Индия заявила о затоплении торгового корабля под своим флагом у берегов Омана

В минувшую среду у побережья Омана неизвестные атаковали и затопили коммерческий корабль под флагом Индии. Экипаж удалось спасти при содействии оманских властей.

МИД Индии назвал нападение неприемлемым, но не уточнил, кто именно стоит за атакой. В заявлении ведомства сообщается:

Нападение на судно под индийским флагом у берегов Омана неприемлемо, и мы сожалеем о том, что коммерческие суда и гражданские моряки продолжают подвергаться нападениям.

Все граждане Индии, находившиеся на борту, в безопасности. Нью-Дели призвал прекратить действия, угрожающие свободе судоходства и торговле в регионе.

Контекст, однако, красноречивее дипломатических формулировок. Иран блокирует Ормузский пролив для судов, не согласовавших с ним проход. Именно через этот пролив идет значительная часть мировых энергопотоков, и Тегеран давно использует его как рычаг давления, в том числе в ответ на действия Израиля и США.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате неизвестными торгового корабля у берегов ОАЭ. В центре добавили, что по факту случившегося ведется расследование.

До этого стало известно об атаке на американское коммерческое судно Neha, принадлежащее компании Safesea Group. Инцидент произошел в Персидском заливе, когда судно стояло на якоре у побережья Катара. На борту находились 23 моряка, никто не пострадал.
    ТермиНахТер
    Сегодня, 13:39
    Хорошая новость - ситуация в проливе накаляется, цены на нефть растут.
      ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 13:52
      Команду спасли, утопли только бараны crying жалко бяшек!
        Кузнец 55
        Сегодня, 15:14
        Там теперь еще другая проблема обозначилась . Страховые компании подняли цены как минимум на 10% для торговых кораблей в районе залива . А некоторые вообще отказывают в страховке судов .
        Цены на товары поднимутся еще выше .
      topol717
      Сегодня, 15:20
      Это плохая новость, это все выльется в замедление мировой экономики, народ перестанет покупать товары. И сначала начнут покупать меньше нефти а потом и меди и до хлеба дойдет.
      ZovSailor
      Сегодня, 16:40
      hi Простой россиянин от этого ничего не поимеет, кроме геморроя в своих кошельках.
      Другое дело продавцы, трейдеры, страховщики, банкиры будут навариваться и богатеть новые нувориши на земле российской.
      А российскому бюджету от высоких цен только хуже, тому как деревянный слишком укрепляется, а зелень падает.
        ТермиНахТер
        Сегодня, 16:50
        Во все мире, простые люди чувствуют это на своих кошельках, даже без войны и санкций.
          ZovSailor
          Сегодня, 17:05
          hi О том же судачу, как при таком богатстве природных ресурсов, наличии кадров, но уродливом планировании и развитии страна не до конца суверенна в экономике.
    topol717
    Сегодня, 13:41
    Я так думал все знают сколько кораблей США, обеспечивают безопасность у берегов Омана. Трамп вроде говорил о 7 кораблях и 2 авианосцах. Интересно кто же там смог потопить торговый корабль Индии?
      LTCNL
      Сегодня, 14:20
      Нетаньяху тихо потирает ручки в сторонке.
    ian
    Сегодня, 13:41
    Думаю прекрасно они знают, кто их баржу пытавшуюся проползти по тихому утопил.
    Просто обострять не хотят. request
    Zoldat_A
    Сегодня, 13:48
    у побережья Омана неизвестные атаковали и затопили коммерческий корабль под флагом Индии
    Латынянцы нам не зря оставили в наследство свои изречения.
    Неизвестные?
    Сui prodest?
    Вот кому оно надо?
    Ирану надо? Абсолютно нет. Что ему с той Индией делить - плывёт и плывёт себе. Тем более, на выходе из Пролива (или на входе в него).
    Зато есть тот, кому надо - один тип со звёздно-полосатыми ушами. А то Индия слишком лояльно стала к Ирану относиться. Надо бы их как-нибудь перегавкать друг с другом.

    А уж свалить на другого свою провокацию - это ж вобще фирменный почерк англосаксов. Удивляюсь, как ещё Россию не приплели туда - тоже отношения с Индией Америке оптимизма не внушают, хотя индусы пока, по привычке, "белых сахибов", говорящих на английском, боятся.

    Как-то всё так топорно... Настолько всё по методичкам, настолько никаких свежих идей, настолько всё скучно...
    Старому конспирологу и поразмыслить не над чем, никакой, даже самой маленькой, теории заговора...
    tralflot1832
    Сегодня, 13:51
    Индийское судно затопленное у берегов Омана - судно скотовоз ,работало на линии Южная Африка - Оман .,"Коровок" жалко , хотя пo прибытию в порт их всё равно бы забили на мясо.( но гуманно ).
      isv000
      Сегодня, 15:39
      belay Индусы?! Цельный пароход священных коров? На мясо?! Чудны дела ваши, Кришна и Вишну... feel
        ТермиНахТер
        Сегодня, 16:09
        Не, они баранов везли, коров - низззяяя)))
    tralflot1832
    Сегодня, 14:08
    Забавная новость из Южной Кореи ,в связи с возможной приватизацией проливов на морском сообщении ЮВА - Европа ,корейцы приняли закон о развитии СМП .Я так понял будут пытаться ходить летом высокоширотным маршрутом - ну тупые . laughing Жаль " профессор" не может это прокомментировать.
    Earl
    Сегодня, 14:33
    неизвестные атаковали и затопили
    И кто бы это мог быть кроме сионистов?
    isv000
    Сегодня, 15:35
    Матрасы всё активнее подставляют Оман, всеми четырьмя упирающийся от участия в войне. Пора сомалийских пацанчиков подключать, чтоб пошумели в Аденском заливе, отвлекли внимание...
    tralflot1832
    Сегодня, 16:14
    В Индии коровы священные ,буйволы нет - Индия крупнейший экспортёр телятины ( буйволятины ) .Как то так .Привет ,Николай . hi
    tralflot1832
    Сегодня, 17:00
    Николай ,по баранам это к Австралии .Так совпало . wassat