Перу заказывает очередной военно-транспортный самолёт C-27J Spartan взамен Ан-32
Для медицинских эвакуаций, ликвидации стихийных бедствий и проведения логистических операций в отдаленных районах не обойтись без авиации. Поэтому Перу заказывает в Италии уже пятый военно-транспортный самолет C-27J Spartan взамен Ан-32.
Об этом сообщили в пресс-службе производителя – итальянской компании Leonardo.
Предполагается, что самолет прибудет в Перу в 2027 году. Он отличается от остальных четырех, так как поставляется в конфигурации Next Generation. Это означает обновленную авионику и модернизации в аэродинамике, направленные на повышение эффективности и улучшение эксплуатационных характеристик.
Первый C-27J Spartan поступил на вооружение ВВС Перу в 2015 году. С тех пор перуанские военные активно используют имеющийся у них парк этих самолетов, особенно для полетов над Андами и в отдаленных районах, лишенных полноценной авиационной инфраструктуры.
Spartan предназначены в первую очередь для взлета с коротких грунтовых взлетно-посадочных полос. При этом плохое освещение и минимальная наземная инфраструктура не являются препятствиями для их эксплуатации. Поэтому в этой высокогорной латиноамериканской стране он стал незаменимым.
Раньше для этих целей использовали советские Ан-32, которые прослужили в Перу длительное время. Но в конце концов они морально и физически устарели. Тогда в 2013 году было принято решение заменить их на более современные итальянские C-27J Spartan.
А недавно четыре единицы другой версии C-27J приобрела Саудовская Аравия. Речь идет о морском патрульном самолете C-27J MPA. Поставки этих машин начнутся в 2029 году. Самолеты будут выполнять задачи по морскому наблюдению, противокорабельным и противолодочным операциям, поисково-спасательным работам и логистике.
