отцы народа". Впору киевскому режиму премию им давать. И что то мне подсказывает, что от правильно предложенных денег они как всегда не откажутся.... request
    1. mikh-korsakov Звание
      Сегодня, 14:04
      аккаунтов якобы от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественных мнений.


      Не понял. А что патриотичные лица, в созданные ими каналы, не заглядывают что ли, ведь увидев, что в их каналах вдруг появляются комментарии с ненужным контентом, они их легко могут удалить. Нет, господа. Последнее время власти так достали население своими мерами, своим хвастовством - и все это в обстановке безудержного вранья, что никаких хитрых планов и финансовых затрат СБУ не требуется. Сами, господа, сами. К тому же, у меня и моих знакомых , например, ТГ уже давно не фурычит. Так зачем скупать?
    2. Правдодел Звание
      Сегодня, 14:05
      усилий "по раскачиванию ситуации" извне ... и предпринимать особо не надо. С этим отлично справляются нынешние "отцы народа".

      Лучше - не "отцы народа", а либерасты, сидящие в правительстве и в регионах и переключающие внимание народа России на СВР, которая работала и работает на Россию, а не на либералов.
      Достаточно вспомнить ранее объявленное падение производства в России в течение 4-х кварталов подряд и падение в первом квартале на 1,8%, а потом вдруг неожиданный рост в первом квартале на 12%.
      А о том, что инфляция в России не 4-5%, а, как минимум, 20-30% даже говорить не хочется. Достаточно взглянуть на ценники в магазинах и на чеки после похода в магазин. Но, надо полагать, наши либералы в магазины не ходят, а обходятся как-то подножным суперрр дешевым кормом, покупают одежду от французских и итальянских дизайнеров на распродажах для предстателей титульных наций, живущих где-нибудь в джунглях Африки или Амазонии, и их родственники ездят не на майбахах, ролс ройсах и т.д., а на запорожцах выпуска 80-х годов прошлого века или на волгах ГАЗ-24 с карбюраторным двигателем, который они постоянно ремонтируют за копейки... В итога - вам и инфляция в 2-4%.
      1. Энный Звание
        Сегодня, 14:46
        А при чем тут либералы? Падение началось сильное с началом "импортозамещения", санкции нам на пользу © и максимальным отрывом от рынков. У нас сейчас наиболее антилиберальная ситуация чем когда либо. Возможно дело не в них?
  4. taiga2018 Звание
    Сегодня, 13:12
    А вы ещё больше затягивайте СВО,почаще объявляйте перемирия,дальше берегите жизнь и здоровье всяких Зеленских и прочих бандеровских фашистов тогда никому не придется даже ничего расшатывать,все само расшатается.
  5. invisible_man Звание
    Сегодня, 13:13
    Еще немного, и начнут сажать "рассерженных патриотов" пачками.
    1. Копчёный Звание
      Сегодня, 13:35
      По логике и времени, должно быть так. Активисты всякие и прочие пассионарии, они в какой то момент становятся опасны для самого себя.
    2. Борис Сергеев Звание
      Сегодня, 13:42
      Надо начать с Нарышкина- мы слышим ресурс противника!

      Сегодня нам всем надо консолидироваться, чтобы помочь президенту Порошенко и народу Украины. Я повторяю: помочь президенту Порошенко и народу Украины восстановить мир и правопорядок", — настаивает Сергей Нарышкин.

      https://www.vesti.ru/article/1806323

      1. Сарбоз Звание
        Сегодня, 17:41
        настаивает Сергей Нарышкин.
        настаивает Сергей Нарышкин.

        Ну зачем же фразу вырывать из контекста 2014 года? Там ведь он свою позицию по словам Порося дальше расшифровывает. Помощь Порошенко предлагалось осуществить буквально силой путём восстановления мира и порядка.
    3. Tagan Звание
      Сегодня, 14:07
      Еще немного, и начнут сажать "рассерженных патриотов" пачками.

