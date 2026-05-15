Песков: о визите Путина в Китай скоро объявят, но забегать вперёд не будем

О предстоящем визите президента России Владимира Путина в Китай скоро объявят, но забегать вперед не будем. Об этом объявят позже, после согласования с китайскими партнерами.



Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь Кремля Владимир Путин.

Представитель главы российского государства сказал:

Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление. Мы просто не хотим забегать вперед.

Песков заверил, что этот президентский визит в КНР состоится в самое ближайшее время:

Он, действительно, будет совсем скоро.

Тем более, что подготовка к нему полностью завершена. Уже налажены все предварительные контакты и согласованы детали будущей встречи лидеров.

Пресс-секретарь Путина вкратце остановился и на программе визита. По его словам, в ней не будет ничего неожиданного. Первым делом в ходе диалога будут обсуждаться вопросы развития российско-китайских отношений в различных сферах. Песков охарактеризовал из как привилегированное стратегическое партнерство. Он отметил, что об этом говорит, в частности, растущий внешнеторговый оборот между нашими государствами, который достиг отметки 200 миллиардов долларов. И неизбежно на встрече будет затронута международная повестка.

Также Песков сообщил, что администрация президента РФ внимательно отслеживает и анализирует информацию о поездке президента США Дональда Трампа в Китай. Сейчас это делается через прессу, а во время посещения Путиным Пекина Кремль, вероятно, получит ее от первоисточника.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 14:21
    Вроде уже есть дата 20 мая .
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 14:57
      hi Это китайские СМИ пишут, но ссылаются на некие источники, так что могут быть изменения.
      Визит президента России Владимира Путина в Китай должен состояться на следующей неделе, 20 мая. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
  rs777
    rs777
    Сегодня, 14:22
    Газ по-дешовке продал, нефть по-дешовке продал, лес по-дешовке продал... Что, в этот раз, по-дешовке хочет продать этот мегапатриот России?
    Себенза
      Себенза
      Сегодня, 14:31
      Может душу? Стоит лишь поторговаться. Без торга нет места в нынешних реалиях.
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 14:40
        ..за душу денег не дадут - не ходовой товар у коммерсов....
        если только коммерс - не Дьявол...
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 14:53
      А вы разве не в курсе? Половину Сибири продают Китаю по два юаня за квадратный километр, да и то в рассрочку. Сведения абсолютно точные - знакомая подруги сестры соседки таксиста рассказала, а он мне поведал под большим секретом. laughing
      Nexcom
        Nexcom
        Сегодня, 14:55
        ...а бабки на лавке у подъезда истино как подтвердили? wassat не, ну тогда то даааааа.... lol
        Монтесума
          Монтесума
          Сегодня, 15:04
          hi Дмитрий, не раскрою большой тайны, если скажу, что иногда на ВО наблюдается уровень обсуждения "бабок у подъезда" - лишь бы что-нибудь набросить в сторону РФ. Как говорится - дай только повод, а желание есть всегда.(с) yes
          Nexcom
            Nexcom
            Сегодня, 15:11
            ..у меня была ирония в поддержку Вашего сообщения. hi
            Монтесума
              Монтесума
              Сегодня, 15:12
              А то я не понял. hi
    deathtiny
      deathtiny
      Сегодня, 15:03
      а у Вас есть вариант, где и кому в текущей санкционной блокаде можно продать подороже?
      или "продукцию высокого передела" вместо сырья есть куда поставлять с прибылью?
      ой нет, наверное, у нас внутренний производитель готов выкупать все мощности: и металлурги, и бумажно-целлюлозники, и нефтехимики (спойлер - нет, производить можем, продавать некому).
      а еще замечательно никому ничего не продавать, но при этом волшебным образом держать социалку, продолжить сливать полбюджета на СВО и т. п.
      Монтесума
        Монтесума
        Сегодня, 15:11
        Критиков "рЭжЫма" такие мелочи не волнуют - главное, погромче обвинение озвучить.
    Uma Palata
      +2
      Сегодня, 16:05
      Воду.
      Следующие войны будут за воду, а китайские товарищи очень неплохо умеют просчитывать ситуацию.
    vitaliy20091959
      vitaliy20091959
      Сегодня, 18:34
      мороженое наверно повезет , старое закончилось
  Вячеслав Болдырев
    Вячеслав Болдырев
    Сегодня, 14:41
    Караганда в оценке событий ближе всех в истине но время для предупреждений и показательных ударов прошло на нынешнем этапе нужен один сокрушительный удар по Европе чтобы охладить гейевропу ответственных настроений и закончить войну на Украине иначе мы ещё долго будем воевать за украинские деревни
    Но лучше и дешевле это сделать применив систему круг (мертвая вода) читайте повесть бесплатно на прозе ру ,,статус-6 система круг (мертвая вода),,,,,
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 14:43
    Газ в КНР по какой формуле продаётся ,можете озвучить .А то я вижу у вас душа болит. laughing
    Stas157
      Stas157
      Сегодня, 14:56
      По формуле: дешевле, чем Европе.
      А конкретно выглядит так:

      Цена газа = А + В × (нефтяная корзина) + С

      A — базовая часть формулы;
      B — коэффициент привязки;
      C — поправки, например на транспортировку, качество, индексирование и т. п.
      Для поставок по «Силе Сибири» в источниках указывалось, что цена привязана к нефтепродуктам с лагом около 9 месяцев.
      tralflot1832
        tralflot1832
        Сегодня, 15:27
        КНР надёжный партнёр ,поэтому такая цена.И я не ленивый читаю отчёт Китайской Таможни о внешнеэкономической торговле с " куркулятором "- газ дешевле чем Европе, нефть чуть ниже эталона " Брент".
  taiga2018
    taiga2018
    Сегодня, 15:04
    Два мировых лидера встретились все обсудили,приняли решение и теперь китайцы это решение озвучат Путину.
  Stas157
    Stas157
    Сегодня, 15:07
    Раньше все на поклон в Белый дом ездили. А теперь к товарищу Си. Даже сам президент Америки.
    Монтесума
      Монтесума
      Сегодня, 15:29
      Во-первых, был и до этого трёхдневный визит Трампа в Пекин в ноябре 2017 года.
      Во-вторых, до Трампа, ещё минимум пять президентов Америки побывали в Пекине, начиная с Никсона в 1972 году, причём, Джордж Буш аж трижды.
  Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    Сегодня, 16:05
    Наверное сначала президент поедет в Анапу, Пермь, Туапсе и Рязань, чтобы встретиться с народом, выслушать поручения от избирателей. Правильно? drinks
  даэтоя
    даэтоя
    Сегодня, 17:22
    на поклон как к алиеву .тошнотворно это все