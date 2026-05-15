Путин заявил, что принятые меры в экономике начали давать результат

Владимир Путин провел совещание по экономике прямо перед Петербургским форумом. Об этом заявил пресс-секретарь Песков, подчеркнув, что президент активно готовится к проведению ПМЭФ.На совещании президент сказал прямо, что принятые в отношении экономики меры начинают работать:Главные цифры из мартовской статистики: ВВП вырос на 1,8%, безработица застыла на минимальной отметке в 2,2%. Промышленность тоже оживает: общий рост – 2,3%, а в обрабатывающих отраслях – все 3%.Люди стали больше покупать. Оптовая торговля прибавила 8%, розница – 6,2%. Это говорит о том, что потребительская активность пусть и медленно, но растет. Путин поставил задачу закрепить эту динамику, чтобы она охватила больше секторов, а рост стал устойчивым.В министерствах, впрочем, не торопятся с позитивными эмоциями. Глава Минэкономразвития Решетников сообщил, что говорить о восстановлении темпов роста экономики пока рано. Сейчас, скорее, фаза стабилизации и настройки.Планы пока консервативные. Нефть по 50 долларов за баррель на ближайшие три года (причем в 2026 году – не ниже 59 долларов за баррель). Доллар ожидается на уровне около 81,5 рубля. Инфляцию обещают снизить до 4% только к 2027 году.