      Некоторых и не мешало бы. Давно наблюдаю тут отдельных ряженых от либероты и секты Сисяня, выпрыгивающих из штанов от "патриотизма" и радеющих за "справедливость".
      1. Сарбоз Звание
        Сегодня, 17:47
        Цитата: Tagan
        Некоторых и не мешало бы. Давно наблюдаю тут отдельных ряженых от либероты и секты Сисяня, выпрыгивающих из штанов от "патриотизма" и радеющих за "справедливость".

        Полностью вас поддерживаю. Но, судя по минусяторам, мы ЗДЕСЬ в меньшинстве. Владельцам сайта давно пора задуматься, с кем они.
        1. советник 2 уровня Звание
          Сегодня, 18:39
          Цитата: Сарбоз
          Но, судя по минусяторам, мы ЗДЕСЬ в меньшинстве.

          то есть Вы в большинстве и это аксиома, а если вокруг все не такие как Вы- то Вы просто не в то место зашли? laughing а Вы не думали простую вещь? Вы просто не в большинстве уже..
    4. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 14:42
      Паникеров всегда расстреливали. Они никак не помогают.
      Настоящие "рассерженные патриоты" на фронте.
      1. Борис Сергеев Звание
        Сегодня, 14:52
        Кто же ими командует?

        Бородай признал, что добровольцы идут на СВО из-за денег
        Аудиозапись разговора с участием Бородая появилась в сети в сентябре. В ней он говорит о добровольцах, пошедших на СВО. Бородай называет их «живой силой, которая идет в расход» и «ландскнехтами», утверждая, что их задача — максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника.


        Он заявляет, что они становятся военнослужащими из-за денег, указывая, что «на гражданке они денег вообще не имеют», тогда как на службе в зоне СВО могут получать в несколько раз больше. «За это их покупают как мясо», — добавляет Бородай.


        https://lenta.ru/news/2024/11/06/dovolno-zhestkaya-no-pravda-deputat-gosdumy-prokommentiroval-svoi-slova-o-lishnih-lyudyah-na-svo/
        1. Веня Сельников Звание
          Сегодня, 15:03
          А из-за чего они должны идти? Во все прочие аргументы не верят даже те, кто их вербует.
        2. tjeck91 Звание
          Сегодня, 16:06
          Да этого уже никто не скрывает. Усердия оптимизаторов и мясные штурма за 4 года превратили армию в..., в общем не хочу никого дескридетировать. Оказывается в ВК гуляет эдакая реклама, видимо они там так представляют защитников родины.
          1. al3x Звание
            Сегодня, 16:12
            У нас в марийской с сегодняшнего дня сократили единовременные выплаты на 300тр. Вот уж мотивация, так мотивация.
          2. Сарбоз Звание
            Сегодня, 17:54
            Цитата: tjeck91
            мясные штурма за 4 года превратили армию в...

            Трындеть не надо. "Мясные штурмы" применял только Пригожин для своих целей. Возможно он считал себя богом.
  6. Глухой Звание
    Сегодня, 13:15
    У них читаешь. Ржать хочется. У нас то ладно сокращения. Полицейский Инспектор Дорожного Регулирования wassat Думаю всем известный ролик и так помнят все с ВВП
  7. Essex62 Звание
    Сегодня, 13:17
    Если у грражданина есть стержень и убежденность в правоте своей стороны,то ни какая вражеская пропаганда ему не страшна.В гражданской войне читать материалы противника ,знать его идеологию даже необходимо. Или власть так не верит своим гражданам? Дык она сама создала этих существ,готовых за бабло играть на стороне идеологического врага. Золотой телец идеология гнилая. Что посеяли,то и жнете.
    1. Русич Звание
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Essex62
      Если у грражданина есть стержень и убежденность в правоте своей стороны,то ни какая вражеская пропаганда ему не страшна.В гражданской войне читать материалы противника ,знать его идеологию даже необходимо. Или власть так не верит своим гражданам? Дык она сама создала этих существ,готовых за бабло играть на стороне идеологического врага. Золотой телец идеология гнилая. Что посеяли,то и жнете.

