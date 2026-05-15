Индия заявила о затоплении торгового корабля под своим флагом у берегов Омана

В минувшую среду у побережья Омана неизвестные атаковали и затопили коммерческий корабль под флагом Индии. Экипаж удалось спасти при содействии оманских властей.МИД Индии назвал нападение неприемлемым, но не уточнил, кто именно стоит за атакой. В заявлении ведомства сообщается:Все граждане Индии, находившиеся на борту, в безопасности. Нью-Дели призвал прекратить действия, угрожающие свободе судоходства и торговле в регионе.Контекст, однако, красноречивее дипломатических формулировок. Иран блокирует Ормузский пролив для судов, не согласовавших с ним проход. Именно через этот пролив идет значительная часть мировых энергопотоков, и Тегеран давно использует его как рычаг давления, в том числе в ответ на действия Израиля и США.Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате неизвестными торгового корабля у берегов ОАЭ. В центре добавили, что по факту случившегося ведется расследование.До этого стало известно об атаке на американское коммерческое судно Neha, принадлежащее компании Safesea Group. Инцидент произошел в Персидском заливе, когда судно стояло на якоре у побережья Катара. На борту находились 23 моряка, никто не пострадал.