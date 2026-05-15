«Не меньше 10 покушений»: Буданов обвинил Кремль в попытках его убить

Кремль пытается убить меня даже несмотря на то, что я веду мирные переговоры с РФ. С августа 2020 года я пережил по меньшей мере 10 покушений на свою жизнь.

Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами.

Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ) дал очередное интервью с новыми откровениями:В том же интервью он прошелся и по теме мобилизации на Украине. По его мнению, прекращать ее нельзя ни при каких обстоятельствах. Не смущает его и тот факт, что качество набираемых кадров зачастую хромает на обе ноги. Критика со стороны украинского общества для него также не стала аргументом в пользу пересмотра мобилизационной политики.Буданов* особенно подчеркивает нехватку добровольцев для ВСУ:Получается интересная картина. Его самого убивать нельзя – все-таки «ведет мирные переговоры». В то же время убивать тысячи других украинцев – можно. Себя он спасает, а других отправляет под пули. И называет это единственным выходом из ситуации.