      Всё верно. Обратили внимание, что вышеотметившиеся комментаторы готовый материал для СБУ. Их даже агитировать не надо. Все с неприязнью относятся к руководителям РФ.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +9
        Сегодня, 13:51
        К руководителям РФ, думается, хорошо относился, скажем, Тимур Иванов.
        1. al3x Звание
          al3x
          +1
          Сегодня, 14:00
          Это у него Песков в скоморохах прислуживал? Экий многостаночник, видать у глав босса не доедет, приходится подрабатывать. По мнению русичи нужно вот это любить и обожать.

          Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты (с)
      2. Essex62 Звание
        Сегодня, 14:23
        Что посеешь, то и жнешь. yes СБУ тут не при чем,это следствие а не причина.
      3. sub307 Звание
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Русич
        Все с неприязнью относятся к руководителям РФ.

        Не "отметившиеся"...,скорее всего тоже...Падает "рейтинг"...,падает... winked
      4. Рязанец87 Звание
        Сегодня, 14:35
        "..Кто-то крестился истово. Кто-то — по обязанности. Кто-то — с выражением такой преданности, что было ясно: если бы завтра нужно было клясться в обратном, тот же человек сделал бы это с тем же умилением."
    2. topol717 Звание
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Essex62
      Если у грражданина есть стержень и убежденность в правоте своей стороны,то ни какая вражеская пропаганда ему не страшна.
      Вы как маленький ребенок. У нас все знали что мошенники орудуют по телефону, но продолжали переводить деньги на защищенный счет.
      Никто не будет на этих каналах в один миг переворачивать содержание, а будут потихоньку подмешивать нужное им. Этот процесс называется социальная инженерия. И через 3-4 месяца ваш стрежень станет еще крепче, только направлен будут совсем в другую сторону.
      1. Essex62 Звание
        Сегодня, 14:27
        Вы читали внимательно? Кто создал таких безмозглых и безпринципных? Плевать мне на инженерию социальную. Мне что ни говори,убежден в правоте коммунистических идеалов,хрен мой стержень согнешь и перенаправишь. А мошенники играют на низменных хватательных инстинктах. Ну или на полностью отключенных мозгах. Но это редко. В основном нажива,"бесплатный сыр".
        1. topol717 Звание
          Сегодня, 15:25
          Цитата: Essex62
          Мне что ни говори,убежден в правоте коммунистических идеалов,хрен мой стержень согнешь и перенаправишь.
          Вот видите, ваши убеждения уже известны, теперь осталось только вам предоставлять "правильную" информацию. И через 2-3 месяца, вы очень сильно будете ненавидеть текущую власть. И даже на штурм зимнего дворца согласитесь.
          1. советник 2 уровня Звание
            Сегодня, 17:31
            Цитата: topol717
            Вот видите, ваши убеждения уже известны, теперь осталось только вам предоставлять "правильную" информацию. И через 2-3 месяца, вы очень сильно будете ненавидеть текущую власть. И даже на штурм зимнего дворца согласитесь.

            а что же предыдущие 10, 20, 25 лет никак не получалось у этих мифических предоставителей "правильной" информации переформатировать всех?
            1. Сарбоз Звание
              Сегодня, 18:06
              Цитата: советник 2 уровня
              а что же предыдущие 10, 20, 25 лет никак не получалось у этих мифических предоставителей "правильной" информации переформатировать всех?

