Путин наградил экс-губернатора Белгородской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил экс-главу Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда в ЦФО Алексей Еремин. В 2024 году Гладков был награжден Орденом Мужества.

Гладков проработал в регионе 6 лет. С 2020 по 2021 годы он занимал должность врио главы Белгородской области, а после стал губернатором. В этом посту он застал начало СВО, которая коренным образом изменила специфику его работы на посту главы ставшего прифронтовым региона. За время с начала СВО украинские боевики выпустили по территории Белгородской области более ста тысяч боеприпасов. К марту текущего года количество погибших мирных жителей достигло 467, раненых — почти 4 тысяч. Несмотря на близость к зоне ведения активных боевых действий, все службы региона функционировали в штатном режиме, кроме того, была налажена чрезвычайно эффективная система оповещения населения об угрозах со стороны ВСУ, благодаря чему удалось избежать еще больших жертв.

Накануне такой же награды удостоен бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, возглавлявший регион с 2014 года. Свою карьеру в 1977 году он начинал как токарь на заводе, а в 1980-х работал инженером и замдиректора в совхозе, в 1998 году он основал успешное фермерское хозяйство. Приоритетным направлением своей работы на посту губернатора Богомаз называл борьбу с коррупцией. После начала СВО Брянская область стала третьим приграничным регионом после Курской и Белгородской областей, где активно пресекались и расследовались хищения при строительстве фортификационных сооружений.

Как известно, после отставки Гладкова и Богомаза Белгородскую и Брянскую область возглавили Александр Шуваев — Герой России, генерал-майор, участник СВО и программы «Время героев» и Егор Ковальчук, с июля 2024 года возглавлявший правительство ЛНР.
  1. Комментарий был удален.
  2. sagitovich Звание
    sagitovich
    +2
    Сегодня, 15:39
    За Гладкова скажу:
    Служил с честью, с отдачей.
    Горел на работе.
    Заслужил награду.
    Если я не прав, поправьте.
    1. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 15:54
    А где борцы за справедливость ,после награждения Гладкова и Богомаза.Мозги включили ? 26 минут два коментария ,вместе с моим .А как дышали пару дней назад .
    1. Ivan F Звание
      Ivan F
      0
      Сегодня, 17:49
      "А где борцы за справедливость ,после награждения" - Александр Хлопонин награждён - Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден Славы и Чести II степени, Медаль «За трудовое отличие». Почти сразу после начала СВО "терский казак" Хлопонин сумел доказать, что по материнской линии у него в роду были евреи, и получить израильское гражданство. После этого вместе со всей семьей уехал в Израиль.
      Тема обсуждалась в Госдуме в контексте проверки лиц, владеющих государственными тайнами.
      Дышите глубже. laughing
  4. Modya Звание
    Modya
    +1
    Сегодня, 15:54
    Поздравляю! Радостно, когда награждают достойных людей!
  5. Sancheas Звание
    Sancheas
    +1
    Сегодня, 16:01
    Не знаю, как он работал. Наверное, у Путина есть более точная информация (это неточно). Но по моим наблюдениям - не вровал, активно раегировал на все. Сам приезжал и разбирался.
  6. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 16:23
    Судя по постам белгородцев, Гладков хоть как-то заботился о людях...