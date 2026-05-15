Индия заявила о затоплении торгового корабля под своим флагом у берегов Омана
4 37419
В минувшую среду у побережья Омана неизвестные атаковали и затопили коммерческий корабль под флагом Индии. Экипаж удалось спасти при содействии оманских властей.
МИД Индии назвал нападение неприемлемым, но не уточнил, кто именно стоит за атакой. В заявлении ведомства сообщается:
Нападение на судно под индийским флагом у берегов Омана неприемлемо, и мы сожалеем о том, что коммерческие суда и гражданские моряки продолжают подвергаться нападениям.
Все граждане Индии, находившиеся на борту, в безопасности. Нью-Дели призвал прекратить действия, угрожающие свободе судоходства и торговле в регионе.
Контекст, однако, красноречивее дипломатических формулировок. Иран блокирует Ормузский пролив для судов, не согласовавших с ним проход. Именно через этот пролив идет значительная часть мировых энергопотоков, и Тегеран давно использует его как рычаг давления, в том числе в ответ на действия Израиля и США.
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате неизвестными торгового корабля у берегов ОАЭ. В центре добавили, что по факту случившегося ведется расследование.
До этого стало известно об атаке на американское коммерческое судно Neha, принадлежащее компании Safesea Group. Инцидент произошел в Персидском заливе, когда судно стояло на якоре у побережья Катара. На борту находились 23 моряка, никто не пострадал.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация