Лавров: американцы первыми передали России «анкориджские» предложения по Украине

2 998 26
Лавров: американцы первыми передали России «анкориджские» предложения по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в свое время представители команды Трампа первыми передали Москве предложения по урегулированию украинского кризиса, которые впоследствии легли в основу договоренностей, достигнутых в результате встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

В ходе пресс-конференции по итогам заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели Лавров напомнил, что на встрече президентов России и США на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования вооруженного конфликта на Украине. С тех пор европейцы и особенно британцы делают все, чтобы не допустить сохранения американской стороной приверженности собственным инициативам по Украине.



При этом, несмотря на противодействие Киева и его европейских кураторов, Россия продолжает последовательно выступать за дипломатическое урегулирование украинского кризиса, но если добиться его все же не удастся, все заявленные цели будут достигнуты военным путем в рамках специальной военной операции.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что переговоры по Украине «несколько потеряли импульс». Фактическое прекращение переговорного процесса Рубио объяснил тем, что после того, как Украине удалось пережить очередную зиму, Киев почувствовал определенную уверенность и готов продолжать боевые действия. При этом американский госсекретарь по-прежнему убежден, что только США могут быть посредником в переговорах между Россией и Украиной.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 15:34
    Пикантное признание.
    То есть мы пошли на поводу у американцев?!
    1. KAV Звание
      KAV
      +4
      Сегодня, 15:44
      Не понимаю, сколько можно мусолить тему "анкориджского духа"? У любых договоренностей должен быть не только предмет, но и сроки. Уже всем понятно, наверное, что все возможные сроки сорваны. Тогда, о каких договоренностях может идти речь? Забыть и двигаться дальше, военным путем. А то, и договоренности "партнерами" не исполняются, и воевать нормально не дают ребятам. Бред какой-то.
      Все выше написанное мной является сугубо личным мнением.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:39
        команды Трампа первыми передали Москве предложения

        Шо ! Опять На-Ду-Ли.
      2. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        -2
        Сегодня, 16:45
        У нас любимая карточная игра-"в дурочка",у них-"в покер"... Ощути разницу.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:26
      VictorB
      +3
      Сегодня, 15:34
      Новый
      Пикантное признание.
      То есть мы пошли на поводу у американцев?!

      hi Попросил бы озвучить главу МИД РФ о той доверительной обстановке на Русской Аляске, которая не позволила затронуть первостепенные важные вопросы прежде всего национальной безопасности российского народа с поставками вооружений от полосатых, разведданных и связи Starlink.
      От этого до сих пор ежедневные жертвы среди военных и мирных россиян, а оборзевшая гейропа с подачи тех же матрасников открывает свои территории для смертоносных БПЛА.
      Это ли не свидетельство провала внешней политики?
      И, наконец, насколько глава МИД РФ уверен в джентльменском слове военного преступника и педофила коалиции Эпштейна, а также всего его окружения бидэ ( штаб Фашингтона ) соблюдать договорённости?
      Приходящие на смену слонам ослы у матрасников перечеркнут все достигнутые договорённости.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:36
    Дух Анкориджа - "американский " газ а Европу ,в обмен на " бандеровскую Украину" .Иначе " американского " газа в трубах не будет. Так "штоле ".У зеленского есть выход взорвать к чертям трубы на территории украины .Как думаете он рванёт,
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:17
      Цитата: tralflot1832
      У зеленского есть выход взорвать к чертям трубы на территории украины .Как думаете он рванёт,

      Не рванёт, Европа сразу 90 лярдов перекроет, а без них голодомор.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 16:42
        Цитата: carpenter
        Цитата: tralflot1832
        У зеленского есть выход взорвать к чертям трубы на территории украины .Как думаете он рванёт,

        Не рванёт, Европа сразу 90 лярдов перекроет, а без них голодомор.
        Да фиг с ним, с Голодомором...
        Виновата-то будет всё равно Россия. Директор музея Голодомора, как специалист по Голодоморам, подтверждает...
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: tralflot1832
      У зеленского есть выход взорвать к чертям трубы на территории украины .Как думаете он рванёт,

