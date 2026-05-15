Путин заявил, что принятые меры в экономике начали давать результат

Владимир Путин провел совещание по экономике прямо перед Петербургским форумом. Об этом заявил пресс-секретарь Песков, подчеркнув, что президент активно готовится к проведению ПМЭФ.



На совещании президент сказал прямо, что принятые в отношении экономики меры начинают работать:

Меры и решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать сдержанно, но определенный результат положительный.

Главные цифры из мартовской статистики: ВВП вырос на 1,8%, безработица застыла на минимальной отметке в 2,2%. Промышленность тоже оживает: общий рост – 2,3%, а в обрабатывающих отраслях – все 3%.

Люди стали больше покупать. Оптовая торговля прибавила 8%, розница – 6,2%. Это говорит о том, что потребительская активность пусть и медленно, но растет. Путин поставил задачу закрепить эту динамику, чтобы она охватила больше секторов, а рост стал устойчивым.

В министерствах, впрочем, не торопятся с позитивными эмоциями. Глава Минэкономразвития Решетников сообщил, что говорить о восстановлении темпов роста экономики пока рано. Сейчас, скорее, фаза стабилизации и настройки.

Планы пока консервативные. Нефть по 50 долларов за баррель на ближайшие три года (причем в 2026 году – не ниже 59 долларов за баррель). Доллар ожидается на уровне около 81,5 рубля. Инфляцию обещают снизить до 4% только к 2027 году.
  Scientist_
    Scientist_
    +28
    Сегодня, 16:10
    Это говорит о том, что

    Это говорит о том что цены выросли. В результате выросла выручка, которая которая на эти 8% и 6,2% перекрыла спад продаж в физическом выражении (в штуках, литра, килограммах и т.д.).
    andrewkor
      andrewkor
      +17
      Сегодня, 16:18
      "Всё хорошо,прекрасная маркиза....".
      El123
        El123
        +11
        Сегодня, 16:53
        Весь малый бизнес видит успехи. Поэтому и готовимся к кризису следующей весной и думаем как выжить.
        Ross
          Ross
          0
          Сегодня, 18:50
          До весны доживут не только лишь все.
      frruc
        frruc
        +3
        Сегодня, 17:36
        Сейчас, скорее, фаза стабилизации и настройки.

        Впрочем, все как обычно. Болото, блин.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +13
      Сегодня, 16:26
      Цитата: Scientist_
      В результате выросла выручка, которая которая на эти 8% и 6,2% перекрыла спад продаж в физическом выражении (в штуках, литра, килограммах и т.д.).
      А если молоко сделать за ту же цену 647мл, а гречку в пакете - 600, то выручка ещё больше вырастет.
      Удивляют соль и сахар по килограмму... Им плевать на нашу экономику, не думают о росте в процентах?
      Incvizitor
        Incvizitor
        +5
        Сегодня, 16:39
        Сахар это я постарался, когда он был больше 60 принципиально не покупал и сети были вынуждены уступить. laughing
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 16:48
          Цитата: Incvizitor
          Сахар это я постарался, когда он был больше 60 принципиально не покупал и сети были вынуждены уступить. laughing
          Я пиво практически не пью. В магазине, по крайней мере, не покупаю уже много лет. Стараюсь для любителей этого напитка - вот-вот опять полтора литра будет. laughing
          роман66
            роман66
            +3
            Сегодня, 16:56
            Грешно смеяться ( с) ... Я вот, грешен
          vitaliy20091959
            vitaliy20091959
            0
            Сегодня, 18:44
            в к-б жатецкий гусь уже давно по 1,5л
      Кмет
        Кмет
        +2
        Сегодня, 17:54
        Все верно. А если попросить ту же статистику в натуральном выражении товаров в сравнении с аналогичным периодом (т.е. в штуках, тонна, литрах), тот же результат получится? Вот не сомневаюсь, что другой. Вот тогда можно и в деньгах сравнить.
        "Не принимайте на веру никаких цифр, пока не поймете, откуда они взялись." © Джек Стэк
        "Если хочешь излучать уверенность, используй статистику - не важно, будет ли она точной или даже вразумительной, главное, чтобы ее было достаточно." © Льюис Кэррол
    lutikovvn
      lutikovvn
      +6
      Сегодня, 16:36
      Люди не верят государству. Тратят все сбережения как в последний день жизни, да еще и кредиты берут.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 16:52
      Scientist_
      Сегодня, 16:10
      Это говорит о том что цены выросли. В результате выросла выручка, которая которая на эти 8% и 6,2% перекрыла спад продаж в физическом выражении (в штуках, литра, килограммах и т.д.).

