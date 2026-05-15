Перу заказывает очередной военно-транспортный самолёт C-27J Spartan взамен Ан-32

Для медицинских эвакуаций, ликвидации стихийных бедствий и проведения логистических операций в отдаленных районах не обойтись без авиации. Поэтому Перу заказывает в Италии уже пятый военно-транспортный самолет C-27J Spartan взамен Ан-32.



Об этом сообщили в пресс-службе производителя – итальянской компании Leonardo.

Предполагается, что самолет прибудет в Перу в 2027 году. Он отличается от остальных четырех, так как поставляется в конфигурации Next Generation. Это означает обновленную авионику и модернизации в аэродинамике, направленные на повышение эффективности и улучшение эксплуатационных характеристик.

Первый C-27J Spartan поступил на вооружение ВВС Перу в 2015 году. С тех пор перуанские военные активно используют имеющийся у них парк этих самолетов, особенно для полетов над Андами и в отдаленных районах, лишенных полноценной авиационной инфраструктуры.



Spartan предназначены в первую очередь для взлета с коротких грунтовых взлетно-посадочных полос. При этом плохое освещение и минимальная наземная инфраструктура не являются препятствиями для их эксплуатации. Поэтому в этой высокогорной латиноамериканской стране он стал незаменимым.

Раньше для этих целей использовали советские Ан-32, которые прослужили в Перу длительное время. Но в конце концов они морально и физически устарели. Тогда в 2013 году было принято решение заменить их на более современные итальянские C-27J Spartan.

А недавно четыре единицы другой версии C-27J приобрела Саудовская Аравия. Речь идет о морском патрульном самолете C-27J MPA. Поставки этих машин начнутся в 2029 году. Самолеты будут выполнять задачи по морскому наблюдению, противокорабельным и противолодочным операциям, поисково-спасательным работам и логистике.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 16:30
    А своё старьё хахлам продадут , по цене нового.
  2. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 16:40
    А Австралия все "спартаны" списывает. Тупые наверное, не понимают своего счастья)))
    1. AC130 Ganship Звание
      Сегодня, 17:28
      Туда запчасти из Италии поставляются через США. Тупит не самолет, а схема логистики. В других странах C27 везде нормально работают
      1. ТермиНахТер Звание
        Сегодня, 18:34
        А что мешает закупать запчасти прямо у производителя?
  3. commbatant Звание
    Сегодня, 17:07
    страна 404 такой мировой рынок транспортной авиатехники потеряла...реально идиоты...
  4. Schneeberg Звание
    Сегодня, 17:12
    Цитата: commbatant
    страна 404 такой мировой рынок транспортной авиатехники потеряла...реально идиоты...
    И не только авиатехники
    1. balabol Звание
      Сегодня, 17:18
      Не для того запад вел холодную войну, чтоб оставлять конкурентов в высокотехнологичных отраслях. Раскатывали авиаиндустрию под "0", да и остальные отрасли тоже.
      1. commbatant Звание
        Сегодня, 18:09
        Запад тоже разный: США, ЕСу, развитые страны АТР, все др. др. топят.
        Индия заявила, что ищет средний транспортный самолет грузоподъемностью от 18 до 30 тонн в качестве преемника Ан-32 и частично более крупного Ил-76. «Бой» за потенциальный контракт ведут Lockheed Martin с C-130J-30 Super Hercules, Airbus с A400M Atlas и Embraer с C-390 Millennium. Участники торгов должны предложить три схемы поставок – 40, 60 или 80 бортов.

        Единой системы классификации военно-транспортных самолетов в мире не существует. В России исторически сложилась система, согласно которой самолеты грузоподъемностью менее 10 тонн считаются легкими, от 10 до 40 тонн — средними, от 40 до 100 тонн — тяжелыми, свыше 100 тонн — сверхтяжелыми. По данным МАК "Ильюшин", сегодня в мире эксплуатируется около 4250 военно-транспортных самолетов. Из них большая часть — около 1900 машин (44% парка) — приходится на средние самолеты марок Lockheed Martin C-130 (США), Ан-12 (РФ--Украина) и Transall C-160 (Франция--Германия). Легкие рамповые машины составляют 37% мирового парка (около 1560 единиц). Этот класс самый разнообразный. В него входят украинские Ан-26, Ан-32 и Ан-72/74, испанские EADS-CASA C-212, CN-235 и C-295, итальянские Alenia G222 и C-27J, канадские Havilland Canada DHC-4 и DHC-5. Тяжелых военно-транспортных самолетов в мире около 630 единиц (15%). Они представлены лишь тремя моделями — Ил-76/78, Lockheed Martin C-141 Starlifter и Boeing C-17 Globemaster. И лишь 160 рамповых самолетов (4%) в мире могут перевозить грузы свыше 100 тонн. Сверхтяжелые машины представлены лишь двумя моделями — Lockheed Martin C-5 Galaxy и Ан-124 "Руслан". Причем половина из перечисленных моделей всех классов уже не производится, но продолжает эксплуатироваться.

        1. balabol Звание
          Сегодня, 18:41
          Нормальная стратегия. Сперва объединившись загасить сильного конкурента - СССР, потом зачистить эту территорию, оставив лишь не ключевые технологии. А уж потом разбираться между собой. Например, США ловко отодвинули Францию от австралийского контракта на подлодки (Не авиастроение, но по остроте конкуренции близко).
          Истории в авиаиндустрии не отслеживаю, но внешняя конкуренция там порой прикрывает картельные сговоры и договорные разделы рынков и заказов.
          И возвращаясь к украинским самолетостроителям. Их никто на мировом рынке авиации не ждал с распростертыми объятиями. Тем более что им было что предложить.