Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в свое время представители команды Трампа первыми передали Москве предложения по урегулированию украинского кризиса, которые впоследствии легли в основу договоренностей, достигнутых в результате встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.В ходе пресс-конференции по итогам заседаний глав МИД БРИКС в Нью-Дели Лавров напомнил, что на встрече президентов России и США на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования вооруженного конфликта на Украине. С тех пор европейцы и особенно британцы делают все, чтобы не допустить сохранения американской стороной приверженности собственным инициативам по Украине.При этом, несмотря на противодействие Киева и его европейских кураторов, Россия продолжает последовательно выступать за дипломатическое урегулирование украинского кризиса, но если добиться его все же не удастся, все заявленные цели будут достигнуты военным путем в рамках специальной военной операции.Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что переговоры по Украине «несколько потеряли импульс». Фактическое прекращение переговорного процесса Рубио объяснил тем, что после того, как Украине удалось пережить очередную зиму, Киев почувствовал определенную уверенность и готов продолжать боевые действия. При этом американский госсекретарь по-прежнему убежден, что только США могут быть посредником в переговорах между Россией и Украиной.

