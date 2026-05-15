Учёные в США разработали технологию электропитания от морских микроорганизмов

Ученые Мичиганского технологического университета разработали, по их словам, инновационную систему, которая позволяет организовать электропитание подводных датчиков с помощью альтернативных источников энергии. Причём источники в полной мере альтернативны.

Утверждаются, что морские датчики и сенсоры запитываются от морских микроорганизмов, а потому могут работать в течение неограниченного времени.



Новая технология может радикально снизить затраты и риски, связанные с регулярной заменой батарей на больших глубинах.

Программа BioLogical Undersea Energy (BLUE), возглавляемая профессором биологических наук Эми Маркарелли, исследует возможности получения энергии непосредственно из морской воды. В основе системы лежат микробные топливные элементы (МТЭ) - устройства, которые улавливают электричество, вырабатываемое бактериями в процессе метаболизма органических веществ, растворенных в океане.

Маркарелли:

Микроорганизмы постоянно потребляют органику в морской воде. Мы просто как бы подключаемся к этому естественному процессу и забираем часть вырабатываемой ими энергии.

Подключение идёт через так называемый морской бульон - взвесь микроорганизмов в определённом объёме морской воды - посредством специальных электродов.

Подводные датчики, буи, сенсоры мониторинга и автономные аппараты сегодня часто выходят из строя именно из-за разряда батарей. Замена источников питания на глубине - дорогостоящая и сложная операция, требующая специального оборудования и судов. Новая разработка позволит сенсорным системам работать годами без обслуживания, что особенно важно для долгосрочного мониторинга

Американские учёные утверждают, что технология BLUE имеет абсолютно гражданскую направленность. Например, она будет использоваться для питания сенсоров, предупреждающих о возможности цунами, изменениях климата. Но, как известно, такие вещи быстро могут оказаться востребованы и военными, в том числе для отслеживания подводных лодок.

Система, как сообщают в Мичиганском университете, уже проходит натурные испытания.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 13:52
    ...медуз в аквариум - и заряжай айфон, амеры... сколько влезет. laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Nexcom
      ...медуз в аквариум - и заряжай айфон, камеры... сколько влезет. laughing
      "Зелёная повестка" устарела.
      Зря вырубали леса, чтобы поставить ветряки.
      Все ветряки в Европе - на металлолом.
      Теперь Европу бактерии электричеством снабжать будут, а коровы с газоприёмниками - газом.
      А малогабаритный, литров на 30, аквариум можно с собой таскать в качестве мобильного источника энергии.

      Урсула! АУ!!!! Ты нас читаешь? Для тебя стараемся, новые технологии придумываем.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:28
        ..там Грета может возмутиться - коров эксплуатируют, пукать заставляют ради газу... Насилие, однако... lol

        зы ветряки реально в меиаллолом - птичек убивают, гул создают от лопастей при работе - животные покаюидать стали свои места обитания.... не всё так красиво как задумывалось.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 14:35
          Цитата: Nexcom
          ..там Грета может возмутиться - коров эксплуатируют, пукать заставляют... Насилие, однако... lol

          зы ветряки реально в меиаллолом - птичек убивают, гул создают от лопастей при работе - животные покаюидать стали свои места обитания.... не всё так красиво как задумывалось.
          Я думаю, что у Греты для беспокойства повода нет - иногда это не только полезно, но даже приятно. feel А корова об этом даже не задумается.