      hi За всю Россию не скажу, а свой дырявый кошелёк вместе с рваными карманами на брюках тяготеет опускаться всё ниже и ниже.
      Если бы не дети и внуки, последний буй без соли доедал.
      Непонятно, в каком таком хрустальном дворце живёт всё правительство, Кремль и опричники, ежели дальше себя они не видят.
      двп
        двп
        +7
        Сегодня, 17:04
        Но-но,включите ка телевизор,и сразу поймёте что "жить стало лучше, жить стало веселей"! Хорошо что у Вас ещё дети с внуками целы и невредимы,а то я знаю многих у кого их уже нет. А в телевизоре одни победы!
      Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3
        +2
        Сегодня, 17:09
        Какой-то вы нетипичный пенсионер. 99.9 пенсионеров внукам помогают
        ZovSailor
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 17:42
          Евгений Попов_3
          Сегодня, 17:09
          Какой-то вы нетипичный пенсионер. 99.9 пенсионеров внукам помогают

          hi Не сумлевайтесь, заканчиваются съёмки нового сериала "Богатые олигОрхи тоже плачут" со мной в главной роли.
      Седов
        Седов
        +4
        Сегодня, 17:21
        Если бы не дети и внуки, последний буй без соли доедал.
        Непонятно, в каком таком хрустальном дворце живёт всё правительство, Кремль и опричники, ежели дальше себя они не видят.
        А у них собственный хрустальный мир, отличный от нашего. У них экономика даёт сдержанный рост, инфляция падает и т.д. А как наши пенсионеры вынуждены выживать - для них это происки западной пропаганды. У меея самая маленькая девочка - поздняя (6 лет при моих 50-ти). С ужасом думаю - дотяну ли до её свадьбы)
        ZovSailor
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 17:52
          Седов
          Сегодня, 17:21
          С ужасом думаю - дотяну ли до её свадьбы)

          hi Дай Бог здоровья вытянуть и внуков ещё нянчить.
          Россияне - народ жилистый и ко всем трудностям способный.
          Всегда поражался стойкости и жизнерадостности родителей и дедов, перенёсших войны и катаклизмы репрессий,не растерявших человеческое достоинство и лучшие качества.
  Sovetskiy
    Sovetskiy
    +17
    Сегодня, 16:10
    Главные цифры из мартовской статистики: ВВП вырос на 1,8%, безработица застыла на минимальной отметке в 2,2%. Промышленность тоже оживает: общий рост – 2,3%, а в обрабатывающих отраслях – все 3%.

    Прямо интересно, а точку отсчета у наших руками водителей какую принято брать, случаем не 1913-й год? lol
    Правдодел
      Правдодел
      +18
      Сегодня, 16:23
      Главные цифры из мартовской статистики: ВВП вырос на 1,8%

