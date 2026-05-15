Президент России Владимир Путин наградил экс-главу Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда в ЦФО Алексей Еремин. В 2024 году Гладков был награжден Орденом Мужества.Гладков проработал в регионе 6 лет. С 2020 по 2021 годы он занимал должность врио главы Белгородской области, а после стал губернатором. В этом посту он застал начало СВО, которая коренным образом изменила специфику его работы на посту главы ставшего прифронтовым региона. За время с начала СВО украинские боевики выпустили по территории Белгородской области более ста тысяч боеприпасов. К марту текущего года количество погибших мирных жителей достигло 467, раненых — почти 4 тысяч. Несмотря на близость к зоне ведения активных боевых действий, все службы региона функционировали в штатном режиме, кроме того, была налажена чрезвычайно эффективная система оповещения населения об угрозах со стороны ВСУ, благодаря чему удалось избежать еще больших жертв.Накануне такой же награды удостоен бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз, возглавлявший регион с 2014 года. Свою карьеру в 1977 году он начинал как токарь на заводе, а в 1980-х работал инженером и замдиректора в совхозе, в 1998 году он основал успешное фермерское хозяйство. Приоритетным направлением своей работы на посту губернатора Богомаз называл борьбу с коррупцией. После начала СВО Брянская область стала третьим приграничным регионом после Курской и Белгородской областей, где активно пресекались и расследовались хищения при строительстве фортификационных сооружений.Как известно, после отставки Гладкова и Богомаза Белгородскую и Брянскую область возглавили Александр Шуваев — Герой России, генерал-майор, участник СВО и программы «Время героев» и Егор Ковальчук, с июля 2024 года возглавлявший правительство ЛНР.