              А на Болотную кто выходил? Если бы их силовым способом не подавили, у нас уже тогда был бы Майдан похлеще Киевского. Всё у них с переформатированием работает хорошо. И почва здесь благодатная.
              1. советник 2 уровня Звание
                Сегодня, 18:36
                Цитата: Сарбоз
                А на Болотную кто выходил? Если бы их силовым способом не подавили, у нас уже тогда был бы Майдан похлеще Киевского. Всё у них с переформатированием работает хорошо. И почва здесь благодатна

                да Вы знаете, можете говорить что хотите, но сейчас разве нет реальных причин для беспокойства и недовольства - даже у тех, кто и близко не пошел бы на Болотную площадь и сейчас думаю не пойдет?
    3. Глухой Звание
      Сегодня, 13:37
      Я на ихних вражеских телегах до сих пор за своего. Понятно, что акк другой. Ноут другой. Свободный интернет с той страны. Мойву размолвляти нативно, так сказать (но все равно перепроверяюсь по нейре на всякий случай - они разные бывают feel ). lol Хотя недавно штирлиц был очень близко к провалу (с). Поэтому пока сижу в осадке. Пока тут сижу. Так, не потерять навыки. И в срачь тут есть скем. Мой фанат таймаут - древний как мамонта laughing
    4. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 14:53
      Знать противника надо, чтобы бить его лучше, по заветам Суворова. А просто так кушать пропаганду смысла нет.
      Да у нас слабая идеология, но и у противника не лучше. Однако страна, которую построили предки, и которую надо сохранить и желательно сильной - осталась.
      1. guest Звание
        Сегодня, 15:09
        Цитата: ГолыйМужик
        у нас слабая идеология, но и у противника не лучше.

        В каком смысле не лучше? Да у них идеология нацистская, заслуживающая презрения, но она у них есть, не то что у нас.
  8. Копчёный Звание
    Сегодня, 13:18
    Ну, цифровая вольница в инетике и вообще, медленно, но уверенно заканчивается. Да даже тупо из за затянувшегося времени конфликта народ перестаёт интересоваться новостями оттуда. Просто уже привыкли. Переживать, наверно, стоит за шатание среди хозяев средств производства, это да. Но даже при таком гипотетическом сценарии, народных масс не собрать ИМХО. Реален наверно вариант "табакеркой в висок" и прочее подобное из истории страны, которую мы потеряли.
    1. bober1982 Звание
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Копчёный
      Реален наверно вариант "табакеркой в висок" и прочее подобное из истории страны

      Реален,кстати,вариант когда врагов народа начнут к стенке ставить,уверен и СМЕРШ не помешал бы,как и военно-полевые суды.
      1. Копчёный Звание
        Сегодня, 13:54
        Вы несколько путаете, Россию советскую и Россию после 1991 года.
        1. bober1982 Звание
          Сегодня, 16:33
          Цитата: Копчёный
          Вы несколько путаете, Россию советскую и Россию после 1991 года.

          Эти понятия - Советская Россия и Россия после 1991года - очень расплывчаты.
          При Сталине ставили к стенке,при Хрущеве выпускали на волю бандеровцев,при Брежневе отправляли всякого рода аспирантов и лаборантов на зарубежные стажировки,где из них и готовили будущих прорабов перестройки.
          Про Россию после 1991 года,тоже не всё так однозначно,была ельцинская Россия со всеми её недостатками,мягко говоря.
          Что сейчас - мощная Армия,сытые люди,заводы работают на полную мощность,как при Ленине : Слава человеку труда!
      2. Essex62 Звание
        Сегодня, 14:34
        Нет предпосылок. Только после смены социального строя,а не перестановки кроватей.
  9. Ivanhoe Звание
    Сегодня, 13:22
    А този, който продава тези "военни и патриотични ТГ канали" какъв се явява - военен, патриот или какъв?
    1. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 15:03
      Так они создавались под определенную аудиторию, а вот кем - доподлинно неизвестно. С большой вероятностью с целью продажи "финок ЛГБТ", а теперь новый гешафт нарисовался.
  10. Vinnibuh Звание
    Сегодня, 13:27
    Вооо,теперь к расшатывателям добавилось сбу, а то только НАТА,Фашинктон,жидомасоны и "англичанкагадит" вредили просвещенному правительству. Так то бояре и царь хороший, и законы верх справедливости и мудрости и если б не расшатыватели,то ууууххх,зажили бы laughing
  11. alexoff Звание
    Сегодня, 13:28
    Да больше вопросов к любителям занюхнуть духа Анкориджа. Намедни замминистра один спокойно в США умотал будто у него гражданство этой страны есть, а СВР и не в курсе. Вообще к руководителю СВР есть тоже немало вопросов
    1. Борис Сергеев Звание
      Сегодня, 14:01
      Брешут, "расшатывающие ситуацию", наверное...