          Мало того, Урсула одобрит: у немцев пёрнуть или рыгнуть за столом - комплимент повару.
          Я в Германии, честно скажу - не рисковал. Все комплименты повару передавал на словах. Ну, мне простительно, мне скидка - мы ж азияты дикие... Это у них культур-мультур, у них Европа...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:37
            ..надо было вместо слов благодарности повару немецкому самому просто сытно и от души пустить ветры (с) - он бы всё понял.... lol
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +2
              Сегодня, 14:42
              Цитата: Nexcom
              ..надо было вместо слов благодарности повару немецкому самому просто сытно и от души пустить ветры (с) - он бы всё понял.... lol
              Мама с папой не так воспитали. Шею сломать повару могу. Но пёрнуть за столом - это для меня слишком по-европейски... feel
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 14:44
                good наш человек! yes что тут еще сказать то... drinks уважаю!
              2. Normann Звание
                Normann
                +1
                Сегодня, 16:09
                За это и свои не похвалят....................
          2. astepanov Звание
            astepanov
            +1
            Сегодня, 17:07
            Смейтесь, смейтесь. У нас пару лет назад взахлеб писали о миниатюрных радиоизотопных источниках именно для сенсоров. И именно микроваттного уровня мощности. А сейчас не пишут. Поинтересовался у коллеги, который на этой ниве пахал: дескать, что, пошло в серию? Нет, говорит, всё как обычно: финансирование обнулили. Вот поэтому у них фотолитографы на 8 нм, а у нас - на 350, да и тот - один, они пассажирские самолеты клепают, как пирожки, а мы кукурузник заменить не можем, у них старлинк, у нас - одни обещания... А как может быть иначе, если потери бюджета от воровства не ниже 30 %? В Китае - 0,5% - чувствуете разницу? В общем, в части развития у них светлое настоящее, а нас ждет светлое будущее, да только хрен дождется.
        2. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 14:40
          Вроде как коровам запрещают пукать... Озоновый слой тает... wassat
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 14:42
            да ты что - это натур продукт, а не какой-то там неэуропеец-мигрант пукнул. laughing
      2. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +2
        Сегодня, 14:32
        Главная задача поймать этот микроорганизм и засунуть в него электрод. Ну все у янки есть чем занятся..... recourse
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 14:40
          Цитата: майор Юрик
          Главная задача поймать этот микроорганизм и засунуть в него электрод.
          Боюсь даже подумать, куда американцы догадаются микроорганизму электрод засунуть... feel
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 14:46
          ...эээээ, а микроорганизм согласится чтобы в него электрод засунули? what
          1. Normann Звание
            Normann
            +1
            Сегодня, 16:10
            А его мнение никого не интересует)
  2. SAG Звание
    SAG
    0
    Сегодня, 14:01
    Только вот не понял, такие микроорганизмы обитают в поверхностном слое, где есть доступ солнечного света. На больших глубинах жизнь концентрируется только там, где есть источники энергии, такие как подводные гейзеры. Может я чего то не понимаю или не знаю, объясните неучу!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:34
      Рекомендую узнать соотношение процентов биологической массы в толще воды и на дне. И особенно, что находится не на поверхности дна, а буквально несколько см вниз.
      1. SAG Звание
        SAG
        0
        Сегодня, 16:05
        Во первых на какой глубине поверхность дна? Во вторых речь в статье идёт о зоопланктоне, я так понял, а не о крабах и различных червях питающихся падалью...
  3. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 14:06
    Мощность потребления сенсоров до единиц ватт, так что вполне.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 14:23
      Цитата: knn54
      Мощность потребления сенсоров до единиц ватт, так что вполне.
      Ещё пионером в "Юном технике" читал о пьезоэлементах под пешеходными переходами, которые могли бы обеспечивать энергией светофоры. Светодиодных лампочек тогда, заметьте, не было - расчёт был на лампы накаливания.
      Технология есть. Давно. Светофоров на пьезоэлементах не видел. Ни у нас, ни у НИХ. Возможно, есть где-то, но я там не был.

      Есть очень много технологий, обещающих стать уникальными. Но вот с реализацией...
      Бывает, что старая технология в десятки раз проще и в сотни раз дешевле. В таких условиях заниматься экзотикой может ОЧЕНЬ большой энтузиаст, но не прагматик.
  4. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 14:33
    Молодцы конечно!! И если заинтересуют пентагон или Маска, будет им счастье.
  5. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 14:44
    Абрам..!!..
    Да..??...
    Американцы морским бульоном собираются заряжать батарейки...
    Ой, вэй! Пусть они ехают на привоз, покупают петуха и морочат ему бейцы!...
    Бульон - только для кошерного борща!! Идиёты...
  6. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 15:19
    То, что энергетические процессы присутствуют везде и они обуславливают само существование жизни известно. Вопрос в преобразования эти процессов до уровня необходимости. И человечество стоит на пороге сначала понимания, а затем и реализации возможности создания энергетических устройств преобразования кинетической энергии сплошных сред в их потенциальную энергию. Очевидно и то, что вообще любые исследования вносят знания человека о природе и её закономерностях.