      Если будет что рвануть, а то может быть выкопают и сдадут на вторчермет, как ранее было украдено 400 км.труб нефтепровода.
      подробнее тут -
      https://news.rambler.ru/world/46142481-na-ukraine-propalo-400-km-strategicheskogo-nefteprovoda/?ysclid=mp6y6p3wtg636961778
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 16:43
        Ныробский
        может быть выкопают и сдадут на вторчермет

        Давно пора. Зачем Европе навязывать санкционный газ, пусть покупают демократический и где хотят.
  3. сайгон Звание
    сайгон
    +8
    Сегодня, 15:45
    Успехи нашего МИД под руководством гражданина Лаврова потрясают ! Успехи прям во всем .
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 15:46
    Ложью и обманом от этих предложений американцев несёт за версту.
    Они сейчас поставляют всушникам беспилотники которыми убивают наших бойцов и под управлением американского СТАРЛИНКА направляют БПЛА бандеровцев на наши города.
    Двуличные мерзавцы.
    1. KAV Звание
      KAV
      +6
      Сегодня, 15:48
      Не только беспилотники со старлинком, еще разведданные, ракеты к химерам и кучу всего прочего.
      1. Martin Porubcan Звание
        Martin Porubcan
        0
        Сегодня, 17:00
        Без проекта Starlink Маска и поддержки американских военных фронт распался бы в течение двух недель.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Двуличные мерзавцы.
      Что-то новое и необычное в англосаксовской дипломатии?
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:59
    А до чего там договорились-то? Аппелируют к каким-то договорённостям, о которых никто не знает и каждый думает в меру своего доверия российскому руководству
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 15:59
    Ну да,Украина и Европа плохие и не дают "хорошим" американцам урегулировать конфликт.Мне вот интересно,наши власти сами верят в это,а для этого надо быть полным иди отом,или иди отами считают своих граждан,если пытаются впарить нам такую чушь.
  7. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 16:06
    жесть, згода Лавров и его команда мечтают об этих переговорах и на тебе американцы предложили анконридж
    но при этом русская делегация просила янок не распрастранять в СМИ достигнутые договоренности
    если бы они были положительные для России и нашего народа то почему бы и не сообщить. населению о этих договорённостях?
    вывод напрашивается что договоренности не айс и чтобы не будоражить народ кремль молчит
  8. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 16:07
    А для чего стаканы с водой стоящие на столике накрыты крышечками?
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 16:50
      Чтоб известка с потолка не сыпалась wink
  9. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 16:14
    а у меня вот ещё какой момент интересует когда будет решен вопрос по прекращению СВО
    Путин б этом заставит принять решение Государственную Думу или Совет Федерации
    а может заставит членов совета безопасности России и силовых министров в прямом эфире проблеять что все цели и задачи решены в ходе специальной военной операции??
    Я за Ним давно слежу с конца 2013 года
    поживем увидим как будут развиваться События
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      0
      Сегодня, 17:06
      За ним наблюдают все рядовые граждане, но никто его не понимает, потому что никто не знает, какую информацию он использует для принятия политических решений.
  10. mongol9999 Звание
    mongol9999
    +1
    Сегодня, 16:18
    Лучше бы Россия последовательно выступала за Победу.
  11. Ivan F Звание
    Ivan F
    0
    Сегодня, 17:08
    Да, и у МИД-а одни пустые слова, за которыми прячется полная неспособность вести нормальную внешнюю политику. Посыл Лаврова, что мол "это американцы за нами бежали, что бы предложить нам", выглядит в нынешних реалиях так же нелепо, как и "рост всего и вся" в речах других "товарищей".
  12. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    -1
    Сегодня, 17:11
    Тут многие не догоняют, что целью Анкориджа было не достижение каких-то договоренностей (там лишь обозначались усилия), а усугубление противоречий между Америкой и Европой. Эта задача-минимум была выполнена. Украина и Европа выставлены жаждущими крови мракобесами.
    Можно было добиться большего - но и так сойдёт. Реальных уступок с нашей стороны не подразумевалось изначально. Прекращение огня на пару суток не в счёт.
  13. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 17:18
    Лавров: американцы первыми передали России «анкориджские» предложения по Украине

    А Украине разведданные и вооружения...
    Не правда ли, равнозначные передачи... feel