      https://m.fishki.net/anti/4336637-dochy-naryshkina-otryvaetsja-v-stranah-nato-poka-papa-razoblachaet-proiski-zapada.html
      1. alexoff Звание
        Сегодня, 14:15
        Отец за дочь не отвечает! А вот за себя неплохо было бы ему ответить - чего это он в совете директоров американской табачной компании сидел? Откуда у его дочери столько денег? Чем вообще СВР занимается, там по ощущениям один только Нарышкин и есть, доклады пишет по данным из интернета, зарплату за всех получает
        1. Борис Сергеев Звание
          Сегодня, 14:35
          Отец за дочь не отвечает!


          Дочери Клинтона-Челси- Секретная служба США запретила обучение в любой стране Европы, кроме Англии, мотивируя это тем, что в других странах они не смогут противодействовать иностранным разведкам.
          1. alexoff Звание
            Сегодня, 15:12
            Видимо поэтому у наших начальников больших дети тоже либо в США либо в Британии. А то вдруг какие-нибудь китайцы или бразильцы завербуют! stop
  12. Фразах Звание
    Сегодня, 13:35
    Все логично: у них Россия во всем виновата, у нас Украина. Ото ж. Уже запутались в пропагандистском угаре.
  13. Василенко Владимир Звание
    Сегодня, 13:37
    Киевский режим пытается раскачать ситуацию внутри России под видом патриотического контента....
    Для этого украинские спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в России, добившись народных волнений и выступлений против действующей власти с требованиями прекращения войны.

    тут либо крест нужно снять, либо штаны надеть
    либо "патриотизм" либо за "мир во всем мире"
  14. ПВВ22121922 Звание
    Сегодня, 13:37
    Ситуация, увы, "расшатывается" безволием Кремля. Готовность Кремля услужить Западу разочаровывает граждан страны.
  15. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 13:41
    После того как для простых россиян прикрыли ТГ каналы "военнблогеров " воздух стал чище .Мне хватает западных СМИ .Там сразу пишут ,где мы " облажались " ,по их мнению .
    1. Василенко Владимир Звание
      Сегодня, 13:52
      Цитата: tralflot1832
      После того как для простых россиян прикрыли ТГ каналы "военнблогеров "

      а я их вообще не читал
  16. Андрей Николаевич Звание
    Сегодня, 13:42
    Что не говори, но украинский язык, смешной. "кибрПИДРоздил"..)))) Для анекдотов- отлично подходит. Но когда кто-то пытается умничать, на мове-смех сплошной. Так и хочется дать ему шаровары, вышиванку и свинью на поводке.)) У кого как, но у меня с детства подобные ощущения, еще со времен Союза.
  17. Mishka78 Звание
    Сегодня, 13:45
    Так дискредитировать руководство страны, как оно само себя дискредитирует своими действиями, даже миллион каналов в телеге не сможет при всём желании..
    1. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 15:09
      Так-то правители всегда лажали, но ты не знал и жил дальше, а наши хоть и с трудом, но побеждали на СВО. Теперь же благодаря "неравнодушным" у ВСУ в интернете перемога.
  18. faiver Звание
    Сегодня, 14:00
    Как страшно жить............................... lol
  19. Макс1995 Звание
    Сегодня, 14:03
    Что еще придумают ,чтоб мозги того...? Телеграмм наглухо закрыт с 19 марта.
    Как только Телеграмм наглухо затормозили, и банковские операции якобыпоприжали, так всякие пошли его покупать?
    Ранее, когда он работал ,не покупали , а вот сейчас?

    Причем конкретики - ни одной. Кто сообщил? (не хочет выглядеть никто отрицательно?). Что купили. и т.д.

    Как обычно, странно.... но понятно...
    1. Sovetskiy Звание
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Макс1995
      Телеграмм наглухо закрыт с 19 марта.

      Через программку Happ всё прекрасно работает и телега и ватсапп, но за деньги wink lol
  20. Борис Сергеев Звание
    Сегодня, 14:07
    СВР своими прямыми обязангостями заниматься не пробовало? Провалено всё- от Венесуэлы до Азербайджана.
  21. Холостой_пистон Звание
    Сегодня, 14:08
    [quote]СВР: СБУ пытается расшатать ситуацию внутри России[/quote]
    Тут и СБУ не надо, т.к. руководство страны своим бездействием соплежуйством, рассосальством, а также самоустранением от накатывающих как снежный ком внутренних проблем само всё за СБУ сделает. Хотя может там и сидят агенты СБУ или сочувствующие.
  23. Sovetskiy Звание
    Сегодня, 14:13
    ....украинские спецслужбы пытаются раскачать ситуацию в России, добившись народных волнений и выступлений против действующей власти....

    По моему, представители власти и сами прекрасно справляются с раскачкой и выступлениями против власти без всякого СБУ. wink
  24. Oldi Звание
    Сегодня, 14:15
    СБУ пытается расшатать ситуацию внутри России
    СБУ в этом отношении ещё учится и учится у наших деятелей по внедрению крайне непопулярных и раздражающих население мер, от блокировки и бесконечных запретов всего и вся, до провала экономики и повышения стоимости жизни путём всевозможных поборов. Манипуляции с тг каналами это детский сад по сравнению.
  25. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 14:17
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: tralflot1832
    После того как для простых россиян прикрыли ТГ каналы "военнблогеров "

    а я их вообще не читал

    Я поздно это понял ,читал в основном " нейтральные" украинские - моя хата с краю .
  26. alanery Звание
    Сегодня, 14:29
    Хохлам и делать ничего не надо! Кремль своим отношениям к гражданам своей страны сам расшатывает ситуацию...
  27. Хорон Звание
    Сегодня, 14:48
    Киевский режим пытается раскачать ситуацию внутри России под видом патриотического контента. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

    Об этом заявляет служба о которой я когда-то думал как об одной из лучших в мире, а что получается, сама не может делать такое на территории противника лишь только констатирует что противник её переигрывает.
    С этой целью СБУ развернуло кампанию по скупке российских военных и патриотических ТГ-каналов.

    Э...! А тг у нас разве не заблокирован? То есть для владельцев тг-каналов пророссийского толка созданы все условия для ухода с тг из-за сложности работы в тг и снижении безопасности поддержки этих каналов, а так же снижение их финансовой поддержки? И ктож это сделал? Ая-яй-яй! wassat
  28. A503 Звание
    Сегодня, 15:14
    Наше правительство и чиновники делают это не хуже, а порой даже лучше всех этих контор.
  29. urik62 Звание
    Сегодня, 15:24
    Наши власти способны сами раскачать ситуацию, даже помогать не надо. Что и происходит. К сожалению идёт борьба с собственным народом, но не с внешним врагом.
  30. BAI Звание
    Сегодня, 16:05
    Больше самой власти для дискредитации власти никто не сделает
  31. Monster_Fat Звание
    Сегодня, 18:04
    Точно "СБУ расшатывает"? А то, у народа, могут быть иные мнения... winked