      Буквально месяц тому назад как докладывали все министры либералы и не либералы + ЦБ ВВП России за 1-ый квартал упал на те же 1,8%.
      А ого, вона как, теперь оказывается, он вдруг вырос.
      Чудны, дела твои, ГОСПОДИ...
      Pharmacist
        Pharmacist
        +3
        Сегодня, 16:45
        Статистика - одна из разновидностей лжи, как надо, так и повернут.
    двп
      двп
      +2
      Сегодня, 17:07
      Ну не 1983 год же! Если брать 1973 например,то "даже покрасить краски не хватает". Хотя тут один твердил по телевизору про "одни галоши".
  osp
    osp
    +22
    Сегодня, 16:11
    Малые города и сельскую местность, провинциальную Россию нужно сегодня просто спасать.
    От вымирания и от катастрофического оттока населения. От обнищания населения.
    Там постепенно деградируют все государственные институты - от почтовой связи и кончая Пожарной охраной.
    Медицина и образование в представлении не нуждается. Доходы населения ниже 50 тысяч рублей, у кого-то МРОТ.
    А речь идет о десятка миллионов человек. И всегда эти территории давали хорошие демографические показатели.
    taiga2018
      taiga2018
      +13
      Сегодня, 16:20
      Цитата: osp
      Малые города и сельскую местность, провинциальную Россию нужно сегодня просто спасать.

      Боюсь что их уже просто списали.В каждом регионе местный глава все внимание уделяет своей столице и парочке более или менее крупных городов,а остальные территории просто заброшены.
      osp
        osp
        +1
        Сегодня, 16:40
        Это смотря что там есть.
        Города где находятся АЭС и крупные ГРЭС всегда имели хорошее развитие , хорошие условия жизни для населения.
        Жилищный вопрос молодой семьи успешно решался без ипотеки - она невозможна там.
        1. От работы (через профсоюз или начальника) сотруднику выделялся участок земли 8-10 соток. Нуждающимся сотрудникам. Они объединялись в кооперативы , вносили деньги туда.
        Кто-то другое вносил. Предприятие давало технику и материалы для строительства дорог , тянуло свет в частную застройку.
        Большие предприятия имели ОКСы и УС , бетонные узлы и механизированные колоны - все было.
        2. Квартиры строились по похожей схеме - долевое строительство. Пай на МЖК, ЖСК , ТСЖ.
        Или покупку в рассрочку без процентов на 5 лет. Строилось своими силами.

        То, что я описал выше работало примерно до конца 2000-х годов по старым правилам. Эффективно работало.
        Пока не пришел новый Земельный кодекс по которому земли распределяет местная власть через торги и аукционы - наступила золотая пора для них.
        Предприятия лишились возможности решать жилищный вопрос сотрудников - доступа к земле нет, местный стройкомплекс рухнул.
        Сделали в угоду банкам и крупным застройщикам.
        Но оно не прижилось даже в богатых малых городах - кто не планирует уезжать тот сам решает свои жилищные проблемы как может.
        Молодой семье сделать это непросто. Старая практика рухнула - новой нет.
    frruc
      frruc
      +4
      Сегодня, 16:33
      osp
      Доходы населения ниже 50 тысяч рублей, у кого-то МРОТ.

      Работу с такой зарплатой еще и поискать нужно.
    двп
      двп
      +2
      Сегодня, 17:12
      Ну так а правительство и президент чем занимаются? Теперь к нам не только со Средней Азии " незаменимые специалисты" прут толпами,но ещё и афганцы,индийцы и пакистанцы. Дело дошло даже до африканеров.Владимир Владимирович строит многонациональное государство и если продержаться ещё столько же на своем "посту",то боюсь русским место в стране не останется.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +19
    Сегодня, 16:12
    Сложно комментировать людей живущих в разных мирах. request
  Анатоль Клим
    Анатоль Клим
    +21
    Сегодня, 16:12
    На совещании президент сказал прямо, что принятые в отношении экономики меры начинают работать

    Ну всё, заживём! Мантурова наградил звездой Героя России, теперь кого? Решетникова или Силуанова? Набиуллину не забыли бы. sad
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 16:32
      Цитата: Анатоль Клим
      Набиуллину не забыли бы.
      Дважды.
      А ещё орден Бани у королька выпросить. И медаль Конгресса на очередных переговорах для неё выторговать. Чего Трампу, жалко, что ли? Ему-то аж целую Нобелевскую премию дадут. Пусть попробуют не дать за победу над Ираном.
      На кого работает - от того и награды.
      Я б наградил её... Осиновым колом...
      Седов
        Седов
        +6
        Сегодня, 16:45
        После того, как Наебуллина предложила спасать российскую экономику деньгами населения в размере 65трлн рублей - я бы ей два кола прописал, и орден сутулого с закруткой на спине. А лучше вообщее её на фриланс отправить.
        Евгений Попов_3
          Евгений Попов_3
          +2
          Сегодня, 17:18
          А у вас другой рецепт есть ? Понятно ежу, что деньги изымут
          Седов
            Седов
            +2
            Сегодня, 17:26
            А у вас другой рецепт есть ?
            А может лучше олигархам налог на роскошь приподнять и банки немного поменьше субсидировать?
      роман66
        роман66
        +2
        Сегодня, 16:57
        Я б наградил её... Осиновым колом

        Есть прекрасные примеры
        Я за то тебя, детинушка,
        Пожалую.

        Пожалую…
        Среди поля хоромами
        Высокими,

        Высокими…
        Что двумя-то столбами
        С перекладиной!»
    El123
      El123
      +4
      Сегодня, 16:56
      Хочется напомнить, что и Набиуллина и Силуанов это таксисты. Они могут просто блестяще водить, ставить музыку и быть приятными людьми, но едут туда, куда сказал заказчик. А фамилию заказчика вы знаете.
      frruc
        frruc
        0
        Сегодня, 17:52
        El123
        Набиуллина и Силуанов это таксисты.

        Больше на пассажиров смахивают. А таксисты за кордоном.
    Schneeberg
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 17:05
      Мантурова наградил звездой Героя России, теперь кого? Решетникова или Силуанова? Набиуллину не забыли бы
      Можно ещё наградить Тимура Иванова wink
    двп
      двп
      +1
      Сегодня, 17:14
      Сердюкова бы с Васильевой не забыли.
  Гардамир
    Гардамир
    +5
    Сегодня, 16:12
    Люди стали больше покупать. Оптовая торговля прибавила 8%, розница – 6,2%. Это говорит о том,
    , что существует такое явление как инфляция, ему как выпускнику американского Национального демократического института международных отношений, должно быть это известно.
  Евгений Любчинов
    Евгений Любчинов
    +13
    Сегодня, 16:13
    "На совещании президент сказал прямо, что принятые в отношении экономики меры начинают работать" - только не уточнил Президент, в какой стране принятые меры в отношении экономики начали работать...
    "Промышленность тоже оживает", "Люди стали больше покупать" - вот это результат! Гордость прям берёт за оживающую промышленность, и белая зависть людям, которые больше покупают! Где только чудеса эти творятся, в какой стране???
    Седов
      Седов
      +4
      Сегодня, 16:57
      Люди стали больше покупать" - ...
      Ну может он имел ввиду лук-севок, семена капусты и моркови, и картофель на посадку) Там прошла сезонная волна закупа)
  ShDE
    ShDE
    +9
    Сегодня, 16:13
    Трампа напомнили: мы побеждаем, да уже победили, поверьте 2 раза.
  Aerolab
    Aerolab
    +14
    Сегодня, 16:13
    Жить стало лучше, жить стало веселей. Правда не всем, только власть придержащим, чиновникам и олигархам.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 16:59
      Значит, власть выполнила свою задачу lol
  Монтесума
    Монтесума
    -6
    Сегодня, 16:13
    Более уместны сдержанные озвученные оценки.
    В министерствах, впрочем, не торопятся с позитивными эмоциями. Глава Минэкономразвития Решетников сообщил, что говорить о восстановлении темпов роста экономики пока рано. Сейчас, скорее, фаза стабилизации и настройки.
    osp
      osp
      +15
      Сегодня, 16:22
      Большинство этих овощей и фруктов для сетевых магазинов идет морем.
      Помидоры - Турция;
      Яблоки - Аргентина;
      Груши - ЮАР;
      Перцы - Израиль;
      Картофель - Египет;
      Виноград - Индия.
      На это тратятся баснословные деньги способные поднять наше село с колен.
      Но не выгодно многим - не хотят.
      Многие хозяйства что были в Подмосковье уничтожены - их земли застраивают огромными многоэтажками.
      Это самое прибыльное сегодня.
      Приезжай туда, бери студию в ипотеку, покупай импорт, работай на паре работ и собачку в место детей завести.
      frruc
        frruc
        0
        Сегодня, 17:48
        osp
        Приезжай туда, бери студию в ипотеку

        Ага, и плати банку 30 лет за эту коробку. Если, конечно, есть доход и чем платить.
  osp
    osp
    +11
    Сегодня, 16:14
    Безработица существенно выше. Республики Северного Кавказа можно оставить за скобками - там часто жизнь идет по своей действительности существенно различной с другими регионами.
    Но если взять в среднем в России, то практически ВСЕ кто носит статус самозанятого или даже ИП это безработные.
    Многие сейчас закрываются или уходят в тень - официально работать становится убыточным.
  123_123
    123_123
    +4
    Сегодня, 16:14
    В марте как раз заметно выросла нефть на фоне проблем с ормузом) наверное совпадение
  Седов
    Седов
    +11
    Сегодня, 16:18
    Вот кто ему сводки даёт и для кого они? Если Наебуллина для самоуспокоения - тогда понятно. А так - у нас на Урале сильно всё просело. Заказов вообще нет. Спрос и покупательская способность - просто беда..
    Мурзик
      Мурзик
      +2
      Сегодня, 16:55
      Они уже подняли (16%) пенсионеры скоро опять появятся у дверей магазинов с протянутой рукой
      Седов
        Седов
        +2
        Сегодня, 17:04
        Они уже подняли (16%) пенсионеры скоро опять появятся у дверей магазинов с протянутой рукой
        У нас уже стоят. Больно видеть, как пенсионеры на двацатку выживают. Всё по списку на месяц. Мясо пол-кило раз в месяц, рыбу мы с луны возим (ценник конский), просрочка из Пятерочки. А так, как говорила одна мадам - макарошки и картошка. Зато ежегодно гордо отчитываются: "Мы пенсионерам пенсию проиндексировали. Ни в чём себе не отказывайте".
        Мурзик
          Мурзик
          +3
          Сегодня, 17:11
          У нас возле Ленты тоже стали стоят, а куда им деваться , после коммуналки остается порядка 10к это просто капец!
          Погорбатиться всю жизнь на государство чтоб потом стоять с протянутой рукой а не отдыхать оставшуюся жизнь не об чем не думая
  alexoff
    alexoff
    +19
    Сегодня, 16:19
    Решетников на днях сказал что надо на треть тарифы ЖКХ поднять. Видимо так он видит свои задачи. Володин аж одернул - у нас выборы на носу, что ты нас позоришь?!
  кокосов тима
    кокосов тима
    +10
    Сегодня, 16:23
    Жить стало лучше, жить стало веселей! Шея стала тоньше, но зато длинней!
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +12
    Сегодня, 16:23
    Цитата: osp
    Малые города и сельскую местность, провинциальную Россию нужно сегодня просто спасать.

    Хм...ну так у нас оригинально спасают...приехали как войско Мамая в деревни...перебили всю скотину под видом борьбы с заразой...теперь сельчане думают как выживать без своих коров и коз.
    Такая вот забота о селе. what
    Я так думаю что после парочки таких налетов на деревню там никто не останется жить...перспективы ужасные.
  Minus
    Minus
    +13
    Сегодня, 16:27
    Кооператив озеро ведёт страну к уничтожению......
  al3x
    al3x
    +19
    Сегодня, 16:27
    Эти бредни уже даже слышать не хочется.
    И после вот таких бравурных отчетов СВР заявляет, что у нас лодку СБУ качает. Да вы сами её скоро утопите в своей лжи, не умные кремлевские мужи.
  yumico
    yumico
    0
    Сегодня, 16:34
  Фразах
    Фразах
    +10
    Сегодня, 16:34
    Растет. Растет адекватная оценка населения. "На дне" - Максим Горький... опыт.
  Ivan№One
    Ivan№One
    +8
    Сегодня, 16:40
    Он это с бумаги прочитал, которую ему кто-то принес?
  Мурзик
    Мурзик
    +7
    Сегодня, 16:48
    Все таки он хорош, так вкручивать россиянам в уши 20 лет даже Боря не мог, хотя когда дали обнулится " заслужили то что заслужили "
  Fangaro
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:51
    У меня есть частный пример антимер.
    24 апреля у очень пожилого человека в Марксе Саратовской области перестал работать простой телефон, подключенный к обычной телефонной линии.
    И Ростелеком, принимающий заявки на 27 апреля, на 29 апреля, на 5 мая, на 7 мая, на 12 мая, на 13 мая...
    И предлагающий выполнить заявку 21 мая.

    Я пишу сейчас не туда и не тем, кто может помочь делом.
    Но прошу совета, куда же написать?
    Это очень не в тему новости. Извините!
  Ivan F
    Ivan F
    +5
    Сегодня, 16:52
    "На совещании президент сказал прямо" - говорить можно всё что угодно но смотрят на дело и результат, а не на пустые слова. Поэтому всем уже давно без разницы, что он говорит.
  bon jorno
    bon jorno
    +6
    Сегодня, 16:52
    Боже какое вранье... противно слушать.
  Ptt
    Ptt
    +4
    Сегодня, 16:57
    По ходу сам себя успокаивает. "Ордена" тем, кто подготовил бумаги для озвучивания. Все напоминает последние дни СССР, тоже врали как последний день.
    Теперь и размер утилизационного сбора можно поднять Ура товарищи!
  Schneeberg
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:00
    От этих "успехов" не умереть бы с голоду wink
  Есаул
    Есаул
    +2
    Сегодня, 17:04
    Пока Иран делает для нашей экономики больше, чем наше правительство.
    А у путина богатеют только дружики-олигархи, недаром именно они посоветовали алкашу ельцину поставить именно его преемником, потому что путин - ставленник олигархов и питерской ОПГ, проникшей таким образом во власть.
    al3x
      al3x
      +1
      Сегодня, 17:06
      Зато Силуанов гордо отчитывался о приросте к бюджету 200млрд от продажи нефти. Можно подумать личная заслуга его. Да он Трампу ноги должен будет целовать, если вдруг однажды рядом окажется, за то, что дал ему возможность с таким отчётом на ковёр прискакать.
  yuriy55
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 17:23
    Путин заявил, что принятые меры в экономике начали давать результат

    И этот результат без сомнения носит отрицательный характер: экономики как не было, так и нет. Жизнь продолжается за счёт поборов и налогов...Именно такие результаты может дать бесплановая экономика с преобладанием в ней финансовой спекуляции...
  5.11
    5.11
    +1
    Сегодня, 17:36
    Он в какой-то другой стране живёт.
    Ведь только недавно, говорили, что ВВП минус 1.8%.
  Scientist_
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 17:41
    Цитата: ZovSailor

    Непонятно, в каком таком хрустальном дворце живёт всё правительство
  faterdom
    faterdom
    0
    Сегодня, 17:52
    Цитата: Zoldat_A
    ещё орден Бани у королька выпросить.

    В дуже времени надо "i-бани" награждать особо видных экономистов с осообо заметными волатильностью и таргетированием.
  Скорин
    Скорин
    +1
    Сегодня, 17:54
    Что он, черт побери, последнее время несёт?!
  К_4
    К_4
    +1
    Сегодня, 18:42
    Уважаемое радио, поставьте этому дедушке песню "Фантазёр" , можно два раза и погромче.